Waren/Müritz: Frau wird durch herunterfallendes Starkstromkabel getötet +++ Bad Oeynhausen: Hund bei Hitze im Auto gelassen +++ Recke: 19-Jähriger landet mit Auto in Kanal +++ Schleswig: Lkw-Fahrer setzt zurück und fährt Rentner tot +++ Panorama-Nachrichten aus Deutschland.

Heusenstamm: Autofahrer mit mehr als fünf Promille gestoppt

Einen Atemalkoholwert von mehr als fünf Promille hat die Polizei im hessischen Heusenstamm bei einem Autofahrer gemessen. Wie die Beamten am Dienstag in Offenbach mitteilten, meldete ein Zeuge am Vorabend, dass der 63-Jährige bei laufendem Motor in seinem Wagen sitze und mit den Scheinwerfern blinke. Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest wurde der hohe Promillewert gemessen. Am Auto des Manns fanden die Beamten mehrere frische Unfallspuren. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Den Mann erwartet ein Strafverfahren wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss.

Waren/Müritz: Frau wird durch herunterfallendes Starkstromkabel getötet

Schrecklicher Unfall in Waren/Müritz in Mecklenburg-Vorpommern: Dort geriet auf einem nicht ausgewiesenen Campingplatz in der Nähe des Malkwitzer Sees am späten Montagabend gegen kurz vor 23 Uhr ein Wohnmobil in Brand. Wie die Polizei berichtet, riss durch die starke Hitzeentwicklung die Hochspannungsleitung und fiel auf das Wohnmobil. Eine 22-jährige Urlauberin, die wegen des Brandes helfen wollte, wurde in Folge der abgestürzten Hochspannungsleitung so stark verletzt, dass sie trotz sofort eingeleiteter erster Hilfsmaßnahmen noch vor Ort verstarb. Zwei 17- und 19-jährige Urlauber aus Bayern leisteten erste Hilfe und wurden dabei ebenfalls leicht verletzt. Sie wurden zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der 47-jährige Wohnmobilnutzer wurde bei dem Versuch der Löschmaßnahmen ebenfalls leicht verletzt und musste medizinisch behandelt werden. Brandursache war ein technischer Defekt im Bereich des Motorraumes des Wohnwagens.

Bad Oeynhausen: Hund bei Hitze im Auto gelassen

Weil er einen kleinen Hund entdeckte, der bei großer Hitze längere Zeit in einem verschlossenen Auto saß und sich kaum noch bewegte, hat am Samstag ein Passant auf einem Supermarktparkplatz in Bad Oeyenhausen die Seitenscheibe eines Autos eingeschlagen. Als die um kurz nach 13 Uhr verständigten Beamten einer Streifenwagenbesatzung eintrafen, hatte sich bereits eine größere Menschenmenge um das Fahrzeug versammelt. Der Marktleiter erklärte, dass sich das Tier nach seinem Kenntnisstand mindestens 25 Minuten in der Mittagshitze allein in dem Wagen befunden habe. Bevor der Hund aus dem Wagen befreit wurde, seien mehrfache Durchsagen im Markt erfolglos verlaufen. Als sich der Zustand des Vierbeiners immer weiter verschlechterte, sei die Beifahrerseite eingeschlagen worden. Der von den Beamten zur Rede gestellte Hundebesitzer gab an, dass er eine Fahrzeugscheibe einen Spaltbreit geöffnet habe und maximal zehn bis 15 Minuten im Geschäft gewesen sei. Zwar fanden die Beamten tatsächlich eine Scheibe einen Spalt geöffnet vor, dies reichte aber auf keinen Fall für eine ausreichende Belüftung aus. Daher wurde gegen den Mann eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz gefertigt, wie die Beamten am Dienstag mitteilten.

Recke: 19-Jähriger landet mit Auto in Kanal

Ein 19-Jähriger ist am Montagnachmittag mit seinem Auto in Höhe der Ortschaft Recke im Mittellandkanal gelandet. Wie die Polizei berichtete, war der junge Mann widerrechtlich auf dem Leinpfad unterwegs, kam aus unbekannter Ursache vom Weg ab und stürzte über die Spundwandkante ins Wasser. Er und sein 18-jähriger Beifahrer konnten sich aus dem Auto befreien und an Land retten. Der Beifahrer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus, der Fahrer erlitt einen leichten Schock. Noch am Abend barg ein örtliches Abschleppunternehmen den Wagen aus dem Kanal.

