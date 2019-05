Marburg: Frau überweist Trickbetrüger sämtliche Ersparnisse

In Hessen ist eine Frau auf einen Trickbetrüger hereingefallen. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, hatte die 61-Jährige aus dem hessischen Marburg Anzeige erstattet, nachdem sie ihre sämtlichen Ersparnisse an einen angeblichen US-Soldaten überwiesen hatte – aus Liebe. Die Frau hatte seit Februar via Internet Kontakt zu dem Mann, der ihr weismachte, er befinde sich in einer Notlage. "In der Hoffnung auf eine Liebesbeziehung ließ die Frau alle Bedenken fallen und überwies in den nächsten Wochen auf Konten ins Ausland ihre gesamten Ersparnisse. Der Schaden beläuft sich auf etwa 110.000 Euro! Das Geld wird wohl für immer verschwunden bleiben", heißt es in einer Mitteilung.

Alleshausen: Dreijähriger bei Unfall schwer verletzt

In Baden-Württemberg ist ein Kleinkind bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, war ein 24-Jähriger gegen 17.30 Uhr mit seinem Feldhäcksler zwischen Alleshausen und Bischmannshausen (Landkreis Biberach) unterwegs. Vor ihm fuhr ein Traktor. Nachdem dieser einen Feldweg passierte, rannte ein Dreijähriger auf den Verbindungsweg. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte der Mann nach rechts. Dennoch stieß die Arbeitsmaschine gegen den Jungen. Der Dreijährige stürzte und verletzte sich schwer. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden.

Karlsruhe: Abgetrenntes Fingerglied liegt auf Gehweg

In Karlsruhe hat die Polizei ein abgerissenes, vorderes Fingerglied mit Fingernagel auf einem Gehweg gefunden. Den Beamten wurde der Fund bereits am Freitag gemeldet, wie es in einer Pressemitteilung von Dienstag heißt. Das Fingerstück wurde daraufhin sichergestellt. Bis zum jetzigen Zeitpunkt konnte jedoch weder ein Unfall noch eine Straftat mit dem Finger in Verbindung gebracht werden. Auch Anfragen in sämtlichen umliegenden Krankenhäusern führten bislang zu keiner Spur, heißt es. Untersuchungen des Fingergliedes lassen weder Rückschlüsse auf die zugehörige Person noch auf Geschlecht oder Alter zu. Das Fingerglied lag ohne sonstige Spuren und Blutanhaftungen auf dem Gehweg nahe einem Hoftor. Die Beamten gehen daher davon aus, dass es eventuell nachträglich dort abgelegt wurde. Einem Anwohner war kurze Zeit vor dem Fund eine Kindergruppe mit Tretrollern aufgefallen, welche sich in dem Bereich aufgehalten hatten. Ob diese im Zusammenhang mit dem Fund stehen, ist derzeit unbekannt. Die Polizei ermittelt.

Hemer: Betrunkener und zugedröhnter Mann belagert Friseursalon

Im nordrhein-westfälischen Hemer erreichte die Polizei ein Hilferuf aus einem Friseursalon. Ein Betrunkener halte sich in dem Laden auf und wolle nicht mehr gehen. Wie die Polizei berichtete, konnte er sich gegenüber den Beamten nicht mehr vernünftig artikulieren, da er neben Alkohol offensichtlich auch unter Einfluss anderer Drogen stand. Bei seiner Durchsuchung entdeckten die Beamten in seinen vollgestopften Jackentaschen zwei volle Parfüm-Flaschen, eine davon mit dem Aufdruck "Tester". Außerdem fanden die Beamten zwei Bluetooth-Sound-Boxen, einen Rasierer samt Klingen, eine Packung Haargel und eine Dose Pfefferspray. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines Ladendiebstahls. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus.

Osann-Monzel: Mann findet alte Weltkriegsmunition in Ferienhaus

Im rheinland-pfälzischen Osann-Monzel hat ein Mann in seinem Ferienhaus alte Weltkriegsmunition gefunden. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, meldete sich der Eigentümer telefonisch bei den Beamten und gab an, beim Entrümpeln eines verwinkelten Schuppens darauf gestoßen zu sein. Vor Ort stellten die Polizisten dann eine Kiste mit verrosteter, scharfer Munition sicher. Der Mann teilte mit, dass er das Ferienhaus vor 40 Jahren gekauft habe. Jetzt kümmert sich der Kampfmittelräumdienst, um die Entsorgung.

