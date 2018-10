Berlin: Autofahrer rast in Gebäude und Menschengruppe vor Café - mindestens fünf Verletzte

Wie die Berliner Feuerwehr und die "Bild" berichten, ist am Nachmittag ein Autofahrer in ein Gebäude und eine Menschengruppe vor einem Café gerast. Der Mann am Steuer soll offenbar mit seinem weißen Audi zuerst in das Gebäude gerast und anschließend vor dem Lokal zum Stehen gekommen sein. Nach Berichten von Zeugen soll das Fahrzeug zum Zeitpunkt der Kollision deutlich zu schnell gewesen sein.

Der Wagen verletzte außerdem vier Personen, die sich vor dem Café befanden, der fünfte Verletzte ist der Fahrer selbst. Von einem Anschlag ist nicht auszugehen, auch wenn der Ablauf der Geschehnisse bisher unklar ist. Der Fahrer könnte nach Vermutungen eines Augenzeugen einen epileptischen Anfall am Steuer erlitten haben. Der Feuerwehr bestätigte gegenüber der "Bild" außerdem, dass der Fahrer wohl gesundheitliche Probleme hatte.

Das Gebäude in der Helmholtzstraße wurde schwer beschädigt, große Betonbrocken lagen auf der Straße. Die Feuerwehr war mit 30 Mann im Einsatz. Der Vorfall wird nun von der Polizei genauer untersucht.

Neubrandenburg: 23-Jähriger Mann erschreckt Kunden im Supermarkt mit Halloween-Maske

Am gestrigen Donnerstagnachmittag wurde die Polizei in Neubrandenburg nach eigenen Angaben zu einem Supermarkt gerufen, weil es Probleme mit einem aggressiven Gast gab. Der Mann trug zur Verwunderung der Beamten eine Halloween-Maske, mit der er die Kunden erschreckte.

In einem bekannten Fall hat der 23-Jährige einen männlichen Kunden erschreckend gefragt, "ob er den Kopf abgeschnitten bekommen möchte". Dieser Kunde hat sich dann an zwei Mitarbeiter des Supermarktes gewandt, welche dem jungen Mann Hausverbot erteilten und ihn aus dem Markt bringen wollten. Da er daraufhin beleidigend und aggressiv wurde, fixierten die ihn Angestellten bis zum Eintreffen der Polizei. Die Beamten mussten dem 23-Jährigen Handfesseln anlegen und ihn zum Funkstreifenwagen bringen, woraufhin der junge Mann sich beruhigte.

Nach der Feststellung der Identität und einer Belehrung wurde der Mann aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen ihn wurden Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruches, Bedrohung und Beleidigung erstattet. Zudem hat der Supermarkt dem 23-Jährigen ein lebenslanges Hausverbot erteilt. Ersten Äußerungen zufolge wollte der Mann niemanden ernsthaft erschrecken oder gefährden.

Schwerin: Kleinkind balanciert auf Fensterbrett im dritten Stock - während die Mutter schläft

Am Donnerstagmorgen informierten Bürger die Polizei. Ein dreijähriges Kind stand in der Willi-Bredel-Straße im geöffneten Fenster, ein Bein befand sich auf dem äußeren Fensterbrett. Die Wohnung befindet sich im dritten Stock. Das berichtete die Polizei.

Erst nach 15-minütigem Dauerklingeln wurde die 19-jährige Mutter wach. Sie hatte nicht mitbekommen, dass ihr Sohn im offenen Fenster stand. Sie nahm das Kind sofort an sich, der Schreck dürfte tief sitzen.

Durch die Polizei wurde das Jugendamt verständigt, da sich auch die Wohnung in keinem guten Zustand befand. Mitarbeiter des Jugendamtes übernahmen die Betreuung des Kindes und der Mutter.

Gegen die Mutter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Verletzung der Fürsorgepflicht eingeleitet.

Bad Kreuznach: Wütende Fahrerin rast betrunken mit Auto auf Ehemann zu

Mit einem Sprung zur Seite musste sich ein Mann in Rheinland-Pfalz vor dem Auto seiner zornigen Ehefrau retten. Die 44 Jahre alte Frau war nach einem Ehestreit in einem Restaurant betrunken mit dem Auto nach Hause gefahren, ihr Ehemann war mit einem Taxi bereits vor ihr eingetroffen. Als sie ihren Mann auf dem Grundstück in Bad Kreuznach erblickte, raste sie durch ein geschlossenes Hoftor auf ihn zu, wie die Polizei mitteilte. Durch den Sprung blieb er unverletzt.

