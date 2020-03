Cottbus: 31-Jähriger erliegt Schussverletzung

In der Cottbuser Innenstadt ist ein Mann offenbar erschossen worden. Die Polizei wurde nach eigenen Angaben am Sonntagabend in einen Park gerufen, nachdem Zeugen dort Schüsse gehört und einen schwer verletzten Mann gefunden hatten. Bei dem Mann handle es sich um einen 31-jährigen Deutschen aus der Region, hieß es.

Trotz Reanimationsversuchen sei er noch vor Ort verstorben, teilte die Polizei weiter mit. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft zum Tathergang dauerten am Montag an, wie ein Polizeisprecher sagte.

Quelle: AFP

Freiburg: Mutmaßlicher Auftragsmörder vor Gericht

Nach dem gewaltsamen Tod eines 24 Jahre alten Mannes in Freiburg hat der Prozess gegen einen mutmaßlichen Auftragsmörder begonnen. Der 33 Jahre alte Deutsche habe sein Opfer mit zwei Kopfschüssen aus nächster Nähe getötet, sagte Staatsanwalt Matthias Rall zum Prozessauftakt vor dem Landgericht Freiburg am Montag. Der Angeklagte habe im Auftrag eines 39 Jahre alten Freiburger Rechtsanwalts gehandelt. Der Mann, der nun vor Gericht steht, habe von dem Juristen dafür die Tatwaffe und als Lohn für den Mord 50.000 Euro erhalten. Hintergrund waren der Anklage zufolge Drogen- und Geldgeschäfte.

Die Tat hatte sich Mitte Juli vergangenen Jahres in einem Gewerbegebiet in Freiburg ereignet. Der Angeklagte wurde im vergangenen August festgenommen. Er sitzt seither in Haft. Die Anklage laute auf Mord, sagte der Staatsanwalt.

Der Rechtsanwalt - der mutmaßliche Drahtzieher des Verbrechens - war knapp drei Wochen nach der Tat festgenommen worden. Er hatte laut den Ermittlern von dem 24-Jährigen, der Opfer des tödlichen Verbrechens wurde, eine große Summe aus Drogengeschäften aufbewahrt. Aus Geldgier habe er den Mord in Auftrag gegeben. Der Jurist hatte sich im vergangenen November im Gefängnis in seiner Zelle das Leben genommen.

Quelle: DPA

Usedom: Feuer vernichtet 100 Strandkörbe

Ein Feuer auf der Ostsee-Insel Usedom hat in er Nacht zu Montag rund 100 Strandkörbe vernichtet. Wie die Polizei am Morgen berichtete, hatte ein Zeuge gegen kurz vor Mitternacht den Notruf gewählt, weil ein Taxi in einem Gewerbegebiet in Flammen stand. Das Feuer griff auf ein Winterlager über, in dem die Strandkörbe gelagert waren. Auch mehrere Carports fielen den Flammen zum Opfer.

Quelle: Polizei Neubrandenburg

A45: Alkoholisierter Geisterfahrer verursacht Unfall

Ein 39 Jahre alter Autofahrer ist am frühen Montagmorgen falsch auf die Autobahn 45 aufgefahren und mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen. Die 27 Jahre alte Fahrerin des entgegenkommenden Autos sei bei dem Unfall leicht verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei.

Nach ersten Erkenntnissen war der 39-Jährige an der Anschlussstelle Dillenburg falsch auf die A45 in Richtung Haiger aufgefahren. Nach etwa 500 Metern prallte er gegen das Auto der 27-Jährigen, das durch den Aufprall weiter gegen einen Sattelzug schleuderte. Der Geisterfahrer und der 56-jährige Fahrer des Lkw wurden demnach nicht verletzt.

Ein Alkoholtest ergab bei dem 39-Jährigen einen Wert von knapp ein Promille. Ihn erwartet ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Quelle: DPA

Dortmund: Restaurant wegen Feuer evakuiert

Wegen eines Feuers in einem Edelstahlschornstein musste am Samstagabend ein Restaurant in Dortmund geräumt werden. Wie die Feuerwehr am Montagmorgen mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 21.30 Uhr alarmiert. Durch einen Rückstau ableitender Kochgase im Restaurant wurden dort schon leichte Kohlenmonoxidgase gemessen. Die Feuerwehr schnitt den Außenschornstein, um das Feuer zu löschen. Verletzt wurde niemand. Das Restaurant ist bis auf weiteres geschlossen.

Quelle: Feuerwehr Dortmund

Karlsruhe: Zahlreiche Einsätze wegen Sturmtiefs

Das stürmische Wetter hat die Polizei in Karlsruhe in Atem gehalten. Wie die Beamten am Montagmorgen berichteten, mussten die Beamten zu mehr als 100 Einsätzen in rund zwei Stunden ausrücken. Umgestürzte Bäume sorgten im Stadt- und Landkreis für etliche Behinderungen. Auch die Feuerwehren waren im Dauereinsatz. Bis auf zwei Streckenabschnitte konnten alle Störungen beseitigt werden. Gesperrt bleiben mussten die L 604, zwischen der Waldstadt und Eggenstein, sowie die K 3525, zwischen Hambrücken und Weiher. Durch den Windbruch, herabfallende Ziegel und sonstige Gegenstände seien zahlreiche Autos beschädigt worden, heißt es.

Quelle: Polizei Karlsruhe

Viersen: Zwei Polizeibeamtinnen mit Coronavirus infiziert

"Covid-19 macht auch vor der Polizei nicht halt", meldeten die Beamten der Kreispolizeibehörde Viersen am Sonntag. Demnach seien zwei Beamtinnen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Alle Mitarbeitenden, die in Kontakt mit den Beamtinnen gestanden haben, seien informiert. Vorsorglich blieben mehrere Mitarbeitende in häuslicher Isolation. Auch Bürgerinnen oder Bürger, die in Kontakt mit den Beamtinnen stünden, seien informiert worden. Die beide Betroffenen zeigten jedoch keine Krankheitssymptome und befänden sich in häuslicher Isolation.

Quelle: Polizei Viersen