A44 bei Geseke: Autobahn nach Unfall stundenlang gesperrt

Schwerer Unfall auf der A44 bei Geseke (Nordrhein-Westfalen): Dort war gegen 2.30 Uhr ein 47-Jähriger mit seinem Autotransporter in Richtung Kassel aus bislang noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und prallte rechts gegen die Schutzplanke. Beim Gegenlenken brach sein Anhänger aus und er verlor die Kontrolle über das Gespann, welches durch die Mittelleitplanke krachte. Dabei riss laut Polizei der Anhänger ab, stürzte auf den linken Fahrstreifen der Gegenfahrbahn und blieb auf der Seite liegen. Auf der Gegenfahrbahn konnte ein 57-Jähriger nicht mehr bremsen und krachte mit seinem Wagen in den Anhänger. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ein Lkw-Fahrer, der ebenfalls in Richtung Kassel unterwegs war, stieß mit einem der vier Autos zusammen, die bei dem Unfall von dem Anhänger auf die Fahrbahn gefallen waren. Die A44 musste mehrere Stunden lang voll gesperrt werden. Seit etwa 7.30 Uhr ist die Fahrbahn in Richtung Kassel einspurig befahrbar. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 450.000 Euro.

Nachrichten von Montag, den 6. Mai

Ulm: Pflegerin wegen Vergewaltigung von dementen Senioren angeklagt

Die Staatsanwaltschaft Ulm hat eine 47 Jahre alte Pflegerin wegen Vergewaltigung von demenzkranken Senioren angeklagt. Die Beschuldigte soll ihre Opfer während der Körperpflege sexuell misshandelt und dabei für einen Bekannten Videos und Fotos gemacht haben, wie die Anklagebehörde am Montag mitteilte.

Der Frau werde vorgeworfen, zwischen August und Oktober 2017 in einem Pflegeheim im Landkreis Göppingen in zwei Fällen Heimbewohnerinnen im Intimbereich berührt zu haben, ohne dass dies medizinisch oder pflegerisch indiziert gewesen sei. Dabei sei es zum Eindringen in den Körper der an Demenz leidenden Opfer gekommen. Weil diese völlig hilflos gewesen seien, bewerte die Staatsanwaltschaft die Taten als Vergewaltigungen.

Die sexuellen Handlungen habe die Beschuldigte mit ihrem Handy gefilmt und fotografiert. In vier weiteren Fällen soll die Altenpflegerin Bilder und Filme von nackten Heimbewohnern gemacht haben. Die Bild- und Videodateien habe sie einem Chatpartner geschickt, der sie dazu aufgefordert haben soll. Gegen diesen Mann läuft ein separates Ermittlungsverfahren.

Berlin: Betrunkene Schwangere prügelt sich mit anderer Frau

Eine betrunkene Schwangere hat in Berlin eine andere Frau krankenhausreif geschlagen. Die beiden Frauen lieferten sich am Samstag vor dem Ostbahnhof eine Auseinandersetzung, in deren Folge eine 39-Jährige in eine Klinik kam, wie die Bundespolizei Berlin am Montag mitteilte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,93 Promille bei der Schwangeren.

Die 35-Jährige schlug demnach zunächst auf ihre Gegnerin ein, die daraufhin zu Boden stürzte. Anschließend soll sie wiederholt gegen den Kopf und den Oberkörper der am Boden liegenden Frau getreten haben. Das Opfer erlitt dabei starke Blutungen und Schwellungen im Gesicht.

Die Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Gegen sie wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die bereits mehrfach durch Gewaltstraftaten aufgefallene 35-Jährige wieder entlassen.

Mainz: Fünf Männer beschädigen an Ampel haltendes Auto

Ein kurioser Fall beschäftigt die Polizei im rheinland-pfälzischen Mainz. Wie die Beamten am Montag mitteilten, musste ein 24-Jähriger am Samstag gegen Mitternacht mit seinem Wage an der Kaiserstraße an einer roten Ampel halten, als plötzlich fünf Männer vor ihm auftauchten und ihm befahlen, auszusteigen. Als die Ampel auf Grün sprang, wurde der Fahrer am Losfahren gehindert. Die Männer schlugen und traten auf das Auto ein. Als sie kurz davon abließen, gab der Fahrer Gas und fuhr davon. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Obermehler: Hundekauf endet im Krankenhaus

Im thüringischen Obermehler wollten ein Vater und sein Sohn einen belgischen Schäferhund kaufen. Wie die Polizei berichtete, wollten die beiden 19 und 51 Jahre alten Männer mit dem Tier noch eine Runde Spazierengehen, ehe sie sich für einen Kauf entscheiden. Der dreijährige Hund soll dann plötzlich den Sohn in den Arm gebissen haben. Als der Vater seinem Sohn helfen wollte, attackierte der Hund auch ihn. Beiden Männern gelang es noch das Tier bis zum Eintreffen der Hundehalterin festzuhalten, bevor beide mit schweren Armverletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurden. Warum der Hund zubiss, muss nun geklärt werden.

Oberursel: Raubüberfall mit Maschinengewehr auf Café

In der Nacht zu Montag haben Unbekannte ein Café im hessischen Oberursel überfallen. Wie die Polizei berichtet, stürmten mehrere mit Sturmhauben maskierte Personen gegen kurz vor vier Uhr den Geschäftsraum und bedrohten die Anwesenden mit einem Maschinengewehr. Sie forderten die Gäste auf, ihnen ihr Bargeld auszuhändigen und versprühten Reizgas. Dabei wurde mindestens ein Gast leicht verletzt. Die Täter flohen mit rund 8000 Euro in einem weißen Mercedes in Richtung Bahnhof. Eine Fahndung nach ihnen verlief bislang erfolglos. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Einem Polizeisprecher zufolge stammt das erbeutete Geld vermutlich zu einem Teil aus der Kasse der Gastronomie, zum anderen Teil aus dem privaten Besitz der Gäste. Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich der Raubüberfall nach dem offiziellen Ladenschluss des Lokals - die Gäste waren nach Polizeiangaben vermutlich Bekannte, die sich zu einem privaten Treffen im Café zusammengefunden hatten. Von den Tätern fehlte am Montag zunächst jede Spur. Eine Fahndung, zu der auch ein Hubschrauber eingesetzt wurde, blieb erfolglos.

Kiel: Großbrand in Lagerhalle am Nord-Ostsee-Kanal

Ein Großbrand in einer Lagerhalle am Nord-Ostsee-Kanal in einem Waldgebiet in Kiel hielt am Morgen die Feuerwehr in Atem. Kurz vor sechs Uhr gingen mehrere Notrufe ein, wie die Rettungskräfte am Montagmorgen berichteten. Eine 700 Quadratmeter große Lagerhalle, in der Oldtimer und Reifen eingelagert waren, stand in Flammen. Rund 100 Rettungskräfte kämpften gegen die Flammen. Mehrere Feuerwehren aus dem Umland kamen, um ihre Kollegen dabei zu unterstützen. Gegen 7.15 Uhr war das Feuer unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten werden sich den gesamten Vormittag hinziehen, hieß es.

Nordsee: Frau stirbt bei Segeljacht-Unfall

Vor Horumersiel im Landkreis Friesland ist am Sonntag eine Segelkacht gekentert. Dabei ist eine 29-jährige Frau ums Leben gekommen. Wie die Wasserschutzpolizei berichtet, war die Jacht auf der Außenjade gekentert. Drei der vier Besatzungsmitglieder konnten die Seenotretter lebend bergen. Die Frau trieb bewusstlos im Wasser, Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Das kieloben treibende Schiff wurde von den Seenotrettern zunächst an die Wattkante geschleppt. Warum das Boot kenterte, ist noch unklar. Erste Ermittlungen lassen jedoch vermuten, dass starker Wind die Ursache war. Zum Zeitpunkt der Havarie gab es auf der Jade Nordwind der Stärke fünf mit eineinhalb Meter hohen Wellen. Die Wasserschutzpolizei Wilhelmshaven hat die Ermittlungen aufgenommen.

