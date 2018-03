Hamburg: "Merkel muss weg"-Demonstrant krankenhausreif geschlagen



Auf einer Kundgebung unter dem Motto "Merkel muss weg" ist am Dienstagabend in Hamburg ein Demonstrant zusammengeschlagen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, durchquerte der 37-Jährige nach Abschluss der Veranstaltung gegen 20 Uhr den U-Bahnhof Stephansplatz. Dort nahmen zwei Männer die Verfolgung auf. Laut Zeugenaussagen sollen sie sich vorher kurz zugenickt, ihre Kapuzen ins Gesicht gezogen haben und losgerannt sein. Sie attackierten den Mann mit Faustschlägen, schlugen ihm mehrfach auf den Hinterkopf, bis er auf die Knie ging. Passanten versuchten, die Täter von ihrem Opfer zu trennen, woraufhin sie verbal bedroht wurden. Währenddessen habe einer der Täter dem Mann ins Gesicht getreten, sodass dieser nach hinten fiel und bewusstlos liegen blieb. Bevor die Täter die Flucht ergriffen, soll einer nochmal gegen den Bewusstlosen getreten haben. Das Opfer kam mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus.



Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die etwas zu den beiden Angreifern sagen können. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Der erste Täter (bedrohte die Passanten), ist circa 25 bis 28 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, hat dunkle, kurze Haare und spricht akzentfrei deutsch. Er trug zum Tatzeitpunkt einen Drei-Tage-Bart (eventuell auch etwas länger) und eine dunkle, gesteppte Kapuzenjacke. Der zweite Täter (trat dem Geschädigten ins Gesicht) ist zwischen 20 und 30 Jahre alt, etwa zwei Meter groß und blond. Er trug eine dunkle Jacke und weiße Sneaker.



Zeugen die Hinweise auf die Täter geben können oder im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/42 86 56 789 oder auf einer Polizeiwache zu melden.



Olsberg: Sexueller Übergriff auf junge Joggerin

In Nordrhein-Westfalen ist eine 14-jährige Joggerin am Montagnachmittag von einem Unbekannten sexuell angegriffen worden. Wie die Polizei berichtet, war die junge Frau auf dem Ruhtalradweg zwischen Olsberg und Assinghausen unterwegs, als sie der Mann plötzlich von hinten anging. Aussagen der Geschädigten zufolge griff ihr der auf etwa 17 Jahre geschätzte Täter an die Brust und in die Hose, ehe die 14-Jährige nach kurzer Zeit flüchten konnte. Trotz umfangreicher Fahndung, bei der auch ein Hubschrauber zum Einsatz kam, habe man den Mann bislang nicht ausfindig machen können.

Nun bittet die Polizei Brilon unter der Rufnummer 02961 /90 200 um Hinweise auf den mutmaßlichen Täter, der wie folgt beschrieben wird:

etwa 170 Zentimeter groß

südländisches Aussehen

kurze schwarze lockige Haare

blaue Softshelljacke, dunkle Jeans und dunkelblaue Sneaker

Grünstadt: Prügelei in abgestelltem Zug

Im rheinland-pfälzischen Grünstadt sind in der vergangenen Nacht ein Lokführer und eine Reinigungskraft handfest aneinander geraten. Letztere sollten den nach der letzten Fahrt im Bahnhof nahe Mannheim abgestellten Zug putzen - dazu kam es jedoch nicht, wie die Polizei berichtet. "Nach Ansicht der Reinigungskraft habe der Lokführer ihm absichtlich das Licht ausgestellt, um ihn zu ärgern", hieß es in einer Mitteilung am Morgen. Als der 47-Jährige den Lokführer zur Rede stellen wollte, habe der ihm in die Genitalien getreten. Der 48 Jahre alte Lokführer gab dagegen an, der Reinigungsmann habe ihn grundlos attackiert, geschlagen und gekratzt. Eine Polizeistreife griff ein, beide Männer wurden ärztlich versorgt. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Körperverletzung

Nachrichten von Mittwoch, den 21. März

B22 bei Krummennaab: Schwerer Verkehrsunfall mit sieben Verletzten - 17-Jährige stirbt noch am Unfallort

Ein 18-Jähriger Golf-Fahrer ist am Dienstagmorgen von Erbendorf in Richtung Weiden in der Oberpfalz gefahren, als er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Die Folge: ein schwerer Unfall.

