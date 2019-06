Nürnberg: Fünfjährige fährt aus Langeweile mit S-Bahn zum Kindergarten

Ein fünfjähriges Mädchen hat ihren Eltern am Dienstagabend einen gehörigen Schrecken eingejagt. Die Kleine schlich sich in Postbauer-Heng (Landkreis Neumarkt) aus dem elterlichen Garten und fuhr mit der S-Bahn ins 30 Minuten entfernte Nürnberg, wie die Polizei am Mittwoch berichtet. Demnach beobachtete der Lokführer das Mädchen beim Einsteigen und informierte die Polizei. Zwei Beamte, die zufällig im gleichen Zug saßen, begleiteten die gesprächige Fünfjährige bis zum Nürnberger Bahnhof. Ihnen berichtete sie, dass ihr langweilig gewesen sei und sie deshalb in den Kindergarten nach Neumarkt hatte fahren wollen. Die Eltern holten ihre Tochter schließlich in Nürnberg ab.

Ahaus: Mann will Zaun überklettern und verletzt sich lebensgefährlich

Offenbar beim Versuch den Weg zu einer Spielhalle abzukürzen, hat sich ein Mann in Ahaus (NRW) lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 51-jährige Niederländer zwecks Abkürzung einen Zaun überklettern, rutsche jedoch ab und blieb dabei mit einem Oberschenkel an der Zaunspitze hängen.

Demnach wurden Anwohnern aufgrund seines Wimmerns auf den Verletzten aufmerksam und alarmierten die Rettungskräfte. Um den Mann befreien zu können, musste die Feuerwehr den Metallzaun durchtrennen. Der Niederländer sei dann per Rettungswagen in ein Krankenhaus gekommen.

Dresden: Angebliche Diplomaten schmuggeln 70 Kilo Heroin

Als angebliche mongolische Diplomaten getarnt haben zwei Männer 70 Kilogramm Heroin im Wert von mindestens drei Millionen Euro zu schmuggeln versucht. Dresdner Zollfahnder kamen den beiden Verdächtigen bei einer Kontrolle eines aus Richtung Tschechien kommenden Autos mit Diplomatenkennzeichen auf der Autobahn 17 auf die Schliche, wie sie am Mittwoch mitteilten.

Demnach wiesen sich die beiden mongolischen Staatsangehörigen nach ihrem Stopp als Diplomaten aus und verweigerten mit Hinweis auf ihre angebliche diplomatische Immunität eine Überprüfung des Autos. Eine Anfrage beim Auswärtigen Amt habe dann aber schnell ergeben, dass weder für die beiden Männer noch für das Auto eine Akkreditierung in Deutschland vorlag.

Bei der Kontrolle entdeckten die Zollfahnder 140 Pakete zu je 500 Gramm Heroin. Die Männer seien festgenommen, die Drogen und das Fahrzeug beschlagnahmt worden.

Bremen: Polizei fasst Verdächtigen nach Messer-Attacke in Straßenbahn

Nach einem mutmaßlich islamfeindlich motivierten Messerangriff auf einen Jugendlichen in einer Bremer Straßenbahn hat die Polizei den Tatverdächtigen festgenommen. Spezialkräfte fassten den 27-Jährigen nach Angaben der Beamten vom Mittwoch in seiner Wohnung. Er gestand die Tat und wurde anschließend zwangsweise in eine psychiatrische Klinik eingeliefert.

Dem Zugriff war demnach ein Zeugenhinweis vorausgegangen. Der Mann steht im Verdacht, einem 16-Jährigen am vergangenen Freitag in einer Straßenbahn von hinten ein Messer in den Hals gestochen und diesen schwer verletzt zu haben. Davor hatte er den Jugendlichen, der mit einem Freund unterwegs war, laut Zeugen islamfeindlich beleidigt. Als sich die beiden Angesprochenen umsetzen wollten, stach er zu und floh.

Der Staatsschutz der Bremer Polizei übernahm die Ermittlungen. Weitere Details nannten die Beamten zunächst nicht.

Marsberg: Heißluftballon stürzt ab - mehrere Verletzte

Im nordrhein-westfälischen Marsberg sind beim Absturz eines Heißluftballons elf Menschen verletzt worden, zwei von ihnen lebensgefährlich. Nach ersten Erkenntnissen geriet der Ballon bei der Landung am Dienstagabend in etwa einem Meter Höhe ins Trudeln und stürzte ab, wie ein Polizeisprecher sagte. Daraufhin habe sich der Korb mehrmals überschlagen. Die Verletzungen sollen von dem Brenner stammen, der vermutlich auch den Korb in Brand setzte. Am Mittwoch soll die Suche nach der Ursache für den Absturz beginnen. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) werde den Ballon nun untersuchen, sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen.

