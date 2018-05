Niederaula: Nach Kita-Ausflug vermisste Mädchen sind gefunden

Im hessischen Niederaula (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) sind drei kleine Mädchen, die seit dem Vormittag als vermisst galten, gefunden worden. Lokalen Medienberichten zufolge entdeckte ein Förster die Kinder gegen 16 Uhr in einem Wald. Laut Polizei hatten sich die Mädchen dort offensichtlich verlaufen. Inzwischen seien sie wieder bei ihren Familien, hieß es auf Twitter.

Die Vierjährigen waren zuvor auf einem Ausflug mit ihrem Kindergarten verschwunden. An der Suche nach den Kindern beteiligten sich in der Folge rund 40 Polizeibeamte und 130 Feuerwehrleute, die im späteren Verlauf von zwei Hubschraubern sowie mehreren Hunden unterstützt worden seien, twitterte die Polizei Osthessen. Laut der "Hessisch Niedersächsischen Allgemeinen" gibt es in dem Gebiet drei Seen, die sofort nach Bekanntwerden des Falls abgesucht wurden. Hinweise auf ein Verbrechen gab es mehreren Berichten lokaler Zeitungen zufolge von Beginn an keine.

Laut "Bild"-Zeitung galten die Kinder, die zu einer von zwei Erzieherinnen begleiteten 23-köpfigen Kindergartengruppe gehören sollen, seit 9.40 Uhr als verschwunden.

Vlotho: Holocaust-Leugnerin Haverbeck verhaftet

Holocaust-Leugnerin Ursula Haverbeck ist in ihrem Wohnhaus in Vlotho in Ostwestfalen verhaftet und ins Gefängnis nach Bielefeld-Senne gebracht worden. Das bestätigten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag. Die 89-Jährige sollte in der vergangenen Woche im Gefängnis zur Verbüßung einer Haftstrafe antreten, erschien aber nicht. Die Staatsanwaltschaft Verden hatte daraufhin einen Vollstreckungshaftbefehl erlassen. Zuvor hatten der NDR und die "Bild"-Zeitung online über die Festnahme berichtet.

Das Landgericht Verden in Niedersachsen hatte Haverbeck wegen Volksverhetzung in acht Fällen zu zwei Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt.

Neustadt/Weinstraße: Mann will per Gericht drei Cent eintreiben

Weil er bei der Stadt Neustadt an der Weinstraße 0,03 Euro Zinsen eintreiben wollte, hat ein Mann das örtliche Verwaltungsgericht angerufen - allerdings vergeblich. Man dürfe das Gericht nicht für unnütze oder unlautere Zwecke in Anspruch nehmen, geht aus einem veröffentlichten Beschluss des Gerichts hervor. Dem Mann gehe es nicht um wirtschaftliche Interessen, sondern um das "Prinzip des Rechthabens". Dies sei jedoch nicht schutzwürdig. Außerdem habe er seinen Antrag verfrüht gestellt.

Nach Angaben eines Gerichtssprechers hatte der Mann im Frühjahr 2012 in einer ordnungs- und polizeirechtlichen Angelegenheit ein vorläufiges Rechtsschutzverfahren gegen die Kommune geführt. Weil sie seine Forderung erfüllte, wurde das Verfahren eingestellt. Fünfeinhalb Jahre später - im Dezember 2017 - machte er im Zusammenhang mit dem Verfahren Portoausgaben von 2,91 Euro geltend, die die Stadt - nach einer ersten fehlgeleiteten Überweisung - im vergangenen April seinem Konto gutschreiben ließ. Der Mann bestätigte den Eingang des Geldes, monierte aber, dass noch Zinsen von 0,03 Euro ausstünden. "Diese mache er weiterhin geltend", so das Gericht.

Die Richter kamen zu dem Schluss, dem Antrag fehle das nötige Rechtsschutzinteresse. Zwar gewährleiste das Grundgesetz einen möglichst lückenlosen richterlichen Rechtsschutz gegen Akte der öffentlichen Gewalt. Der Schutzsuchende dürfe das Gericht aber nicht für unnütze oder unlautere Zwecke in Anspruch nehmen. Bei 0,03 Euro handele es sich um einen so geringen Wert, dass die Inanspruchnahme von gerichtlichem Rechtsschutz nicht mehr gerechtfertigt erscheine.

Euskirchen: Mann läuft nackt durch Hotel

In Euskirchen (NRW) hat ein Mann Mitarbeiter eines Hotels und Polizeibeamte am Sonntagnachmittag ordentlich auf Trab gehalten. Wie die Polizei berichtet, weigerte sich der 33-Jährige zunächst, sein gebuchtes Hotelzimmer zu verlassen. Wenig später sei er dann nackt über die Flure gerannt. Trotz mehrfacher Aufforderung habe sich der stark Alkoholisierte - ein Test ergab später einen Atemalkoholwert von 2,94 Promille - geweigert, sich ein Handtuch umzulegen. Auch als inzwischen alarmierte Polizisten ihn baten, sich etwas anzuziehen, lenkte der Mann nicht ein und widersetzte sich allen weiteren Anweisungen der Beamten, die ihn später in Gewahrsam nahmen.

Die Ermittlungen gegen den 33-Jährigen laufen - auch, weil er in Verdacht steht, am Vortag seines Ausrasters ein Auto gestohlen zu haben. Die entsprechenden Schlüssel des Fahrzeugs habe man im Hotelzimmer sichergestellt.

Hamburg: Radlerin stirbt nach Unfall mit Lkw

Im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel ist am Morgen eine Fahrradfahrerin bei einem Unfall mit einem Lkw ums Leben gekommen. Bisherigen Ermittlungen zufolge übersah der Fahrer des Sattelzugs die Frau beim Abbiegen, berichtet das "Hamburger Abendblatt". Versuche, die 33-Jährige zu reanimieren seien gescheitert, die Frau letztlich noch am Unfallort ihren Verletzungen erlegen, sagte ein Sprecher der Polizei der Zeitung. Der Fahrer des Lkw werde von Notfall-Seelsorgern betreut, heißt es.

Herten: Mehrere Verletzte nach Gasaustritt in Mehrfamilienhaus

Austretendes Gas hat am frühen Morgen in Herten im Ruhrgebiet mehrere Bewohner eines Mehrfamilienhauses verletzt. Wie die Polizei mitteilte, handele es sich nicht um einen Unfall. Der Gasaustritt sei "von strafrechtlicher Relevanz".

Die Polizei sprach von insgesamt 15 Verletzten, darunter auch fünf Kinder. Vier Menschen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht. Schwerverletzte soll es nach ersten Erkenntnissen nicht geben. Die Beamten schlossen nicht aus, dass es sich um eine Beziehungstat handeln könnte. Weitere Details gab sie zunächst nicht bekannt.

