Braunschweig: Busfahrer nach Hupen ins Gesicht geschlagen

Mehrfach hat ein 32-jähriger Mann wutentbrannt einem Busfahrer in der Braunschweiger Innenstadt vor den Augen der Passagiere ins Gesicht geschlagen und ihn verletzt. Der Fahrer hatte zuvor gehupt, als der Mann vor dem anfahrenden Bus die Straße queren wollte. Daraufhin trat der Fußgänger nach Polizeiangaben vom Montag dreimal kräftig gegen die Bustür, die sich öffnete. Nach einem Wortgefecht schlug er dem Fahrer wiederholt mit der Faust ins Gesicht. Der 38-jährige wurde dabei am Samstag verletzt. Nach kurzer Flucht konnte der Fußgänger gefasst werden. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

Köln: Pflegerin soll Patientin tödliche Überdosis gegeben haben

Eine Pflegerin soll einer schwerkranken Rentnerin eine zu hohe Dosis Schmerzmittel gegeben und damit möglicherweise ihren Tod verursacht haben. Jetzt ermittelt die Mordkommission wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Die 87-Jährige war am Sonntag in einem Seniorenwohnheim in der Kölner Innenstadt gestorben. Nach derzeitigem Sachstand habe die 52 Jahre alte Pflegerin der Frau kurz nach Mitternacht eine zu hohe Dosis eines ärztlich verordneten Schmerzmittels injiziert. Altenpfleger hätten die behandelnde Ärztin verständigt, doch diese habe nur noch den Tod feststellen können. Das Obduktionsergebnis steht noch aus. Der Polizeisprecher sagte, es könne auch noch immer sein, dass die Pflegerin unschuldig sei.

Celle: Angetrunkene Autofahrerin will Verlust von Handtasche anzeigen

Weil sie angetrunken den Verlust ihrer Handtasche bei der Polizei anzeigen wollte, ist eine Frau aus dem niedersächsischen Celle mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Nach Angaben der Beamten war die 48-Jährige am Sonntag mit deutlicher "Fahne" auf dem Revier erschienen. Dabei behauptete sie aber, nicht selbst gefahren zu sein. Eine halbe Stunde später fiel die Frau allerdings der Besatzung eines Streifenwagens auf. Diese erkannte deren Wagen wieder, der kurz zuvor vor der Polizeiwache geparkt hatte. Die Fahrerin reagierte zunächst weder auf Anhaltesignale noch Blaulicht und Sirene. Als sie am Ende doch stoppte, erbrachte ein Alkoholtest 1,1 Promille. Auch stellte sich heraus, dass sie ihr Führerschein vor Jahren einzogen worden war.

Saal an der Donau: Spender legt anonym 160.000 Euro auf Altar

Auf dem Altar einer niederbayerischen Kirche hat ein unbekannter Spender 160.000 Euro für Hilfsprojekte in Afrika hinterlassen. Die Mesnerin (entspricht einer Küsterin, Anm. d. Red.) hatte das Geld in der Kirche in Saal an der Donau (Landkreis Kelheim) bereits im vergangenen Mai gefunden. Der Vorfall wurde aber erst jetzt bekannt. Das Bistum Regensburg bestätigte am Montag, dass die Summe nach der Prüfung durch die Bischöfliche Finanzkammer nun mehreren Projekten zugutekommen soll.

Nach einem Bericht der "Mittelbayerischen Zeitung" hatte die Mesnerin bei der Vorbereitung der Messe an Pfingstsonntag unter dem Altarkreuz den Umschlag mit lauter 500-Euro-Scheinen entdeckt. "Ich hab' das viele Geld gesehen und bin erschrocken", sagte die Frau dem Blatt. Sie sei dann mit dem Bargeld in die Sakristei gegangen, wo sich der Pfarrer auf den Gottesdienst vorbereitete. Auch er sei erst einmal sprachlos gewesen. Auf dem Umschlag hatte der Spender die Anweisung notiert, dass die Summe "für Afrika" gedacht sei. Nun erhalten mehrere kirchliche Initiativen für Projekte auf dem Kontinent größere Summen.

Berlin: Obdachloser liegt tot auf Bank

Im Volkspark Humboldthain hat eine Passantin am Sonntagmorgen die Leiche eines Mannes entdeckt. Bei dem auf einer Bank im Stadtteil Gesundbrunnen aufgefundenen 55-Jährigen soll es sich um einen Obdachlosen handeln, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Die Todesursache war zunächst unklar. Hinweise auf Fremdverschulden oder einen Suizid gebe nicht. Der Körper des Mannes soll nun obduziert werden. Zunächst hatte die "B.Z." darüber berichtet. Angaben der Zeitung zufolge könnte es sich um den ersten Kältetoten des Winters handeln.

