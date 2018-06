Bühl: Betrunkene rast mit Kindern im Auto mit Tempo 200 über die A5

Fahrlässiger geht es kaum noch: Eine 34-Jährige setzte sich am frühen Sonntagabend alkoholisiert ins Auto und raste mit knappen 200 Stundenkilometern über die Autobahn 5 zwischen Offenburg und Bühl in Baden-Württemberg. Wie die Polizei berichtet, nutzte sie dabei mehrmals den Standstreifen als illegale Überholspur und hatte zu allem Überfluss noch ihre beiden vier- und sechsjährigen Kinder mit im Wagen. Mehrere Zeugen riefen die Polizei, welche die Fahrt beendete. Später wurde ein Alkoholwert von 1,7 Promille bei der Frau festgestellt. Ihren Führerschein musste sie abgeben, außerdem wird sie sich wegen zahlreicher vergangener Verkehrsverstöße verantworten müssen.

Gelsenkirchen: Mädchen stürzt aus Fenster im zweiten Stock

In Gelsenkirchen ist ein Kleinkind am Montagabend aus dem zweiten Stock eines Wohnhauses gestürzt. Das anderthalb Jahre alte Mädchen fiel gegen 18.30 Uhr aus einem Fenster und wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Es musste mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Die Mutter wurde durch einen Seelsorger betreut. Wie es zu dem Unglück kam, war zunächst unklar.

Ludwigsburg: Ätzender Reiniger läuft in Gaststätte aus – sieben Verletzte

In einer Gaststätte in Ludwigsburg ist am Montagabend gegen 17 Uhr in einem Nebenräumen einer Gaststätte ein Kanister mit Säure-Desinfektionsreiniger geplatzt. Der Hauptbestandteil bestehend aus Salpetersäure war vermutlich aufgrund zu hoher Raumtemperatur gerissen. Die 25 anwesenden Gäste mussten von der Feuerwehr evakuiert werden. Sieben Personen im Alter von 35 bis 52 Jahren, allesamt Mitarbeiter der Gaststätte, wurden bei dem Vorfall leicht verletzt. Sie klagten nach Einatmen der Dämpfe über Atembeschwerden und wurden vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Zwei Personen wurden zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht, konnten aber nach kurzer Zeit wieder entlassen werden.

Nachrichten von Montag, 4. Juni

A5 bei Baden-Baden: Unbekannter wirft Pflastersteine auf Auto

Am frühen Sonntagmorgen hat ein Unbekannter auf der A5 Pflastersteine auf die Autobahn geworfen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll die Person einen Granitquader vom Fahrbahnrand oder von einer Autobahnbrücke auf die Fahrbahn geworfen und dabei ein fahrendes Auto beschädigt haben. Der Stein krachte demnach in die Heckscheibe und verletzte durch den Aufprall ein auf der Rückbank sitzendes Kleinkind leicht. Beamte der Autobahnpolizei entdeckten zwei Granitquader in unmittelbarer Nähe des Tatorts. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Tatbestand: Versuchter Tötungsdelikt. Augenzeugen können sich beim Kriminalkommissariat Rastatt unter der Nummer 07222 761 0 melden.

Wolfsburg: Betrunkener Rollstuhlfahrer fährt mit Frau in Gegenverkehr

Kurioser Fall aus Wolfsburg in Niedersachsen: Ein betrunkener 54-Jähriger, der mit einem motorisierten Krankenstuhl unterwegs war, wurde von der Polizei angehalten. Den Beamten war der Mann aufgefallen, weil er eine 44-jährige Frau auf dem Schoß transportierte und in Schlangenlinien auf einem Radweg in den Gegenverkehr fuhr. Das berichtet das "Hamburger Abendblatt". Ein Alkoholtest der Beteiligten ergab 3,01 Promille bei dem Mann und 2,76 Promille bei der Frau. Der Wolfsburger, der zuvor auf einer Geburtstags-Party feierte, räumte ein, Alkohol getrunken zu haben. Aufgrund seiner Behinderung sei er aber auf den Rollstuhl angewiesen. Die notwendige Prüfbescheinigung konnte er allerdings nicht vorzeigen. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt. Er muss sich nun wegen Fahren unter Alkoholeinfluss sowie ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Fichtenau: Mann verbrannt aufgefunden

Im baden-württembergischen Fichtenau ist ein 89-jähriger Mann tot aufgefunden worden. Die Todesursache: Verbrennung. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Kleidung des Seniors beim Anstecken einer Zigarette entzüdet habe. Ein Fremdverschulden werde ausgeschlossen: "Wir gehen von einem tragischen Unfall aus", sagte ein Polizeisprecher. Ein Nachbar hatte den brennenden Mann am Samstagabend in Fichtenau im Kreis Schwäbisch Hall entdeckt und die Flammen gelöscht. Für den 89-Jährigen kam die Hilfe aber zu spät.

