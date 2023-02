von Wiebke Tomescheit Es sind skurrile Szenen, die in einem Video auf Twitter zu sehen sind: Zwei junge Männer räumen Schnee von einem Gehweg, doch eine zornige Frau schippt diesen zurück. Sie will offenbar keine Hilfe von Schwarzen.

Es ist eines dieser Videos, bei deren Anblick man nur den Kopf schütteln kann. Zu sehen ist eine verschneite Straße, irgendwo in einem Vorort in den USA. Zum Teil ist der Gehweg bereits frei geschippt, daneben türmen sich beachtliche Schneeberge auf. Man sieht einen jungen Mann mit der Schippe in der Hand, ein zweiter hat gerade sein Handy gezückt und zu filmen begonnen. Auf dem Gehweg steht eine ältere Dame, sichtlich aufgebracht.

Aber was ist los? Die Antwort ist deprimierend: Die beiden jungen Männer sind Anwohner. Am Morgen schaufelten sie ihre eigene Einfahrt frei, ihren Gehweg – und beschlossen dann, den Gehweg einfach noch ein Stück weiter vom rutschigen Schnee zu befreien. Auch das Stück vorm Anwesen der betagten Nachbarin – die jedoch nicht erfreut über die Unterstützung war. Obwohl die gebeugte, kleine Frau von ihrer Statur her nicht wirkt, als wäre es ihr ein Leichtes, selbst die Schneeschaufel zu schwingen.

Schwarze Nachbarn wollten lediglich helfen

Es scheint, als hätte die Dame ein Problem damit, dass die beiden jungen Männer schwarz sind. "Sind Sie wütend, weil wir Ihren Gehweg saubergemacht haben? Es ist ein öffentlicher Gehweg!", sagt einer der Helfer verständnislos. Die ältere Frau greift empört zur Schaufel und schippt den Schnee, den die beiden beiseite geschaufelt haben, sogar wieder auf den gerade gesäuberten Asphalt. Sie murmelt empört ein paar unverständliche Bemerkungen, gestikuliert und sagt "Geht mir aus dem Weg" – und zückt dann ihr Telefon – um die Polizei zu rufen. Fassungslos bleiben die beiden Männer vor Ort.

Resigniert bemerkt der eine junge Mann zum anderen: "Die würden schneller kommen, wenn man sagt: Hier sind zwei N*** vor Ort". Beide sind spürbar irritiert. Schließlich kommt tatsächlich ein Streifenwagen, zwei Polizisten begutachten die Situation. "Wir haben diesen öffentlichen Fußweg geschippt, und sie hat die Polizei gerufen", fasst einer der jungen Männer das Geschehene zusammen. Und überraschenderweise endet das Drama ... nicht zugunsten der älteren Dame. Die Polizistin fragt sogar den jungen Mann, der in der Straße wohnt, ob er Anzeige gegen die Frau erstatten möchte oder anderweitig Unterstützung braucht.

Die Nachbarin bekommt eine Ansage

Schließlich räumen die beiden Helfer ihre Schaufeln und Geräte weg. Einer murmelt frustriert: "Das Leben, wenn man schwarz ist." Im Hintergrund ist zu sehen, wie die Polizisten ein ernstes Wort mit der Anruferin reden. Ob es helfen wird? Vermutlich nicht.