Der Ehestreit war beim Besuch in einem Restaurant eskaliert. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,53 Promille bei der 44-Jährigen, die ihren Führerschein abgeben musste. Gegen sie wird nun wegen Körperverletzung und versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Bayern: Deutscher stiehlt Meerwasser in Italien für Aquarien

Ein Deutscher hat in Italien tausende Liter Wasser aus dem Meer gestohlen. Damit habe er Aquarien in Deutschland befüllen wollen, teilte die Polizei mit. Der 48-Jährige sei vergangene Woche mit einem Laster mit 24 Zisternen, die insgesamt 24 000 Liter fassen konnten, in der Hafenstadt vorgefahren. Ein Bürger habe den Mann beim Abpumpen beobachtet und die Polizei alarmiert. Die forderte den Deutschen auf, das Wasser wieder ins Meer zu kippen. Der Mann bekam eine Strafe von 1549 Euro. Er habe angegeben, nach Bayern fahren zu wollen, sagte eine Sprecherin der Polizei. Das Wasser habe er für ein Aquarien-Geschäft gebraucht.

Nachrichten von Dienstag, 2. Oktober:

Köln: Hund eines Barkeepers findet ausgesetztes Baby im Gebüsch

Der Barkeeper Onur C. war am vergangenen Samstag mit seinem Hund spazieren, eine ruhige Runde Gassi in der Nachbarschaft. Der junge Mann telefonierte dabei und schenkte dem Wegesrand keine Beachtung. Sein vierbeiniger Begleiter allerdings schon. Onur C. wunderte sich, dass sein 17 Monate alter Hund namens Bones so lange und vorsichtig an einer Decke im Gebüsch beschnupperte. Das berichtete die "Bild".

"Auf einmal bewegte sich die Decke. Darin lag etwas, man konnte erst gar nicht erkennen, was es war. Das Bündel war an einem Baum abgelegt worden. Ich öffnete die Decke, da sah ich das Kind in einem blutigen Laken. Ich wusste erst nicht, was ich machen soll, hab meinen Onkel angerufen", so Onur C zur "Bild". Der sagte ihm, er solle die Polizei verständigen.

Das wenige Tage alte Baby war völlig unterkühlt und wimmerte. "Das war der krasseste Moment in meinem Leben! Ich stand unter Schock", sagte er der "Bild". Er wärmte das Kind bis zum Eintreffen der Beamten mit seiner Jacke. Wer die Mutter ist, ist bisher gänzlich unbekannt. Es wird gegen Unbekannt ermittelt. Hinweise an Tel. 0221/229-0.

Naumburg: Jugendliche zeigen Hitlergruß, bespucken Journalisten und rammen ihn Messer in den Bauch

Am vergangenen Freitagabend wollte ein 59-jähriger Journalist eigentlich nur einkaufen. Als er um kurz nach 20 Uhr auf dem Supermarkt-Parkplatz in sein Auto stieg, um nach Hause zu fahren, tauchten drei Jugendliche vor seinem Auto auf. Einer der drei spuckte in Richtung seines Fahrzeugs, ein anderer zeigte dem Mann den Mittelfinger. Das berichtet das Naumburger Tageblatt, bei dem der Mann als freier Mitarbeiter schreibt.

Daraufhin fasste sich der Journalist ein Herz und wollte die Jugendlichen stellen, verfolgte das Trio. Was anschließend passierte, war für ihn nicht abzusehen: Einer der jungen Männer schlug ihm in den Bauch, einer seiner Begleiter zeigte gar den Hitlergruß. Erst als er zurück im Auto war, bemerkte er, dass das keinesfalls nur ein Schlag in den Bauch war - der Jugendliche benutzte ein Messer: "Erst später im Wagen habe ich gesehen, dass es am Bauch nass und alles rot ist. Zuhause habe ich dann die Polizei alarmiert", schildert der 59-Jährige den Vorfall in dem Bericht.

Der Journalist hatte Glück - bei der Messerattacke wurden keine Organe getroffen. "Es hat wohl nicht viel gefehlt“, sagte das Opfer dem Naumburger Tageblatt am Telefon. Er setze nun auf die Kameras des Supermarktes - und hofft, bald wieder auf den Beinen zu sein.

Berlin: Einbrecher gelangt über Baugerüst in Wohnung und tötet den Mieter

Ein bisher unbekannter Mann war in Kreuzberg bereits Ende letzter Woche über ein Gerüst an dem Mietshaus in der Alexandrinenstraße in die Wohnung eines Mieters eingedrungen. Als der Einbrecher von diesem auf frischer Tat ertappt wurde, kam es zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung. Dabei wurde der 54-Jährige Bewohner tödlich verletzt, er starb am Wochenende im Krankenhaus. Bewohner des Hauses hatten die Polizei alarmiert.