Die Feuerwehr hob das Auto aus dem Mittellandkanal © Polizei Duisburg

Schleswig: Lkw-Fahrer setzt zurück und fährt Rentner tot

Im schleswig-holsteinischen Schleswig ist ein 83-Jähriger von einem Lkw erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war ein 52-Jähriger mit seinem Lkw gegen 8.50 Uhr von einer Baustelle rückwärts in eine Straße eingefahren und hatte den Senior übersehen. Der Mann wurde mehrere Meter vom Lkw mitgeschleift. Er verstarb kurze Zeit später im Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock.

Bonn: Mann schießt auf Supermarktparkplatz – SEK im Einsatz

Nach Schüssen auf offener Straße in Bonn fahndet die Polizei nach dem mutmaßlichen Schützen. Wie ein Sprecher der Bonner Polizei am Dienstagmorgen sagte, sind weder der Mann noch die Tatwaffe bisher aufgetaucht. Am Montagabend soll der 34-jährige Gesuchte nach einem Streit mit einem 38 Jahre alten Mann mehrfach mit einer Pistole geschossen haben. Das 38-jährige mutmaßliche Opfer hatte die Polizei am Abend darüber informiert, dass er mit seinem Bekannten auf einem Supermarktparkplatz in Streit geraten sei und dieser daraufhin eine Pistole gezogen habe. Der 38-Jährige wurde nach Angaben der Polizei leicht verletzt. Einsatzkräfte des SEK hatten der Polizei zufolge die Wohnung des mutmaßlichen Schützen noch am Montagabend aufgesucht. Er sei aber nicht angetroffen worden, hieß es. Zu den Hintergründen war zunächst nichts bekannt.

Schüttorf: Mehr als 120 tote Tauben in Transporter entdeckt

In einem Kleintransporter in Niedersachsen sind 121 tote Tauben entdeckt worden. Polizisten kontrollierten nach Angaben vom Dienstag das Fahrzeug in Schüttorf, in dem sich insgesamt 249 Tauben befanden. Die Tiere seien nicht artgerecht transportiert worden, erklärte die Polizei in Lingen. 121 waren bereits tot, die noch lebenden Tiere wurden zu einem Kleintierzüchter gebracht. Demnach befand sich der Transporter auf dem Weg von Tschechien nach Belgien. Gegen den Fahrer wird nun ermittelt.

Bodensee: Motorboot mit zwei Kindern an Bord kentert

In Immenstaad am Bodensee ist am Montagabend ein Mann mit seinem Motorboot gekentert. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, war der 51-Jährige mit zwei Kindern im Alter von fünf und neun Jahren sowie einem weiteren Erwachsenen gegen 17 Uhr mit seinem Holzmotorboot unterwegs, als plötzlich Wasser in das Boot drang. Dem Mann gelang es noch die Wasserschutzpolizei Friedrichshafen zu alarmieren und den Bootsinsassen Rettungswesten anzulegen. Wenige Minuten später sank das Boot auf den Grund des Bodensees in etwa 40 bis 60 Meter Wassertiefe. Bei Eintreffen der Wasserschutzpolizei befanden sich alle Personen bereits an Bord einen Schweizer Motorbootes, welches auf die Notlage aufmerksam geworden war.

Wesel: Feuerwehr rettet 15-Jährigen aus Fluss

Die Feuerwehr hat am Montagabend einen Teenager aus der Lippe gerettet. Wie die Polizei berichtet, waren zwei 15-Jährige gegen 21.30 Uhr in der Lippe baden gegangen. Etwa 50 Meter von der Lippebrücke der B8 in Wesel entfernt geriet der Junge in einen Strudel und wurde durch die Strömung in Richtung Rhein abgetrieben. Er konnte sich an einem aus dem Fluss herausragenden Stein festhalten. Die Feuerwehr warf ihm ein Seil zu und brachte ihn an Land. Der Jugendliche erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei stoppt Autofahrer mit 4 Promille

Die Polizei hat im sächsischen Auerbach am Montagmittag gegen 13 Uhr einen Autofahrer gestoppt. Wie die Beamten berichteten, wurde bei dem 41-Jährigen ein Atemalkohol von 4,08 Promille festgestellt. Er musste seinen Führerschein bei den Beamten abgeben und im Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Wittlich: Lkw mit Schlachtabfällen kippt um

Im rheinland-pfälzischen Wittlich ist am späten Montagabend ein Lastwagen aus einer Kurve geflogen. Wie die Polizei berichtete, war der 30-jährige Fahrer mit seinem Lastzug für Kippmulden mit Abrollvorrichtung unterwegs, als der aufgrund fehlender Ladungssicherung auf dem Anhänger befindliche Container in einer Rechtskurve herunterfiel. Beladen war das Gespann mit 6,5 Tonnen Schlachtabfällen einer nahegelegen Schlachterei, die auf einem Grünstreifen landeten.

