Oldenburg: Betrunkener Mann fährt mit Kind auf Beifahrersitz

Ein Mann ist betrunken mit einem vierjährigen Kind auf dem Beifahrersitz durch Oldenburg (Niedersachsen) gefahren. Wie die Polizei mitteilte, fiel der 46-Jährige den Beamten am Dienstag auf, weil er mit seinem Auto in der Stadt rund 80 Stundenkilometer schnell fuhr. Sie stoppten den Wagen und nahmen starken Alkoholgeruch wahr. Ein Test ergab einen Wert von 2,16 Promille. Der vierjährige Sohn des Mannes saß ohne Kindersitz mit dem Sicherheitsgurt angeschnallt auf dem Beifahrersitz. Die Polizisten riefen die Mutter des Jungen an, die das Kind abholte. Der Mann musste zur Dienststelle, um eine Blutprobe abzugeben. Da er keine Ausweise dabei hatte, war zunächst unklar, ob er einen gültigen Führerschein besitzt.

Schmilka: Zöllner retten Mann aus Bachlauf

Zollbeamte haben einen Mann aus einem Bachlauf im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge gerettet. Sie hätten bei einer Kontrolle in Schmilka nahe der tschechischen Grenze am Dienstagabend Hilferufe gehört, wie das Hauptzollamt Dresden mitteilte. Die Beamten setzten daraufhin mit einer Fähre über die Elbe und entdeckten den 68-Jährigen, der mit dem Gesicht nach unten in dem Bachlauf lag. "Der Mann war ansprechbar, klagte über Schmerzen und war sehr entkräftet", sagte eine Sprecherin des Hauptzollamtes. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Wie der Mann in die Notlage geraten war, ist noch unklar.

Schweinfurt: Ertappter Liebhaber flüchtet nackt

Das Ende seines Schäferstündchens hat sich ein 33-jähriger Mann in Schweinfurt sicher anders vorgestellt: Statt den Abend mit seiner Herzdame ausklingen zu lassen, musste er nackt durch die Innenstadt flitzen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Freund der Geliebten unerwartet nach Hause gekommen. Der Liebhaber flüchtete deshalb Hals über Kopf und ohne Klamotten über den Balkon der Wohnung.

Bei der Einsatzzentrale gingen am Montag mehrere Anrufe mit Hinweisen auf einen nackten dunkelhäutigen Mann ein. Eine Streife konnte ihn schließlich festnehmen. Auf der Wache stellte sich heraus, dass der Asylantrag des 33-Jährigen abgelehnt worden war und ihm seit einem halben Jahr die Abschiebung droht. Er kam direkt in Haft - und wurde dort auch mit Decken und Kleidung versorgt.

Stavenhagen: Hunderte Ferkel ersticken bei Einbruch

Nach dem Tod von Hunderten jungen Schweinen in Gülzow bei Stavenhagen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ermittelt die Polizei wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und Hausfriedensbruch. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch erklärte, sollen die mehr als 400 Ferkel bereits in der Nacht zum 23. Dezember bei einem Einbruch in den Zuchtbetrieb erstickt sein. Nur zwölf Tiere überlebten. Der Betrieb habe den Vorfall erst am 8. Januar bei der Polizei angezeigt. Zuvor hatte der Neubrandenburger "Nordkurier" darüber berichtet.

Nach den bisherigen Ermittlungen sollen die Einbrecher über den Zaun gestiegen sein und in dem Stallbereich den Strom abgestellt haben. Dadurch seien Heizung und Klimaanlage ausgefallen und die Ferkel verendet. Ein Techniker habe die Manipulation später festgestellt. Ob etwas gestohlen wurde, sei noch unklar.

Gelsenkirchen: Toter Säugling in Wohnung gefunden

Die Leiche eines drei Monate alten Säuglings haben Polizisten in einer Gelsenkirchener Wohnung gefunden. Verletzungen deuteten auf ein Tötungsdelikt hin, teilte die Staatsanwaltschaft Essen am Dienstag mit. Eine Mordkommission nahm Ermittlungen auf. Die Beamten hatten die Leiche am Montag bei einem Einsatz in der Wohnung eines 49-jährigen Gelsenkircheners entdeckt. Nähere Einzelheiten teilten die Behörden aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht mit.

Flensburg und Glücksburg: Großflächiger Stromausfall

Im gesamten Versorgungsgebiet der Stadtwerke Flensburg ist am Mittwochmorgen teilweise großflächig der Strom ausgefallen. Vor allem Flensburg und Glücksburg seien betroffen, teilte die Polizei mit. Ab 6.30 Uhr war die Stromversorgung demnach unterbrochen. Nach Einschätzung der Polizei werden Flensburg und Glücksburg noch einige Stunden ohne Strom bleiben. Die Stadtwerke teilen auf Facebook mit, dass sie mit Hochdruck an der Wiederherstellung der Stromversorgung arbeite. Die Ursache für den Stromausfall war am Mittwochmorgen noch unklar.

Berlin: Frau wird direkt nacheinander von zwei Autos angefahren - tot

Eine 85 Jahre alte Frau ist bei einem schweren Verkehrsunfall in Berlin-Grunewald nacheinander von zwei Autos erfasst worden und dabei ums Leben gekommen. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch mitteilte, überquerte die Frau am späten Dienstagnachmittag die Fahrbahn der Warmbrunner Straße. Demnach sollen Zeugen beobachtet haben, wie die Fußgängerin bei Rot und neben dem Fußgängerüberweg quer die Straße passierte. Ein linksabbiegender 82-jähriger Autofahrer erfasste sie. Die 85-Jährige wurde in den Gegenverkehr geschleudert und dort zum zweiten Mal von einem Auto angefahren. Rettungskräfte brachten die Seniorin in ein Krankenhaus, wo sie kurze Zeit später ihren schweren Verletzungen erlag.

Schwäbisch Hall: Lkw mit 22 Tonnen Bananen kippt um

Ein Lastwagen mit rund 22 Tonnen Bananen ist in der Nacht auf Dienstag auf der Autobahn 6 bei Schwäbisch Hall umgekippt. Nach Polizeiangaben war der Fahrer in Richtung Nürnberg unterwegs und geriet kurz nach Satteldorf wohl aus Unaufmerksamkeit auf den Grünstreifen. Dort fiel der Sattelzug um. Der Fahrer verletzte sich schwer und kam ins Krankenhaus.

Einsatzkräfte mussten die herabgefallenen Bananenkisten per Hand umladen, bevor der Sattelzug aufgerichtet und abgeschleppt werden konnte. Weil durch den Unfall der Tank des Lasters beschädigt wurde, liefen mehrere hundert Liter Diesel in den Boden. Ob deshalb Erdreich abgegraben werden musste, war zunächst unklar, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Bergungsarbeiten dauerten bis Dienstagvormittag an. Ein Fahrstreifen war gesperrt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 100 000 Euro.

Schönberg: Bürgermeister appelliert an Todesschützen

Nach dem tödlichen Schuss auf eine Frau beim Silvesterfeuerwerk in Schönberg hat der Bürgermeister der Stadt an den Schützen appelliert, sich bei der Polizei zu melden. "Es wäre für die betroffene Familie, aber auch für alle Menschen im Ort wichtig zu erfahren, was wirklich passiert ist", sagte Peter Kokocinski (SPD) den "Kieler Nachrichten" (Online). "Denn die Ungewissheit ist auch schrecklich." Er gehe von einem Unfall aus, sagte Schönbergs Bürgermeister der Zeitung. Er vermute, "dass jemand im Übermut mit einer Schusswaffe hantiert hat."

Die 39-jährige Frau wollte zu Silvester mit ihrem Mann vor der Tür das Feuerwerk genießen. Nach wenigen Minuten brach die Mutter von drei kleinen Kindern tödlich getroffen zusammen. Für die Staatsanwaltschaft steht fest, dass auf die 39-Jährige geschossen wurde. Dies hatte die ballistische Untersuchung der Metallsplitter ergeben, die im Kopf der Frau gefunden worden waren.

Aalen: Neun Menschen bei Kellerbrand verletzt

Bei einem Brand in Aalen sind neun Menschen durch Rauchgas verletzt worden. Das Feuer sei in der Nacht zum Mittwoch im Keller eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen, teilte die Polizei am Morgen mit. Bei Eintreffen der Rettungskräfte sei das Gebäude stark verraucht gewesen. Die Rettungskräfte brachten demnach zwölf Menschen in Sicherheit. Die Leichtverletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Schadens und die Brandursache waren zunächst unklar, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Nachrichten von Dienstag, den 8.1.

Mettmann: Wütender Autofahrer würgt Busfahrer

Im nordrhein-westfälischen Mettmann hat ein Autofahrer einen Busfahrer attackiert, bedroht und beleidigt. Wie die Polizei am Dienstag berichtet, fuhr der 31- jährige Busfahrer gegen 8.20 Uhr mit seinem Linien-Gelenkbus von einer Bushaltestelle an. Der Fahrer eines silbernen Mercedes (A-Klasse) überholte den Bus und geriet dabei in den Gegenverkehr, wobei es beinahe zu einem Unfall mit einem dritten Fahrzeug gekommen wäre. Etwa 100 Meter nach der Haltestelle musste der Busfahrer an einer roten Ampel halten. Der Mercedes-Fahrer stoppte sein Auto neben dem Bus, stieg aus und klopfte an der Fahrerscheibe des Busses. Als dieser das Fenster öffnete, würgte ihn der Autofahrer, schlug nach ihm, beleidigte und bedrohte ihn. Der Busfahrer blieb bei dem Angriff unverletzt, der Autofahrer entfernte sich. Die Polizei sucht nun Zeugen. Es soll sich um einen etwa 26 oder 27 Jahre alten Mann handeln, vermutlich Südländer, der laut Zeugen etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß ist und einen Drei-Tage-Bart trug. Er war in Begleitung einer Beifahrerin, die etwa 1,65 Meter groß war, dunkelbraune, mittellange Haare hatte und etwa 22 oder 23 Jahre alt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert unter der Rufnummer 02051 946-6110 entgegen.

Dortmund: Brautpaar wird an Hochzeitstag geblitzt - Polizei schickt Erinnerungsfoto

"Stationäre Hochzeitsfotografie der Polizei Dortmund!", so titelt die Dortmunder Polizei ein Foto, welches die Beamten auf Facebook veröffentlichten. Demnach wurde ein Brautpaar am Tag ihrer Hochzeit im Mai 2018 geblitzt, weil sie zu schnell unterwegs waren. Der 26-Jährige Bräutigam wandte sich jetzt an die Beamten mit der Bitte, ihm das Blitzerfoto von damals als Erinnerungsstück zuzusenden. Das Original sei unglücklicherweise vernichtet worden.

Stationäre Hochzeitsfotografie der Polizei Dortmund! Ein äußerst ungewöhnliches Ansinnen erreichte die Polizei Dortmund...

Freudenstadt: 16-Jähriger von Stadtbahn erfasst und verletzt

Im baden-württembergischen Freudenstadt ist ein Jugendlicher am Montagmittag beim Überqueren der Gleise von einer aus Baiersbronn kommenden Stadtbahn erfasst und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, trug der 16-Jährige beim Überqueren eines Übergangs für Fußgänger Kopfhörer und war dadurch vermutlich abgelenkt. Trotz einer sofort eingeleiteten Schnellbremsung konnte der Triebfahrzeugführer einen Zusammenprall nicht mehr verhindern. Der Jugendliche geriet unter die Bahn, erlitt einen Beinbruch und wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der unter Schock stehende Triebfahrzeugführer musste sich ebenfalls in ärztliche Behandlung begeben. Die Bundespolizei hat bezüglich des genauen Unfallhergangs die Ermittlungen aufgenommen. Durch den Vorfall war die Bahnstrecke über zwei Stunden lang gesperrt, ein Schienenersatzverkehr war eingerichtet. Mehrere Züge hatten insgesamt 60 Minuten Verspätung.

Sprendlingen: Lkw-Fahrer mit 2,0 Promille unterwegs

In Sprendlingen (Rheinland-Pfalz) hat die Polizei einem Lkw-Fahrer den Führerschein abgenommen, der mit 2,0 Promille unterwegs war. Der Mann wollte am Montag zu einer in Sprendlingen ansässigen Firma und hielt an, um einen Anwohner nach dem Weg zu fragen. Dieser stellte im Gespräch Alkoholgeruch bei dem Faher fest und alarmierte die Polizei. Die Beamten trafen den Mann auf dem Gelände der Firma an. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit stellten die Beamten deutlichen Atemalkohol fest. Ein Test wies einen Wert von 2,0 Promille aus. Dem 51 jährigen Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Nachrichten von Montag, den 7.1.