Wölfersheim: Autofahrer prallt gegen Baum und stirbt

Ein 31 Jahre alter Autofahrer ist am Sonntagabend auf der B455 bei Wöltersheim (Hessen) von der Fahrbahn abgekommen, gegen einen Baum geprallt und noch an der Unfallstelle gestorben. Vermutlich sei der Mann mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Der Autofahrer wurde bei dem Aufprall aus dem Fahrzeug geschleudert, jede Hilfe kam zu spät.

Beckum: Einbrecher entschuldigt sich bei Bewohner

Auch Einbrecher können höflich sein: Ein auf frischer Tat ertappter Eindringling hat sich im nordrhein-westfälischen Beckum beim Bewohner eines Einfamilienhauses entschuldigt - und ist dann durch die Haustür wieder verschwunden. Er sei zuvor am Sonntagabend gewaltsam durch ein Fenster in das Haus eingestiegen, teilte die Polizei mit. Dann traf er in den Räumen auf den Bewohner. Der unbekannte Täter ist der Beschreibung zufolge etwa 16 bis 20 Jahre alt und schlank.

Kirchheim unter Teck: Toter Patient nach Feuer in Krankenhaus entdeckt

Nach einem Brand in einem Krankenhaus im Landkreis Esslingen (Bayern) ist die Leiche eines 69-jährigen Patienten entdeckt worden. Am Sonntagabend waren die Einsatzkräfte zu dem Feuer in einem Zimmer in der geschlossenen Abteilung gerufen worden, wie die Polizei mitteilte. Nachdem der Brand in dem Krankenhaus in Kirchheim unter Teck gelöscht war, wurde in einem Bett einer der beiden Zimmerbewohner tot aufgefunden. Unklar sei unter anderem, ob der Mann bereits vor dem Brand tot gewesen sei, sagte ein Polizeisprecher.

Der andere Bewohner war zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Zimmer und blieb unverletzt. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Bayreuth: Lkw-Anhänger brennt aus - A9 Richtung München gesperrt

Die Autobahn A9 in Richtung München ist am frühen Montagmorgen bei Bayreuth wegen eines Lkw-Brandes zeitweise komplett gesperrt worden. Nach Angaben der Polizei war der Lastwagen in Richtung München unterwegs, als aus zunächst unbekannter Ursache ein Feuer an der hinteren Achse des Anhängers ausbrach. Der Fahrer konnte den Anhänger abkoppeln und fuhr noch einige Meter weiter, er blieb unverletzt. Der Anhänger brannte komplett aus. Für die Löscharbeiten wurde die Autobahn in Richtung München zeitweise gesperrt, danach sollte zunächst eine Fahrbahn freigegeben werden.

Windischeschenbach: Auto steht unbeleuchtet auf A93 - Mann stirbt

Bei einem Unfall auf der Autobahn 93 in der Oberpfalz (Bayern) ist ein 44-jähriger Autofahrer am Sonntagabend tödlich verletzt worden. Der unbeleuchtete Wagen des Mannes habe auf dem rechten Fahrstreifen gestanden und sei durch keinen Warnhinweis gesichert gewesen, teilte die Verkehrspolizei in der Nacht zu Montag mit.

Den stehenden Wagen bemerkten zwei weitere Autofahrer nach eigenen Angaben zu spät: Ein 27-Jähriger fuhr mit seinem Fahrzeug auf, es schleuderte daraufhin gegen das Auto einer 26-Jährigen. Ihr Auto streifte infolgedessen auch den stehenden Wagen. Der 44-Jährige starb, die beiden anderen Unfallbeteiligten kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. Derzeit gehe man davon aus, dass der Mann wegen eines technischen Defekts auf der Fahrbahn gestanden habe, sagte eine Sprecherin. Die A93 war in Richtung Hof bis kurz vor Mitternacht gesperrt.

Baden-Baden: Pizzaofen fängt Feuer - vier Verletzte

Ein Pizzaofen ist in einer Gaststätte in Baden-Baden (Baden-Württemberg) in Brand geraten. Drei Mitarbeiter verletzten sich bei Löschversuchen leicht, wie die Polizei in Offenburg mitteilte. Auch ein Feuerwehrmann zog sich Verletzungen zu. Der gasbetriebene Ofen hatte am Sonntagnachmittag aus noch unbekannter Ursache Feuer gefangen. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Quellen: Presseportal Polizei

Nachrichten aus Deutschland aus der Woche vom 14. bis zum 20. Januar finden Sie hier: