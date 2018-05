Bochum: Frau fährt in Verkaufsraum von Tankstelle

Eine Frau ist in Bochum mit ihrem Auto bis in den Verkaufsraum einer Tankstelle gefahren. Die Feuerwehr musste sie in der Nacht zum Dienstag aus dem Auto befreien, da die Vordertüren durch das Mobiliar der Verkaufstheke blockiert waren. Auch ein Kleinkind wurde vom Rücksitz befreit, wie die Feuerwehr mitteilte. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Die Frau war mit dem Auto durch die Schiebetür gefahren. Bilder vom Unfallort zeigen die zersprungene Scheibe des Eingangs, aber auch eine beschädigte Kühlbox, Waren auf dem Boden und das Auto, das da steht, wo vorher ein Teil der Verkaufstheke stand. Wie hoch der Sachschaden war und wie es zu dem Unfall kam, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.

Freiburg: Mann ertrinkt in See

Der Einsatz eines Hubschraubers sowie gleich mehrerer Tauchmannschaften blieb ohne Erfolg: In Freiburg ist ein 27-Jähriger beim Schwimmen im Flückingersee ertrunken. Wie die Polizei mitteilte, hielt sich der Mann mit zwei Begleitern auf einem Ponton auf, als er sich entschied ins Wasser zu gehen. Im See habe er dann sichtlich Probleme bekommen, sich über Wasser zu halten, woraufhin einer der Begleiter sowie ein Passant versuchten, ihm zu Hilfe zu eilen. Dies jedoch misslang.

Trotz intensiver Suche habe man etwa eine Stunde später nur die Leiche des Mannes bergen können, heißt es. Die Kripo ermittelt.

Trier: Polizisten retten Mann aus Mosel

Zwei Polizisten haben einen Mann aus der Mosel gerettet. Wie die Polizei mitteilte, trieb der 27-jähriger Mann am Dienstagabend unterhalb der Trierer Römerbrücke in der Mosel und rief um Hilfe. Als er drohte abzutreiben, sprangen zwei Polizisten in den Fluss und schwammen zu dem Mann. Sie konnten ihn bis zum Eintreffen eines Rettungsboots festhalten und dann in das Boot heben. Der Mann wurde unterkühlt in ein Krankenhaus gebracht. Die Römerbrücke wurde für die Dauer des Einsatzes gesperrt.

Mannheim: Mann schlägt Räuber mit Luftpumpe in die Flucht

In Mannheim hat sich ein 42-Jähriger mit seiner Fahrradpumpe erfolgreich gegen zwei Räuber gewehrt und diese in die Flucht geschlagen. Zunächst wurde das Opfer vor einer Bankfiliale von einem Mann geschlagen und seiner Geldbörse beraubt, wie die Polizei in der Nacht mitteilte. Ein Komplize schlug ihm dann noch eine Bierflasche über den Kopf. Als der Geschädigte flüchtete, verfolgten ihn die Täter. An einer Kreuzung zog ihm einer von ihnen noch eine Holzlatte über den Schädel. Doch der 42-Jährige hatte sich inzwischen mit der Handluftpumpe eines abgestellten Fahrrads "bewaffnet". Damit verteidigte er sich und erkämpfte sich sogar seine Geldbörse zurück. Als dann noch zwei Zeugen eingriffen, flüchteten die Räuber. Der Mann kam mit Kopfverletzungen in eine Klinik.

So wird das Wetter am Mittwoch, den 2. Mai:





Aktuelle amtliche Unwetterwarnungen finden Sie auf der Seite des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Nachrichten von Dienstag, 1. Mai:

Plauen: Sessel auf dem Kopf - Mann bei Überqueren der Straße schwer verletzt

Eins hätte einem 33-Jährigen im sächsischen Plauen klar sein müssen: Wer einen Sessel auf dem Kopf trägt, der hat ein eingeschränktes Sichtfeld. Das war dem jungen Mann aber offenbar nicht klar, als er so beladen eine Straße überqueren wollte. Er lief dabei in ein Auto und wurde schwer verletzt. Der 33-Jährige hatte nach dem Kauf das Sitzmöbel nach Hause tragen wollen, doch der Sessel auf dem Kopf ließ ihm offensichtlich kaum noch Sicht, wie die Polizei in Plauen mitteilte. So übersah er das herannahende Auto, das ihn erfasste.

