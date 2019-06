Cham: Ausgebüxte Elefanten spazieren durch Kleinstadt

Da staunten Autofahrer im oberfälzischen Cham nicht schlecht: Am Montag um die Mittagszeit waren mindestens zwei ausgewachsene Elefanten auf der Straße der Kleinstadt unterwegs. Wie die "Chamer Zeitung" berichtet, waren sie aus einem Zirkus ausgebüxt, der ab dieser Woche in der Stadt gastiert. Autofahrer filmten und fotografierten die Dickhäuter und riefen die Polizei. Die Aufnahmen kursierten anschließend auf diversen Social-Media-Plattformen. Dem Bericht zufolge hatten Zirkusmitarbeiter die Tiere wieder eingefangen, bevor die Beamten eintrafen. Ob ein Schaden entstand, blieb unklar.

Quelle: "Chamer Zeitung"

München: Stalkerin küsst Angebetenen wach - Haftbefehl

In München hat ein 43-Jähriger mitten in der Nacht ungebetenen Besuch einer Stalkerin erhalten. Demnach hatte sich Frau am Wochenende auf noch ungeklärter Weise Zugang zu der Wohnung ihres Angebetenen verschafft und diesen geküsst, als er schlief. Die 33-Jährige sei noch in derselben Nacht verhaftet worden, schreibt die Polizei.

Die Frau hatte den Mann Anfang 2017 während dessen Urlaubs in Österreich kennengelernt, sich verliebt und ihn verfolgt. Obwohl der 43-Jährige ihr vielfach klar machte, dass er keinen Kontakt wünsche, ließ sie nicht ab. Auch Strafanzeigen und gerichtliche Kontaktverbote stoppten die Stalkerin nicht, wie die Polizei am Montag mitteilte.

In der Nacht zum Samstag drang sie dann in die Wohnung des Mannes ein und küsste den Schlafenden, der daraufhin die Polizei rief. Da die Frau keinen festen Wohnsitz hat, erließ ein Ermittlungsrichter Haftbefehl. Gegen die 33-Jährige werde unter anderem wegen sexueller Nötigung und Nachstellung ermittelt.

Quellen: DPA / Polizei München

Euskirchen: 20-Jähriger "kollidiert" beim Trampen mit Außenspiegel

Ein Zwischenfall mit einem angetrunkenen Mann auf einer Bundesstraße in Nordrhein-Westfalen hat auf ungewöhnliche Art bewiesen, dass Trampen gefährlich sein kann. Der 20-Jährige hatte auf der Straße trampertypisch den Arm ausgestreckt - und geriet damit an den rechten Außenspiegel eines vorbeifahrenden Autos, wie die Polizei am Montag in Euskirchen mitteilte.

Der Fußgänger verletzte sich dabei an der Hand und wurde mit dem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Der 20-Jährige hatte 2,22 Promille Alkohol im Blut.

Quelle: AFP

Rössing: 70-Jähriger ertrinkt bei Suchaktion nach Sohn

Bei der Suche nach seinem vermeintlich in einem See verschwundenen Sohn ist ein 70-jähriger Mann in Niedersachsen ertrunken. Wie die Polizei in Hildesheim am Sonntagabend mitteilte, ereignete sich der Unfall während eines Ausflugs der Familie an einem Kiesteich bei Rössing. Demnach ging der Vater selbst in den See, nachdem sein 39-jähriger geistig behinderter Sohn im Wasser zeitweise nicht mehr zu sehen war.

Dieser verließ den See kurz darauf wieder, der Vater verunglückte aber aus noch ungeklärten Gründen. Er wurde den Beamten zufolge kurz darauf leblos im Wasser entdeckt. Wiederbelebungsversuche durch Ersthelfer und Rettungskräfte blieben erfolglos.

