Dieses blaue Licht am Nachthimmel von New York wurde von der Explosion eines Transformators in einem Kraftwerk ausgelöst, nicht etwa von der Invasion Außerirdischer, wie auf den Sozialen Medien spekuliert wurde. Die New Yorker Polizei informierte per Twitter-Nachricht über die Explosion und sagte, das Feuer sei unter Kontrolle. Auch die Betreiber des Kraftwerks Con Edison meldeten das Feuer, über nähere Angaben zu der Explosion werde man später informieren, so das Unternehmen.