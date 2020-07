Kaiserslautern: Fremder will Foto mit Sechsjährigem machen

Die Polizei in Kaiserslautern sucht nach Zeugen eines Vorfalls vom Sonntag. Dort hat ein bislang unbekannter Mann am Brunnen vor dem Gartenschaugelände einen sechsjährigen Jungen angesprochen und wollte mit ihm ein Foto machen. Gegenüber Passanten gab er sich als Vater des Kindes aus und bat einen Passanten, ein Bild zu machen. Dazu überreichte ihm der Mann sein Handy. Als der Junge widersprach, dass der Mann nicht sein Papa sei, gab der Zeuge dem Unbekannten das Smartphone zurück. Der Fremde ging daraufhin weiter. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

etwa 30 bis 40 Jahre alt

dunkle Haare

südländischer Teint

Er trug zum Tatzeitpunkt eine Baseballkappe,ein Longsleeve und eine blaue Jogginghose. Die Hose hatte rote Streifen. Der Mann sei mit einer Schnapsflasche umhergelaufen, heißt es.

Oberbayern: Haarzöpfe hängen aus Kofferraum – Mann muss teuer für Scherz bezahlen

Aus einem Kofferraum heraushängende Haarzöpfe haben in Oberbayern und Tirol eine Großfahndung ausgelöst. Statt um ein Entführungs- oder Mordopfer habe es sich dabei jedoch um einen Scherz gehandelt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Fahrer des Wagens habe eine Perücke bewusst auf diese Weise an seinem Auto montiert – laut dem 52-Jährigen handelte es sich dabei um "Satire". Ebenfalls an dem Auto angebracht hatte er einen Aufkleber mit der Aufschrift "Greta??? Nie gesehen...".

Der vermeintliche Spaß wird für den 52-Jährigen aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach (Oberpfalz) teuer: 1.283,40 Euro hat ihm die Polizei nun in Rechnung gestellt. Denn die Großfahndung im bayerischen Mittenwald und Seefeld in Tirol am 15. Juni war nicht der erste Einsatz, den der Mann ausgelöst hatte. Bereits drei Wochen zuvor sei in der Oberpfalz aus dem gleichen Grund nach seinem Wagen gefahndet worden, sagte die Polizei.

Quelle: DPA

Kleinmachnow: Polizei sucht nach Vergewaltigung Tatverdächtigen mit Phantombild

Nach der Vergewaltigung einer Joggerin in einem Waldstück zwischen Kleinmachnow und Berlin sucht die Polizei mit einem Phantombild nach dem Tatverdächtigen. Der Unbekannte hatte die 27-Jährige am Sonntagabend beim Joggen überfallen, in ein Gebüsch gezerrt und sie vergewaltigt. Der Frau gelang es später, sich zu befreien und zu flüchten. Als die Polizei ihre Suchmaßnahmen einleitete, traf die Vermisste wieder an ihrer Wohnanschrift ein. Dort kümmerten sich umgehend Rettungskräfte um die Frau, die unter anderem sichtbare Hautabschürfungen aufwies. Eine umgehende intensive Suche nach dem Täter blieb erfolglos. Der etwa 25-jährige Mann soll 1,75 Meter groß und schlank sein. Er war leicht gebräunt, hatte braune Augen, trug eine blaue Jogginghose und führte einen orangefarbenen Rucksack mit sich. Er sprach mit osteuropäischem Akzent.

Quelle: Polizei Brandenburg

Kiel: Tödlicher Arbeitsunfall an Bord von U-Boot "U35"

Bei einem Unglück an Bord des deutschen U-Boots "U35" ist am Mittwoch in Kiel ein Werftarbeiter gestorben. Zur genauen Ursache und dem Verlauf des Arbeitsunfalls könnten noch keine Angaben gemacht werden, teilte ein Marinesprecher mit. Der Betroffene sei ein Mitarbeiter der Kieler Werft ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS). Dort befindet sich "U35" derzeit im Rahmen einer sogenannten Werftzeit. Aus Platzgründen liegt das U-Boot aber im nahe gelegenen Marinearsenal.

