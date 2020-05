Hinweis: Aktuelle Nachrichten zum Corona-Virus in Deutschland finden Sie hier.

Bremen: Baby kommt in Linienbus zur Welt

Da hatte es aber jemand sehr eilig: In Bremen hat eine Frau ihr Kind in einem Linienbus zur Welt gebracht. Wie die Feuerwehr berichtete, ging am Dienstagmorgen gegen 5.21 Uhr der Notruf aus der Leitstelle der Bremer Straßenbahn AG ein. "Kommen Sie schnell, einsetzende Geburt!". Die werdenden Eltern waren demnach wegen der bevorstehenden Geburt mit dem Bus der Linie 94 auf dem Weg ins Klinikum Bremen-Nord. Doch der kleine Junge hatte es offenbar ziemlich eilig. Und zwar so eilig, dass der Rettungswagen erst nach der Geburt am Einsatzort eintraf, obwohl dieser schon nach rund zehn Minuten vor Ort war. Der Junge befand sich in bestem Gesundheitszustand, wie die Einsatzkräfte mitteilten. Die Eltern und ihr Neugeborenes wurden vorsorglich mit dem Rettungswagen in eine Klinik transportiert.

Quelle: Feuerwehr Bremen

Limburg: Prozess um Axtmord hat begonnen

Sieben Monate nach der brutalen Attacke mit Auto, Axt und Beil auf eine Frau in Limburg hat der Mordprozess gegen ihren Ehemann begonnen. Zu Beginn des Prozesses am Dienstag vor dem Landgericht Limburg kündigte die Verteidigung eine Aussage des Angeklagten für den nächsten Verhandlungstag an. Der 34-jährige hatte laut dem Vorwurf der Staatsanwaltschaft im Oktober 2019 die 31-Jährige mit einem angemieteten Auto angefahren und danach mit dem Beil und der Axt auf sie eingeschlagen. Die Ermittler gehen von etwa 18 Hieben gegen den Kopf- und Halsbereich aus. Die Frau habe aber bereits bei der Kollision tödliche Verletzungen erlitten.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten unter anderem heimtückischen und aus niedrigen Beweggründen begangenen Mord vor. Das Motiv sehen die Ermittler in der Trennung des Paares: Der Angeklagte habe seine Frau dafür bestrafen wollen, dass sie ihn mit den beiden gemeinsamen Kindern verlassen und sich seinen Wünschen widersetzt habe. Die Familie hatte in Rheinland-Pfalz gelebt. Zum Tatzeitpunkt wohnte die Frau in einem Limburger Frauenhaus. Der Angeklagte ist deutscher Staatsbürger, die Frau stammte aus Tunesien.

Quelle: DPA

Karlsruhe: Lebenslange Haftstrafe in Mordfall Susanna rechtskräftig

Die Verurteilung des Angeklagten im Prozess um die Vergewaltigung und den Mord an der 14-jährigen Mainzer Schülerin Susanna F. ist rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof verwarf in einem am Dienstag veröffentlichten Beschluss seine Revision gegen das Urteil des Landgerichts Wiesbaden. Dies hatte den Iraker Ali B. im Juli 2019 zu lebenslanger Haft verurteilt.

Quelle: AFP

Werder: Frau stirbt nach Streit - Tatverdächtiger Ehemann verletzt sich schwer

Eine 40-Jährige ist in Werder (Havel) nach einem Streit mit ihrem Ehemann ums Leben gekommen. Ihr 64 Jahre alter Mann soll nach einer verbalen Auseinandersetzung mehrfach gewaltsam auf sie eingewirkt und versucht haben, sie in einem Teich zu ertränken, teilte die Polizei kurz nach der Tat am Montagabend mit. Trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen sei die schwer verletzte 40-Jährige noch auf dem Grundstück in dem Ort in Brandenburg gestorben.

Quelle: AFP

Danach flüchtete der Mann mit seinem Auto. Die Polizei fahndete nach ihm - auch mit einem Hubschrauber. Auf einem Industriegelände im nahe gelegenen Plötzin prallte er mit dem Wagen gegen eine Hauswand und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde in eine Klinik gebracht. Eine Mordkommission ermittelt nun wegen Totschlags. Worum es bei dem Streit ging, war noch unklar.

