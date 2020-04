Hinweis: Aktuelle Nachrichten zum Corona-Virus in Deutschland finden Sie hier.

Castrop-Rauxel: Entenküken im Kreisverkehr unterwegs

In Castrop-Rauxel in NRW haben sechs Entenküken die derzeit fast leeren Straßen am Sonntag für einen Spaziergang genutzt. Wie die Polizei berichtet, watschelten die Geschwister ohne elterliche Begleitung durch einen Kreisverkehr. Eine Streife dirigierte die Gruppe zunächst auf einen Parkplatz und hielt nach den Elterntieren Ausschau. Da diese nirgendwo ausfindig gemacht werden konnten, fingen die Beamten die Küken ein. "Anschließend wurden die Küken an eine fachkundige Tierhelferin übergeben, die sich jetzt um die kleinen Enten kümmert", heißt es in der Polizeimeldung.

Quelle: Polizeipräsidium Recklinghausen

Wesel: Unbekannte verlangen "Bußgeld" wegen fehlenden Mundschutzes

Im nordrhein-westfälischen Wesel haben drei Betrüger ein vermeintliches Bußgeld wegen eines fehlenden Mundschutzes verlangt. Eine Anwohnerin konnte laut Polizei beobachten, wie eine bisher unbekannte Frau von den Männern angesprochen wurde und kurz darauf 200 Euro überreichte. Die drei Personen werden zwischen 20 und 25 Jahren geschätzt. Sie trugen gelbe Handschuhe und einen Mundschutz. "Die Polizei hofft nun, dass sich die Betrogene noch bei der Polizei melden wird."

Quelle: Polizei Wesel

Hamburg: 45-jähriger Mann in Grünanlage tot aufgefunden

Ein 45-jähriger Mann ist in einer Grünanlage in Hamburg-Rothenburgsort tot aufgefunden worden. Ein Zeuge entdeckte die leblose Person am Samstagnachmittag und verständigte die Polizei, wie diese am Montag mitteilte. Den Angaben zufolge hatte der Mann Stichverletzungen im Oberkörper. Eine Mordkommission im Landeskriminalamt ermittelt. Der Mann sei bereits "längere Zeit" tot gewesen, hieß es. Der Leichnam wurde an das Institut für Rechtsmedizin übergeben.

Quelle: DPA

Karlsruhe: Räuber mit Mundschutz fesselt Ehepaar in eigener Wohnung

Ein Unbekannter hat in Karlsruhe ein älteres Ehepaar in dessen Wohnung gefesselt, mit einer Pistole bedroht und ausgeraubt. Der Räuber, der laut Polizei einen OP-Mundschutz trug, gelangte ersten Ermittlungen zufolge am Sonntagabend über die Terrasse in die Wohnung seiner Opfer und fesselte beide mit Klebeband. Nach Polizeiangaben vom Montag richtete er mehrfach die Waffe auf die 76 Jahre alte Frau und ihren 82-jährigen Mann.

Etwa eine Stunde lang durchsuchte der Unbekannte, dessen Alter auf Anfang 20 geschätzt wird, demnach die Wohnung und beschädigte dabei verschiedene Gegenstände. Mit mehreren Hundert Euro Beute flüchtete er schließlich auf einem Mountainbike - seine Opfer ließ er gefesselt zurück. Der 82-Jährige konnte sich später eigenständig befreien. Er und seine Frau erlitten den Angaben zufolge einen Schock, blieben ansonsten jedoch unverletzt. Unter anderem mit einem Hubschrauber suchte die Polizei zunächst erfolglos nach dem Täter.

Quelle: DPA

Nachrichten von Montag, 13. April:

Gelsenkirchen: Polizeihund beendet Schlägerei

In Gelsenkirchen (NRW) hat ein Polizeihund eine Schlägerei zwischen vier Männern beendet und durch sein Auftreten auch dafür gesorgt, dass zwei Beamte von körperlichen Attacken der Streitgegner verschont blieben. Wie es in einer Pressemitteilung hieß, waren Zeugen am Samstag auf die Auseinandersetzung der vier Männer im Alter zwischen 22 und 51 Jahren im Hausflur eines Mehrfamilienhauses aufmerksam geworden. Als zwei Diensthundführer schlichtend eingreifen wollten, habe sich die Aggression des Quartetts plötzlich gegen die Beamten gerichtet, heißt es. So sollen die Männer versucht haben, die Polizisten zu schlagen. Diese drohten daraufhin an, Diensthund "Duke" einzusetzen.

