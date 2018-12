Rostock: 24-Jährige kracht mit Auto in Ikea-Filiale

Sie wollte eigentlich nur das Fahren üben - und fand sich letztlich mitten in der Filiale wieder: In Rostock ist eine 24 Jahre alte Frau mit einem Auto in einen Ikea-Markts gekracht und erst im Bereich der Kassen zum Stehen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatten die junge Frau und ihr 36-jähriger Beifahrer den Parkplatz am Sonntag für Fahrübungen genutzt. "Die nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis befindliche Frau verlor dabei die Kontrolle über das Fahrzeug, überfuhr einen Begrenzungspfahl und fuhr direkt auf eine neben dem Haupteingang gelegene Nebentür zu." Das Auto habe den Eingang des am Sonntag geschlossenen Möbelhauses durchbrochen und sei erst nach mehreren Metern Fahrt und einer Kollision mit einer Innenwand zum Stehen gekommen.

Die Frau wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Ihr Begleiter blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt gegen die beiden wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro.

Hamburg: 44-Jähriger zeigt Zivilcourage und wird lebensgefährlich verletzt

Zwei Männer im Alter von 36 und 44 Jahren wurden in der Nacht zum Sonntag von noch unbekannten Tätern zusammengeschlagen und dabei schwer verletzt - der ältere der beiden lebensgefährlich.

Wie die Polizei berichtet, waren die Männer gegen 3.25 Uhr in der Hamburger Neustadt nahe des Michels unterwegs. An der Kreuzung Englische Planke und Ludwig-Erhardt-Straße wurden sie Zeugen, wie eine an der Ampel wartende Frau in ihrem Auto von Männern in einem ebenfalls an der Ampel wartenden Geländewagen belästigt wurde.

Dem Bericht nach bat das Duo die Männer, die Frau in Ruhe zu lassen. Danach setzten die beiden ihren Weg fort. "Kurze Zeit später verließen zwei Insassen offenbar den BMW und attackierten zunächst den 36-Jährigen", schreibt die Polizei. Er wurde dabei im Gesicht verletzt und ergriff die Flucht. Dabei sei er gestürzt und habe sich den Arm gebrochen.

Der 44-Jährige wurde ebenfalls angegriffen. Er wurde von den flüchtigen Tätern nach der Attacke blutend und bewusstlos mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen auf dem Gehweg liegengelassen. Rettungskräfte brachten beide Prügelopfer ins Krankenhaus, der jüngere wurde dort ambulant behandelt.

Nun sucht die wegen versuchter Tötung ermittelnde Mordkommission nach Zeugen, die Hinweise zum Geschehen oder den Tätern geben können. Einer der Täter wird wie folgt beschrieben:

Osteuropäisches Erscheinungsbild, etwa 20 bis 30 Jahre alt, circa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß. Er hatte eine athletische Figur, kurze, helle Haare mit Geheimratsecken und hoher Stirn und sprach Deutsch mit leichtem osteuropäischem Akzent. Er trug helle, nach Polizeiangaben "hemdartige" Oberbekleidung. Die Männer saßen in einem schwarzen BMW X3.

Auch die belästigte Frau wird gesucht. Sie saß offenbar in einem weißen Kastenwagen. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 040/4286-56789 entgegen.

Sankt Augustin: Vermisste 17-Jährige tot aufgefunden - Mordkommission ermittelt

Ein von seinen Eltern vermisstes Mädchen ist tot in einem Flüchtlingsheim in Nordrhein-Westfalen gefunden worden. Die Leiche der 17-Jährigen wurde am Sonntagabend in der Flüchtlingsunterkunft am Rande eines Gewerbegebiets der Stadt Sankt Augustin bei Bonn entdeckt. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen, wie die Polizei mitteilte.

Duisburg: Feuer zerstört Hauptgebäude der Tafel

Ein Feuer hat in der Nacht auf Montag die Hauptstelle der Duisburger Tafel komplett zerstört. Das Haus sei völlig in sich zusammengefallen, sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen. Verletzt wurde niemand. Den Sachschaden konnte die Polizei zunächst noch nicht schätzen. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. Am Morgen war die Feuerwehr noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Die Kriminalpolizei soll nach den Löscharbeiten die Ermittlungen übernehmen.

In dem abgebrannten Gebäude im Stadtteil Hochfeld befanden sich unter anderem die Hauptverteilstelle für Lebensmittel, sowie der Sitz der Geschäftsführung der Tafel. Die Duisburger Tafel verteilt nach eigenen Angaben pro Woche rund 15 Tonnen Lebensmittel an etwa 4000 Menschen. Demnach kamen alleine zur Hauptverteilstelle täglich rund 170 Menschen, hieß es auf der Website.

A3 bei Idstein: Reisebus brennt auf der A3 aus

Ein mit 48 Gästen besetzter Reisebus ist auf der Autobahn 3 bei Idstein in der Nacht zum Montag komplett ausgebrannt. Die Fahrgäste und der Busfahrer hätten sich rechtzeitig aus dem Bus retten können, bevor das Feuer vom Motor auf den Fahrgastraum übergriff, teilte die Polizei am Morgen mit. Niemand wurde verletzt. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 200.000 Euro. Das Reiseunternehmen schickte Ersatzbusse und holte die Reisegäste ab, diese waren von Amsterdam nach Frankfurt am Main unterwegs. Während der Bergungsarbeiten kam es im Rückstau zu zwei Unfällen, bei denen niemand verletzt wurde.

Quellen: Presseportal

