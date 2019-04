Geislingen: 30-Jähriger im Auto von Hund erschlagen

Der nicht angeschnallte Hund wurde bei einem schweren Verkehrsunfall in Geislingen (Baden-Württemberg) von der Rückbank nach vorn geschleudert und traf dort den Fahrer des Kleinwagens. Der 30-Jährige, der nach ersten Ermittlungen ebenfalls nicht angeschnallt war, erlitt bei dem Crash am Samstagnachmittag tödliche Verletzungen. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, hatte er auf der Geislinger Steige die Kontrolle über sein Auto verloren und war frontal mit einem entgegen kommenden Pkw zusammengestoßen. Die beiden Insassen wurden leicht verletzt. Auch der Hund kam mit dem Schrecken davon und wurde von Rettungskräften leicht verletzt aus dem Wrack geborgen.

Bochum: Hobby-Rennfahrer rasen mit 450-PS-Boliden durch die City

Zwei junge Raser haben die Innenstadt von Bochum am frühen Sonntagmorgen offenbar mit einer Rennstrecke verwechselt. Auf bis zu 200 Stundenkilometern sollen sie ihre mehr als 450 PS starken Sportwagen bei ihrem illegalen Rennen beschleunigt haben. Einer Streife stoppte das Duo nach mehreren Kilometern Verfolgung und kassierte die Führerscheine der 27 und 30 Jahre alten Hobby-Rennfahrer ein. Auch die Autos wurden sichergestellt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten die Männer das Rennen durch die Bochumer Innenstadt mit quietschenden Reifen gestartet und danach mehrere andere Autos überholt und bedrängt.

Stelingen: Spielervater ohrfeigt Nachwuchs-Schiri

Weil er mit einer Entscheidung des Schiedsrichters nicht einverstanden war, ist ein 48-jähriger Mann am Samstag während eines Spiels der C-Jugend des TSV Stelingen (Niedersachsen) auf den Platz gestürmt. Dort ohrfeigte er den 15-jährigen Referee. Der hatte dem Torwart der Gästemannschaft vom JFV Calenberger Land II nach einem Foul am Sohn des aufgebrachten Vaters die Gelbe Karte gezeigt. Zu wenig für den übermotivierten Spielervater. Der Nachwuchs-Schiri brach die Partie in der 68. Minute ab. Die "Bild" hatte zuerst berichtet. Demnach konnten selbst die herbei gerufenen Polizisten den Mann nur schwer beruhigen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Körperverletzung ein.

Unna: Mutter soll sechsjährige Tochter getötet haben

In einer Mutter-Kind-Einrichtung im nordrhein-westfälischen Unna ist in der Nacht auf Montag ein sechsjähriges Mädchen ums Leben gekommen. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte, wurde das Kind nach einem Brand in einem Zimmer schwer verletzt gefunden. Laut Polizei verstarb es wenig später im Krankenhaus. Auch die Mutter des Mädchens musste mit schweren Verbrennungen in eine Klinik gebracht werden. Nach ersten Ermittlungen soll sich die 39-jährige Soesterin mit ihrer Tochter in dem Zimmer eingeschlossen und danach ein Feuer gelegt haben. "Wir gehen nach dem bisherigen Stand davon aus, dass sie in suizidaler Absicht in dem abgeschlossenen Zimmer Feuer gelegt hat", so der Staatsanwalt.

Sie haben suizidale Gedanken? Hilfe bietet die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter (0800) 1110111 und (0800) 1110222 erreichbar. Auch eine Beratung über E-Mail ist möglich. Eine Liste mit bundesweiten Hilfsstellen findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention.

Burgberg: Bergsteiger stürzt 100 Meter in den Tod

Ein 36-jähriger Bergsteiger ist am Sonntagnachmittag am Burgberger Hörnle im Allgäu abgestürzt. Der Mann war offenbar allein auf einer Kletterroute am Südgrat des knapp 1500 Meter hohen Gipfels am Grüntenmassiv unterwegs. Laut Bergwacht Sonthofen verlor er aus ungeklärten Gründen den Halt und stürzte etwa 100 Meter in die Tiefe. Eine ebenfalls kletternde Zeugin stieg demnach sofort zu dem Schwerverletzten ab und wählte den Notruf. Als die Rettungshubschrauber am Unglücksort eintrafen, soll der Kletterer noch ansprechbar gewesen sein. Im Krankenhaus erlag er wenig später seinen Verletzungen.

Mannheim: 15-Jährige missbraucht, Täter flüchten

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Sonntag im Mannheimer Zeppelinpark ein 15-jähriges Mädchen vergewaltigt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde das Opfer von zwei Männern nach Zigaretten gefragt. Als sie weitergehen wollte, wurde sie festgehalten und danach von einem der beiden sexuell missbraucht. Sein Komplize soll "Schmiere" gestanden haben. Als der mutmaßliche Vergewaltiger von der Jugendlichen abließ, flüchtete das Duo. Die 15-Jährige erstattete Anzeige. Nach den Tätern wird gefahndet. Sie werden wie folgt beschrieben:

1. Täter: 1,80-1,85 m groß, 18-20 Jahre alt, sehr schlank, bekleidet mit schwarzer Jogginghose, schwarze Kapuzenjacke, schwarzes Basecap mit weißem Aufdruck, Nasenpiercing

2. Täter: 1,75-1,80 m groß, 18-20 Jahre alt, blaue Jeans, dunkle Jacke, darunter ein weißes T-Shirt, dunkles Basecap

Ettlingen: Pkw nach Unfall in Flammen, zwei Tote

Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am Sonntagabend auf der Autobahn 5 zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach ersten Ermittlungen kollidierte ein 25-Jähriger beim Spurwechsel mit zwei weiteren Autos. Einer der beiden Wagen wurde dabei gegen eine Betongleitwand am Fahrbahnrand geschleudert und fing Feuer. Die beiden noch nicht identifizierten Insassen verbrannten in ihrem Pkw. Der Unfallverursacher stand offenbar unter Alkoholeinfluss - auch er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Fullscreen

Hamburg: Abi-Party eskaliert, Polizei räumt Park

Eine Abi-Party mit rund 600 Teenagern ist am Freitagabend eskaliert. Wie die "Mopo" berichtet, hatten sich Abiturienten von drei Schulen über soziale Netzwerke in einem öffentlichen Park verabredet. Die Feier mit viel Alkohol soll friedlich verlaufen sein - bis eine Gruppe aus 60 bis 80, teils gewaltbereiten, Jugendlichen dazu stieß. Nur mit einem Großaufgebot und einigen Hunden konnte die Polizei die Rangeleien beenden und die Streithähne auseinander halten. Gegen 21 Uhr lösten die Beamten das Gelage auf. Übrig blieb ein riesiger Müllberg. Etwa 50 Schüler rückten am Samstag, um den Park vom Müll zu säubern.

Nachrichten aus Deutschland aus der Woche vom 25. bis 31. März 2019 lesen Sie hier: