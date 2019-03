Unterwegs mit dem Rettungshubschrauber in der Region um die Hafenstadt Beira in Mosambik. Hier hatte der Zyklon "Idai" besonders schlimm gewütet, bevor er in die Nachbarländer Simbabwe und Malawi weitergezogen war. Während die Zahl der Toten allein in Mosambik auf über 200 angestiegen ist, warten nach Schätzungen der Behörden rund 15.000 Menschen immer noch auf Rettung. Für viele von ihnen kommt jede Hilfe zu spät, die Einsatzkräfte finden immer wieder auch Leichen. Hubschrauber sind häufig die einzige Möglichkeit, in die abgelegenen Flut-Gebiete vorzudringen. Doch an Bord der Maschinen passen nicht so viele Menschen, wie eigentlich nötig wäre. Noch immer harren Menschen auf Hausdächern und auf Bäumen aus und warten auf Hilfe. Neben den akuten Rettungsflügen laufen auch die Hilfslieferungen mit Nahrungsmitteln, Wasser und Medikamenten auf Hochtouren. Allein in Mosambik sind nach UN-Angaben 1,7 Millionen Menschen von den Auswirkungen des Zyklons betroffen. Weitere Regenfälle drohen die Hilfseinsätze zu erschweren. Im Nachbarland Simbabwe wurde bislang der Tod von rund 100 Menschen bestätigt. Die Vereinten Nationen sprachen von der möglicherweise schlimmsten Wetterkatastrophe, die die südliche Hemisphäre bisher erlebt habe. Nach den verheerenden Regenfällen und Überschwemmungen befürchten Ärzte nun den Ausbruch von Krankheiten durch verunreinigtes Wasser. Zum Teil wurden Lebensmittel und Benzin knapp, weil Lastwagen zerstörte Straßen nicht mehr passieren konnten. Sowohl Mosambik als auch Simbabwe erklärten für mehrere Gebiete den Notstand.