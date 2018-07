Suhl: Falschfahrerin wendet auf Autobahn

Ob sie ihren Führerschein zurück bekommt, ist wohl fraglich: In Suhl (Thüringen) hat am Freitag eine 80-jährige Frau eine Abfahrt verpasst und ist so in falscher Richtung fahrend auf die A71 gelangt. Laut Polizei bemerkte die Rentnerin ihren Fehler - und wendete kurzerhand einfach auf der Fahrbahn, um wieder zurückzufahren.

Entgegenkommende Fahrzeuge konnten - wohl auch, weil dort nur 80 Stundenkilometer erlaubt sind - glücklicherweise anhalten und so eine Kollision vermeiden. Die Polizei brachte die Frau später über eine Rettungszufahrt der Feuerwehr von der Autobahn. Die 80-Jährige habe sich gegenüber den Beamten völlig uneinsichtig gezeigt und sei der Meinung gewesen, nichts falsch gemacht zu haben, heißt es. Ihren Führerschein ist die ältere Dame vorerst allerdings los. Ob sie diesen wiederbekomme, müsse nun geprüft werden, schreibt die Polizei.

Hagen: Männer beleidigen und verletzen Falschparkerin

Zwei noch unbekannte Männer haben in Hagen (NRW) auf das Auto einer Falschparkerin eingeschlagen und die Frau zudem beleidigt und leicht verletzt. Laut Polizei hatte die 53-Jährige ihr Fahrzeug am Sonntag verbotswidrig auf einem Gehweg abgestellt, um kurz einzukaufen. Über dieses Verhalten offensichtlich erzürnt, sprachen die beiden Männer die Frau bei deren Rückkehr an. Die Autofahrerin räumte ihr Vergehen laut Polizei gegenüber den Männern ein. Diese jedoch schlugen plötzlich auf den Pkw der 53-Jährigen ein.

Die Frau habe die Männer aufgefordert, dies zu unterlassen. Daraufhin sei sie beleidigt worden, zudem versuchten die Beschuldigten sie aus ihrem Fahrzeug zu ziehen, wodurch die Frau leicht an der Schulter verletzt wurde. Erst als Zeugen dazwischen gingen, hörten die Männer, von denen einer ein grünes T-Shirt und der andere ein blaues Polohemd trug, auf und entfernten sich. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

Sonneberg: Hund stirbt bei Hitze im Auto

Im thüringischen Sonneberg ist am Freitagnachmittag eine Englische Bulldogge qualvoll in einem Pkw verendet, der bei Temperaturen von etwa 30 Grad auf einem Parkplatz stand. Laut Polizei war das Tier etwa 2,5 Stunden lang der Hitze ausgesetzt, sodass davon ausgegangen werden müsse, dass es "erheblich gelitten" habe. Im Innern des Autos habe man neben dem Kadaver auch Urin und Erbrochenes gefunden, berichten die Beamten.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte sich die Schwester des Besitzers um den Hund gekümmert. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Dorsten: Frau will Unfallflucht verhindern und wird verletzt

Eine Frau ist in Dorsten (NRW) beim Versuch eine Fahrerflucht zu verhindern verletzt worden. Eigenen Angaben zufolge wollte die 43-Jährige gemeinsam mit einem Begleiter einen Autofahrer stoppen, der offenbar flüchten wollte, nachdem sein Beifahrer beim Aussteigen ein anderes Fahrzeug mit der Tür beschädigt hatte.

Obwohl die Frau hinter dem Auto stand, setzte der Fahrer zurück und touchierte sie, wodurch die 43-Jährige leichte Verletzungen erlitt.

Remseck: Gondel stürzt auf Straßenfest ab – vier Kinder verletzt

Auf einem Straßenfest im baden-württembergischen Remseck kam es am Samstag zu einem tragischen Unfall, bei dem insgesamt vier Kinder verletzt wurden. Eines davon schwer. Aus bislang ungeklärten Gründen löste sich während der Fahrt eine Gondel eines Fahrgeschäfts aus der Verankerung und prallte gegen eine weitere Gondel. Ein Kind musste aufgrund der Schwere der Verletzung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht werden. Der weitere Betrieb des Fahrgeschäfts wurde von der Polizei untersagt und der Unfallort abgesperrt.

Wallersdorf: Frau bricht bei Ex-Mann ein und legt Feuer

Eine Frau soll in das Haus ihres Ex-Mannes in Wallersdorf (Niederbayern) eingebrochen sein, dort Feuer gelegt und eine Explosion verursacht haben. Die 43-Jährige erlitt dabei am Sonntagabend schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Zeugen meldeten per Notruf, dass eine Frau mit einem axtähnlichen Gegenstand versuche, durch das Fenster in das Einfamilienhaus einzusteigen. Kurz danach war eine Explosion zu hören und es brannte im Haus. Die gerufenen Polizisten fanden die stark blutende Frau in der Einfahrt des Grundstücks. Der Ex-Mann und sein Sohn waren nicht daheim.

Nach ersten Erkenntnissen wurde das Haus völlig zerstört, der Schaden wurde auf 250.000 Euro geschätzt. Das Motiv der Frau war zunächst unklar, es könnten aber psychische Probleme eine Rolle gespielt haben, hieß es bei der Polizei. Zeugen wurden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Landshut zu melden.

Bochum: Häftling tot in Zelle aufgefunden

In der Bochumer Justizvollzugsanstalt ist am Sonntagmorgen ein Häftling tot aufgefunden worden. Ersten Erkenntnissen zufolge sei der 62-Jährige ohne Fremdverschulden gestorben. Mitarbeiter hatten beim morgendlichen "Aufschluss" den Mann leblos in seinem Bett vorgefunden. Die Staatsanwaltschaft hat für Montag eine Obduktion angeordnet.