Der junge Mann war mit einer 17-Jährigen und einem 16-jährigen Jugendlichen unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache in die Gegenspur geriet. Nach Angaben der Polizei kam es dabei zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Renault. Auch in diesem Wagen befanden sich drei Insassen. Alle Personen wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Die 17-jährige Beifahrerin des Golfs erlag ihren Verletzungen noch am Unfallort.

Kurz nach dem Zusammenstoß krachte außerdem ein 38-jähriger Audi-Fahrer in die Unfallstelle, berichtet die Polizei weiter. Dieser und eine 41-jährige Frau wurden leicht verletzt. Feuerwehren, Rettungskräfte und Rettungshubschrauber kümmerten sich um die Verletzten. Die B22 musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Staatsanwaltschaft hat die Klärung der Unfallursache und des -hergangs angeordnet.

Köln: Polizei zerschlägt Betrügerbande

Die Polizei in Köln hat eine organisierte Betrügerbande zerschlagen, die Geldgeschäfte mit zuvor gefälschten Ausweisdokumenten abgeschlossen haben soll. Die beiden mutmaßlichen Haupttäter im Alter von 41 und 25 Jahren sowie weitere 44- und 55-jährige Tatverdächtige wurden am Dienstag festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Bei einer Razzia hoben die Ermittler in Köln zwei Fälscherwerkstätten aus.

Die Hauptverdächtigen sollen den Angaben zufolge Mittäter beauftragt haben, gefälschte Ausweisdokumente mit Personaldaten von echten Kontoinhabern herzustellen. Die 41- und 25-jährigen Männer sollen anschließend in der Betäubungsmittelszene sogenannte Geldabholer angeworben und diese mit den gefälschten Ausweisen sowie den Daten der jeweiligen Kontoinhaber ausgestattet haben. Den Ermittlungen zufolge fuhren die mutmaßlichen Bosse die Abholer selbst in vielen Fällen zu verschiedenen Bankfilialen. Das dort mit Hilfe der falschen Ausweise erbeutete Geld wurde wahrscheinlich geteilt.

Ingolstadt: Mann in Tiefgarage angeschossen - Zeugen gesucht



Am Montagabend wurde ein Mann in Ingolstadt Opfer eines versuchten Tötungsdelikts. Wie die Kripo berichtet, befand sich der 41-Jährige in einer Tiefgarage, als er gegen 22 Uhr von zwei Unbekannten mit einer Schusswaffe angegriffen wurde.

Die Täter hatten sich offenbar hinter dem Wagen des Mannes versteckt. Ein Angreifer habe mit der Faust auf den Kopf des Opfers geschlagen, der zweite habe mehrere Schüsse auf den 41-Jährigen abgefeuert, heißt es in dem Bericht weiter. Demnach konnte sich der Mann nur schwer verletzt in seine Wohnung retten und die Polizei alarmieren. Die Angreifer waren seiner Beschreibung zufolge dunkel gekleidet und sprachen russisch. Nach seiner Aussage wurde der Verletzte umgehend auf die Intensivstation eines Krankenhauses gebracht, die Polizei leitete eine Fahndung nach den Tätern ein. Bisher hatten die Beamten bei ihrer Suche jedoch keinen Erfolg. Hinweise aus der Bevölkerung sind daher unter 0841-9242-0 erbeten.