Das Wetter am 1. Mai und in den kommenden Tagen





Aktuelle amtliche Unwetterwarnungen finden Sie auf der Seite des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Nachrichten von Montag, 30. April:

Leipzig: 16-Jährige stirbt nach Unfall mit Lkw

Eine 16-jährige Schülerin wurde am Montagmorgen von einem rechts abbiegenden Lastwagen auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz überrollt. Nachdem sie zunächst lebensgefährliche Verletzungen erlitt und noch am Unfallort reanimiert wurde, erlag sie nun ihren Verletzungen im Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer übersah beim Abbiegen auf den Martin-Luther-Ring die Schülerin, die neben ihm fuhr. Der 45-Jährige erlitt einen Schock. Ihn erwartet nun eine Anzeigen wegen fahrlässiger Tötung. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Wer etwas gesehen hat, soll sich sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0341-255-2851 melden.

Düsseldorf: Passanten finden toten Mann – Polizei sucht Zeugen

In Düsseldorf haben Passanten am Sonntag unterhalb der Brücke im Medienhafen eine Leiche entdeckt. Der Tote wurde als ein 21-jähriger Mann identifiziert. Unklar sind die Umstände unter denen er ums Leben kam. Nach aktuellem Ermittlungsstand geht die Düsseldorfer Polizei von einem tragischen Unglück aus. Die "WAZ" berichtet, dass der junge Mann vor seinem Verschwinden in der Altstadt gefeiert habe. Eine Obduktion am Donnerstag soll Klarheit über die Todesursache bringen. Zur Klärung des Falls bitten die Beamten um Mithilfe. Wer zu dem vermeintlichen Unfall etwas beobachtet hat, oder sonstige Hinweise geben kann, der kann sich an das Kriminalkommisariat 11 in Düsseldorf unter der Nummer 0211-8700 wenden.

Halle: Polizeischüler bricht ein und stirbt auf der Flucht

Im ostdeutschen Halle ist ein Einbrecher am Sonntagmorgen bei einem Einbruch von der Polizei ertappt worden und bei der anschließenden Flucht ums Leben gekommen. Später stellte die Polizei fest, dass es sich bei dem Einbrecher um einen angehenden Kollegen handelte.

Der 24-Jährige habe demnach seit 2016 an der Fachhochschule der Polizei in Aschersleben seine Ausbildung gemacht. Das teilte die Polizei am Montag mit. Nach bisherigem Erkenntnisstand war der Mann am Sonntag in eine Wohnung im oberen Stockwerk eines Mehrfamilienhauses eingedrungen. Dort sei er dann von zwei Bewohnern ertappt worden. Als die beiden versuchten, ihn festzuhalten, flüchtete er im Hausflur nach oben bis auf eine Dachterrasse. Von dort sei der Mann zwölf Meter in die Tiefe gestürzt, als er vermutlich seine Flucht fortsetzen wollte. Rettungskräfte versuchten vergeblich, ihn wiederzubeleben.

Bingen: Frau während Rockkonzert vergewaltigt

Ein Unbekannter schlug sie nieder und verging sich dann in einem Auto an ihr: Eine 19 Jahre alte Frau soll am Rande eines Konzerts der AC/DC-Coverband "We Salute You" in Bingen (Rheinland-Pfalz) vergewaltigt worden sein. Die Polizei teilte mit, die junge Frau sei offensichtlich Opfer eines Sexualverbrechens geworden. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. Bei dem Opfer soll es sich um die Freundin eines Bandmitglieds handeln. Die Ermittler äußerten sich dazu zunächst nicht.

