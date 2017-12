Im Zentrum von Moskau ist am Montag ein Bus in eine Menschenmenge gefahren. Mindestens vier Personen seien dabei getötet worden, meldeten russische Nachrichtenagenturen. Der Fahrer sei von der Polizei festgenommen worden. Er habe die Kontrolle über den Bus verloren. Laut Interfax untersuchen Ermittler, ob der Vorfall auf einen technischen Fehler zurückzuführen ist. Auf Videos in den sozialen Medien war zu sehen, wie der Bus von der Straße abkam und die Treppe einer Fußgängerunterführung herunterfuhr. Die Agentur Tass berichtete unter Berufung auf Rettungsdienstkreise von fünf Toten. Nach ebenfalls unbestätigten Meldungen wurden 15 weitere Menschen verletzt. Der Vorfall ereignete sich auf einer der verkehrsreichsten Straßen der russischen Hauptstadt. In Russland ist der Montag ein normaler Arbeitstag, das orthodoxe Weihnachten wird am 7. Januar gefeiert.