Dieser musste dann wirklich tätig werden. So biss "Duke" den 22-jährigen Hauptaggressor ins Bein und verletzte diesen leicht - offensichtlich hinterließ dies Eindruck bei den Männern, die nun allesamt Strafverfahren erwarten. Der 22-Jährige wurde von den Beamten zudem in Gewahrsam genommen.

Quelle: Polizei Gelsenkirchen

Wuppertal: Frauenleiche am Fluss gefunden

Nach dem Fund einer Frauenleiche am Ostersonntag im nordrhein-westfälischen Wuppertal gehen die Ermittler von einem Gewaltverbrechen aus. Die 27-Jährige war am Abend gegen 20.00 Uhr mit schweren Verletzungen von Passanten in der Nähe des Flusses Wupper gefunden worden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag gemeinsam mitteilten. "Eintreffende Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der als vermisst gemeldeten 27-jährigen Frau feststellen."

Eine Mordkommission habe die Arbeit aufgenommen, um die Hintergründe und den Tatablauf zu ermitteln. Die Obduktion der Leiche war für Ostermontag angesetzt. Laut Mitteilung galt die Frau als vermisst. In der Nacht sei ein 43-jähriger Mann aus dem Umfeld des Opfers festgenommen worden. Die Polizei sucht nach Zeugen, die zum Tatzeitpunkt in der Nähe des Fundortes waren.

Quelle: DPA

Frankfurt: Polizei-Sprinter kippt nach Zusammenstoß um

Sie wollten beim Brand mehrerer Mülltonnen zur Unterstützung eilen und mussten schließlich selbst ins Krankenhaus: In Frankfurt am Main ist am Ostersonntag ein Funkstreifenwagen mit dem Wagen einer 73-Jährigen kollidiert und bei dem Zusammenstoß an einer Kreuzung zur Seite umgefallen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Sprinter der Frankfurter Polizei war am späten Sonntagabend mit Sondersignal auf dem Weg ins hessische Griesheim und überfuhr deshalb auch eine rote Ampel. An der Kreuzung kam es dann zu dem Unfall mit der Frau, die über eine grüne Ampel gefahren war und das Signal der Polizei offenbar nicht richtig wahrnahm.

Drei Polizeibeamte wurden bei dem Unfall leicht verletzt, konnten nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus aber wieder entlassen werden. Auch die 73-Jährige wurde leicht verletzt. Der Sachschaden bei dem Zusammenstoß wird auf etwa 85.000 Euro geschätzt.

Quelle: DPA

Berlin: Mädchen feiert mit 31 Gästen in seinen 16. Geburtstag

Trotz ausdrücklicher Kontaktverbote wegen der Corona-Krise hat eine Jugendliche in der Nacht zum Montag eine Geburtstagsparty in Berlin-Mitte veranstaltet. Mit 31 Gästen wollte sie in ihr 16. Lebensjahr reinfeiern, wie die Polizei am Montag über Twitter mitteilte. Die Mutter des Mädchens habe offenbar sogar eigens für die Party kurzfristig ein 2,5-Zimmer-Apartment angemietet.

Die Polizei löste die Feier noch in der Nacht auf, nachdem sie einen Hinweis bekommen hatte, wie eine Polizeisprecherin auf Nachfrage sagte. Der Einsatz habe gegen 1.45 Uhr begonnen – zu diesem Zeitpunkt müsste die Jugendliche also bereits 16 Jahre alt geworden sein.

Nach Polizeiangaben wird nun gegen alle 32 Menschen wegen Straftaten und Ordnungswidrigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz ermittelt. Auch die Mutter und den Vermieter erwarte ein Ermittlungsverfahren.

Quelle: DPA

Wittenberg: Zweijähriges Kind ertrinkt in Gartenteich

In einem Gartenteich eines Familiengrundstücsk ist ein zweijähriges Kind in der Lutherstadt Wittenberg ertrunken. Angehörige hatten das ins Wasser gefallene Kind herausgezogen, sofort versucht wiederzubeleben und den Notfalldienst gerufen, wie die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau am Sonntag mitteilte. Die ersten Rettungskräfte trafen nach wenigen Minuten ein und setzten die Reanimationsmaßnahmen fort. Neben dem Rettungsdienst waren auch die Luftrettung und zwei Notärzte im Einsatz.

Trotz intensiver Wiederbelebungsversuche starb das Kind aber noch vor Ort. Zur Klärung der Todesursache leitete der Kriminaldienst des Polizeireviers Wittenberg ein Ermittlungsverfahren ein. Die Ermittlungen dauerten an.

Quelle: AFP

