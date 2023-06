Bergsteiger wurde von Sherpa am Mount Everest gerettet – und zeigt sich undankbar

von Eugen Epp Auf 8500 Metern Höhe am Mount Everest fand ein Sherpa einen Bergsteiger in Not und schleppte ihn mühsam nach unten. Doch der Gerettete konnte sich lange nicht zu einem öffentlichen Dank durchringen.

Mindestens zwölf Bergsteiger sind in diesem Jahr bereits am Mount Everest ums Leben gekommen. Sie starben beim Versuch, den höchsten Berg der Erde zu erklimmen. Mehrere weitere Menschen gelten als vermisst. Ravichandran Tharumalingam hätte beinahe das gleiche Schicksal ereilt. Der Malaysier kam in der sogenannten "Todeszone" nicht weiter.

Sein Leben hat er dem Sherpa Gelje zu verdanken. Der Bergführer überzeugte seinen chinesischen Kunden davon, den eigenen Gipfelversuch aufzugeben und stattdessen Tharumalingam zu retten. Auf seinem Rücken trug er den entkräfteten Bergsteiger aus einer Höhe von 8000 Metern über Stunden nach unten. Eine echte Heldentat, die Gelje weltweit Aufmerksamkeit und Bewunderung einbrachte. Nur der Gerettete konnte sich nicht so recht dazu durchringen, dem Sherpa die verdiente Ehre zuteil werden zu lassen, nachdem er in Sicherheit war.

Auf seinem Instagram-Account setzte er nach seiner gescheiterten Besteigung des Mount Everest zwar eine ganze Reihe von Posts ab, verlor aber lange kein Wort über den heldenhaften Einsatz des Sherpas, ohne den er wohl am Berg gestorben wäre. Stattdessen bedankte sich Tharumalingam in einem Beitrag bei seinen Sponsoren, machte Werbung für T-Shirts mit Motivationssprüchen, die er vertreibt, und postete Bilder von sich aus Fernsehstudios, wo er über sein Erlebnis sprach. Für diese undankbare Haltung gab es viel Kritik in den Kommentaren, User wiesen immer wieder darauf hin, dass er sein Leben einem Sherpa zu verdanken habe – und nicht etwa seinen Sponsoren.

Tharumalingam, eigentlich ein erfahrener Bergsteiger, lenkte nach einigen Tagen schließlich doch ein. Zunächst veröffentlichte er einen Beitrag, indem er sich bei der Organisation, für die Gelje arbeitet, für seine Rettung bedankte. Dann dankte er dem Sherpa noch einmal namentlich in einem späteren Beitrag, zusammen mit anderen, die an der Rettung beteiligt waren. Gelje reagierte kurz und knapp: "Danke. Ich hoffe, Sie erholen sich gut."

Ravichandran Tharumalingam hat den 8849 Meter hohen Mount Everest bereits dreimal bezwungen. Bei seinem Gipfelversuch im Mai geriet er jedoch in eine Notlage. Sherpa Gelje fand ihn auf 8500 Metern vor. "Er saß dort und hielt sich an einem Seil fest", berichtete er. Gelje band sich den Bergsteiger mit einem Schlafsack auf den Rücken und trug ihn mehrere Stunden lang bis ins Camp 4. Dort kam dann ein Rettungshubschrauber zur Hilfe.

