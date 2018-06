Auch am Wochenende schauten die Menschen in Guatemala mit Sorge auf den Feuervulkan. Seit seinem Ausbruch vor gut einer Woche wurden bereits mehr als 100 Tote gefunden. Fast 200 Menschen werden noch vermisst, es gibt kaum noch Hoffnungen, sie lebend zu finden. Es wird befürchtet, dass sie unter Asche und Schutt begraben liegen. Der Volcán de Fuego hatte einen Strom aus Asche, Gestein und Gasen ausgespuckt und mehrere umliegende Dörfer zerstört. Zahlreiche Menschen im Gefahrgebiet mussten ihre Häuser verlassen und wurden in Sicherheit gebracht. Bei der Suche nach den Vermissten werden die Einsatzkräfte in Guatemala von Helfern aus Peru und Mexiko unterstützt. "Wir sind hier, um gemeinsam zu arbeiten. Und um den Menschen in Guatemala zu zeigen, dass sie nicht allein sein. So sind wir Mexikaner und so werden wir auch bleiben." Die Frau, die hier von einem Retter umarmt wird, hat ihre gesamte Familie verloren. Auch viele ihrer Freunde und Bekannten kamen bei dem Vulkanausbruch ums Leben. Sie weiß noch nicht wo sie leben wird und wie es überhaupt weitergehen soll. Erst einmal, so ihr Wunsch, möchte sie, dass die Leichen ihrer Familienmitglieder gefunden werden. Und sie dann ihre Lieben beerdigen kann.