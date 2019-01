Beckum: Einbrecher entschuldigt sich bei Bewohner

Auch Einbrecher können höflich sein: Ein auf frischer Tat ertappter Eindringling hat sich im nordrhein-westfälischen Beckum beim Bewohner eines Einfamilienhauses entschuldigt - und ist dann durch die Haustür wieder verschwunden. Er sei zuvor am Sonntagabend gewaltsam durch ein Fenster in das Haus eingestiegen, teilte die Polizei mit. Dann traf er in den Räumen auf den Bewohner. Der unbekannte Täter ist der Beschreibung zufolge etwa 16 bis 20 Jahre alt und schlank.

Windischeschenbach: Auto steht unbeleuchtet auf A93 - Mann stirbt

Bei einem Unfall auf der Autobahn 93 in der Oberpfalz (Bayern) ist ein 44-jähriger Autofahrer am Sonntagabend tödlich verletzt worden. Der unbeleuchtete Wagen des Mannes habe auf dem rechten Fahrstreifen gestanden und sei durch keinen Warnhinweis gesichert gewesen, teilte die Verkehrspolizei in der Nacht zu Montag mit.

Den stehenden Wagen bemerkten zwei weitere Autofahrer nach eigenen Angaben zu spät: Ein 27-Jähriger fuhr mit seinem Fahrzeug auf, es schleuderte daraufhin gegen das Auto einer 26-Jährigen. Ihr Auto streifte infolgedessen auch den stehenden Wagen. Der 44-Jährige starb, die beiden anderen Unfallbeteiligten kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. Derzeit gehe man davon aus, dass der Mann wegen eines technischen Defekts auf der Fahrbahn gestanden habe, sagte eine Sprecherin. Die A93 war in Richtung Hof bis kurz vor Mitternacht gesperrt.

Baden-Baden: Pizzaofen fängt Feuer - vier Verletzte

Ein Pizzaofen ist in einer Gaststätte in Baden-Baden (Baden-Württemberg) in Brand geraten. Drei Mitarbeiter verletzten sich bei Löschversuchen leicht, wie die Polizei in Offenburg mitteilte. Auch ein Feuerwehrmann zog sich Verletzungen zu. Der gasbetriebene Ofen hatte am Sonntagnachmittag aus noch unbekannter Ursache Feuer gefangen. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

