Ein Lager für Betroffene des Wirbelsturmes "Idai" in Mosambik: Es fehlt an vielem - Wasser, Lebensmittel, Medizin. Doch für Hunderte ist dies die letzte Zuflucht. Hilfsorganisationen haben mit Lieferungen begonnen- die Logistik ist aber kompliziert. Viele Lager sind nur per Hubschrauber erreichbar. Das macht die Verteilung der Hilfsgüter langsam. Während die Krisenmanager mit den Folgen von Idai kämpfen sind viele Menschen noch auf der Suche nach Angehörigen: "Ich habe Angst, meine Brüder und Schwestern zu verlieren. Als mein Vater starb hat er mir die Verantwortung für sie und meine Mutter übertragen. Deshalb war ich auch nicht zu Hause als es passiert ist - sondern zum Studieren in der Stadt." "Die Leute haben versucht, andere zu retten. Mit den eigenen Händen. Aber viele sind gestorben." Auch in Deutschland ist die Hilfe für Südostafrika angelaufen. Experten verschiedener Hilfsorganisationen sind bereits vor Ort, um sich ein Bild der Lage zu machen. Das Technische Hilfswerk hat am Samstag Trinkwasseraufbereitungsanlagen und anderes Material nach Mosambik geschickt.