Wie zuvor in Utah ist auch die in Rumänien aufgetauchte Metallsäule nach wenigen Tagen wieder verschwunden. Unklar bleibt, wer hinter den Aktionen steckt – wenngleich sich zumindest in Rumänien Indizien häufen.

Die mysteriösen Metallsäulen in Utah und Rumänien geben weiter Rätsel auf. Auch das vor wenigen Tagen im rumänischen Neamt entdeckte Objekt ist nun wieder verschwunden. Das berichten mehrere lokale Medien, sowie die Nachrichtenagenturen AFP und Reuters. Der rund vier Meter hohe metallene Block war erst vor wenigen Tagen von Unbekannten dort aufgestellt worden.

Vergangene Woche hatte ein fast identisch aussehendes Objekt in den USA für internationale Schlagzeilen gesorgt. Behörden aus dem US-Bundesstaat Utah waren mit dem Hubschrauber in der Wüste unterwegs gewesen, um die örtliche Schafpopulation zu zählen, als sie beim Überflug den Metallblock entdeckten. Anschließend fotografierten und filmten sie das Objekt – und konnten sich in der Pressemitteilung dazu den Alienwitz nicht verkneifen, dass das Aufstellen solcher Objekte ohne Genehmigung illegal sei, "egal von welchen Planeten man komme". Nur wenige Tage später war die glattgeschliffene, glänzende Metallsäule bereits wieder verschwunden. Am Freitag war dann das andere Objekt in Rumänien aufgetaucht, das dem in Utah sehr ähnlich sah.

Erst in Utah (links), dann in Rumänien: Innerhalb kürzester Zeit tauchen zwei Metallsäulen auf und verschwinden sofort wieder

Metallsäule in Utah stand seit Jahren in der Wüste

Weiter unklar ist, wer die beiden Objekte aufgestellt und wer sie wieder entfernt hat. Zumindest für das Objekt in Utah lässt sich via Google Earth zurückverfolgen, dass der Block seit längerer Zeit in der Wüste stand, ehe er entdeckt und wenig später entfernt wurde. Ältere Aufnahmen zeigen laut Heise.de, dass die Säule dort irgendwann zwischen 2015 und 2016 errichtet worden sein muss.

Die Aktionen sorgen für allerlei Spekulationen zu den Hintergründen. Wegen der Ähnlichkeit der Säulen zu einem Objekt aus dem Stanley-Kubrick-Film "2001 – eine Odyssee im Weltraum" vermuten manche in den sozialen Netzwerken, dass damit womöglich ein Film beworben werden soll. Andere sehen in dem Block die Kulisse für ein Albumcover, für das so Werbung gemacht werden könnte. Beides erscheint allerdings recht unwahrscheinlich, da zumindest der Metallblock in Utah lange Zeit unbemerkt in der Wüste stand und nur zufällig von einer Behörde entdeckt wurde.

Zumindest bei dem Objekt in Rumänien gibt es auch wenig Hinweise auf beteiligte Außerirdische – es sei denn, es waren stümperhafte Aliens am Werk. Laut lokalen Medien hatte die nun wieder verschwundene Säule eine sehr schlecht geschweißte Naht am Rand. Fotos zeigen zudem sehr unregelmäßige Kringel auf der einen Seite des Objektes. Womöglich handelte es sich also um eine hastig angefertigte Kopie des Gegenstandes aus Utah.

Quellen: Heise / Google Earth / Utah Department of Public Safety Aero Bureau / CNN / AFP / Reuters