Quelle: AFP

Sanitz: Lkw-Fahrer missbraucht Rettungsgasse

Auf der A20 hat am Samstagnachmittag ein Lkw-Fahrer eine nach einem Unfall gebildete Rettungsgasse missachtet und dadurch angeforderte Rettungskräfte behindert. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, ereignete sich der Unfall in der Nähe der Anschlussstelle Sanitz in Mecklenburg-Vorpommern in Fahrtrichtung Stettin. Durch einen Rettungshubschrauber bedingt, sei es zeitweise zu einer Vollsperrung der Fahrbahn gekommen. Die dahinter im Stau stehenden Autos bildeten zwar demnach wie vorgeschrieben eine Rettungsgasse. Ein 56-jähriger Litauer fuhr jedoch mit seinem Sattelzug durch die Gasse und behinderte die zur Bergung der Unfallfahrzeuge angeforderten Abschleppdienste. Auch die im Stau stehenden Insassen der anderen Autos hätten sich verständnislos gezeigt, heißt es. Die Polizei stoppte den rücksichtslosen LKW-Fahrer und ahndete sein Verhalten mit einem erhöhten Bußgeld und einer Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro.

Quelle: Polizeipräsidium Rostock

Hemer: Nackter Mann sorgt im Supermarkt für Aufsehen

In der Tiefkühlabteilung eines Supermarktes in Nordrhein-Westfalen hat ein nackter Mann einen bizarren Auftritt hingelegt. Der 32-Jährige habe sich in der Tiefkühlabteilung des Marktes in Hemer komplett ausgezogen, teilte die Polizei am Montag mit. Als verdutzte Kunden, darunter Kinder, eine Verkäuferin riefen, hatte der Mann zumindest seine Hose wieder an - und ergriff die Flucht. Dabei schnappte er sich "aus vollem Laufe eine Bierdose", trank daraus - und griff sich in der Obstabteilung zusätzlich eine Banane. "Auch diese aß er im vollen Lauf", hieß es. Mehrere Verkäufer stoppten den Mann, der dabei den Angaben zufolge mit einem Tretroller herumwirbelte, um sich "die Gegner vom Leib zu halten".

Ob der Mann wegen hoher Temperaturen lediglich Abkühlung suchte, blieb unklar. Die Polizei nahm den 32-Jährigen vorübergehend in Gewahrsam, einen Alkoholtest lehnte er ab. Die Behörden ermitteln jetzt wegen räuberischen Diebstahls und exhibitionistischen Handlungen.

Quelle: dpa

Brandenburg: Erhöhte Waldbrandgefahr wegen Hitzewelle

In dem besonders gefährdeten Bundesland Brandenburg steigt die Waldbrandgefahr durch Hitze, Trockenheit und aufkommende Winde weiter an. "Die ersten Brände wurden schon gemeldet", sagte der Waldbrandschutzbeauftragte Raimund Engel am Montag auf Anfrage. So sei in der Lieberoser Heide ein Brand ausgebrochen. Vor allem der Wind bereite Sorgen: Schon ein Funke reiche wegen der Trockenheit aus, um einen Brand zu entfachen, sagte Engel.

Am Mittwoch werden in Brandenburg Temperaturen um 34 bis 39 Grad erwartet. Derzeit gilt nach Angaben des Landesumweltministeriums in den Landkreisen Potsdam Mittelmark, Barnim, Havelland und Spree-Neiße sowie Cottbus schon die höchste Waldbrandwarnstufe fünf. Engel rechnet damit, dass in den nächsten Tagen landesweit Stufe fünf gelten werde. Seit Jahresanfang wurden den Angaben zufolge 220 Waldbrände in dem Bundesland registriert.

Quelle: dpa

Hamburg: 19-Jähriger flüchtet mit 209 km/h vor der Polizei

Nicht nur ohne Fahrerlaubnis, sondern auch ohne Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer hat sich ein 19-Jähriger am Freitagabend eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Wie die Beamten mitteilten, überholte der Raser auf der A7 zunächst mit hoher Geschwindigkeit eine zivile Streife. Diese dokumentierte bei der anschließenden Verfolgungsjagd durch den Elbtunnel Tempo 209 bei erlaubten 80 Kilometern pro Stunde. Nachdem der Fahrer dem Bericht zufolge am Tunnelausgang beinahe mit einer Mauer kollidierte, beschleunigte er erneut und fuhr in Hausbruch im letzten Moment von der Autobahn ab.

