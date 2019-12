Düsseldorf: Frau darf nach Scherz an Flughafen nicht mitfliegen

Eine Frau, die am Freitag von Düsseldorf nach Singapur fliegen wollte, musste wegen einer spaßhaften Äußerung am Boden bleiben. Wie die Beamten berichteten, erklärte die Dame vor der Luftsicherheitskontrolle mehrfach, dass sie Sprengstoff in ihrem Handgepäck trage. Daraufhin sperrten die Flughafenangestellten die Kontrollspur. Das Gepäckstück der 49-Jährigen blieb in der Röntgenanlage. Als ein Bundespolizist die Frau auf die möglichen strafrechtlichen und zivilrechtlichen Konsequenzen ihres Verhaltens aufmerksam machte, zeigte diese keinerlei Einsicht. Das besagte Handgepäck wurde auf Sprengstoff untersucht, es enthielt jedoch nur typische Reiseutensilien. In den Diensträumen der Bundespolizei reagierte die Frau dann provokativ, verweigerte jegliche Kommunikation und versuchte, sich aus dem Raum zu schleichen. Die Fluggesellschaft entschied schließlich in Absprache mit der Bundespolizei die in Leipzig wohnende Frau vom Flug nach Singapur auszuschließen.

Quelle: Bundespolizei Flughafen Düsseldorf

Dortmund: Mann zieht Notbremse und flieht stark blutend aus S-Bahn

In Dortmund hat Fall am Samstagabend die Bundespolizei beschäftigt. Wie die Beamten am Montag berichteten, hatte ein stark blutender Mann gegen 18.30 Uhr die Notbremse in einer S-Bahn der Linie 4 betätigt und war anschließend aus dem Zug über das Gleisbett geflüchtet. Wie sich später herausstellte, handelte es sich um einen 31-Jährigen, der nach eigenen Angaben unter dem Einfluss von Drogen stand und sich an Glassplittern verletzt hatte. Zuvor waren zwei Bahnmitarbeiter im Zug aufmerksam geworden, da er stark blutende Wunden an Armen, Beinen und Rücken aufwies. Noch bevor sie den Mann befragen konnten, betätigte dieser laut Polizei die Notbremse und flüchtete nur wenige hundert Meter vor dem Haltepunkt Dortmund-Somborn aus dem Zug. Da eine Lebensgefahr für den Mann nicht ausgeschlossen werden konnte, fahndeten Einsatzkräfte der Polizei Dortmund und der Bundespolizei nach dem verletzten Mann. Auch ein Hubschrauber wurde eingesetzt. Zeugen entdeckten den Mann später in einem Gebüsch. Auf Grund der zahlreichen Schnittverletzung wurde er in eine Klinik eingeliefert.

Quelle: Bundespolizei Dortmund

Berlin: Diebe rasen mit Auto in Shop und klauen Klamotten

In Berlin haben mehrere Unbekannte in der Nacht zu Montag hochwertige Kleidungsstücke und Handtaschen aus einem Modegeschäft im Stadtteil Mitte geklaut. Wie die Polizei berichtete, hörte eine Anwohnerin gegen 3 Uhr einen sehr lauten Knall. Von ihrem Balkon aus beobachtete sie, dass ein roter VW rückwärts in das Geschäft gefahren war. Durch die zerstörte Schaufensterscheibe kletterten drei Männer in das Geschäft begeben und fuhren kurz darauf mit diversen geklauten Sachen wieder weg. Die Zeugin hatte die Polizei verständigt. Die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls dauern an.

Quelle: Polizei Berlin

Mömbris: Fünfjähriger fährt mit Auto in Kabelverteilerschrank und Jägerzaun

Während seine Eltern noch seelenruhig schliefen, hat in Bayern ein Fünfjähriger den Schlüssel des Familienautos stibitzt und sich hinter das Steuer gesetzt. "Ob er den Motor letztlich zum Laufen brachte, ist nicht bekannt", teilte die Polizei am Montag mit. Auf jeden Fall machte sich der Wagen am frühen Sonntagmorgen auf einer leicht abschüssigen Straße im Kreis Aschaffenburg selbstständig, rollte über eine andere Straße und prallte gegen einen Kabelverteilerschrank und einen Jägerzaun. Ein Nachbar hörte den Unfall und fand den Jungen mit dem Schlüssel in der Hand vor dem Haus der Familie. Der Fünfjährige blieb unverletzt. Der Sachschaden beträgt knapp 6000 Euro.

Quelle: DPA

Heede: Ersthelfer nach Wildunfall von Auto erfasst

Bei einem schweren Unfall sind am Sonntagabend drei Männer zum Teil lebensgefährlich verletzt worden. Wie die "Hamburger Morgenpost" berichtete, kam es gegen 18 Uhr im schleswig-holsteinischen Heede zu einem Wildunfall. Ein Geländewagenfahrer hatte auf der L 75 zwischen Bilsen und Barmstedt ein Reh angefahren. Als er und sein Beifahrer das tote Tier von der Straße räumen wollten, stoppte ein Toyota, dessen Fahrer ausstieg, um den beiden Männern zu helfen. Plötzlich raste ein Renault heran, dessen Fahrer die Männer in der Dunkelheit offenbar nicht erkannte und die Gruppe erfasste. Laut Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot anrückte, wurden die Männer von dem Wagen mitgeschleift und zum Teil lebensgefährlich verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Auch der Fahrer des Renaults und sein Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt.

Quellen: "Hamburger Morgenpost", Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

Aachen: Mann klaut Gelenkbus und baut mehrere Unfälle

In Aachen hat ein Mann einen Gelenkbus geklaut und damit mehrere Unfälle gebaut. Wie die Beamten am Montagmorgen berichteten, hatten Zeugen die Polizei gerufen, nachdem der 35-Jährige gegen 2 Uhr zunächst ein Straßenschild gestreift hatte und ohne anzuhalten weiter gefahren war. Gleich mehrere Streifenwagen nahmen die Verfolgung auf, auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Im weiteren Verlauf touchierte der Fahrer mehrere Fahrzeuge und Straßenschilder. Zwei als Hindernisse aufgebaute Streifenwagen erlitten einen Totalschaden. Die Beamten konnten den Bus in Gressenich schließlich stoppen. Der alkoholisierte Fahrer ließ sich widerstandslos festnehmen.

Quelle: Polizei Aachen

Erfurt: Teenager schlägt Zeitungsausträger

In Erfurt ist ein Zeitungsausträger von einem 15-Jährigen verprügelt worden. Wie die Polizei berichtete, ging der 36-Jährige am Samstagmorgen gegen 4.30 Uhr seiner Arbeit nach, als er bemerkte, dass er von einer männlichen Person verfolgt wird. Kurz darauf sprach der Unbekannte ihn an, beleidigte und beschimpfte ihn. Der Austräger versuchte den Mann zu ignorieren, doch der junge Mann verfolgte ihm weiter und schlug ihm schließlich ins Gesicht, bevor er in eine kleine Parkanlage flüchtete. Die durch Zeugen verständigte Polizei konnte ihn nach kurzzeitiger Flucht stellen. Das versteckte Portemonnaie mit dem Schülerausweis des 15-jährigen Jugendlichen wurde im Park aufgefunden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille.

Quelle: Polizei Thüringen