Quelle: DPA

Thüringen: Zwölfjähriges Mädchen seit Sonntag vermisst

Die Polizei in Thüringen sucht nach einem zwölfjährigen Mädchen. Sophie Hasenohr verschwand am Sonntag nach einem Besuch bei ihrer Großmutter. Das Mädchen wird folgendermaßen beschrieben:

altersgerechtes Erscheinungsbild

etwa 1,58 Meter groß

Lange, bis zum Gesäß reichende, dunkelblonde Haare mit Naturlocken

Sie trug zuletzt eine hellblauen Leggings, ein weißes T-Shirt mit blauen Ball und rotem Schriftzug sowie weiße Turnschuhe, die hinten schwarz abgesetzt sind und an der Seite eine grüne Blume haben. Hinweise bitte an die Kripo Erfurt unter 0361/7443 2461 oder 0361/7443 1465 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Die Jugendliche ist vermutlich in Begleitung eines 18-Jährigen, der wie folgt beschrieben wird:

circa 1,70 Meter groß

schlanke Figur

schwarze nackenlange Haare, leicht gelockt

Er trug zuletzt ein schwarzes Oberteil, weiße Turnschuhe mit roten Streifen und ein schwarzes Basecap mit rotem Blitz.

Quelle: Polizei Thüringen

Bad Hersfeld: Auto gerät auf A4 unter Lkw – Fahrer schwer verletzt

In der Nacht zu Dienstag ist es auf der A4 gegen 0:40 Uhr zu einem schweren Unfall gekommen. Ein 51-jähriger Autofahrer aus Hirzenhain (Wetteraukreis) fuhr zwischen der Anschlussstelle Bad Hersfeld und dem Autobahndreieck Kirchheim aus bisher ungeklärter Ursache in einem Steigungsbereich auf einen mit Stückgut beladenen Anhänger eines Lkw auf. Nach dem Aufprall rollte der verunfallte Wagen rückwärts über alle drei Fahrstreifen und kam anschließend an der Betongleitschutzwand und dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeugwrack befreien. Er wurde nach einer Erstversorgung mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 43-jährige Fahrer des Lasters blieb unverletzt und kam mit dem Schrecken davon. Aufgrund der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die A4 in Fahrtrichtung Kirchheim für etwa 90 Minuten gesperrt werden.

Quelle: Polizei Osthessen

Dortmund: Jugendliche bei Feuer leicht verletzt

In Dortmund sind am Montagabend sieben Jugendliche bei einem Feuer leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstagmorgen berichtete, hielten sie sich auf dem Gut Brünninghausen am Dortmunder Rombergpark auf. Zwei von ihnen zündeten dort in der zweiten Etage eines leer stehenden und verfallenen Gebäudes eine Holzpalette und Unrat an. Daraus entwickelte sich schnell ein größeres Feuer, das die Jugendlichen selbst nicht mehr löschen konnten. Drei von ihnen flüchteten zunächst, alarmierten aber um 19.05 Uhr die Feuerwehr und kehrten auf das Gelände zurück. Die Feuerwehr löschte den Brand. Vier der Jugendlichen erlitten leichte Rauchgasvergiftungen. Der Rettungsdienst lieferte sie in Krankenhäuser ein, die sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten. Das Guts-Gebäude steht seit vielen Jahren leer. Sachschaden am Gebäude entstand nicht. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Quelle: Polizei Dortmund

Nachrichten von Montag, den 11. Mai

Düsseldorf: 16-Jährige wegen versuchten Totschlags vor Gericht

Sie soll einem 13-Jährigen zwei Bastelscheren in die Brust gerammt haben: Eine 16-Jährige steht seit Montag wegen versuchten Totschlags vor dem Düsseldorfer Landgericht. Der Anklage zufolge hatte sich die Tat im September 2018 im Außenbereich einer Wohngruppe ereignet. Anlass soll ein Streit zwischen der Jugendclique der damals 14-Jährigen und dem Opfer gewesen sein. Die achtköpfige Gruppe soll den 13-Jährigen zunächst mit Gläsern und Stöcken beworfen haben. Dann soll die Angeklagte den Jungen mit den beiden Scheren attackiert haben, um ihn, wie es in der Anklage heißt, zu töten. Der inzwischen 15 Jahre alte Junge wurde damals nur leicht verletzt.

Ein inzwischen 16-jähriges Mitglied der Clique ist wegen Körperverletzung mitangeklagt, die anderen mutmaßlichen Mittäter nicht. Sie waren zum Tatzeitpunkt strafunmündig. Der Prozess findet aus Jugendschutzgründen unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die Verteidiger kündigten an, dass sich die beiden Angeklagten zu den Vorwürfen äußern werden. Bis zum 15. Mai sind noch zwei weitere Verhandlungstage mit zahlreichen Zeugen angesetzt. In der vergangenen Woche hatte am gleichen Gericht ein Prozess wegen versuchten Mordes gegen eine andere Schülerin begonnen.

Quelle: DPA

Geldersheim: Hund verletzt Fünfjährigen schwer

Folgenreicher Muttertagsbesuch: Ein fünf Jahre alter Junge ist bei seiner Großmutter in Geldersheim bei Schweinfurt von einem Hund angefallen und schwer verletzt worden. Der Old English Bulldog habe das Kind angesprungen und sich in dessen Arm verbissen, teilte die Polizei am Montag mit. Die Großmutter hatte den Hund gemeinsam mit ihrem Mann erst wenige Wochen zuvor zur Probe aus dem Tierheim aufgenommen, sagte ein Polizeisprecher.

Der Junge sei zusammen mit seiner Mutter zu einem Muttertagsbesuch bei der Oma gewesen. Dabei sei es zu dem dramatischen Vorfall gekommen. Nach zuvor erfolglosen Versuchen sei es dem Ehemann der Großmutter gelungen, den Hund vom Arm des Kindes zu trennen. Der Fünfjährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren.

Der Hund sei inzwischen wieder im Tierheim. Es handele sich bei dem Old English Bulldog nicht um ein Tier jener Rassen, die auf der Liste gefährlicher Hunde vermerkt sind.

Quelle: DPA

Emsbüren: Schiff bringt Kanalbrücke zum Einsturz

Auf dem Dortmund-Ems-Kanal hat ein Schiff am Montag nahe Emsbüren in Niedersachsen eine Kanalbrücke zum Einsturz gebracht. Wie die Polizei berichtet, stieß ein Richtung Süden fahrendes 85 Meter langes Frachtschiff gegen die Brücke. "Bei dem Aufprall wurde das Mittelteil der Kanalüberführung aus der Fassung gehebelt und stürzte in die Wasserstraße", heißt es in der Mitteilung. Erste Ermittlungen legen demnach nahe, dass das unbeladene Schiff zu wenig Ballast hatte und der Bug zu weit aus dem Wasser ragte. Die Besatzung wartete auf die Polizei, das Schiff musste rückwärts zur vorangehenden Schleuse zurück. Der betroffene Kanalabschnitt wurde vorübergehend für die Schifffahrt gesperrt. "Wann und wie das im Wasser liegende Brückenelement geborgen werden kann, ist noch vollkommen unklar", teilt die Polizei mit. Und weiter: "Der Schaden dürfte in die Millionen gehen." Verletzt wurde bei dem Vorfall soweit bekannt wurde niemand.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Sonnefeld: Biker flüchtet mit 200 km/h vor Polizei

Deutlich schneller, aber nicht schlauer als die Polizei erlaubt, war am Sonntag ein Biker in Südthüringen und Oberfranken. Der Motorradfahrer lieferte sich mit den Beamten eine wilde Verfolgungsjagd mit mehr als 200 Stundenkilometern. Wie die Polizei am Montag berichtete, raste er mit einer zweiten Person auf dem Motorrad zunächst auf der Bundesstraße 303 bei Sonnefeld (Landkreis Coburg) mit 129 Kilometern pro Stunde durch eine Geschwindigkeitsmessung.