Schwerer Unfall auf U-Boot #U35 in #Kiel: Nach ersten Informationen ist am Mittwoch eine Person bei Arbeiten in dem Boot eingeklemmt worden. https://t.co/NKmfmn5l8v pic.twitter.com/xt36LG96Rr — Kieler Nachrichten (@kn_online) July 1, 2020

Nach Angaben der Marine hat die Kriminalpolizei Untersuchungen zum Hergang des Unfalls aufgenommen. Der Mann arbeitete an einem Ausfahrgerät des U-Bootes, wie ein TKMS-Sprecher sagte. Wiederbelebungsversuche seien ohne Erfolg geblieben. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wurde der Mann bei den Arbeiten eingeklemmt.

Quelle: DPA

Köln: Strafverfahren gegen Gaffer nach Lkw-Unfall auf der A4

Bei einem Verkehrsunfall auf der A4 ist ein Lkw-Fahrer schwer verletzt worden. Wie die Beamten mitteilten, hatte ein 87-jähriger Autofahrer am Dienstagnachmittag beim Spurwechsel auf die mittlere Fahrspur einen Abschlepper touchiert. Dieser schleuderte daraufhin auf den rechten Fahrstreifen und prallte gegen einen Chevy sowie gegen den Lastwagen des 34-Jährigen. Er musste aus dem Fahrzeug befreit und in ein Krankenhaus gebracht werden. Während der Unfallaufnahme beobachteten Polizisten den Gegenverkehr und leiteten acht Verfahren gegen "Gaffer" ein, die mit Mobiltelefonen die Unglücksstelle filmten oder fotografierten.

Quelle: Polizei Köln

Wadern: Linienbus geklaut – Feuerlöschpulver überführt mutmaßlichen Täter

Im saarländischen Wadern ist ein Linienbus geklaut worden. Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, meldete der Busfahrer am Dienstag gegen 11.30 Uhr, dass sein am frühen Morgen im Industriegebiet abgestelltes Fahrzeug nicht mehr da ist. Schließlich fanden die Beamten den Linienbus im Stadtbereich. Dort stand er mit laufendem Motor und offener Tür auf einem Gehweg. Im Inneren wurde ein Feuerlöscher ausgeleert. Während der Spurensicherung fiel den Polizisten in der Nähe ein polizeibekannter 21-Jähriger aus Wadern auf. Der junge Mann hatte Reste von Pulvermittel, vermutlich vom Feuerlöscher, an seiner Kleidung und verwickelte sich bei der Befragung in Widersprüche. Dies bewog die Beamten dazu, weitere Ermittlungen gegen ihn als Tatverdächtigen zu veranlassen. Der vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehende junge Mann führte auch Drogen bei sich. Entsprechende Strafanzeigen gegen ihn werden erstattet, heißt es.

Quelle: Polizei Nordsaarland

Burladingen: Leblos in Pool gefunden – Vierjährige stirbt in Klinik

Ein vierjähriges Mädchen ist in Baden-Württemberg leblos in einem Gartenpool aufgefunden worden und nach rund zwei Tagen im Krankenhaus gestorben. Die Staatsanwaltschaft habe eine Obduktion beantragt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Es werde derzeit überprüft, ob Dritte für den tragischen Todesfall in Burladingen verantwortlich sein könnten.

Das Mädchen hatte nach Angaben der Behörden am Montag zunächst unter Aufsicht vor dem Haus seiner Mutter gespielt. Die Mutter ließ das Kind für kurze Zeit aus den Augen – als sie wieder kam, war ihre Tochter verschwunden. Bei einer Suchaktion der Polizei wurde die Vierjährige im Pool auf einem Nachbargrundstück entdeckt. Das Mädchen wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo es in der Nacht zu Mittwoch starb.

Quelle: DPA

Schnabelwaid: Polizei und Mann retten Rollstuhlfahrerin aus brennendem Haus

Im bayerischen Schnabelwaid kam es am Dienstagnachmittag zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus, in dem sich laut Anrufer noch eine 84-jährige Frau und ein Hund aufhalten sollten. Die vor der Feuerwehr eintreffende Polizei reagierte schnell und beorderte einen zufällig vorbeikommenden Möbeltransporter vor das Fenster der Wohnung, um der Bewohnerin gegebenenfalls einen Fluchtweg über das Dach des Lastwagens zu ermöglichen. Schließlich betraten die Beamten gemeinsam mit einem 61-jährigen Hausbewohner die verrauchte Wohnung im ersten Stock und bargen die 84-Jährige, die sich aufgrund einer Behinderung nicht selbst in Sicherheit bringen konnte. Sie setzen die Dame in ihren Rollstuhl und trugen sie damit aus dem verqualmten Haus. Auch der vermisste Hund konnte so gerettet werden. Als Brandursache konnte offenbar in Brand geratenes Essen auf dem Kochherd festgestellt werden.

