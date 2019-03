Ochtrup: Baum kippt im Sturm auf Auto - Fahrer stirbt

Im münsterländischen Ochtrup in NRW ist ein 37-Jähriger bei einem Unfall ums Leben gekommen. Der Mann war einem Bericht der Polizei zufolge in seinem Auto in Richtung A31 unterwegs, als etwa 500 Meter vor der Autobahnauffahrt unvermittelt ein Baum umstürzte. Zu diesem Zeitpunkt zog gerade das Sturmtief "Bennet" über die Region hinweg. "Der Pkw wurde von dem Baum erfasst und unter sich begraben", teilte die Polizei mit. Dabei erlitt der Fahrer tödliche Verletzungen.

München: Vierjährige steckt mit Hand in Getränkehalter fest

So einen Rettungseinsatz dürfte die Feuerwehr eher selten erleben: Eine Vierjährige hatte am Samstagabend ihre Finger so tief in die Öffnung eines an ihrem Kindersitz befestigten Getränkehalters gesteckt, dass sie sich selbst nicht mehr daraus befreien konnte, wie die Feuerwehr München mitteilte. Nachdem auch die Eltern an der Befreiung im Auto scheiterten, nahmen sie ihre Tochter samt Kindersitz mit in die Wohnung. Mittlerweile war die Hand außerdem stark geschwollen.

In der Wohnung riefen die Eltern die Feuerwehr, die mit Spezialwerkzeug anrückte und den Getränkehalter vorsichtig vom Kindersitz sowie von der Hand der Kleinen absägte. Weil das Mädchen inzwischen durch einen Fernseher bei Laune gehalten wurde, bekam sie wohl von der Rettungsaktion zunächst gar nicht viel mit. Der Feuerwehr hingegen machte die ungewöhnliche Aufgabe offensichtlich Freude: "Wir Feuerwehrleute erleben solche Einsätze selten", schrieben die Einsatzkräfte nach ihrer erfolgreichen Rettungsaktion in ihrer Mitteilung.

Altena: Mann pinkelt in Waschstraße und schlägt Betreiber krankenhausreif

Eskalation in einer Waschstraße im nordrhein-westfälischen Altena. Dort fuhr am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr ein schwarzer SUV mit lauter Musik in die Anlage. Der Betreiber beobachtete kurz darauf, wie der Fahrer des Range Rover in die Waschbox urinierte. Als der Betreiber ihn daraufhin zur Rede stellte, schlug der Mann ihn zu Boden. Mehrfach versuchte sich das Opfer aufzurappeln, doch immer wieder schlug und trat der Täter auf den Mann ein. Erst als die beiden Begleiter dazwischen gingen, ließ er von ihm ab. Die Männer fuhren davon, der Waschstraßen-Betreiber wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Köln/Düsseldorf/Mainz: Rosenmontagszüge wegen Sturm abgespeckt

In den Karnevalshochburgen am Rhein müssen sich die Närrinnen und Narren bei den Rosenmontagszügen diesmal auf Einschränkungen einstellen. Köln und Mainz wollen sich vom drohenden Sturmtief "Bennet" den Spaß nicht verderben lassen, specken aber aus Sicherheitsgründen bei ihren Umzügen ab. Die Millionenstadt Köln will auf tragbare Großfiguren, Fahnen, Schilder, Pferde und Kutschen verzichten, wie das Kölner Festkomitee und die Stadt ankündigten. Auch der Mainzer Carneval-Verein entschied am Sonntag, den Umzug nicht ganz abzublasen. Man werde aber ohne Pferde auskommen müssen. In Düsseldorf ging das Bangen der Jecken weiter. Einen Beschluss wird es dort womöglich erst am Montagmorgen geben.

Der Rosenmontagszug in Düsseldorf soll erst um 13.30 Uhr anrollen - geplant war ursprünglich 11.50 Uhr. Ein Sprecher des Comitee Düsseldorfer Carneval sagte, es deute alles darauf hin, dass "Bennet" am späten Mittag über die Stadt hinweg gezogen sein werde. "Somit können die Vorgaben und Absprachen des Sicherheitskonzepts erfüllt werden." Auch Münster verschob den Start seines Rosenmontagszugs am Sonntag um zwei Stunden - er soll damit um 14.11 Uhr am zentralen Schlossplatz beginnen.

Der Deutsche Wetterdienst hatte starke Windböen vor allem für den Vormittag vorhergesagt - in der Spitze mit Stärken von 8 bis 9. Am Nachmittag sollten die Böen abflauen. Bereits 2016 war der Umzug in Düsseldorf und Mainz einem Sturm zum Opfer gefallen.

Trier: Mann fährt nach Streit bei Fastnachtsveranstaltung in Menschengruppe

Nach einem Streit bei einer Fastnachtsveranstaltung in der Nähe von Trier ist ein Mann mit seinem Auto in eine Menschengruppe gefahren. Dabei wurde in der Mosel-Gemeinde Fell (Rheinland-Pfalz) in der Nacht auf Montag ein 18-Jähriger verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der alkoholisierte 28-jährige Angreifer flüchtete zunächst, konnte nach einer Fahndung aber festgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft Trier stuft den Angriff demnach als versuchtes Tötungsdelikt ein. Bei der Fastnachtsveranstaltung in Fell war es der Polizei zufolge zunächst zu einem Streit und dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit mehreren Verletzten gekommen.

Der Beschuldigte setzte sich dann in sein Auto und fuhr auf die Menschenansammlung zu, die sich wegen der Schlägerei vor der Veranstaltungshalle gebildet hatte. "Hierbei bremste er zunächst vor der Gruppe ab, fuhr nochmals ein Stück rückwärts und lenkte den Pkw anschließend zielgerichtet in diese Personengruppe", erklärte die Polizei. Im Zuge der Fahndung wurde zunächst das verlassene Auto gefunden und später der Beschuldigte gefasst.

