Bei einem Autounfall in München ist in der Nacht zum Samstag ein 14-Jähriger tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein Geisterfahrer in eine Gruppe von Jugendlichen, als sie gerade die Fahrbahn an einer Fußgängerampel überqueren wollte. Dabei wurden das Todesopfer und ein weiterer 16-Jähriger am schwersten getroffen. Der 34-jährige Fahrer war schon zuvor einer Polizeistreife aufgefallen, als er verkehrswidrig wendete. Einer Polizeikontrolle entzog er sich, in dem er auf die entgegengesetzte Fahrspur fuhr und somit entkam. Wenig später kam es zu dem Unfall. "Er ist dann noch ein Stück weiter gefahren und ist dann aus dem Auto ausgestiegen und zu Fuß geflüchtet. Als die ersten Einsatzkräfte dann da waren, fuhr das Auto noch, also es war noch so im rollen, es musste sich ein Streifenwagen querstellen, um den anzuhalten, aber es war halt keiner mehr drin." Die beiden schwer verletzten Jugendlichen wurden in ein Krankenhaus gebracht, wo einer von ihnen später verstarb. Die Polizei ermittelt den genauen Unfallhergang und überprüft, ob der Fahrer möglicherweise unter dem Einfluss von Rauschmitteln stand.