Der Angreifer flüchtete nach Polizeiangaben über das Treppenhaus. Dabei sei er gesehen worden, hieß es. Gesucht werde nach einem Mann mit schmalem Gesicht, dunklem Haar und Bart. Der Verdächtige soll Mitte 30 Jahre alt sein. Er trug nach Angaben von Zeugen eine Regen- oder Sportjacke mit einem weißen Streifen auf den Ärmeln sowie ein blaues Basecap. Hinweise nimmt die 3. Mordkommission entgegen. Zur Todesursache wurde aus ermittlungstaktischen Gründen nichts mitgeteilt.

Hamburg-Duvenstedt: Pferd aus Pool gerettet

Die Bewohner eines Einfamilienhauses in Hamburg-Duvenstedt dürften nicht schlecht gestaunt haben, als sie plötzlich Geräusche in ihrem Garten hörten. Sieben Pferde waren von einer angrenzenden Koppel ausgebrochen und liefen frei umher. Eines der Tiere stand im Garten des Hauses, ein weiteres war in den mit einer Plane abgedeckten zwei mal fünf Meter großen Swimmingpool gefallen, wie die Feuerwehr Hamburg am Dienstag berichtete. Ihm stand das Wasser buchstäblich bis zum Hals.

Die Bewohner hätten in ihrer Not die 112 gewählt woraufhin die Feuerwehr und eine Tierärztin zu dem Einfamilienhaus geeilt seien, hieß es weiter. Die Einsatzkräfte hätten zunächst den Pool bis auf eine Wassertiefe von einem Meter abgepumpt und das Pferd mit einer Decke gewärmt, da ihm eine Unterkühlung gedroht habe. Alle anderen sechs Pferde seien eingefangen, dem mittlerweile eingetroffenen Besitzer übergeben und wieder auf die Koppel gebracht worden. Das Pferd im Pool habe von der Tierärztin ein Beruhigungsmittel bekommen und anschließend über eine in den Pool eingebaute Treppe sein nasses "Gefängnis" verlassen können. Nach einer Untersuchung durch die Veterinärin sei auch diese Pferd zweieinhalb Stunden nach Eingang des Notrufes - unverletzt - seinem Besitzer übergeben worden.

Nachrichten von Montag, 1. Oktober:

Stuttgart: Mann zieht offenbar grundlos die Notbremse in ICE

Offenbar grundlos hat ein 50-Jähriger in einem Intercity Express die Notbremse gezogen. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, ereignete sich der Vorfall am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr zwischen Mannheim und Stuttgart. Eine Bundespolizistin außer Dienst befand sich ebenfalls im Zug und nahm im Anschluss die Personalien des britischen Staatsbürgers auf. Die 500 Reisenden blieben durch die Schnellbremsung nach jetzigem Kenntnisstand unverletzt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen und Erhebung einer Sicherheitsleistung wurde der mutmaßliche Täter nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Stuttgart wieder entlassen. Der wohnsitzlose Mann muss nun mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Bahnverkehrs rechnen.

Steinau an der Straße: Mann erstochen und mit Motorsäge zerstückelt - Anklage gegen Freundin

Eine Frau aus dem hessischen Steinau an der Straße soll in einem Gewaltexzess ihren Lebensgefährten mit einem langen Messer erstochen und die Leiche zerstückelt haben. Nun hat die Staatsanwaltschaft Hanau Anklage wegen Totschlags erhoben, wie der Hanauer Oberstaatsanwalt Dominik Mies am Montag sagte. Das Landgericht Hanau muss über die Zulassung der Anklage und eine Eröffnung des Hauptsacheverfahrens entscheiden. Die Tat geschah im Juni. Der 35-jährigen wird vorgeworfen, ihren Lebensgefährten mit einem Küchenmesser getötet zu haben. Dutzende Stichverletzungen seien gezählt worden, einige davon im Rücken des Opfers. Danach soll die Frau den Leichnam mit zwei Elektro-Motorsägen zerteilt haben, sie in Mülltüten gepackt und im Badezimmer deponiert haben. Eine "bemerkenswerte Tat", sagte Oberstaatsanwalt Mies. Sechs Tage später wurden die Leichenteile gefunden, nachdem die Frau die Polizei informiert hatte. Sie wurde in Dortmund, ihrem Geburtsort, festgenommen. Bei der Polizei sagte sie, sie habe ihren Freund aus Notwehr erstochen. Zuvor soll er sie attackiert haben. Sie habe die Leiche zerteilt, um die Tat zu verdecken.