Nachdem der Mann von Einsatzkräften gestoppt worden war, weigerte er sich zunächst, aus dem Auto zu steigen. Dann legte er den Rückwärtsgang ein und versuchte, wieder auf die Autobahn zu flüchten. Erst nachdem die Beamten ihre Dienstwaffen zogen, ließ der verhinderte Rennfahrer von seinem Vorhaben ab, berichtet die Polizei. Er wurde vorläufig festgenommen. Es stellte sich heraus, dass der junge Mann keinen Führerschein hat. nach Abschluss der Maßnahmen konnte er gehen, sein Auto blieb jedoch bei der Polizei. Es wurden gleich wegen mehrerer Delikte Strafverfahren eingeleitet. Unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

Quelle: Polizei Hamburg

Germersheim: Dreijährige "besucht" die Polizei - ohne Wissen der Eltern

In Germersheim in Rheinland-Pfalz hat ein dreijähriges Mädchen am Sonntag eigenmächtig und ohne Wissen ihrer Eltern einen Spaziergang unternommen. Passanten bemerkten die Kleine und brachten sie zur nahe gelegenen Polizeidienststelle. Wie die Polizei berichtet, konnte die Ausreißerin dort allerdings nicht sagen, wo sie wohnt. Aber sie war sicher, die Polizisten hinführen zu können. Also nahm sie einen Polizisten an die Hand und lief los. "Nach einem längeren Fußmarsch inklusive mehrerer Richtungswechsel quer durch Germersheim war sich die junge Dame jedoch gar nicht mehr so sicher, wohin sie eigentlich gehört", heißt es im Bericht. Zum Glück für den herumirrenden Tross erkannte eine Freundin der Mutter das Kind und rief diese dann auch an. Sie holte ihre Tochter umgehend wohlbehalten vor Ort ab. Offenbar konnte sich das Mädchen aus dem Haus schleichen, als ihr großer Bruder, der eigentlich auf sie aufpassen sollte, einen Moment unaufmerksam war.

Quelle: Polizeiinspektion Germersheim

Limburg: Weltkriegsbombe explodiert und reißt Krater in Feld

Auf einem Feld im hessischen Limburg-Ahlbach ist eine Bombe explodiert - mit einem großen Krater als deutlich sichtbare Hinterlassenschaft. Die mutmaßliche Weltkriegsbombe habe sich wohl durch einen Langzeitzünder selbst entzündet, sagte am Montag ein Polizeisprecher. In der Nacht zum Sonntag soll es einen lauten Knall gegeben haben. Der Kampfmittelräumdienst habe dann unter anderem aufgrund der Form des Kraters bestätigt, dass es sich um eine Bombe gehandelt habe. Verletzt wurde bei der Explosion auf freiem Feld niemand.

Quelle: dpa

Paderborn: Mann im Ehebett erstochen

Schauerliches Verbrechen im Schlafzimmer: Bei einem tödlichen Messerangriff auf ihren schlafenden Mann lag die Ehefrau des Opfers mit im Bett und musste den Mord mitansehen. Ein 60 Jahre alter Verdächtiger wurde nach der Tat am Samstag festgenommen. Gegen ihn erließen die Ermittler Haftbefehl wegen Mordes, wie die Polizei in Bielefeld und die Staatsanwaltschaft Paderborn am Sonntag gemeinsam mitteilten. Das Motiv ist unklar. Medien berichten, es sei eine Tat innerhalb der Verwandtschaft.

Laut Mitteilung soll der Mann am Samstagmorgen um kurz vor 8.00 Uhr durch eine offene Terrassentür in das Haus des Opfers eingedrungen sein und auf den im Bett liegenden, gerade erst erwachten 50-Jährigen mit einem Jagdmesser eingestochen haben. Das Opfer sei an den Folgen der Messerstiche verblutet, wie eine Obduktion ergeben habe, berichteten die Ermittler am Sonntag.

Die neben dem Opfer im Ehebett liegende Ehefrau habe laut um Hilfe geschrien. Sie und der Sohn des Paares sowie ein zu Hilfe eilender Zeuge hätten den stark betrunkenen Angreifer nach der Tat überwältigt und festgehalten. Der Beschuldigte äußere sich bislang nicht zu den Vorwürfen. Das Tatmotiv sei nicht klar, so die Ermittler.

Mehrere Zeitungen hatten berichtet, dass der Tatverdächtige ein Verwandter des Opfers sein soll. Eine Bestätigung gab es von der Polizei dazu am Sonntag nicht. Die Behörden stellten eine zehnköpfige Mordkommission zusammen.

Quelle: dpa

