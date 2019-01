Wolfsburg: Mysteriöse Serie von Klebstoff-Attacken auf Autos

Die Serie von Klebstoff-Attacken auf Autos in Wolfsburg reißt nicht ab. "Inzwischen wurden über 450 Taten mit einem Schaden von etwa 1,5 Millionen Euro verzeichnet", teilte die Polizei mit. Anfang Januar waren vier neue Fälle registriert worden. "Einige Opfer sind mittlerweile mehrfach betroffen", sagt Polizeisprecher Thomas Figge. Ohne erkennbare Systematik habe der Täter schon im gesamten Stadtgebiet zugeschlagen.

Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass es sich um einen Täter handelt, der seit April 2017 zumeist im Dunkeln an mehreren geparkten Autos vorbeigeht und sie beschmiert. "Verwendet wird dabei ein aggressiver Sekundenkleber, der nicht nur den Lack, sondern auch das Metall darunter angreift", berichtete der Polizeisprecher. Dadurch entstehen schnell hohe Schadenssummen. Zwar handele es sich um einen speziellen Industriekleber, der sei aber relativ einfach zu beziehen. Eine Spur zum Täter habe sich dadurch noch nicht ergeben.

Bad Kreuznach: Schwangere angegriffen und Baby getötet - Hintergrund weiter unklar

Das Motiv der schweren Messerattacke auf eine 25 Jahre alte schwangere Patientin in einem Krankenhaus in Bad Kreuznach (Hessen) ist weiter unklar. Ein Asylbewerber aus Afghanistan soll die gleichaltrige Frau am Freitagabend in ihrem Krankenhauszimmer mit mehreren Messerstichen lebensbedrohlich verletzt und ihr noch ungeborenes Kind getötet haben. Der Mann habe im südhessischen Biblis gelebt und die Schwangere in dem mehr als 70 Kilometer entfernten Krankenhaus besucht, berichtete die Staatsanwaltschaft am Montag in Bad Kreuznach.

Ob die beiden ein Liebespaar waren, stand zunächst nicht fest. Der Beschuldigte habe sich noch nicht zur Tat geäußert, das Opfer war nach einer Notoperation noch nicht vernehmungsfähig. Der 25-Jährige habe die stationär untergebrachte Frau nach einem Streit in dem Krankenhauszimmer mit dem Messer angegriffen. Weshalb die Frau - eine Polin - in der Klinik behandelt wurde und in welchem Monat sie schwanger war, stand zunächst nicht fest.

In dem Zimmer war noch eine andere Patientin untergebracht, sie habe die Tat mit ansehen müssen und per Patientenknopf Hilfe gerufen, wie die Staatsanwaltschaft berichtete. Der Täter habe das Krankenhaus dennoch "zunächst ohne nennenswerte Eile" verlassen und sich am Bahnhof von Bad Kreuznach der Bundespolizei gestellt. Er sitzt in Untersuchungshaft. Ihm wird versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Es handle sich um eine Beziehungstat, andere Menschen seien nicht bedroht oder angegriffen worden.

Berlin: Zwei Mädchen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Zwei 14 Jahre alte Mädchen sind bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Neukölln schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen waren die beiden Teenager am frühen Sonntagabend bei Rot über die Saalestraße gerannt, wie eine Sprecherin der Polizei am Montag mitteilte. Ein Auto, das laut Polizei bei Grün von der Sonnenallee in die Straße abbog, erfasste die beiden 14-Jährigen. Der 22 Jahre alte Autofahrer habe noch versucht auszuweichen und dabei mit seinem Wagen einen haltenden BVG-Bus angefahren. Die beiden Mädchen und der Autofahrer seien schwer verletzt worden.

Calbe: Mann läuft mehrfach über A14 und wird tödlich erfasst

Ein Mann hat mehrfach die A14 bei Calbe (Thüringen) überquert und ist dabei von einem Lastwagen tödlich verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 49-Jährige unter erheblicher Alkoholeinwirkung gestanden haben, wie die Polizei in Hohenwarsleben am Montag mitteilte. Am Sonntagabend sei er aus einem Auto ausgestiegen, das auf dem Autobahnparkplatz Dreihöhenberg gestanden habe. Anschließend sei er mehrfach über die Autobahn gelaufen.

Dabei sei er zunächst von zwei Autos gestreift und leicht verletzt worden. Kurz darauf habe in Fahrtrichtung Magdeburg ein Lastwagen den Mann erfasst. Der 49-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

Halle: Feuerwehr rettet Mann aus brennender Wohnung

Ein 54-Jähriger hat trotz eines Feuers in seiner Wohnung in Halle (Sachsen-Anhalt) seelenruhig weitergeschlafen. Ein Nachbar hörte am Samstagabend einen Rauchmelder piepen und alarmierte die Feuerwehr, wie die Polizei mitteilte. Doch der 54-Jährige öffnete nicht, so dass die Einsatzkräfte die Tür aufbrachen. Der Mieter schlief in seinem Bett. Im Bad brannte es. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Der 54-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache des Brandes blieb zunächst unklar.

Holte: Entlaufenes Pferd von Auto überfahren

Ein entlaufenes Pferd ist in Holte im Landkreis Osnabrück (Niedersachsen) von einem Auto überfahren und tödlich verletzt worden. Es sei seinen Besitzern zusammen mit vier weiteren Pferden entwischt und über eine Straße gelaufen, als diese die Tiere am Sonntag in einen Stall bringen wollten, sagte ein Polizeisprecher. Das Auto erfasste das Pferd und verletzte es den Angaben zufolge so schwer, dass ein Tierarzt es noch vor Ort einschläferte. Die Insassen des Autos, ein 30-jähriger Mann, eine 38 Jahre alte Frau und zwei Kleinkinder blieben unverletzt. Die anderen Pferde hätten unverletzt wieder eingefangen werden können.

Bamberg: Unbekannte brechen mit Auto in Juweliergeschäft ein

Unbekannte Täter sind auf spektakuläre Weise in ein Juweliergeschäft in der Bamberger Fußgängerzone eingebrochen. Die Männer fuhren am frühen Montagmorgen mit einem gestohlenen Geländewagen rückwärts in die Eingangstür des Ladens, wie die Polizei in Bayern mitteilte. Danach hätten sie die Vitrinen aufgebrochen und Uhren sowie Schmuck gestohlen. Die Polizei fahndete unter anderem mit einem Polizeihubschrauber nach den Tätern, bisher jedoch ohne Ergebnis. Nur der Fluchtwagen wurde gefunden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren an der Tat vier Männer beteiligt.

Quellen: Presseportal Polizei

Nachrichten aus Deutschland aus der Woche vom 7. bis zum 13. Januar finden Sie hier: