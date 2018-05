Salzgitter: Frau auf offener Straße erschossen

Großeinsatz der Polizei in Salzgitter: Im Stadtteil Lebenstedt ist am Montagabend eine 30 Jahre alte Frau auf offener Straße erschossen worden. "Sie ist von einem Schuss tödlich verletzt worden", teilte ein Polizeisprecher mit. Eine zweite Frau sei verletzt worden. Die 32-Jährige hatte demnach die getötete Frau begleitet und wurde ebenfalls von einem Schuss getroffen. Über die schwere ihrer Verletzung gibt es noch keine Angaben.

Der mutmaßliche Täter ist nach Angaben der Polizei geflüchtet. Nach ihm werde gefahndet. Es werde ein 38-Jähriger gesucht, sagte der Sprecher. Er sei der Polizei bekannt. "Wir können aber nicht sagen, wo er sich aufhält."



Die Hintergründe der Tat in der Stadt im Südosten Niedersachsens sind noch unklar. Der Sprecher machte keine Angaben dazu, in welchem Verhältnis der Täter und die Frau standen. "Das ist noch Gegenstand der Ermittlungen." Zeugen würden dazu befragt. Die Polizei sperrte den Tatort weiträumig ab. Ermittler sicherten dort Spuren.

Aalen: Mann prügelt Ehefrau krankenhausreif

Nur weil das Abendessen in seinen Augen nicht pünktlich auf dem Tisch stand, hat ein Mann in Aalen (Baden-Württemberg) seine Ehefrau krankenhausreif geschlagen. Laut Polizei prügelte der Täter am Sonntagabend zunächst in der Küche mit einer Dachlatte auf die 39-Jährige ein, die sich daraufhin in ein anderes Zimmer flüchtete. Ohne Erfolg: Auch dort habe der zehn Jahre ältere Mann sein Opfer weiter mit Faustschlägen traktiert.

Die im Gesicht und anderen Körperstellen verletzte Frau rettete sich schließlich auf die Straße. Ein Autofahrer brachte sie zum nächsten Polizeirevier, von wo aus die Frau mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert wurde. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Gelnhausen: Auto kracht in Schulbus - fünf Verletzte

Im hessischen Main-Kinzig-Kreis ist am Morgen ein Autofahrer in einen vollbesetzten Schulbus gekracht. Bei dem Unfall wurden neben dem Pkw-Führer insgesamt vier Kinder verletzt. Erkenntnissen der Polizei zufolge hatte der Mann den Bus nahe Gelnhausen beim Abbiegen übersehen. Der Busfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Wagen zusammen.

Im Bus wurden demnach vier Schüler verletzt. Eine 14-Jährige wurde mit schweren Verletzungen per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Autofahrer wurde bei dem Unglück schwer verletzt.

Münster: Zu freundlich gegrüßt - Mann landet im Gefängnis

Seine Freundlichkeit wurde ihm zum Verhängnis: Weil er eine Streife der Bundespolizei grüßte, sitzt ein Mann nun im Gefängnis. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, hatte der Mann einem der Beamten in Münster derart auffällig zugewunken, dass dieser verdutzt nachfragte, ob man sich kenne. Der 33-Jährige habe daraufhin geantwortet: "Ja, Sie haben mich doch vor sechs Jahren festgenommen." Grund genug für die Polizisten, den Ausweis des Mannes zu kontrollieren. Ein Volltreffer, denn der polizeibekannte Drogenabhängige ist der bayerischen Justiz nach einer Verurteilung in Traunstein noch eine Geldstrafe schuldig. Da er diesen Betrag bei der Festnahme am Samstag nicht zahlen konnte und keine feste Adresse hatte, wurde er in das Gefängnis von Münster gebracht.

Hamburg: Umbau an Airport wegen Einsatz von A380

Der Flughafen Hamburg baut einen seiner Terminals um, um künftig auch Riesenjets des Typs Airbus A380 des Anbieters Emirates empfangen zu können. Zwar sei der Airport grundsätzlich für den Einsatz des Flugzeugtyps bereit, dennoch solle das Gate eine dritte Fluggastbrücke für das Oberdeck des A380 erhalten, sagte eine Sprecherin gegenüber dem Portal "airliners.de". Auch werde der Wartebereich für die mehr als 500 Passagiere fassende Maschine vergrößert. Hintergrund der Umbaumaßnahmen ist demnach, dass Emirates ab dem 29.Oktober täglich in zwei Umläufen (einer davon mit Einsatz einer Boeing 777-300) von Hamburg nach Dubai fliegt.

Dahlem: Vierjährige sorgt sich um ausgebüxte Pferde

Die Polizei hat ein vierjähriges Mädchen aus der nordrhein-westfälischen Eifel-Gemeinde Dahlem beruhigen können, das wissen wollte, ob ausgebüxte Pferde ins Gefängnis müssten. Die Beamten hatten bei der Familie des Kindes auf der Suche nach den Eigentümern von drei freilaufenden Pferden angerufen. Am Telefon meldete sich das Mädchen, das zunächst sicher gehen wollte, dass wirklich die Polizei am anderen Ende der Leitung ist. Sie berichtete, dass ihre Eltern auf der Suche nach den Pferden seien, die beim Ausbruch einen Holzzaun zerstört hatten. Das sei aber nicht schlimm: Papa habe schließlich "Muckis" und können den Zaun schnell reparieren, versicherte das Kind. Die Tiere wurden schnell gefunden und am Freitag wohlbehalten auf die Weide zurückgebracht.

Höver: Radfahrer entdeckt Frauenleiche in Gebüsch

Nahe der niedersächsischen Stadt Höver (bei Hannover) ist am Sonntagmorgen die Leiche einer jungen Frau entdeckt worden. Laut Polizei nahm ein 80-jähriger Radfahrer auf seiner Tour einen unangenehmen Geruch wahr, woraufhin er sich den mit Büschen und Bäumen bewachsenen Grünstreifen genauer ansah und dann die grausige Entdeckung machte. Eine am Nachmittag durchgeführte Obduktion habe bestätigt, dass es sich bei der Leiche um eine maximal 30 Jahre alte Frau handele, heißt es. Zudem ergab die Untersuchung, dass die noch nicht identifizierte Frau einem Gewaltdelikt zum Opfer fiel. Der Tod sei etwa vor vier bis zehn Tagen eingetreten, schreibt die Polizei.

Nun hoffen die Beamten auf Zeugen, denen in den vergangenen Tagen auf dem betonierten Wirtschaftsweg nahe Höver (Verlängerung der Straße Gretlade) etwas Verdächtiges aufgefallen ist. Hinweise nimmt die Kripo Hannover unter der Telefonnummer 0511-109-5555 entgegen.

Köln: Siebenjähriger stirbt nach Unfall mit Müllwagen

Im Kölner Stadtteil Widdersdorf ist am Morgen ein siebenjähriger Radfahrer durch einen Unfall mit einem Müllwagen ums Leben gekommen. Wie verschiedene Lokalmedien mit Berufung auf die Polizei berichten, war der Junge gemeinsam mit seinem Vater auf dem Weg zur Schule. Ersten Erkenntnissen zufolge habe der Lkw beim Abbiegen den Schüler erfasst und dabei tödlich verletzt. Der Vater erlitt einen Schock. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.

Immer wieder kommt es zu tödlichen Unfällen, bei denen Radfahrer von abbiegenden Lastwagen erfasst werden, zuletzt starb eine junge Mutter in Hamburg-Eimsbüttel.

Flintsbach: Kuh klettert auf Baugerüst - und stürzt zwei Etagen ab

In Bayern hat sich eine Kuh auf ein Baugerüst verirrt und einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Das Jungrind sei am Samstag auf ein Gerüst an der Arzmoosbrücke an der kurvenreichen Sudelfeldstraße in der Nähe von Bayrischzell gestiegen, berichtete die Freiwillige Feuerwehr Flintsbach Das Tier geriet in Panik und stürzte zwischen der Brücke über den Arzbach und dem Baugerüst zwei Gerüstetagen tiefer.

Dort kam die Kuh nicht mehr vorwärts, weil das schmale Gerüst an einem der Brückenbögen endete. Die Feuerwehrleute sicherten die Kuh gegen einen weiteren Absturz und bauten ihr eine Behelfsbrücke zur anderen Seite des Brückenbogens, während der Besitzer sein Tier beruhigte. Letztlich konnte das Jungrind sicher vom Gerüst geführt und nahezu unverletzt wieder zurück zur Herde gebracht werden.

Hamburg: Toter 14-Jähriger nahe U-Bahnstation gefunden - Hinweise auf "U-Bahn-Surfen"

An der U-Bahnstation "Baumwall" in Hamburg fanden Bahnmitarbeiter in der Nacht zum Sonntag einen toten 14-Jährigen. Wie der NDR berichtet, lag der Teenager leblos hinter dem Bahnsteig neben dem Gleisbett. Sein Körper hätte zahlreiche Verletzungen aufgewiesen. Die genaue Todesursache war zunächst ungeklärt. Aber dem Bericht nach schließt die Kriminalpolizei nicht aus, dass der Junge beim "U-Bahn-Surfen" verunglückte, sprich: Möglicherweise klammerte er sich von außen an einen abfahrenden Zug und verlor dann den Halt. Zeugen gibt es den Ermittlern zufolge keine.

Zu der Annahme passt ein Tweet, den die Deutsche Polizeigewerkschaft am Sonntag absetzte. Darin steht zudem, dass bei dem Toten eine Action-Kamera aufgefunden worden sei.