Der Container war in einer Kurve neben die Fahrbahn gefallen © Polizei Wittlich

Baden-Württemberg: Hier war es mit bis zu 36,6 Grad am heißesten

Deutschlands heißeste Orte lagen am Montag in Baden-Württemberg. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) registrierte in Bad Mergentheim-Neunkirchen mit 36,6 Grad die bundesweit höchste Temperatur des Tages. Auf Platz zwei lag mit 36,4 Grad Waghäusel-Kirrlach. Platz drei der heißesten Orte ging nach Rheinland-Pfalz: In Trier-Zewen wurde eine Tageshöchsttemperatur von 36,3 Grad gemessen, wie es am Abend beim DWD in Offenbach hieß. In Trier war tags zuvor sogar die bundesweit höchste Temperatur des bisherigen Jahres gemessen worden. An der DWD-Station Trier-Petrisberg kletterte das Thermometer am Sonntag auf ein Maximum von 38,6 Grad.

Nachrichten von Montag, den 10. August

Ochtendung: Mann trennt in Rheinland-Pfalz 21-Jährigem linke Hand mit Machete ab

Weil er einem 21-Jährigen in Rheinland-Pfalz mit einer Machete die linke Hand abgetrennt haben soll, ermittelt die Staatsanwaltschaft Koblenz gegen einen 22-Jährigen. Der jüngere Mann wurde bei dem Angriff schwer verletzt, befindet sich aber nicht mehr in Lebensgefahr, wie die Behörde am Montag mitteilte. Die Ermittler schließen in dem Fall Notwehr nicht aus.

Der 22-Jährige soll seinem Kontrahenten am späten Samstagabend nahe einer Grillhütte in Ochtendung mit der Machete die Hand abgeschlagen und ihn am Kopf verletzt haben. Nach Angaben der Ermittler gestand der 22-Jährige die Tat. Laut eigener Aussage habe er sich in seiner Gartenlaube aufgehalten und mit der Machete Feuerholz gehackt. Dabei habe er bemerkt, dass ein Auto auf einem Waldweg in der Nähe einen Unfall gehabt habe. Er sei mit dem Messer zu dem Wagen gegangen, um zu helfen. Der Fahrer habe jedoch plötzlich eine Waffe aus dem Handschuhfach genommen und mehrmals auf ihn geschossen. Daraufhin habe der 22-Jährige dem Mann mit der Machete die Hand abgeschlagen. Kurze Zeit später sei ein anderes Auto aus Richtung der Grillhütte gekommen, aus dem zwei Männer ausgestiegen seien, die dem 22-Jährigen mehrfach ins Gesicht geschlagen hätten. Er wurde ebenfalls verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Waffe eine Schreckschusswaffe war. Der Beschuldigte wurde festgenommen, kam am Sonntagmittag jedoch wieder frei. Die Ermittlungen dauern an.

Langelsheim: Razzia im Seiniorenheim

Im niedersächsischen Langelsheim im Landkreis Goslar haben Ermittler in den frühen Morgenstunden ein Altenheim und zwei Privatwohnungen durchsucht. Wie der NDR unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft berichtet, wurden offenbar im Rahmen der Razzia das Betreiber-Ehepaar sowie die Leiterin der Einrichtung festgenommen. Die Verdächtigen seien wegen Verdunklungsgefahr in Untersuchtungshaft genommen worden. Gegen sie werde nun wegen des Verdachts auf Betrug, Körperverletzung und Misshandlung von Schutzbefohlenen ermittelt. Auslöser der Aktion war demnach eine Anzeige der Heimaufsicht. Bei der Abrechnung von Pflegestufen soll demnach betrogen worden sein, außerdem sollen Bewohner des Heims sediert worden sein.

Um den Weiterbetrieb zu sichern und sich um Bewohner und Angehörige zu kümmern, wurden dem Bericht zufolge ein 29-köpfiger Krisenstab vom Landkreis eingesetzt sowie ein Info-Telefon eingerichtet.

Borgholzhausen: Freibad wegen Wasserknappheit temporär geschlossen

Wegen Wasserknappheit ist ein Freibad im Kreis Gütersloh zeitweise geschlossen worden. Weil die Reserven leerzulaufen drohten, sei die Schließung zwischenzeitlich unausweichlich gewesen, hatte die Gemeinde Borgholzhausen auf ihrer Homepage mitgeteilt. Am Montag gab der Bürgermeister des Ortes in Ostwestfalen Entwarnung: Es sei gelungen, den Hochwasserbehälter mit Hilfe eines Leitungsverbundes mit den Nachbarstädten für solche Notfälle wieder zu füllen, sagte Dirk Speckmann (SPD). Das Freibad könne am Dienstag wieder öffnen.

Die Einrichtung war seit Sonntag geschlossen. Bereits am Freitag hatte der Bürgermeister Dirk Speckmann (SPD) zum Wassersparen aufgerufen und das Befüllen privater Pools, sowie Blumen gießen und Rasensprengen mit Trinkwasser untersagt. Es drohe sonst ein Ausfall der städtischen Wasserversorgung, mahnte er in einer Videobotschaft.

Straubing: Vier Tote nach Frontalzusammenstoß

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B20 in der Nähe von Ascha (Landkreis Straubing-Bogen) sind am frühen Montagmorgen vier junge Männer ums Leben gekommen. Der Fahrer eines Autos sei offenbar beim Versuch, einen Sattelzug zu überholen, mit einem entgegenkommenden Kleintransporter zusammengestoßen, sagte ein Polizeisprecher am Montag.

Drei der vier Insassen des Personenwagens im Alter zwischen 20 und 26 Jahren seien noch am Unfallort gestorben, der vierte wenig später im Krankenhaus. Der Fahrer des Kleintransporters sei verletzt worden, hieß es von der Polizei. Er wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht, wie das Bayerische Rote Kreuz mitteilte. Ob bei dem Unfall Alkohol- oder Drogenkonsum eine Rolle gespielt hat, war zunächst nicht bekannt.

Die B20 war an der Unfallstelle zwischen 1.30 Uhr und 7.00 Uhr gesperrt. Das Rote Kreuz hat zusätzliche Notärzte und Rettungskräfte mobilisiert. "Es war für unsere haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkräfte sowie die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren ein schwerer Einsatz", sagte der organisatorische Leiter des BRK-Einsatzes, Jürgen Köhl Bilanz. Das Rote Kreuz hatte auch ein Team mit psychologisch geschultem Personal an die Unfallstelle entsandt, um die Helfer zu betreuen.

Cottbus: Vier Männer in Laster auf Raststätte an der A13 entdeckt

Vier Männer hat die Polizei auf einem Rastplatz an der Autobahn 13 in Brandenburg aus einem Lastwagen gerettet. Zeugen hatten am Samstag aus dem Lkw am Rastplatz Freienhufen Stimmen und Klopfgeräusche gehört und die Polizei verständigt. Die Beamten hätten die jungen Männer afghanischer Herkunft aus dem Fahrzeug geholt, wie ein Polizeisprecher am Montag auf Nachfrage bestätigte. Sie wurden demnach in die zentrale Aufnahmestelle nach Eisenhüttenstadt gebracht. Zunächst hatte die "Lausitzer Rundschau" darüber berichtet. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen, auf Entscheidung der Staatsanwaltschaft aber später wieder auf freien Fuß gesetzt. Weitere Einzelheiten teilte der Polizeisprecher nicht mit.

Groß-Rohrheim: 17-Jähriger ertrinkt in See

In Südhessen ist ein 17-jähriger Nichtschwimmer am Samstag in einem See zwischen Groß-Rohrheim und Biblis ertrunken. Wie die Polizei berichtet, meldete ein gleichaltriger Freund den Unfall am Nachmittag bei der Rettungsleitstelle. "Sofort wurden Suchmaßnahmen mit Feuerwehr, DLRG, Polizeistreifen und dem Polizeihubschrauber eingeleitet", heißt es in einer Pressemitteilung. Der Vermisste konnte nach kurzer Zeit nur noch leblos aus dem Wasser geborgen werden, Reanimationsversuche blieben erfolglos. Nach Annahme der Polizei, ging der Nichtschwimmer zum Abkühlen ins Wasser, geriet dann wegen des steil abfallenden Ufers in Not. Sein Freund versuchte, ihm zu helfen, konnte aber ebenfalls nicht schwimmen. Das Gewässer gehört laut Polizei zu einer Firma und ist kein öffentlicher Badesee. Das Schwimmen ist per Beschilderung untersagt, für den Zugang müsse ein meterhoher Erdwall überwunden werden. Wir "RTL Online" berichtet, wurden die Rettungsmaßnahmen zu allem Überfluss noch durch weitere illegale Badegäste erschwert, die die Rettungskräfte teilweise beschimpft und durch parkende Fahrzeuge behindert hätten.