Als die Beamten den Biker verfolgten, habe dieser mehrfach bei Gegenverkehr überholt. Anschließend sei er auf die Autobahn 73 in Richtung Suhl in Thüringen gewechselt. Dort raste er davon. Allerdings notierten die Beamten das Kennzeichen des Motorrades. Es gebe auch erste Erkenntnisse zum Fahrer. Gegen den Verkehrsrowdy wird nun laut Polizei ermittelt.

Quelle: DPA

Augsburg: Frau wirft mit Sushi nach ihrem Mann

Bei einem Streit zum Abendessen hat eine Frau am Samstag in Augsburg ihren Ehemann mit selbigen beworfen. Wie die Polizei berichtete, soll sich die Gattin wegen des Alkoholkonsums ihres Mannes derart in Rage geredet haben, dass die Nachbarn den Streit mitbekamen und die Beamten hinzuzogen. Der handfeste Ehestreit eskalierte, als die Frau mit Sushiröllchen nach ihrem Gatten warf. Demnach rückte eine Streife aus und traf das Ehepaar an, das sich in der Zwischenzeit beruhigt und darauf geeinigt hatte, die Nacht getrennt zu verbringen. Da keine Straftat vorlag, rückten die Beamten nach einem klärenden Gespräch mit den beiden Streithähnen wieder ab.

Quelle: Polizei Augsburg

Münster: 33-Jähriger stirbt an Stichverletzungen

In Münster in NRW ist am Samstagabend ein 33-Jähriger vor einem Wohnhaus so schwer mit einem Messer verletzt worden, dass er kurz darauf in einem Krankenhaus verstarb. Wie die Polizei berichtet, wird ein 61-Jähriger Bewohner des Hauses verdächtigt, dem Mann die tödlichen Verletzungen beigebracht zu haben. Zeugen hatten demnach von einem Streit zwischen den Männern berichtet. Die Auseinandersetzung habe sich vor dem Wohnhaus des Verdächtigen zugetragen, Auslöser sei möglicherweise Ruhestörung durch ein lautes Telefonat des Jüngeren gewesen. "In einer ersten polizeilichen Vernehmung räumte der Beschuldigte eine Auseinandersetzung mit dem 33-Jährigen ein. Er habe sich jedoch gegen den Verstorbenen nur zur Wehr setzen wollen", so die Polizei. Den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge kannten sich die beiden Männer offenbar nicht. Der 61-Jährige wurde in seiner Wohnung festgenommen und befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Quelle: Polizei Münster

München: Mann stürzt 100 Meter in die Tiefe und stirbt

Ein 61-Jähriger ist am Sonntag bei einer Wanderung mit seiner Familie 100 Meter in die Tiefe gestürzt und gestorben. Der tödliche Unfall ereignete sich am Schliersee im Landkreis München. Aus bislang unbekannter Ursache verlor er plötzlich den Halt und stürzte 100 Meter in die Tiefe, so die Polizei. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Die Leiche wurde von einem Rettungshubschrauber geborgen.

Quelle: Polizei Oberbayern

Greiz: Landkreis hält an Besuchsverbot fest

Im besonders vom Coronavirus betroffenen Landkreis Greiz in Thüringen soll trotz geplanter landesweiter Lockerungen weiter ein Besuchsverbot in stationären Pflegeeinrichtungen bestehen. Das teilte eine Sprecherin des Landratsamts am Montag mit. Weitere Entscheidungen beim Vorgehen in der Pandemie sollen erst getroffen werden, nachdem eine spezielle Arbeitsgruppe des Gesundheitsministeriums am Dienstag Empfehlungen abgegeben hat.

In Thüringen soll am Mittwoch eine neue Corona-Verordnung in Kraft treten. Diese sieht bisher auch eine schrittweise Lockerung der bisherigen Besuchsverbote für stationäre Einrichtungen der Pflege und besondere Wohnformen für Menschen mit Behinderungen vor.

Quelle: DPA