Weilburg: Kinder laufen in Parkhaus über Autos - 10.000 Euro Schaden

Im hessischen Weilburg haben zwei Kinder in einem Parkhaus mehrere Autos demoliert. Wie die Polizei am Montag berichtete, beobachtete eine Zeugin am Sonntag, wie die beiden sieben und zwölf Jahre alten Kinder über insgesamt acht geparkte Fahrzeuge liefen und dabei teilweise die Motorhauben und auch die Dächer der Autos beschädigt. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf insgesamt mehr als 10.000 Euro. Die Beamten übergaben die Kinder nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die Eltern.

Hannover: Mann die Rolltreppe hinunter getreten - Polizei fasst 16-Jährigen

In Hannover war 47-Jähriger, der einem attackierten Mann zu Hilfe eilte, von Jugendlichen eine Rolltreppe einer U-Bahnstation hinunter getreten worden. Seit Donnerstag suchte die Polizei nach dem Täter. Jetzt wurde ein 16-Jähriger festgenommen.

Aufgrund der detaillierten Beschreibungen von Zeugen konnte die Polizei den Teenager als dringend Tatverdächtigen ermitteln, heißt es in einer Mitteilung am Montagnachmittag. Er muss sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten. Die Ermittlungen zu beiden Taten dauern an. Der Jugendliche gehörte zu einer Gruppe von jungen Männern, die vergangene Woche mit einem 37-Jährigen in Streit geraten waren und auf diesen einschlugen. Ein 47-jähriger Passant wollte dem Angegriffenen helfen, wurde aber selbst attackiert und floh daraufhin. Einer der jungen Männer holte ihn auf einer Rolltreppe ein und trat ihm in den Rücken. Er stürzte laut Polizei hinab und brach sich die Schulter.

München: Versuchte Vergewaltigung in zwei Fällen - Polizei fahndet nach Täter

Die Münchner Polizei ermittelt wegen versuchter Vergewaltigung in zwei Fällen und sucht in diesem Zusammenhang nach einem noch unbekannten Mann. Dieser beging seinen ersten Übergriff den Beamten zufolge am frühen Samstagmorgen in einer Parkanlage im Stadtbezirk Kirchtrudering, wo er sich versehentlich jedoch ein "falsches" Opfer aussuchte. Demnach brachte der Tatverdächtige, womöglich durch die Dunkelheit bedingt, einen 54-jährigen Münchner zu Boden, hielt diesen fest und versuchte dessen Oberkörper zu entkleiden. Das Opfer setzte sich körperlich heftig zur Wehr und auch dem Angreifer fiel wenig später auf, dass es sich nicht um eine Frau handelte. Daraufhin sei er geflüchtet, teilte die Polizei mit.

Etwa 20 Minuten später griff der Mann dann eine 51-Jährige in der Nähe des ersten Tatorts an. Auch das zweite Opfer wurde von dem Tatverdächtigen zu Boden gebracht und durch Schläge ins Gesicht verletzt. Zudem begrapschte der Mann die Frau oberhalb der Kleidung im Intimbereich. Dass nichts Schlimmeres passierte, verdankte die 51-Jährige wohl nur ihrer vehementen Gegenwehr, die den Unbekannten zur Flucht bewegte.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte der Mann bislang nicht gefasst werden. Die Polizei bittet daher mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer 089/2910-0 mit ihr in Verbindung zu setzen. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

ca. 25 Jahre alt

etwa 170 Zentimeter groß

dunkler Teint, kurze Rastalocken

mit Anorak und Stiefeln bekleidet

Eppstein: Verärgerter Bürger parkt Rettungswagen um

Weil er sich so darüber ärgerte, dass er von einem Rettungswagen zugestellt worden war, hat ein Mann im hessischen Eppstein das Fahrzeug der Retter kurzerhand selbst umgeparkt. Der 45-Jährige sei am Freitag während eines lebensrettenden Einsatzes in das offenstehende Einsatzfahrzeug gestiegen und habe es umgestellt, sagte eine Sprecherin der Polizei.

Als ein Rettungssanitäter ihn nach dem Umparken ansprach, reagierte der Mann laut Polizei so aggressiv, dass der Retter sich im Fahrzeug einschließen musste. "Das Verhalten des uneinsichtigen Bürgers stellt eine Straftat dar", erklärte die Polizei. Man ermittele nun wegen unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeug und Widerstands gegen den Sanitäter, der Vollstreckungsbeamten gleichgestellt sei.

