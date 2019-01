Ja, diese Geschichte klingt wirklich ziemlich absurd. Und gleichzeitig ergibt sie doch irgendwie Sinn. Es gibt nämlich einen glaubwürdigen Beweis. Aber fangen wir besser von vorn an.

Am 29. November 2016 erreicht US-Amerikanerin Jennifer Hodge eine schreckliche Nachricht: Ihr 23-jähriger Sohn Robbie ist an einer Drogen-Überdosis gestorben. Und er ist einer von vielen. Sehr vielen. Seit Jahren kämpfen die USA mit einer regelrechten Epidemie von Drogentoten. Nie zuvor in der Geschichte der Vereinigten Staaten sind mehr Menschen an Überdosen gestorben als in den vergangenen Jahren. 2017 waren es über 70.000. Hauptursache ist der dramatische Missbrauch von Opioiden. Auch Robbie, der mit seiner Mutter Jennifer und Schwester Laura in Atlanta (US-Bundesstaat Georgia) wohnt, wird Opfer einer Opioid-Überdosis. Ein durch das synthetische Opioid Fetanyl ausgelöster Rausch wird sein letzter sein.

Der Tod des 23-Jährigen trifft die Familie tief. Scrollt man sich durch die Facebook-Timline von Mutter Jennifer, findet man schnell zahlreiche Posts zu ihrem verstorbenen Sohn. Mal finden sich Bibelsprüche neben den Bildern, mal Ausführungen über den guten Charakter ihres Sohnes. Robbie ist auch über zwei Jahre nach seinem tragischen Tod immer noch sehr präsent im Leben der Familie. Und eine gruselige Entdeckung macht ihn für Mutter Jennifer und ihre 21-jährige Tochter Laura auf einen Schlag präsenter, als ihnen wahrscheinlich lieb ist. Robbies Mutter hat den unheimlichen Vorfall am 10. Januar auf Facebook publik gemacht.

Nach ihrer Erzählung war sie am 9. Januar alleine mit ihrer Tochter im Haus der Familie. Während die beiden einen Film gucken, sieht die Mutter plötzlich eine E-Mail auf ihrem Smartphone-Bildschirm aufleuchten. Sie stammt vom Anbieter ihrer Überwachungskamera und ist eine automatische Benachrichtigung. Um 23.51 Uhr wird im Eingangsbereich des Hauses eine Person registriert. Der Mail ist ein schwarz-weiß Foto angehängt. Es ist ein Screenshot, der aus den Aufnahmen der Überwachungskamera stammt – und er zeigt eine männliche Person in weißem Pyjama, die in der Küche des Hauses steht. Die Umrisse des Körpers sind unscharf und lassen an Darstellungen von Geistern erinnern.

"Mama, das ist Robbie!"

Jennifer und Laura läuft es eiskalt den Rücken hinunter. Wie die Nachrichtenagentur "Kennedy News and Media" berichtet, ist die Sache für Tochter Laura schnell klar. Als sie das Foto in der Email sieht, sagt sie sofort: "Mama, das ist Robbie!" Auch Jennifer entdeckt die Ähnlichkeit zu ihrem toten Sohn direkt: "Es sah einfach aus wie er – der Bart, einfach alles." Tochter und Mutter laufen in die Küche, um der mysteriösen Gestalt auf den Grund zu gehen. Doch unten angekommen finden sie nichts. Keine Person, keine Hinweise auf einen Einbruch. Einfach nichts.

Würde man diese Geistergeschichte einfach nur so hören, würde man Mutter und Tochter wohl mit einem kurzen Lächeln abtun. Ein Geist in der Küche? Und dann auch noch in Gestalt des verstorbenen Sohnes? Menschen können sich schließlich viel einbilden. Doch diese Geschichte ist anders, denn es gibt schließlich diesen einen aber wichtigen Beweis: das Foto der Überwachungskamera. Ob sich also wirklich der Geist von Robbie in der Küche aufgehalten hat? Eine wissenschaftliche Erklärung wird man dafür jedenfalls nicht finden. Mutter Jennifer hat mittlerweile ihre ganz persönliche Erklärung für die vermeintliche Geistersichtung gefunden: "Ich habe so etwas noch nie gesehen und ich habe auch noch nie einen Geist in meinem Leben gesehen. Aber es fühlt sich an, als wollte Robbie uns wissen lassen, dass er glücklich im Himmel ist."