Die Band selbst sagte auf ihrer Facebook-Seite ein geplantes Konzert am 9. Mai in Speyer ab und schrieb: "... nach dem vergangenen Samstag ist nichts mehr so, wie es vorher war. Wir sind extrem schockiert und können es einfach nicht begreifen". Einem Bericht der "Allgemeinen Zeitung" zufolge geschah die Tat am Samstagabend während des Konzerts in der Rheinauenhalle in Bingen-Gaulsheim auf einem nahen Parkplatz.

Rostock: Raucher beleidigt Mitarbeiter von Sicherheitsdienst

Mit einem besonders uneinsichtigen Raucher hatten es Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn in Rostock zu tun. Der 28-Jährige war aufgefallen, weil er in einem Bereich des Hauptbahnhofs rauchte, wo dies nicht erlaubt war. Darauf angesprochen und gebeten, das Verhalten zu unterlassen, legte der Mann mit Beleidigungen los und drückte seine Zigarette dann auf der Weste eines Mitarbeiters aus, ehe er flüchtete.

Dumm für ihn, dass er beim Weggehen seinen Personalausweis zurückließ. Den Übergaben die Mitarbeiter der Bundespolizei, die ihrerseits ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Beleidigung einleitete.

Delmenhorst: Fahrer und Beifahrer tauschen vor Kontrolle die Plätze

Die Beamten staunten laut Pressemitteilung "nicht schlecht", als sie sich am frühen Sonntagmorgen in Delmenhorst ein Fahrzeug und dessen beiden Insassen genauer angucken wollten. Vor der Kontrolle des Pkw, der den Polizisten bereits zuvor aufgefallen war, tauschten plötzlich Fahrer und Beifahrer die Plätze. Die Beamten ließen die beiden zunächst gewähren, ehe sie sie wenig später anhielten. Das Ergebnis: Der zu diesem Zeitpunkt hinter dem Steuer sitzende 19-Jährige wies bei beim Atemalkoholtest einen Wert von 1,19 Promille, sein nun auf dem Beifahrersitz sitzende Mitfahrer 0,51 Promille auf. Zudem konnte er keinen Führerschein vorweisen. Beide Männer erwartet nun jeweils ein Strafverfahren.

Dortmund: Einsatzkräfte finden Frauenleiche und müssen ins Krankenhaus

Am Sonntagabend wurden Rettungskräfte aus Dortmund zum städtischen Hafen in die Lagerhausstraße gerufen. Vor Ort fanden sie eine leblose Frau, die nach Angaben der Feuerwehr bereits seit geraumer Zeit tot gewesen sein musste. Ebenfalls am Tatort: Ein bewusstloser Mann, der unter Einfluss von Drogen stand. Als die Rettungsassistenten den bewusstlosen Mann versorgten, verspürten sie eine starke Reizung der Augen sowie der Atemwege. Verursacht wahrscheinlich durch eine nicht definierbare Substanz in der Luft. Die Sanitäter und der bewusstlose Mann wurden ins Krankenhaus gebracht, eine Spezialeinheit mit Schutzanzügen übernahm. Sie führten in der Wohnung Messungen der Luft durch. Die Ursache der Luftverunreinigung konnte nicht genau festgestellt werden. Auch die Todesursache der Frau ist bisher unbekannt.

Aachen/Trier: Schweres Sommergewitter in Eifel und am Niederrhein

Ein schweres Unwetter ist in der Nacht zum Montag über die Eifel und angrenzende Regionen in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und im Saarland hinweggefegt. Besonders schwer traf es Aachen. Einsatzkräfte wurden zu überschwemmten Straßen, vollgelaufenen Kellern und von Hagel und Wind beschädigten Dächern gerufen, wie ein Polizeisprecher sagte. Allein während des etwa 70 Minuten dauernden Unwetters gingen in der Leitstelle der Aachener Polizei 320 Notrufe ein. Menschen sind nach ersten Angaben der Behörde nicht zu Schaden gekommen.

So wird das Wetter am Montag, den 30. April:





Aktuelle amtliche Unwetterwarnungen finden Sie auf der Seite des Deutschen Wetterdienstes (DWD).





Nachrichten aus Deutschland aus der Woche vom 23. bis 29. April können Sie hier nachlesen: