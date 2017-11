Vor dem Landgericht Freiburg hat am Mittwoch der Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder der Joggerin Carolin G. begonnen. Laut Medienberichten gestand Catalin C. zum Prozessauftakt die Tat. Die Anklage wirft dem aus Rumänien stammenden Lastwagenfahrer vor, die 27-jährige Frau aus dem baden-württembergischen Endingen beim Joggen angegriffen, vergewaltigt und dann erschlagen zu haben. In dem Prozess sind zunächst acht Tage vor Gericht angesetzt. Mit einem Urteil wird Ende Dezember gerechnet. Dem Angeklagten wird auch der Mord an der französischen Austauschschülerin Lucile K. im österreichischen Kufstein zur Last gelegt. Die Ermittler hatten an beiden Tatorten identische Spuren gefunden. Medienberichten zufolge soll der Angeklagte nach Ende des Prozesses in Freiburg nach Österreich ausgeliefert werden.