Lauenau: Trinkwasserversorgung vorübergehend zusammengebrochen

Nach dem Trinkwasserengpass vom Wochenende setzt die Gemeinde Lauenau im niedersächsischen Landkreis Schaumburg auf die Bereitschaft der Menschen, Wasser zu sparen. Die Lage sei beherrschbar, sagte Georg Hudalla, parteiloser Bürgermeister der Samtgemeinde Rodenberg, zu der Lauenau gehört. Die rund 4000 Menschen in Lauenau hätten schon am Samstagnachmittag auf die Wasserknappheit reagiert, der Verbrauch sei um zwei Drittel gesunken. In den nächsten Tagen muss nach Angaben des Wasserbetriebs aber weiter gespart werden.

Nachdem die Trinkwasserversorgung am Samstag zwischenzeitlich zusammengebrochen war, entspannte sich die Lage einen Tag später. Am Samstagmittag war der Wasserspeicher leer gelaufen. Das Problem: In der Corona-Pandemie seien die Menschen überwiegend daheim geblieben, statt in den Urlaub zu fahren, daher sei der private Wasserverbrauch stark gestiegen, erklärte der Bürgermeister. Die Feuerwehr stelle Wasser etwa für die Toilettenspülung bereit, das sich die Menschen abholen könnten. Tankfahrzeuge sollten zunächst nicht eingesetzt werden.

Langkünzing: Vierjähriger ertrinkt in Donau

Am Sonntagnachmittag ist ein vierjähriger Junge in der Donau in Langkünzing bei Passau ertrunken. Zuvor hatte seine Familie ihn vermisst gemeldet. Zwei Stunden später wurde der Junge tot aus der Donau geborgen. Er sei zusammen mit einem Mädchen vom Fluss mitgerissen worden, teilte die Polizei mit. Das Mädchen konnte gerettet werden, für den Vierjährigen kam jede Hilfe zu spät. Die Eltern wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut.

Wandlitz: Kinder entdecken Munition im See – Badestelle geräumt

Zwei Kinder haben beim Schwimmen in einem See in Brandenburg eine gefährliche Entdeckung gemacht. Ihnen fiel im Gorinsee in Wandlitz ein merkwürdiger Gegenstand im Wasser auf, der sich später als Handgranate herausstellte. Ein Badegast alarmierte nach dem Fund am Samstag die Polizei, wie die Beamten am Sonntag mitteilten. Rund 120 Badegäste mussten den Angaben nach die Badestelle vorübergehend verlassen. Die Polizei rief den Munitionsbergungsdienst, der den Fund geborgen hat. Anschließend konnte die Badestelle nach rund drei Stunden wieder freigegeben werden.

Frankfurt: 72-jähriger Radfahrer verfolgt gestohlenen Transporter und stellt den Dieb

Auf einem Fahrrad hat ein 72-Jähriger in Frankfurt am Main einen gestohlenen Transporter verfolgt und den Dieb schließlich gestellt. Der Senior hatte vor dem Diebstahl eine Blumenlieferung vom rechtmäßigen Fahrer des Transporters entgegengenommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Während der Auslieferung am Freitagnachmittag schlug dann der Dieb zu und machte sich mit dem Transporter aus dem Staub.

Der 72-Jährige nahm sofort die Verfolgung auf, benachrichtigte unterwegs zwei Polizisten von dem Diebstahl, radelte dann schnell weiter und entdeckte den Transporter wenig später an einem Wendehammer. Als er die Fahrertür öffnete, saß der mutmaßliche Dieb - ein angetrunkener 63-Jähriger - noch am Steuer. Unvermittelt schlug der Mann dem Senior gegen den Oberkörper. Davon unbeeindruckt zog der 72-Jährige den mutmaßlichen Kriminellen vom Fahrersitz, ehe die herbeigeeilte Polizeistreife den Tatverdächtigen festnehmen konnte. Ein Atemalkoholtest bei dem 63-Jährigen ergab einen Wert von mehr als 2,3 Promille. "Vor allem dem besonnenen Einsatz des Seniors ist es zu verdanken, dass nicht mehr passierte und der Sprinter wieder in die richtigen Hände übergeben werden konnte", hieß es im Polizeibericht.

Wetter in Deutschland: Es bleibt heiß

Es bleibt heiß in Deutschland. Vielerorts soll sich die Hitze der vergangenen Tage in Gewittern entladen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte. Es werde zunehmend schwül bei Temperaturen bis zu 37 Grad. Zu erwarten seien am Montag teils Gewitter mit unwetterartigem Starkregen, unter Umständen auch Hagel und Sturmböen bis zu 85 Kilometer pro Stunde. Nur der äußerste Norden und Süden Deutschlands seien davon ausgenommen, hieß es. Auch am Dienstag und Mittwoch klettern die Temperaturen den Metereologen zufolge über 30 Grad, es bleibt aber größtenteils trocken.