Xanten: Schiffskollision auf dem Rhein - Zwei Menschen schwer verletzt

Beim Zusammenstoß zweier Schiffe auf dem Rhein bei Xanten sind am Dienstagmorgen zwei Menschen schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben von Dienstag stieß ein flussaufwärts fahrendes großes Motorschiff mit einem entgegenkommenden kleineren Schiff zusammen. Das kleinere Schiff sei von dem großen regelrecht "überrollt worden", wie ein Polizeisprecher vor Ort schilderte. Das große habe sich auf das Steuerhaus des kleineren Schiffs geschoben "und das Steuerhaus platt gemacht", beschrieb der Sprecher die Situation. Auch die Wohnung auf dem talfahrenden Schiff sei schwer beschädigt worden. Der Schiffsführer erlitt schwere Kopfverletzungen und stand unter Schock, seine Frau wurde ebenfalls schwer verletzt.

Würselen: Versuchte Kindesentführung? Kripo ermittelt

In Würselen bei Aachen sollen zwei unbekannte Frauen am Montagabend versucht haben, einer Mutter das Kind abzunehmen. Nun sucht die Kripo unter Hochdruck nach den beiden Tatverdächtigen.

Die Mutter gab den Beamten zufolge an, dass sie gegen 17.40 Uhr mit ihren zwei Kindern an ihrer Wohnanschrift angekommen sei. Als die 37-Jährige daraufhin eines der Kinder aus dem Kindersitz herausnehmen wollte, habe eine unbekannte Frau auf der anderen Seite des Autos die Türe geöffnet und versucht, den Zweijährigen aus dem Kindersitz zu heben. Die Mutter habe daraufhin so laut geschrien, dass die Unbekannte zurückwich, sich entschuldigte und dann zu einem in der Nähe abgestellten Lieferwagen mit Schiebetüren flüchtete. Gemeinsam mit einer darin sitzenden Begleiterin sei die Frau dann weggefahren, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Eine Fahndung nach den Frauen blieb demnach erfolglos.

Hinweise erbittet sich die Kripo in Aachen unter 0241 - 9577 31201 oder 0241 - 9577 34210 (außerhalb der Bürostunden).

Calw: Junge zündet zum Heizen altes Spielzeug an

Im baden-württembergischen Calw hat ein sechsjähriger Junge alte Spielsachen angezündet, um sein Zimmer zu heizen. Das kleine Lagerfeuer griff aber am Montag schnell auf die Matratze des Jungen über und löste einen Brand in dem Haus aus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Seine 60-jährige Oma erlitt dabei eine leichte Rauchgasvergiftung, der Sechsjährige blieb unverletzt.

Der Junge brachte sich laut Polizei unter einer Decke im Wohnzimmer in Sicherheit, nachdem in seinem Zimmer das Feuer ausgebrochen war. Seine 60 Jahre alte Großmutter sah währenddessen Rauch im Obergeschoss des Hauses. Bei der Suche nach ihrem Enkel zog sie sich die leichte Rauchgasvergiftung zu.

Die von ihr alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer schließlich schnell löschen. Der Schaden am Haus und der Einrichtung liegt nach ersten Schätzungen bei rund 25.000 Euro.



Köln/Bonn: 19 Menschen durch ätzende Flüssigkeit verletzt

Am Flughafen Köln/Bonn ist die Feuerwehr am Montagabend zu einem Gefahrguteinsatz ausgerückt. Grund dafür war ein beschädigtes Paket, aus dem eine ätzende Flüssigkeit ausgetreten war, gab die Pressestelle des Airports in einer Mitteilung bekannt. Insgesamt hätten 19 Menschen über Reizungen der Atemwege geklagt, heißt es. Sie seien von Notärzten versorgt und anschließend in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Bei späteren Schadstoffmessungen der Flughafenfeuerwehr in der Halle wurde demnach nichts festgestellt.

Xanten: Motorschiffe krachen ineinander - zwei Verletzte

Beim Zusammenstoß zweier Motorschiffe auf dem Rhein bei Xanten sind am Morgen zwei Menschen verletzt worden. Das Unglück ereignete sich gegen 6.50 Uhr in Höhe des Rheinkilometers 832, wie die Wasserschutzpolizei in Duisburg mitteilte. Bei der Havarie wurden das Steuerhaus und Wohnräume auf einem der Schiffe schwer beschädigt. Der Schiffsführer trug demnach Kopfverletzungen davon, auch seine Frau erlitt schwere Verletzungen.

Der genaue Hergang der Havarie auf dem Niederrhein war zunächst unklar, die Wasserschutzpolizei nahm Ermittlungen auf. Die Schifffahrt war durch das Unglück nicht beeinträchtigt.

Köln: Technischer Defekt – Lehrer und Flugschüler müssen notlanden

Im Kölner Stadtteil Roggendorf mussten am Montagnachmittag ein Fluglehrer, 67, und sein 46-jähriger Flugschüler mit einer Cessna notlanden. Die beiden waren gegen 13 Uhr vom Flugplatz Leverkusen Kurtekotten aus gestartet. Rund 20 Minuten später bemerkte der Lehrer einen technischen Defekt an der Querrudersteuerung. Sofort leitete er die Notlandung ein. Wie die Polizei berichtet, setzte der Leichtflieger bei der Landung erst auf der Straße auf und kam dann auf dem angrenzenden Acker zum Stehen.

Neuss: Fliegerbombe wird entschärft - eingeschränkter Zugverkehr

In Neuss soll eine am Montagnachmittag im Hafen gefundene Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg vom Kampfmittelräumdienst der Bezirksregierung Düsseldorf entschärft werden. Laut "Westdeutscher Zeitung" wird mit den Arbeiten gegen 9 Uhr begonnen, wodurch auch der Zugverkehr der Region - insbesondere die Regionalzüge RE4 und RE6 sowie die S-Bahnen der Linien 8 und 11 - nur eingeschränkt ablaufen kann. Dort komme es zu Verspätungen, Umleitungen und Teilausfällen, heißt es.

Nachrichten von Montag, den 19. März

Neunkirchen: Polizei befürchtet Amoklauf und nimmt betrunkenen 18-Jährigen fest

Die Drohungen eines Schülers haben an einer Schule im Saarland Angst vor einem Amoklauf und einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, soll der angetrunkene 18-Jährige an einer Schule in Neunkirchen einen Lehrer beleidigt haben und vom Schulgelände verwiesen worden sein. "Er hat wohl gedroht, dass er sich eine Waffe besorgt und wiederkommt", sagte ein Polizeisprecher. "Wir sind von einem Amoklauf ausgegangen." Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung in ihrer Internetausgabe darüber berichtet.

Der Schüler entfernte sich laut Polizei von der Schule. Zahlreiche Polizisten, darunter Beamte des Spezialeinsatzkommandos, schützten die Gemeinschaftsschule und fahndeten nach dem 18-Jährigen. Der Unterricht lief weiter. Nach etwa vier Stunden wurde der Schüler in der Innenstadt gestellt. Er sei bei der Polizei verhört worden. "Er ist jetzt wieder auf freiem Fuß", sagte der Sprecher. Die Ermittlungen wegen Bedrohung dauern an.

Bocholt: Frau entdeckt als Lichtschalter getarnte Kamera in Dusche

Mit einer Lichtschalter-Attrappe hat ein Unbekannter in der Gemeinschaftsdusche einer Sportanlage in Bocholt heimlich Filmaufnahmen der dort Duschenden gemacht. Das Gerät, das neben einer Tür an der Wand angebracht war (siehe unten), war am Freitag von einer 25-Jährigen entdeckt worden, berichtet die Polizei. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen seien die durch die Kamera aufgezeichneten Daten auf einem eingebauten Datenstick gespeichert worden, heißt es. Eine Live-Übertragung habe es nicht gegeben. Wie lange die Attrappe bereits dort hing und wie viele Personen möglicherweise im Bereich der Duschen gefilmt wurden, ist nicht bekannt.

Polizeibeamte stellten die Kamera sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

Höchstädt: Wegen Selfie: Mädchen beinahe von Zug überrollt

Drei junge Mädchen sind beim Anfertigen von Selfies auf Gleisen im schwäbischen Höchstädt an der Donau fast von einem Zug überrollt worden. Wie die Bundespolizei in Nürnberg mitteilte, sprangen die Mädchen erst kurz vor dem heranfahrenden Zug aus dem Gleis. Durch die vom Zugführer eingeleitete Notbremsung sei Schlimmeres verhindert worden. Die Teenager seien unerkannt entkommen.

Potsdam: Notfallpatient rettet sich durch Klopfzeichen wohl das Leben

Ein Mann hat sich in Brandenburg durch Klopfzeichen mit der Notrufzentrale verständigt. Der 59-Jährige aus Eberswalde brach vor rund anderthalb Wochen aufgrund gesundheitlicher Probleme während eines Notrufs im Einsatz- und Lagezentrum der Polizei zusammen und konnte nicht mehr sprechen, wie die Polizei in Potsdam mitteilte.

Nach anfänglich unverständlichen Lauten habe die Beamtin später nur noch leises Atmen und Röcheln gehört. Es sei kein Gespräch mehr möglich gewesen, um die Personaldaten oder den Notfallort zu erfassen. Die Polizeibeamtin habe daraufhin konkrete Fragen gestellt, die der 59-Jährige durch einmaliges Klopfen mit Ja beantworten sollte.

So erhielten die Helfer alle wichtigen Informationen zu dem Einsatz, und der Rettungsdienst konnte anrücken. Der Anrufer wurde mit Verdacht auf einen Herzinfarkt beziehungsweise Schlaganfall ins Krankenhaus gebracht.

Nürnberg: Toter Fernfahrer auf Rastplatz – Polizei nimmt drei Tatverdächtige fest



Im Fall des toten Lkw-Fahrers auf einem Rastplatz an der Autobahn 9 bei Nürnberg hat die Polizei drei Tatverdächtige festgenommen. Wie die Polizei berichtet, gehen die Beamten davon aus, dass dem Tod des Fernfahrers (46) ein Streit zwischen mehreren Lkw-Fahrern vorausging. Am Sonntagabend wurden drei osteuropäische Fernfahrer festgenommen, die dringend tatverdächtig sind. Sie werden im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt.

Der tote Fernfahrer hatte am Sonntagmorgen mit schweren Kopfverletzungen neben seinem Lastwagen gelegen. Autofahrer hatten den Mann gefunden und die Polizei gerufen. Die Einsatzkräfte konnten jedoch nur noch den Tod des 46-Jährigen feststellen. Im Führerhaus eines weiter vorne geparkten Lastwagens fanden die Einsatzkräfte zudem einen schwer verletzten 36-Jährigen.

Bonn: Kind beim Klettern von Marmorplatte erschlagen

Ein zehnjähriger Junge ist in Bonn beim Klettern von einer Marmorplatte erschlagen worden. Nach Polizeiangaben von Montag hatte der Vater den Jungen bis zu einem Privatweg zu einem Jugendzentrum gebracht. Auf dem weiteren Weg soll der Junge am Freitag in Begleitung eines Freundes auf eine Marmorplatte eines Ateliers geklettert sein oder es versucht haben, wie ein Polizeisprecher sagte. Dabei kippte der Stein um und begrub den Jungen unter sich. Der Vater war noch in der Nähe, als er Schreie hörte und zog mit anderen Helfern seinen Jungen hervor. Der starb später an seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus. Der "General-Anzeiger Bonn" hatte online zunächst berichtet.

