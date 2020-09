Ein Justizbeamter in einem Gerichtssaal: In Frankenthal muss sich ein Jugendlicher wegen Mordes und Vergewaltigung verantworten. (Symbolbild)

Frankenthal: 17-Jähriger wegen Mordes und Vergewaltigung vor Gericht

Im rheinland-pfälzischen Frankenthal hat am Montag ein Prozess wegen Mordes und Vergewaltigung gegen einen 17-Jährigen begonnen. Dem Angeklagten aus Ludwigshafen wird vorgeworfen, Mitte März eine Gleichaltrige vergewaltigt und erwürgt zu haben. Das nicht öffentliche Verfahren am Landgericht Frankenthal habe wie geplant begonnen, sagte ein Gerichtssprecher. Da nach Jugendstrafrecht verhandelt wird, können keine Angaben zum Stand der Beweisaufnahme gemacht werden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, sein 17-jähriges Opfer zur sexuellen Befriedigung getötet zu haben. Tatort war der Willersinnweiher in Ludwigshafen. Im vergangenen Jahr soll der Ludwigshafener außerdem drei weitere minderjährige Mädchen vergewaltigt und zum Teil gewürgt haben. Der Angeklagte befindet sich deswegen in Untersuchungshaft.

Weiterhin wird dem Ludwigshafener zur Last gelegt, im Februar 2019 einen Mann mit einem Messer bedroht zu haben. Eine Frau, die dazwischengehen wollte, habe er mit dem Messergriff laut Landgericht "heftig gegen die Brust gestoßen". Zu den Tatvorwürfen habe sich der 17-Jährige vor Prozessbeginn nicht geäußert. Das Verfahren gegen den bislang nicht vorbestraften Jugendlichen wird am 1. Oktober fortgesetzt. Bis Ende Januar sind zwölf weitere Verhandlungstage angesetzt.

Much: Polizei beschlagnahmt illegale Waffen und Munition bei 61-Jährigen

Die Polizei hat illegale Waffen bei einer Durchsuchung in Much beschlagnahmt © Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Im nordrhein-westfälischen Much hat die Polizei vergangene Woche mehrere scharfe Waffen und große Mengen Munition bei einem 61-Jährigen gefunden und beschlagnahmt. Nach einem anonymen Hinweis, dass der Tatverdächtige eine scharfe Maschinenpistole verkaufen wolle, hatte die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Neben einer Schrotflinte, einer alten Polizeipistole und zwei Kleinkalibergewehren fanden die Ermittler auch die mutmaßlich zum Kauf angebotene Waffe: eine tschechische Maschinenpistole aus dem Zweiten Weltkrieg. "Damit verstößt der 61-Jährige nicht nur gegen das Waffengesetz – er besaß nämlich für keine der Waffen eine Berechtigung, – sondern auch gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz", so die Polizei. In beiden Fällen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Video aus Oberhavel: Autofahrer stirbt nach Kollision mit Brückenpfeiler auf A10

Südhessen: 24-Jähriger fährt gegen Hauswand – 1,93 Promille

Am Samstagabend ist in Südhessen ein 24-Jähriger mit seinem Auto frontal gegen eine Hauswand gefahren. Ein Alkoholtest ergab 1,93 Promille. Der junge Mann kam nach derzeitigen Erkenntnissen rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Leitplanke und fuhr schließlich gegen die Hauswand. Durch den Aufprall wurde zudem noch ein weiteres, geparktes Fahrzeug durch umherfliegende Trümmerteile in Mitleidenschaft gezogen. "Insgesamt dürfte der Schaden bei über 15.000 Euro liegen", so die Polizei.

Trier: DNA-Reihentest zu Mordfall Beatrix Hemmerle noch ohne Treffer

Ein DNA-Reihentest zur Aufklärung eines Mordfalls vor mehr als 30 Jahren in Trier hat bislang noch keinen Treffer gebracht. Der Kriminaldirektion Trier lägen schon rund 100 Proben vor, von denen etwa ein Fünftel ausgewertet sei, sagte ein Sprecher der Polizei. Es fehlten noch etwa 30 Speichelproben vor allem von Personen, die nicht mehr im Raum Trier wohnten. Die Männer waren im Zuge der Ermittlungen zum Mord an Beatrix Hemmerle personalisiert worden: Ein Unbekannter hatte die 32-Jährige im August 1989 in ihrer Wohnung erstochen.

Anlass für die DNA-Untersuchung ist, dass die Polizei den Fall seit 2017 neu aufgerollt hat und dank neuer Technik an einem Beweisstück auf genetische Spuren stieß, die vom Täter stammen sollen. Aufgrund des gesicherten DNA-Profils sei die Polizei "sehr zuversichtlich, dass der Fall aufgeklärt wird", sagte der Sprecher.

Die gut 100 Angeschriebenen sind laut Polizei der erste Teil von insgesamt 450 Männern. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Täter aus dem persönlichen oder räumlichen Umfeld des Opfers stammt. Er war über eine offen stehende Balkontür in die Wohnung eingedrungen. Hemmerles damals zwölfjähriger Sohn, der durch Schreie und Kampfgeräusche wach wurde, fand die Mutter im Sterben.

Bonn: Polizisten schmusen mit Husky-Hündin

Flauschiger Einsatz bei der Polizei Bonn: Auf Twitter verbreiteten die Beamten ein Foto, das sie beim Knuddeln mit einem Husky zeigt. Am Samstag war der Polizei ein verängstigter Hund im Stadtteil Dransdorf gemeldet worden. "Doch beim Eintreffen unserer Kolleginnen gab es Entwarnung. Der verschmusten Hündin ging es wunderbar und nach ausgiebigen Streicheleinheiten wurde sie an die Tierrettung der Feuerwehr Bonn übergeben." Ob sie dort mittlerweile abgeholt wurde, konnte eine Polizeisprecherin am Montag noch nicht sagen.

Berlin: Mann soll Frauen in Berlin in Auto gezogen und vergewaltigt haben

In Berlin muss sich ab Montag ein 33-Jähriger vor dem Landgericht verantworten, weil er Frauen in sein Auto gezogen und vergewaltigt haben soll. Wisam B. B. soll insgesamt vier Vergewaltigungen begangen haben. In zwei Fällen soll er im Januar und Februar 2020 mit Mittätern je eine Frau auf offener Straße in Berlin in sein Fahrzeug gezogen und vergewaltigt haben.

In den beiden Fällen ist er nicht nur wegen Vergewaltigung, sondern wegen besonders schwerer Vergewaltigung und gefährlicher Körperverletzung angeklagt. In dem Fall vom Januar soll sein 25-jähriger Bruder Karrar B. B. beteiligt gewesen sein, der ebenfalls angeklagt ist. Für den Prozess sind rund 20 Verhandlungstermine bis Ende Januar geplant.