Quelle: Polizei Bayern

Niedersachsen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Thüringen und Baden-Württemberg: Großeinsatz gegen Schleuser

Die Bundespolizei geht in fünf Bundesländern gegen eine Gruppe mutmaßlicher Schleuser und Urkundenfälscher vor. In Niedersachsen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Thüringen und Baden-Württemberg gebe es im Auftrag der Staatsanwaltschaft Hannover Durchsuchungen, teilte die Bundespolizei am Mittwochmorgen mit. Dabei gehe es um den Verdacht des gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern und der gewerbsmäßigen Urkundenfälschung. Weitere Angaben wurden nicht gemacht, um den Erfolg des Großeinsatzes nicht zu gefährden, wie es hieß. Im Laufe des Tages sollte es nähere Informationen geben.

Quelle: DPA

Luckow: Kamel auf Dorfwiese sorgt für Polizeieinsatz

In Luckow bei Ueckermünde in Mecklenburg-Vorpommern hat ein Kamel in der Nacht zu Mittwoch für einen Polizeieinsatz gesorgt. Anrufer meldeten das Tier, dass offenbar herrenlos mitten im Dorf angebunden wurde. Tatsächlich fanden die Beamten das ausgewachsene Kamel gegen 0.30 Uhr friedlich grasend mitten im Dorf auf einer Wiese. Kurz danach tauchten die Besitzer auf, eine Polin und ein Franzose, die derzeit zu Fuß von Polen nach Frankreich unterwegs sind und das Kamel als Lastentier nutzen. Da sie ihr Tagesziel nicht erreichten, schafften es die beiden Wanderer nicht in die geplante Unterkunft.

Quelle: Polizei Neubrandenburg

Quickborn: Toter auf Reiterhof – Polizei veröffentlicht Obduktionsergebnis

Im Fall eines toten Mannes, der am Montagabend auf einem Reiterhof in Quickborn im Landkreis Pinneberg entdeckt wurde, hat die Polizei das Obduktionsergebnis veröffentlicht. Demnach wurde der 44-Jährige Opfer einer Gewalttat. Die Leiche des Mannes wurde am Montagabend von einer 44-jährigen Frau entdeckt. Die Mordkommission ermittelt in alle Richtungen.

Quelle: Polizei Itzehoe

Marienberg: Entwarnung nach Evakuierung vom Amtsgericht

Aufatmen am Amtsgerichts Marienberg. Dort kam es am Dienstag zu einem Großeinsatz, nachdem ein Mitarbeiter einen Brief mit einem weißen Pulver geöffnet und damit in Kontakt gekommen war. Der 61-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht und das Gebäude evakuiert. Laut "MDR" hatten sich keine Hinweise auf eine Gefährdungslage ergeben. In dem Brief wurde demnach mit der Sprengung des Gebäudes gedroht. (Anm.d.Red.: In einer ersten Meldung war irrtümlich von einer Frau die Rede, es handelte sich jedoch um einen Mann, der den Brief geöffnet hatte.)

Quelle: MDR

Nachrichten von Dienstag, den 30. Juni

Berlin: Männer überfallen und misshandelt

In Berlin suchen Polizei und Staatsanwaltschaft nach einem Verdächtigen, der in mindestens drei Fällen Männer überfallen und misshandelt haben soll. Wie die Ermittler mitteilen, kam es in drei Fällen zu Körperverletzungen, Freiheitsberaubungen und Nötigungen. Aufgrund von Art und Ausführung der Taten, wird vermutet, dass sie von einer einzelnen Person begangen wurden. "Der noch Unbekannte soll seinen männlichen Opfern, die zum jeweiligen Tatzeitraum im Alter von 22 bis 28 Jahren waren, bis zu deren Wohnanschriften gefolgt sein, sie an der Haustür überrascht und in die jeweiligen Keller gedrängt haben", heißt es. Und weiter: "Dort soll er ihnen die Augen verbunden und sie gezwungen haben, sich hinzuknien. In dieser Position sollen die Opfer von ihm fotografiert worden sein." Nun hoffen die Ermittler auf Hinweise aus der Bevölkerung zur Identität des Gesuchten. Außerdem werden weitere Personen gesucht, die möglicherweise Opfer einer solchen Straftat wurden.