Kassel: Straßenbahn rammt Laster – mehrere Verletzte

In Kassel ist es am Montagmorgen zu einem schweren Unfall gekommen. Eine Straßenbahn hatte um kurz nach 8 Uhr auf der Altenbaunaer Straße, Ecke Oberzwehrener Straße einen Sattelzug gerammt. Bei dem Unfall wurden mindestens 15 Personen verletzt, darunter auch der Fahrer des Lkw. Ursache für den Zusammenprall war laut vermutlich eine vom Lkw-Fahrer übersehene rote Ampel, teilte die Polizei am Mittag mit.

Der Lkw hatte in Kunststofftanks abgefülltes Motorenöl geladen. Einer dieser 1000 Liter fassenden Tanks wurde aufgerissen und Öl lief aus. Auch der Diesel-Tank des Lastwagens wurde beschädigt. Der Gefahrgutzug der Feuerwehr musste Öl und Kraftstoff auffangen und umpumpen.

Die beiden Fahrzeuge hatten Den entstandenen Schaden schätzten die Ermittler auf mehr als eine Million Euro. sich laut Polizei bei dem Unfall ineinander verkeilt und mussten geborgen werden.

Magdeburg: Ex-Freundin im Schlaf erschlagen - lebenslange Haft

Ein Mann, der seine Ex-Freundin mit einer Sektflasche erschlagen hat, ist vom Landgericht Magdeburg wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Gericht sah in dem am Morgen verkündeten Urteil das Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe erfüllt. Das Gericht folgte den Anträgen von Staatsanwaltschaft und Nebenklage.

Der 36-Jährige aus Eilsleben war beschuldigt worden, im September vorigen Jahres seine Ex-Freundin in Haldensleben im Schlaf mit einer Sektflasche erschlagen zu haben. Er hatte die Tat teilweise gestanden, allerdings behauptet, dass es zuvor einen Streit gegeben habe. Während der Auseinandersetzung habe die Frau ihm eine Ohrfeige gegeben, woraufhin er mit einer Sektflasche zugeschlagen habe. An dieser Version zweifelte das Gericht nicht nur nach dem Gutachten der Rechtsmedizin, sondern auch nach Aussagen von Zeugen, wonach der Mann geäußert hatte, dass er seine Ex-Freundin umbringen wollte.

Celle: Streit in Fernbus eskaliert

Fußballfans haben am Sonnabend auf dem Weg von Berlin nach Hamburg in einem Fernbus den Busfahrer gegen sich aufgebracht. Sie grölten während der Fahrt und liefen hin und her, sodass sich die anderen Fahrgäste belästigt fühlten. Am Busbahnhof Celle machte die Gruppe eine Pinkelpause. Der Fahrer wollte die Gelegenheit nutzen und die Fans dort zurücklassen. Da sich jedoch noch Gepäck der Gruppe in dem Bus befand, stellten sich die Personen dem Bus in den Weg und verhinderten eine Weiterfahrt. Erst als der Fahrer die Polizei rief und die ein "erzieherisches Gespräch" mit der Gruppe führten, durfte die Gruppe ihre Reise fortsetzen.

Laubach: Mann fährt betrunken über Verkehrsinsel

Im hessischen Laubach hat ein 40-jähriger Autofahrer am Sonntagmorgen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist über eine Verkehrsinsel geschrammt. Dabei rasierte er laut Polizei gleich mehrere Verkehrsschilder. Der 29-Jährige, der auf dem Weg zur Arbeit war, flüchtete zunächst vom Unfallort, jedoch kam die Polizei dem Fahrer auf die Schliche. Am Unfallort lagen neben großer Teile der Stoßstange auch ein Kennzeichen. Eine Blutprobe ergab, dass der Fahrer zudem unter Alkoholeinfluss stand. Er wird sich wegen Fahren unter Alkoholeinfluss und Verkehrsunfallflucht verantworten müssen.