Hamburg: Weißes Pulver bei Vattenfall sorgt für Gift-Alarm

Am Montagmorgen musste die Feuerwehr Hamburg zu einem Großeinsatz im Stadtteil Winterhude ausrücken. Im dort ansässigen Vattenfall-Gebäude am Überseering sorgte ein Brief mit einer unbekannten pulvrigen Substanz für Aufregung. Die "Hamburger Morgenpost" berichtete. Mitarbeiter der Poststelle hatten den Brief entdeckt und aufgrund der Gefahrenlage die Feuerwehr alarmiert, die mit Spezialausrüstung anrückte, um das Pulver zu untersuchen. Eine erste Messung ergab keine eindeutigen Ergebnisse. Die Feuerwehr wollte nicht ausschließen, dass das Pulver gesundheitsgefährdend sei.

Zeitgleich wurde in der Poststelle des Amtsgerichts Altona ein weiterer Umschlag entdeckt. Auch hier befand sich in dem Brief eine pulvrige Substanz. Man wolle aber erst das weitere Vorgehen mit dem Umschlag beschließen, wenn die Untersuchungen bei Vattenfall abgeschlossen seien.

Hamm: Mann stürzt aus Fenster und verletzt sich schwer

In Hamm ist ein 18-Jähriger bei einem Sturz aus dem zweiten Obergeschoss eines Hauses am Samstagabend schwer verletzt worden. Ein Spaziergänger alarmierte gegen 19.40 Uhr die Polizei, nachdem er gesehen hatte, dass der junge Mann aus dem Fenster gefallen war. Während Rettungskräfte den Mann erstversorgten, sperrte die Polizei die Schillerstraße komplett ab und sprach mehrere Platzverweise gegen Schaulustige aus. Einige Gaffer hatten die Einsatzkräfte immer wieder gestört. Der junge Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ist ein Fremdverschulden ausgeschlossen.

Herne: Polizei sucht Zettelschreiber nach Unfallflucht

Die Polizei in Herne sucht nach einem Unfallzeugen, der an einem beschädigten Wagen eine Notiz hinter den Scheibenwischer geklemmt hat. Die Fahrerin eines Mercedes fand diesen am 30. Mai an ihrem Wagen. Sie hatte das Auto laut Polizei in einer Parkbox abgestellt. Als sie zurückkehrte, bemerkte sie eine Delle im hinteren Bereich. Auf einem Zettel fand sie einen Hinweis: "Das Auto mit dem Kennzeichen xy hat gegen ihr Auto geknallt und weggefahren. Es war eine Fahrerin. Das Auto hat eine gelbe Farbe und war klein. LG". Jetzt sucht die Polizei nach dem Zettelschreiber und bittet diesen sich unter unter der Rufnummer 0234/909 52 06 zu melden.



Freiburg: Eltern vergessen achtjährige Tochter auf Autobahnparkplatz



In Freiburg haben Eltern am Wochenende ihr Kind auf einer Raststätte vergessen. Am Sonnabend meldete sich gegen 14.30 Uhr eine Autofahrerin bei der Polizei, weil sie auf einem Autobahnparkplatz an der A5 bei Neuenburg ein achtjähriges Mädchen entdeckt hatte, das seine Eltern suchte. Bis zum Eintreffen der Beamten kümmerte sie sich um sie. Kurz darauf meldeten sich laut Polizei auch die Eltern, die während der Fahrt bemerkt hatten, dass ihre Tochter nicht mehr im Auto saß. Bei der anschließenden Familienzusammenführung stellte sich heraus, wie der Irrtum entstanden sein könnte. Das Mädchen sei allgemein ein ruhiges Kind, sodass der Vater meinte, die Mutter hätte die Kleine ins Auto gebracht. Ähnlich hatte wohl auch die Mutter gedacht. Nach der aufregenden Aktion konnte die Familie den Heimweg in Richtung Stuttgart gemeinsam antreten.

Eschweiler: Autofahrer überholt trotz Verbot – Frau tot, drei Kinder verletzt



Schwerer Unfall im westfälischen Eschweiler: Dort hatte am frühen Sonntagabend ein 40-Jähriger mit drei Kindern im Auto ein riskantes Überholmanöver gestartet. Nachdem er bereits mehrere Fahrzeuge überholt hatte, übersah er, dass eine Frau mit ihrem Pkw nach links abbiegen wollte. Mit voller Wucht fuhr er ihr in die Seite. Beide Autos wurden durch den Aufprall in einen Straßengraben geschleudert. Die 63-Jährige musste noch vor Ort von Rettungskräften reanimiert werden. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wo sie kurz darauf starb. Die drei sechs bis zehn Jahre alten Kinder im Auto des Unfallverursachers erlitten nur leichte Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer erlitt einen Schock. Sein Führerschein wurde von der Polizei einbehalten.