Gescher: Toter mit Stichverletzung in Wohnung entdeckt

Nach dem Fund eines Toten in einer Wohnung im westlichen Münsterland soll der Leichnam am Montag obduziert werden. Das teilte die Staatsanwaltschaft Münster am Morgen mit. Ermittler hatten am Körper des 48-jährigen Wohnungsinhabers in Gescher (NRW) eine Stichverletzung festgestellt. Der Tote war am Samstag nach einem Hinweis in der Wohnung von Polizisten entdeckt worden.

Altefähr: Vater setzt Tochter aus, weil sie nicht einschlafen will

Weil sie nicht einschlafen wollte, hat ein Vater in Mecklenburg-Vorpommern seine neunjährige Tochter ausgesetzt. Die Aktion am Sonntagabend habe der Tochter zeigen sollen, "wie gut sie es zu Hause hat", sagten die Eltern zu Polizeibeamten, die das Kind zunächst in ihre Obhut nahmen. Ein Autofahrer hatte die Polizei gerufen, nachdem das Kind ihn um Hilfe gebeten hatte.

Der Vater gab an, er habe das Kind nach einer Fahrt von Stralsund nach Altefähr aussteigen lassen und sei so weit gefahren, dass seine Tochter das Auto nicht mehr habe sehen können. Nach einer Weile sei er zurückgekehrt, habe seine Tochter jedoch nicht mehr finden können. Gemeinsam mit der Mutter des Kindes habe er sich dann erneut auf die Suche gemacht. Laut Mitteilung trafen die Eltern dabei auf die Polizisten. Gegen den Vater wurde Strafanzeige erstattet. Das Kind wurde nach Rücksprache mit der Jugendbehörde wieder in die Obhut der Mutter übergeben.

Leipzig: Kind läuft auf Straße und wird tödlich erfasst

Ein Sechsjähriger ist in Leipzig von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der Junge sei am frühen Sonntagabend auf die Straße gelaufen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 73 Jahre alte Fahrer des Wagens blieb unverletzt. Der Vater des Jungen konnte das Kind noch in ein Krankenhaus bringen. Dort starb es. Weitere Angaben zum Unfallhergang konnte die Polizei am Montagmorgen noch nicht machen.

Mülhausen: 14-Jähriger klaut Autoschlüssel und kracht in Garagentor

Ein 14 Jahre alter Junge ist in Mühlhausen (Baden-Württemberg) mit dem Auto seiner Mutter gegen ein Garagentor gefahren. Der Jugendliche habe am frühen Montagmorgen die Schlüssel des Wagens gestohlen und mit zwei 14 und 17 Jahre alten Freunden eine Spritztour unternommen, teilte die Polizei in Mannheim mit. An einer Abzweigung habe er seine Fähigkeiten aber überschätzt und sei in die Hofeinfahrt gerast. Die Jugendlichen blieben demnach unverletzt und versteckten sich nach dem Unfall bei einem Bekannten. Die Polizei fand das Trio dank eines Hinweises.

Ahlen: Fußgänger wird von Auto erfasst und stirbt

Nach einer Kollision mit einem Auto ist ein 58-jähriger Fußgänger in Ahlen (NRW) gestorben. Der Mann war am Sonntagabend mit seiner Begleiterin im Ortsteil Vorhelm auf einer Straße unterwegs gewesen, wie die Polizei in der Nacht auf Montag mitteilte. Ein von hinten kommender 28-jähriger Autofahrer erkannte die Fußgänger demnach erst so spät, dass er nicht mehr ausweichen konnte. Er fuhr mit seinem Wagen in den 58-Jährigen. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er später starb.

Hünstetten: Frau überschlägt sich mit Auto - schwer verletzt

Eine 43 Jahre alte Frau hat sich mit ihrem Auto in Hünstetten (Hessen) überschlagen und schwer verletzt. Sie war am Sonntag aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Das Auto überschlug sich und die Frau, die vermutlich nicht angeschnallt war, flog durch die Frontscheibe des Wagens in die Böschung der gegenüberliegenden Straßenseite. Die Unfallursache sei noch völlig unklar, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagabend.