Quelle: Polizei Berlin

Flensburg: Durchsuchung bei illegalem Schatzsucher fördert römische Münzen zu Tage

Bei einer Razzia gegen einen mutmaßlich illegal aktiven Schatzsucher haben Polizisten in Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg etliche archäologisch bedeutende Funde beschlagnahmt. Darunter seien unter anderem römische Münzen und sogenannte Gewandschließen aus der Zeit der Völkerwanderung, wie die Polizei im schleswig-holsteinischen Flensburg am Dienstag mitteilte. Bei dem Verdächtigen handelt es sich demnach um einen 55-jährigen Mann aus Baden-Württemberg. Er war laut Polizei aufgefallen, als er mit einem Metalldetektor auf einem Feld in der Nähe des bekannten Wikingermuseums Haithabu in Schleswig-Holstein gesichtet wurde. Ermittlungen führten dann zu dem 55-Jährigen aus Baden-Württemberg, der beruflich häufiger in dem nördlichsten Bundesland unterwegs ist. Eine Genehmigung des Archäologischen Landesamts für Metalldektorsuchen hatte er nicht. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Verstößen gegen das Denkmalschutzgesetz ermittelt. Die Auswertung der bei ihm beschlagnahmten Fundstücke laufe noch, hieß es.

Quelle: AFP

Marienberg: Unbekanntes Pulver – Amtsgericht wird evakuiert

Das Amtsgericht im sächsischen Marienberg ist am Dienstagmittag evakuiert worden. Wie Radio Erzgebirge berichtet, hatte eine Frau gegen 11 Uhr einen Brief geöffnet, in dem sich weißes Pulver befunden haben soll. Da sie mit der noch unbekannten Substanz in Kontakt kam, wurde sie vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Mitteldeutsche Rundfunk berichtet unterdessen von einem 61-jährigen Mann, der in Kontakt mit dem Pulver gekommen sein soll. Feuerwehr und Polizei sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Das Gebiet rund um das Amtsgericht wurde abgesperrt.

In Marienberg wurde das Amtsgericht evakuiert. Offenbar besteht Explosionsgefahr, berichtet ein Reporter. Offiziell bestätigt ist das nicht. Im Moment läuft ein Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften. Foto: Bernd März. pic.twitter.com/YUZ1Jd1n31 — Radio Erzgebirge (@RErzgebirge) June 30, 2020

Quelle: Radio Erzgebirge

Quickborn: Mann mit Schusswunde gefunden

Auf einem Reiterhof in Quickborn im Landkreis Pinneberg in Schleswig-Holstein wurde am Montagabend ein toter Mann mit einer Schusswunde entdeckt. Wie die Polizei berichtet, wurde die Leiche von einer 44-jährigen Frau gefunden, seine Identität ist demnach bekannt. Nun ermittelt eine Mordkommission, ob der Tote Opfer eines Verbrechens wurde.

Quelle: Polizei (OTS)

Trebur/Darmstadt: Im Rhein Ertrunkene konnten nicht schwimmen

Nachdem am Samstagabend eine Mutter und ihr Sohn im Rhein ertrunken sind, gehen die Ermittler davon aus, dass beide Nichtschwimmer waren. Das teilte ein Polizeisprecher am Dienstag in Darmstadt mit. Ersten Erkenntnissen zufolge war die Familie nicht zum Baden an den Rhein gekommen, sondern wollte sich im hessischen Trebur am Ufer aufhalten. Der fünfjährige Sohn sei ein Stück ins Wasser gegangen und dabei in einen Sog geraten. Die Mutter und die 13-jährige Tochter hätten versucht, den Jungen zu retten. "Die Gefahren darf man nicht unterschätzen am Rhein", sagte der Polizeisprecher.

Quelle: DPA

Schwandorf: Paar tot in Wohnhaus entdeckt

In einem Einfamilienhaus in Schwandorf (Bayern) hat die Polizei am Montag zwei Leichen entdeckt. Bei den Toten handelt es sich um die 57-Jährige Hausbewohnerin und ihren 69-jährigen Lebensgefährten. Die Ermittler gehen von einem Gewaltverbrechen aus. Dringend tatverdächtig sei der frühere Lebenspartner der Frau, ein 57 Jahre alter Mann, sagte ein Polizeisprecher. Nach ihm werde gesucht.

Fullscreen

Der 69-Jährige erschien am Montag nicht zur Arbeit. Deshalb fuhren Polizisten am Vormittag zu dem Wohnhaus der Frau und fand die beiden Toten. Wo sie lagen und wie das Paar getötet worden ist, sagte die Polizei zunächst nicht.

