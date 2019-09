Diepholz: 76-Jährige bringt Geld nach Anruf von Trickbetrügern zur echten Polizei

Nach einem Anruf von Trickbetrügern, die sich als Polizisten ausgaben, hat eine 76-Jährige in Niedersachsen Geld zu einer echten Polizeiwache gebracht. Die Frau habe es von der Bank abgehoben, sich dann aber nicht mehr an Details der Absprache mit den Betrügern erinnern können, teilten die Beamten in Diepholz am Montag mit. Die Frau habe es daher auf der Wache abgeben wollen.

Die Beamten dort erklärten der 76-Jährigen den Fall und sorgten bei dieser damit "für Erleichterung", wie die Polizei mitteilte. Wann und wo sich der Vorfall ereignete, ging aus der Mitteilung nicht hervor. Demnach war es in den vergangenen Tagen in der Region vermehrt zu Anrufen von falschen Polizisten bei älteren Menschen gekommen.

Quelle: AFP

Stade: 17-Jähriger stirbt nach Einbruch

Im niedersächsischen Stade ist am Sonntag ein 17-Jähriger nach einem missglückten Überfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtet, hatte der Teenager zuvor gemeinsam mit einem 24-jährigen Komplizen einen 37-Jährigen in dessen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus überfallen. Das Duo hätte den Bewohner aufgefordert, es einzulassen. Die Deutsche Presseagentur berichtete von einem "bewaffneten Raubüberfall", in der Polizeimitteilung fehlt dieser Hinweis. Als der Genötigte sich weigerte, verschafften sich die Eindringlinge gewaltsam Zutritt zur Wohnung.

Dort kam es dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der alle drei verletzt wurden. Daraufhin flüchteten die beiden Einbrecher aus dem Haus. Vor der Haustür brach der 17-Jährige zusammen. Polizeibeamte versuchten, den jungen Mann wiederzubeleben, aber auch der wenig später eintreffende Notarzt konnte ihm nicht mehr helfen. Der Jugendliche starb noch am Ort des Überfalls an seinen schweren Verletzungen.

Der zweite Täter flüchtete laut Polizei zu Fuß weiter in Richtung Bahnhof, dort nahmen Polizeibeamte ihn fest. Auch er war schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Die Verletzungen des 37-Jährigen wurden zunächst im Krankenhaus behandelt, dann kam er in Polizeigewahrsam. Es kam zu "erkennungsdienstlichen Maßnahmen" und ersten Vernehmungen. Ein Polizeisprecher betonte allerdings, man stehe noch ganz am Anfang der Ermittlungen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Quellen: Polizei, dpa

Berlin: Häftling schweißt Gitterstäbe in Berliner Gefängnis durch

Justizbeamte haben einen spektakulären Ausbruchsversuch aus einem Berliner Gefängnis vereitelt. Wie ein Sprecher der Senatsverwaltung für Justiz sagte, fassten sie am frühen Montagmorgen einen 52-jährigen Häftling, nachdem dieser die Gitterstäbe seiner Zelle mit Hilfe einer chemischen Reaktion durchgeschweißt hatte. Der Mann wurde demnach noch an der Fassade seines Zellentrakts in der Justizvollzugsanstalt Tegel gestellt. Es bestand laut Sprecher keine Gefahr, dass er von dem Gelände hätte entweichen können. Dafür hätte er noch die mit Alarmanlagen gesicherte äußere Barriere aus einem Zaun und einer Mauer überwinden müssen. Dabei wäre er bemerkt worden.

Nach ersten Erkenntnissen der Behörden nutzte der wegen versuchten Mordes zu lebenslangen Haft verurteilte Mann eine Thermitreaktion, wie sie auch beim Schweißen von Eisenbahnschienen eingesetzt wird.

Quelle: AFP

Wittenberg: Autofahrer in Sachsen-Anhalt im Sturm von Baum erschlagen

Im Sturmtief "Mortimer" ist ein 41 Jahre alter Autofahrer bei Wittenberg (Sachsen-Anhalt) von einem umstürzenden Baum erschlagen worden. Der Mann war am Montag gegen 8.30 Uhr mit seinem Fahrzeug auf einer Landstraße unterwegs. "Aufgrund von Sturmböen stürzte ein Baum auf das Auto", sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau. Der 41-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt, er starb noch an der Unfallstelle. Zunächst hatten die "Mitteldeutsche Zeitung" und die "Bild"-Zeitung berichtet.

