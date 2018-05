Tragisches Ende eines fröhlichen Party-Wochenendes: Auf dem "Mutiny Festival" in Hamsphire sind zwei junge Besucher gestorben. Bei den Toten handelt es sich um eine 18-jährige Frau und einen 20-jährigen Mann, heißt es aus Polizeikreisen. Ersten Erkenntnissen zufolge stehen die Todesfälle nicht miteinander im Zusammenhang. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Tod der zwei jungen Menschen kommen konnte. Das Musikfestival wurde aus Sicherheitsgründen abgebrochen.

Am frühen Samstagabend sei eine 18-Jährige auf dem Festivalgelände erkrankt und in das "Queen Alexandra Hospital" in Cosham gebracht worden, heißt es in einer Polizei-Mitteilung. Dort verstarb die junge Frau. Kurz darauf wurde ein bewusstloser 20-jähriger Mann auf dem Festivalgelände gefunden. Auch er starb wenig später im Krankenhaus. Die Familien der zwei Toten werden derzeit von Seelsorgern betreut.

Verdächtige Substanz auf Festivalgelände?

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die zwei Todesfälle nicht miteinander im Zusammenhang stehen. Die Ermittlungen halten aber an. Auf Twitter ermahnten die Veranstalter die Festivalbesucher noch am Samstagabend zu erhöhter Vorsicht: "Bitte seid aufmerksam und kümmert euch umeinander." Menschen, die sich unwohl oder krank fühlten, sollten sich umgehend beim medizinischen Personal auf dem Gelände melden. Die Rede war von einer verdächtigen Substanz, die im Umlauf war. Möglicherweise sei diese zu hoch dosiert oder gepanscht, heißt es in der Mitteilung.

Aus Sicherheitsgründen und Respekt den Toten gegenüber wurde des Festival am Sonntagmorgen abgesagt. Das Team des Mutiny-Festivals sei "unglaublich traurig" über die Vorkommnisse und den Abbruch des Events. Man werde nun zusammen mit den Behörden daran arbeiten, die Hintergründe der Geschehnisse aufzuarbeiten.

Das "Mutiny Festival" ist ein zwei Tage andauerndes Musikfestival, auf dem elektronische Musik, Drum 'n' bass, Garage und HipHop gespielt wird. Zu den Künstlern dieses Jahres zählen unter anderem Craig David und Sean Paul.