Zur Frage, wie genau der Verdacht auf den nun gesuchten Tatverdächtigen fiel und ob er möglicherweise bewaffnet ist, machte die Polizei zunächst ebenfalls keine Angaben. Sollten Zeugen den Mann sehen, bittet sie darum, ihn nicht anzusprechen, sondern die Polizei zu alarmieren.

Quelle: DPA

Düsseldorf: 50 Anwohner müssen wegen eines Feuers aus ihren Wohnungen

Wegen eines Feuers haben rund 50 Menschen mitten in der Nacht ihr Zuhause in Düsseldorf vorübergehend verlassen müssen. Der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Holthausen habe am frühen Morgen gebrannt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. "Bei Eintreffen schlugen auch schon die Flammen aus dem Dach oben heraus." Sowohl die Bewohner des brennenden Hauses als auch die Anwohner in den angrenzenden Häusern hätten ihre Wohnungen verlassen müssen. Es sei niemand verletzt worden.

Die Löscharbeiten waren dem Sprecher zufolge aufwendig. Teile des Daches seien abmontiert worden, um an darunter liegende Glutnester zu gelangen. Nach über vier Stunden sei der Einsatz beendet gewesen. Die Feuerwehr sprach nach einer ersten Einschätzung von einem Sachschaden von rund 120 000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar.

Quelle: DPA

Triptis: Rentner trickst Betrüger aus - Telefonate mit App aufgezeichnet

Ein Rentner aus Triptis in Thüringen hat einen Betrüger ausgetrickst. Der Unbekannte habe dem 75-Jährigen weismachen wollen, er habe 29.000 Euro gewonnen. Um diese zu erhalten, müsse er im Wert von 900 Euro Gutscheine eines Online-Versandhandels kaufen und die Gutscheincodes telefonisch mitteilen. Der Rentner zeichnete die Anrufe mithilfe einer App auf und übergab sie am Montag den Ermittlern, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Quelle: DPA

Berlin: Randale nach Stromausfall

In der Nacht zu Dienstag nutzten offenbar Unbekannte einen Stromausfall, um zu randalieren. Wie die "B.Z." berichtete, fiel in der Rigaer Straße, Liebigstraße und Zellestraße für etwa zwei Stunden der Strom aus. In dieser Zeit wurden dem Bericht nach Barrikaden gebaut, ein Feuer auf dem Dorfplatz entzündet und die komplette Straßenbeleuchtung zwischen Liebigstraße und Zellestraße zerstört worden sein. Auch sollen vier Autos schwer beschädigt worden sein. Die Polizei rückte mit einer Hundertschaft aus.

Quelle: "B.Z"

Nachrichten von Montag, den 29. Juni

Berlin: 41-Jähriger stirbt bei Polizeieinsatz

Die Berliner Polizei wurde am Wochenende von einem 63-Jährigen gerufen, der sich Sorgen um einen mutmaßlich aggressiv gewordenen Freundes machte. Wie die Beamten am Sonntagabend mitteilten, fanden sie beim Eintreffen einen 41-Jährigen vor, der nackt und brüllend auf dem obersten Stockwerk des Mehrfamilienhauses stand. Er soll an einem Metallgitter gerüttelt und versucht haben, weiter nach oben zu klettern.

Nach eigenen Angaben versuchte die Polizei, einen Sturz oder Sprung des offenbar unter Einfluss von Alkohol und anderen Drogen stehenden Mannes zu verhindern. Ein Polizist habe den Mann zu Boden ziehen können und ihm Handschellen angelegt, hieß es. Zur Behandlung einer Verletzung am Auge und wegen des Drogeneinflusses sollte der Mann dann in einen Krankenwagen gebracht werden – bei der Umlagerung für den Transport sei er jedoch plötzlich kollabiert, hieß es weiter. Eine versuchte Reanimation war erfolglos und der Mann starb, wie die Polizei weiter angab. Zu der Ursache machte sie zunächst keine Angaben.