Quelle: dpa

Ulm: Altenpflegerin wegen Vergewaltigung von zwei Heimbewohnerinnen vor Gericht

Wegen der Vergewaltigung von zwei Heimbewohnerinnen muss sich eine 47-jährige Altenpflegerin seit Montag vor dem Landgericht Ulm verantworten. Zum Prozessauftakt wurde die Öffentlichkeit von der Hauptverhandlung ausgeschlossen, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Die Angeklagte soll laut Staatsanwaltschaft vor gut zwei Jahren zweimal sexuelle Handlungen an den von ihr gepflegten Bewohnerinnen vorgenommen und Videos davon einer Onlinebekanntschaft geschickt haben. Weitere Anklagevorwürfe gegen die 47-Jährige lauten unter anderem auf Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen und vorsätzliche Körperverletzung. Für den Prozess beraumte die Ulmer Strafkammer zunächst vier Verhandlungstage bis zum 14. Oktober an.

Quelle: AFP

Iserlohn: 33-Jähriger soll Auto auf achtköpfige Menschengruppe zugesteuert haben

Ein 33-jähriger Mann aus Hagen soll am Sonntag in Iserlohn mit seinem Auto auf eine achtköpfige Menschengruppe zugefahren sein und dabei zwei Menschen leicht verletzt haben. Der Fahrer flüchtete zunächst vom Tatort, wie die Staatsanwaltschaft Hagen und die Polizei des Märkischen Kreises am Montag mitteilten. Polizisten trafen ihn jedoch später an seiner Wohnanschrift an und nahmen ihn vorläufig fest.

Polizei und Staatsanwaltschaft nahmen Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts auf. Nach einer Bewertung der ersten Ermittlungsergebnisse schlossen die Behörden einen politischen Hintergrund aus. Genauere Aufschlüsse über die Tat des kosovarischstämmigen Manns sollten weitere Vernehmungen bringen.

Quelle: AFP

Berlin: 52-Jähriger attackiert Schwester und Schwager mit Axt

Mit einer Axt soll ein 52-jähriger Mann am Sonntagmorgen im Berliner Stadtteil Biesdorf zwei Menschen schwer verletzt haben. Wie "Bild" berichtet, handelt es sich bei den Opfern um die Schwester und den Schwager des mutmaßlichen Angreifers. Demnach wurden Feuerwehr, Notarzt und Polizei gegen 3.40 Uhr zu einem Einfamilienhaus gerufen. Dort fand man dann die beiden lebensgefährlich Verletzten, die laut Berliner Polizei in einem Krankenhaus notoperiert werden mussten. Der mutmaßliche Angreifer wurde noch am Tatort festgenommen und soll nun dem Haftrichter vorgeführt werden. Die 5. Mordkommission hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen.

Quelle: Polizei Berlin

Dortmund: Starkregen flutet Weide mit 300 Schafen

Sintflutartige Regenfälle haben in der Nacht auf Montag eine Weide mit etwa 300 Schafen geflutet. Die Feuerwehr habe ein Rettungsboot eingesetzt und Stege gebaut, um die Tiere vor dem Ertrinken zu retten, sagte ein Sprecher der Einsatzkräfte am frühen Montagmorgen. Bis zwei Uhr waren den Angaben zufolge 200 Tiere von der Weide geholt worden. Die Wiese stand nach Angaben eines Fotografen der Deutschen Presseagentur anderthalb bis zwei Meter unter Wasser. Mehrere Tiere, darunter auch Lämmer, seien in den Wassermassen verendet. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit 120 Einsatzkräften vor Ort.

Quelle: dpa

München: Wiesn-Besucher in Schlangenlinie auf A8 unterwegs

Deutlich zu tief in den Maßkrug geschaut, hat ein Italiener am Sonntag auf dem Münchner Oktoberfest. Polizisten fiel der Mann auf der Autobahn A8 auf, weil er mit seinem Wagen in Schlangenlinien unterwegs war. Die Beamten zogen ihn aus dem Verkehr und baten auf einem Parkplatz in Oberbayern zum Alkoholtest. Wie die Beamten mitteilten, habe der Mann zunächst nicht angehalten – offenbar, weil er ihren Signalen nur schwer Folge leisten konnte. Das Kontrollgerät zeigte 1,3 Promille – den Führerschein zogen die Beamten ein, zudem leiteten sie ein Strafverfahren ein. Den Heimweg in die Toskana – immerhin ca. 600 Kilometer von der bayerischen Landeshauptstadt entfernt – konnte der 32-Jährige dennoch antreten. Sein fahrtüchtiger Beifahrer übernahm das Steuer.

Quelle: dpa

Iserlohn: Autofahrer rast in Passanten – zwei Verletzte

Offenbar absichtlich hat ein Autofahrer am Sonntagabend in Iserlohn (NRW) seinen Wagen in eine Gruppe von Fußgängern gesteuert. Laut Polizei wurden bei dem Vorfall zwei Menschen leicht verletzt. Der mutmaßliche Täter sei festgenommen worden. Derzeit gehe man von einem versuchten Tötungsdelikt unter Bekannten aus, so ein Polizeisprecher weiter. Ein politisches Motiv schließen die Ermittler bislang aus. Zu Details und einem möglichen Motiv will sich die Staatsanwaltschaft im Laufe des Montags äußern.

Quelle: ikz-online.de

