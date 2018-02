Berlin: Frau reißt 54-Jähriger Burka vom Kopf

In Berlin ermittelt der Polizeiliche Staatsschutz gegen eine 28-Jährige, die am Montagabend eine 54-Jährige zunächst fremdenfeindlich beleidigt und dann deren Burka vom Kopf gerissen haben soll. Die Geschädigte wurde bei dem Vorfall in einem Discounter am Kopf verletzt und verließ daraufhin das Geschäft. Die mutmaßliche Täterin soll der 54-Jährigen gefolgt sein und diese erneut beschimpft haben, berichtet die Polizei, die die Frau nach Alarmierung durch Zeugen vorläufig festnahm. Nach der Identitätsfeststellung sei die 28-Jährige wieder auf freien Fuß gekommen.

Rostock: Mann mit schwerer Handverletzung aufgefunden - Not-OP

Mit einem mysteriösen Fall hat es derzeit die Polizei Rostock zu tun. Gegen Mitternacht wurden die Beamten durch den Rettungsdienst über einen schwer an der linken Hand verletzten Mann an der S-Bahn-Haltestelle Lichtenhagen informiert. Der 30-jährige Rostocker wurde demnach umgehend in ein Krankenhaus gebracht, wo er notoperiert wurde. Die Hand sei allerdings derart schwer verletzt gewesen, dass sie amputiert werden musste, heißt es. Inzwischen befindet sich der Mann laut Polizei außer Lebensgefahr, er soll zeugenschaftlich vernommen werden, sobald sein Gesundheitszustand dies erlaubt.

Während ein Rechtsmediziner feststellte, dass die Verletzungen von stumpfer Gewalteinwirkung rühren, liegen die Hintergründe des Vorfalls noch völlig im Dunkeln. Es sei derzeit völlig offen, ob sich der 30-Jährige bei einem Unfall verletzte oder ob eine Straftat vorliege.

Die "Bild" will indes wissen, dass der Geschädigte an dem Bahnhof um Hilfe schrie, ehe ihn die Rettungssanitäter entdeckten und in eine Klinik überstellten. Wer sie jedoch alarmiert hatte, sei noch ungeklärt.

Die Polizei erklärte, ihre Ermittlungen würden nun darauf fokussiert, den genauen Ereignisort zu lokalisieren. Mögliche Zeugen werden daher gebeten, sich unter der Rufnummer 0381-49161616 mit den Beamten in Verindung zu setzen.

Bornheim: Hausboot versinkt komplett im Rhein

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Morgen in Bornheim (NRW) ein Hausboot vollständig gesunken. Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizei Bonn eilten zu der Unglücksstelle, eingesetzte Taucher gaben dann wenig später Entwarnung: Im Innern des Bootes waren zum Sinkzeitpunkt keine Menschen an Bord. Der Besitzer sei informiert worden, heißt es. Der Schiffsverkehr auf dem Rhein wurde durch den Unfall nicht beeinträchtigt. Nun wird ermittelt, warum das Hausboot unterging.

Kiel: Frachter rammt Schleusentor

Nichts geht mehr: Nachdem in der Nacht ein unter portugiesischer Flagge fahrender Frachter im Nord-Ostsee-Kanal ein Schleusentor gerammt hat, müssen in Kiel-Holtenau mehrere Schiffe auf die Weiterfahrt warten. Die fast 150 Meter lange "Akacia" sei so schnell gewesen, dass der Bug das Tor teilweise durchbrochen habe und nun auf dem Schleusentor aufliege, teilte die Polizei mit. Ins Schiff selbst sei Wasser eingedrungen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand wollte das aus Richtung Brunsbüttel kommende Schiff in die südliche Schleusenkammer einfahren, um von dort seinen Weg in die Förde fortzusetzen. Hierbei habe offenbar die Technik des Schiffs versagt: Das Schiff habe Fahrt aufgenommen anstatt diese zu verlangsamen.

Diez: Unter Drogen stehender Autofahrer erscheint auf Wache

In rheinland-pfälzischen Diez wollte ein 32-Jähriger den Autoschlüssel eines Bekannten auf einer Wache abholen, der zwei Tage zuvor mit Drogen im Blut von der Polizei erwischt worden war.

Dumm nur, dass auch der Abholer, der im Auto kam, unter dem Einfluss von Drogen stand, wie den geschulten Beamten sogleich auffiel. Nun muss sich auch der 32-Jährige auf ein entsprechendes Verfahren einstellen.

Eggenfelden: Lkw und Pkw prallen frontal zusammen - mindestens ein Toter

Im niederbayerischen Eggenfelden hat sich am Morgen auf der B20 ein tödlicher Unfall ereignet. Wie "rosenheim24.de" berichtet, stießen im Stadtgebiet bisherigen Erkenntnissen zufolge ein Lkw und ein Pkw frontal zusammen. Mindestens ein Mensch sei bei dem Unfall ums Leben gekommen, über die Anzahl weiterer Verletzter sei derzeit nichts bekannt. Die Bundesstraße wurde auf dem betroffenen Streckenabschnitt komplett gesperrt.

Unna: Männergruppe schlägt auf 23-Jährige ein

Eine 23-Jährige, die in Unna mit ihrem Hund spazieren ging, ist am Montag von mehreren Männern attackiert und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, sprach die vierköpfige Gruppe die Frau an und fragte nach deren Namen. Als die später Geschädigte geantwortet habe, seien zwei der Männer aus sie zugekommen und hätten ihr ins Gesicht geschlagen. Als die Frau auf dem Boden lag, sollen die Täter zudem auf sie eingetreten haben, ehe sie flüchteten.

Alle Tatverdächtigen seien im Alter zwischen Ende 20 und Anfang 30 heißt es. Einer der Männer sei etwa 1,80 Meter groß, habe kurze, blonde Haare und helle haut. Er trug bei der Tat eine graue, schmutzige Jogginghose und weiße Nike-Turnschuhe. Ein zweiter sei etwa 1,90 Meter groß und habe einen Bart. Die anderen Männer konnten von der Frau nicht weiter beschrieben werden.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter den Rufnummern 02303/92 13 120 oder 02303/92 10 mit ihr in Verbindung zu setzen.

Essen: Tot aufgefundene 62-Jährige wurde getötet

Eine 62-Jährige, die am Montag tot in einer Wohnung in Essen aufgefunden worden war, ist einem Kapitalverbrechen zum Opfer gefallen, berichtet die Polizei. Die rechtsmedizinische Untersuchung des Leichnams habe den Verdacht der Polizei bestätigt, dass die Frau nicht eines natürlichen Todes starb, heißt es. Jetzt ermittelt eine Mordkommission.

Düsseldorf: Schwertransporter fährt sich in Tunnel fest - Vollsperrung

In Düsseldorf hat sich in der Nacht zu Dienstag der Fahrer eines Schwertransporters in einer Unterführung festgefahren. Die Verbindung zur Autobahn 44 nahe dem Flughafen musste stundenlang gesperrt werden, weil der Transporter um kurz nach 2 Uhr aus der Unterführung in Richtung Essen rückwärts herausgelotst werden musste, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Doch auch nach der Aktion blieb die Unterführung zwischen Düsseldorf Flughafen und dem Kreuz Düsseldorf Nord vorerst gesperrt. Beim Herausmanövrieren des Transporters sei nämlich auch ein Teil der Beleuchtung beschädigt worden, hieß es. Die Sperrung sollte nach Informationen der Polizei noch bis etwa 9 Uhr dauern.



Nachrichten von Montag, den 19. Februar



Ahrensburg: Bewaffneter 61-Jähriger droht mit Amoklauf - Pflegerin ruft die Polizei

Eine Pflegekraft aus Ahrensburg in der Nähe von Hamburg erlebte am Sonntagabend einen gefährlichen Pflegeeinsatz. Gegen 19 Uhr rief sie den Notruf, weil sie befürchtete, ihr Patient könnte sich und anderen etwas antun. Er soll Zugang zu mindestens einer Schusswaffe gehabt haben.



Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der 61-jährige Ahrensburger seine Pflegerin schon am Freitag mit einer Waffe bedroht. Am Sonntag soll er ihr dann erzählt haben, er werde in der kommenden Woche in Ahrensburg wahllos auf Menschen schießen.

Die Mittel dazu hätte er wohl gehabt: Vier Waffen fand das Sondereinsatzkommando beim Zugriff gegen ein Uhr nachts in seiner Wohnung. Ob es sich dabei um scharfe Schusswaffen handelt, muss noch durch Gutachter überprüft werden. Beim Einsatz wurde niemand verletzt, der 61-Jährige wurde in ein Fachkrankenhaus zwangseingewiesen.

Goslar: 19-Jähriger greift 18-Jährige mit Messer in der Schule an

Im niedersächsischen Goslar hat ein 19-Jähriger am Morgen an einer Berufsschule seine 18-jährige Ex-Freundin mit einem Messer schwer verletzt. Wie die Polizei auf Facebook, berichtet, sind beide Jugendlichen Schüler an der Schule. Der junge Mann habe die Frau demnach am Morgen an einer Sitzgruppe im Schulgebäude aufgesucht, wo sie mit Mitschülern saß. Dort habe er sogleich mit einem Messer auf sie eingestochen. Das Opfer versuchte zu flüchten, wurde jedoch vom Angreifer eingeholt und weiter attackiert. Die alarmierte Polizei nahm den Mann am Tatort fest, das Opfer kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Weitere Informationen über ihren Gesundheitszustand gab es zunächst nicht.



Über die Motive für die Tat gab es von Seiten der Polizei noch keine gesicherten Angaben. Die Beamten schreiben allerdings, dass das Opfer die frühere Freundin des 19-Jährigen sei. Mehrere Augenzeugen der Tat wurden im Anschluss von Kriseninterventionsteams betreut.

Hameln: Bewaffneter überfällt Schulsekretärin

Im niedersächsischen Hameln wurde am Morgen das Sekretariat eines Gymnasiums von einem bewaffneten Mann überfallen. Wie die Polizei berichtet, forderte der unbekannte Täter von der 48-jährigen Schulsekretärin mit vorgehaltener Schusswaffe Bargeld und die Öffnung des Schultresors. Die Mitarbeiterin kannte jedoch den Code nicht. Der Täter schleuderte die Frau daraufhin zu Boden. Bevor sie das Bewusstsein verlor, konnte sie noch den Knopf für den Amok-Alarm drücken. Der Mann flüchtete, eine Kollegin fand die bewusstlose Sekretärin, die in ein Krankenhaus kam.



Wie die Polizei schreibt, kamen weder Schüler noch Lehrer bei dem Überfall zu Schaden. Der Täter hätte es nur auf den Tresor abgesehen gehabt. Der Unterricht wurde nach dem Abstellen des Alarms fortgesetzt. Nun läuft eine Fahndung nach dem unbekannten Verdächtigen. Er wird wie folgt beschrieben: 1,90 Meter groß und schlank. "Er hatte ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild und ein gepflegtes Äußeres. Er sprach Hochdeutsch mit erkennbarem Jugendslang. Das Alter des Täters wurde auf Mitte 20 geschätzt. Er trug zur Tatzeit ein blaues Sweat-Shirt, eine dunkle Hose, weiße Sportschuhe, schwarze Handschuhe und eine Sonnenbrille. Die schwarzen Haare des Mannes sollen strubbelig und zerzaust gewesen sein", heißt es im Bericht. Hinweise können unter 05151 / 933 222 an die Polizei übermittelt werden.

Jagel: Tornados wegen Biodiesel am Boden

Fullscreen

In der vergangenen Woche ruhte auf dem Luftwaffenstützpunkt im schleswig-holsteinischen Jagel zwangsweise der Flugbetrieb: Der Grund: verunreinigter Treibstoff. Wie die "Schleswiger Nachrichten" berichten, war dem Kerosin für die Bundeswehr-Tornados zu viel Biodiesel beigemischt worden. Eine Überprüfung hätte ergeben, dass die Toleranzwerte leicht überschritten gewesen seien. Daher wurden in der vergangenen Woche vorsichtshalber alle Tanks auf dem Fliegerhorst gespült, auch die der Flugzeuge. Der verunreinigte Kraftstoff sei über eine Nato-Leitung zum Fliegerhorst gelangt, auch das im benachbarten Hohn stationierte Lufttransportgeschwader sei betroffen, heißt es im Bericht. Die dort eingesetzten Transall-Maschinen seien aber trotzdem einsatzbereit gewesen.

Hamburg: 18-Jährige vergewaltigt und ausgeraubt

Im Hamburger Stadtteil Rissen wurde am Samstagmorgen eine 18-Jährige von einem noch unbekannten Täter vergewaltigt und ausgeraubt. Wie die Polizei berichtet, war die junge Frau zu Fuß unterwegs, als sie von hinten angegriffen wurde. Der Täter sprühte ihr Pfefferspray ins Gesicht und zog sie in ein Gebüsch, wo er sie vergewaltigte. Außerdem raubte er Bargeld aus der Handtasche der jungen Frau, der im Verlauf der Tat die Flucht gelang. Sie vertraute sich zu Hause ihren Eltern an, die die Polizei verständigten. Da eine erste Fahndung ohne Erfolg blieb, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Der Täter wird wie folgt beschrieben: "männlich, kurze, schwarze Haare, möglicherweise südländisches Erscheinungsbild". Hinweise nehmen die Ermittler unter Telefon 040 / 4286-56789 entgegen.

Hurlach: Auto überschlägt sich auf B17 und sorgt für Stau

Auf der B17 bei Hurlach in Bayern hat es am Morgen einen schweren Unfall gegeben: Wie die "Augsburger Allgemeine" berichtet, geriet ein Fahrer mit seinem Auto von der Straße ab und überschlug sich. Er wurde schwer verletzt, die Straße musste zeitweise beidseitig gesperrt werden.