Neumünster: 21-Jähriger fährt im Streit Kontrahenten mit Auto an

Im Streit hat ein 21-Jähriger mit seinem Wagen in Neumünster einen Mann angefahren. Nach ersten Erkenntnissen handelte der Mann dabei in Tötungsabsicht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein 19-Jähriger wurde bei dem Vorfall am Sonntag schwer verletzt. Ein weiterer 18-Jähriger konnte im letzten Moment noch zur Seite springen und verletzte sich leicht. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Nachdem er sein Opfer angefahren hatte, fuhr der Verdächtige mit seinem Kleinwagen noch einen Laternenmast um und flüchtete. Eine Stunde später stellte er sich der Polizei. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein beschlagnahmt. Dem 21-Jährigen wird versuchter Totschlag vorgeworfen.

Quelle: DPA

Berlin: Brandanschlag auf Reichstag

Das ist im Tierpark Hagenbeck in 100 Jahren noch nicht passiert: Mitten am Tag und vor den Augen der Besucher ist ein Albino-Seebärenbaby geboren worden. Das Tier sei eigenen Recherchen zufolge das einzige in einem Zoo geborene Albino-Seebärenbaby weltweit, wie eine Tierpark-Sprecherin am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg sagte. Die Geburt des Seebärenmädchens sei Mitte Juni problemlos und sogar vor den Augen der Besucher abgelaufen.

Fullscreen

Dem noch namenlosen Baby gehe es sehr gut. Gemeinsam mit seiner Mutter Lucy verbringt es die ersten Wochen in einem abgetrennten Gehegebereich des Eismeers. Durch eine Sichtscheibe kann das Albinoweibchen zeitweise beobachtet werden. Vater des auffälligen Jungtieres war Seebärenmännchen Gringo, der 2019 an Altersschwäche gestorben war. Die Tragzeit bei Seebären beträgt etwa ein Jahr. Albinismus ist eine Genmutation, die sehr selten vorkommt. Sie geht mit weißer Haut und roten Augen einher. Es ist eine Störung bei der Bildung von Farbstoffen, die Haut, Haare, Federn und Augen färben. In der freien Wildbahn hätte das Albino-Junge nur geringe Überlebenschancen, weil es wegen der auffälligen Fellfarbe schneller von Feinden gesehen wird. Und ohne Tarnung kann es selbst auch nicht so gut Beute machen. "Ein Problem, das dem Albinomädchen im Tierpark erspart bleibt", wie der Tierpark schreibt.

Quelle: DPA

Hamburg: Drei Männer durch Messerstiche bei Streit in Bar schwer verletzt

Bei einer Auseinandersetzung in einer Bar in Hamburg sind drei Männer durch Messerstiche schwer verletzt worden. Tatverdächtig ist ein 36-Jähriger, wie die Polizei mitteilte. Ein 43 Jahre alter Mann soll dem mutmaßlichen Täter am frühen Montagmorgen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, wie ein Polizeisprecher sagte. Daraufhin soll der Mann das Messer gezogen und auf seinen Gegenüber eingestochen haben. Die 38 und 43 Jahre alten Begleiter des mutmaßlichen Opfers sollen daraufhin zur Hilfe gekommen sein – auch sie wurden durch Messerstiche schwer verletzt.

Der mutmaßliche Täter sei schließlich geflohen. Auf einem Spielplatz sei er von Einsatzkräften festgenommen worden. Die drei Schwerverletzten schweben laut Polizeiangaben außer Lebensgefahr. Sie würden in einem Krankenhaus behandelt. Warum es zu dem Streit kam, wird derzeit ermittelt.

Quelle: DPA

Röbel: 45-Jähriger leblos aus See geborgen

Am Sonntag in den frühen Morgenstunden ging im Polizeirevier Röbel ein Notruf ein. Ein Zeuge berichtete, ein Mann würde leblos im Malchower Recken, einem Verbindungsstück zwischen Petersdorfer See und dem Malchower See treiben. Als die Polizisten die Unglücksstelle erreichten, hatte die Feuerwehr den 45-Jährigen bereits aus dem Wasser geborgen. Der eintreffende Notarzt konnte jedoch nur noch seinen Tod feststellen. Die Umstände des Geschehens sind bislang unklar, die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Neubrandenburg

Meßkirch: 200 Menschen feiern trotz Corona-Abstandsregeln

Im baden-württembergischen Meßkirch wurde in der Nacht zu Sonntag eine Diskothek geräumt. 200 Menschen hatten dort trotz der geltenden Corona-Regeln gefeiert, weder die Gäste noch das Personal trugen einen Mund-Nasen-Schutz. Ein Mindestabstand von 1,50 Metern konnte aufgrund der Enge nicht gewahrt werden. Der Betreiber muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg