Hannover: 27-Jähriger bewusstlos auf Gleise geschleift

Zwei Männer haben in der Nacht auf Sonntag einen 27-Jährigen auf die Gleise der Straßenbahn gelegt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war das Trio auf einer Party in Streit geraten. Dabei wurde das Opfer am Kopf verletzt. Die 33- und 37-jährigen mutmaßlichen Täter sollen den bewusstlosen Mann danach auf die Gleise der Stadtbahn geschleift und dort abgelegt haben. Passanten bemerkten das und alarmierten die Polizei. Die Straßenbahn konnte gestoppt werden. Das mutmaßliche Schlägerduo nahmen Beamte in unmittelbarer Nähe fest. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen versuchten Totschlags eingeleitet. Der 27-Jährige wurde schwer verletzt in eine Krankenhaus eingeliefert.

Quelle: Polizei Hannover

Chemnitz: Mann überrollt Ehefrau beim Ausparken

Bei einem missglückten Ausparkmanöver hat ein Mann am Sonntag in Chemnitz seine Ehefrau überrollt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte der 79-Jährigige rückwärts aus einer Garage fahren – setzte aber viel zu schnell zurück. "Er fuhr noch bei halb geöffnetem Tor aus der Garage", zitiert die "Bild" einen Polizeisprecher. Seine Frau stand demnach vor dem Tor und konnte nicht mehr reagieren. Sie starb noch an der Unfallstelle. Ihr Mann wurde noch vor Ort von einem Seelsorger betreut.

Quelle: "Bild"