Hamburg: Frau bewahrt toten Ehemann eineinhalb Jahre lang in Wohnung auf

In Hamburg hat eine 73-Jährige ihren toten Mann eineinhalb Jahre lang in der gemeinsamen Wohnung aufbewahrt. Die Staatsanwaltschaft Hamburg bestätigte am Montag den Vorfall. Demnach machte sich der Verwalter einer zweistöckigen Wohnung im Hamburger Stadtteil Pöseldorf Sorgen um das Ehepaar. Er hatte den Ehemann seit eineinhalb Jahren nicht gesehen und verständigte die Polizei, die am 19. September nach dem Rechten sah. Als die Ehefrau ein verschlossenes Zimmer nicht öffnen wollte, wurden die Beamten misstrauisch. Auf dem Bett in dem Zimmer fanden sie die schon stark verweste Leiche des Ehemannes. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an, fand aber keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden. "Es handelt sich wohl um ein tragisches Familiengeschehen", sagte Sprecherin Nana Frombach. "Die alte Dame hatte wohl Schwierigkeiten, loszulassen."

Augsburg: Fan stirbt nach Herzinfarkt

Der Fan, der bei der Partie FC Augsburg gegen SC Freiburg während der ersten Halbzeit einen Herzstillstand erlitt (siehe 2. Meldung weiter unten), ist gestorben. Wie die "Augsburger Allgemeine" berichtet, verstarb der Mann auf dem Weg ins Krankenhaus. Während des Notarzt-Einsatzes verzichteten die Anhänger beider Vereine vorübergehend auf ihre Gesänge.

A2: Betrunkener greift Busfahrer ins Lenkrad

Auf der A2 hat ein 60-Jähriger dem Fahrer eines Reiesebusses ins Lenkrad gegriffen. Wie die Polizei mitteilte, war der Bus in der Nacht zu Montag mit etwa 30 Fahrgästen in Richtung Hannover unterwegs, als der Mann gegen 1.45 Uhr nach einer Pause verlangte. Als der Busfahrer dem nicht nachkam, griff der stark alkoholisierte Fahrgast (2,2 Promille) dem Fahrer ins Lenkrad. Der Fahrer musste stark bremsen, um einen Unfall zu verhindern. Dabei wurde ein Beifahrer, der der den 60-Jährigen von weiteren Übergriffen abhalten wollte, gegen die Windschutzscheibe gedrückt und verletzte sich leicht. Die alarmierte Polizei nahm den Randalierer vorläufig in Gewahrsam. Der leicht verletzte Beifahrer kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik.

Berglen: Mann mit täuschend echtem Revolver löst Polizeieinsatz aus

Im baden-württembergischen Berglen hat ein betrunkener und mit einem Revolver bewaffneter Mann am Sonntagmittag um kurz nach 12 Uhr einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der 67-Jährige war laut Polizei mit einem Wanderstock unterwegs, als er an einem umzäunten Garten eines Wohnhauses vorbei lief. Aus dem Garten heraus wurde er von einem Hund angebellt, woraufhin er einen Revolver zog und drohte, den Hund zu erschießen. Daraufhin alarmierten Zeugen die Polizei, welche sofort mit mehreren Streifen anrückte. Der Mann reagierte jedoch nicht auf Ansprache der Beamten. Den Revolver steckte in seiner Hosentasche. Die Polizisten konnten den Mann schließlich überwältigten und ihm den Revolver abnehmen. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens wurde er in Gewahrsam genommen. Fortwährend beleidigte er die Beamten und spuckte in den Streifenwagen. Bei einer Überprüfung der Waffe stellte sich heraus, dass es sich um einen täuschend echt aussehenden Spielzeugrevolver gehandelt hatte. Der Mann wurde aufgrund psychischer Auffälligkeiten in ein psychiatrisches Krankenhaus verbracht. Er muss nun mit einem Strafverfahren, unter anderem wegen Bedrohung und Beleidigung, rechnen.

Augsburg: Fan erleidet Herzinfarkt — Supporters stellen Gesänge ein

Das Spiel der Bundesligisten FC Augsburg gegen den SC Freiburg ist am Sonntag von einem Zwischenfall überschattet worden. Wie "Sky.de" berichtet, erlitt ein Fan während der ersten Halbzeit einen Herzinfarkt und musste reanimiert werden. "Die Anhänger beider Lager stellten deshalb von der 25. bis zur 57. Minute ihre Gesänge ein", heißt es. Wie es dem Fan geht, ist bislang noch unklar.

Gera: Unbekannte verletzen Familienvater mit einer Betonsäule

Im thüringischen Gera haben Unbekannte am Samstagabend einen Mann mit einer Betonsäule verletzt. Wie die Polizei berichtet, war der 48-Jährige gegen 22.30 Uhr mit seiner Familie auf einem schmalen Fußweg unterwegs, als die Täter die Säule umstießen, die im Bereich eines über dem Weg befindlichen Ausstellungsgeländes stand. Die Säule rollte daraufhin den Fußweg herab und traf den dort laufenden Familienvater. Der Mann wurde leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei Gera sucht jetzt nach weiteren Zeugen.