Das Unglück ereignete sich rund 200 Meter neben einer Bundesstraße. Nach dem Absturz habe der Brenner zwischenzeitlich quer gelegen, teilte die Polizei nach ersten Ermittlungen mit. Wohl durch das Feuer wurden einige der Insassen so schwer verletzt. Am Mittwochmorgen war die Ursache für den Absturz noch völlig unklar, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Auch zum Gesundheitszustand der Verletzten gab es zunächst keine neuen Informationen.

An Bord des Ballons waren zehn Fahrgäste aus dem hessischen Landkreis Waldeck-Frankenberg. Die Insassen waren laut Polizei zwischen 22 und 59 Jahre alt - vier Männer und sechs Frauen. Außerdem war ein 64 Jahre alter Kapitän an Bord. Bei den Passagieren, die lebensgefährlich verletzt wurden, handelte es sich um eine 51-Jährige und einen 52-Jährigen. Der Einsatz an der Unfallstelle dauerte bis in die Nacht.

Erfurt: Radfahrer rammt Kinderwagen, Säugling verletzt

Beim Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einer Fußgängerin mit Kinderwagen ist in Erfurt ein drei Monate altes Baby verletzt worden. Der 19-Jährige sei unerlaubterweise mit dem Fahrrad in einer Fußgängerzone im Stadtzentrum unterwegs gewesen, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Dort sei er am Dienstag mit seinem Rad mit der 24-jährigen Mutter zusammengestoßen. Das drei Monate alte Kind der Frau stürzte daraufhin aus etwa einem Meter Höhe aus dem Kinderwagen. Das Baby wurde verletzt, wie schwer war aber zunächst unklar.

A5 bei Weingarten: Reisebus kracht in Lkw - Vollsperrung

Ein Reisebus ist auf der Autobahn 5 bei Weingarten im Landkreis Karlsruhe auf einen Lastwagen aufgefahren. Mehrere Menschen seien bei dem Unfall in der Nacht zu Mittwoch verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Anzahl und Alter der Verletzten waren zunächst nicht bekannt, auch zum Unfallhergang lagen zunächst keine gesicherten Informationen vor. Die A5 war auf Höhe der Unfallstelle in Richtung Norden zunächst vollgesperrt.

Nachrichten von Dienstag, den 4. Juni

Hof: Teenager posieren für Selfie auf Bahngleisen

Zwei 14-jährige Mädchen haben am Montagabend für ein Selfie mit ihrem Smartphone im Gleisbett des Hofer Hauptbahnhofs posiert. Ein Bahnbediensteter beobachtete die gefährliche Aktion - die beiden Teenager wurden schließlich von Bundespolizisten aufgegriffen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, übergaben sie die Mädchen anschließend ihren Eltern. Wegen verbotenem Aufenthalt ihrer Kinder im Gleis mussten die ein Verwarngeld von jeweils 25 Euro zahlen. Laut Polizei sind Selfies auf Gleisanlagen insbesondere bei 12- 16-jährigen zunehmend beliebt. Bei entsprechender Gefährdung des Bahnverkehrs drohen auch jugendlichen Hobby-Fotografen strafrechtliche Konsequenzen.

Stuttgart: Hase von Flugzeug überrollt - Pilot weicht aus, weil Landebahn gesperrt ist

Weil ein Passagierflugzeug während der Landung auf dem Stuttgarter Flughafen einen Hasen überrollt hatte, musste der Pilot einer nachfolgenden Maschine in die Warteschleife und auch wegen des Nachtflugverbots schließlich in Hannover landen. Wie eine Sprecherin des Flughafens der "Stuttgarter Zeitung" sagte, habe die Landebahn nach dem Vorfall am Samstagabend vorschriftsmäßig gereinigt werden müssen. Aus diesem Grund sei die Piste vorübergehend gesperrt gewesen, sodass das Flugzeug aus Teneriffa nicht wie geplant um 23.30 Uhr landen konnte. In Absprache mit der Airline entschied sich der Pilot nach Hannover zu fliegen. Die Passagiere mussten in der niedersächsischen Landeshauptstadt übernachten und erreichten Stuttgart erst am frühen Sonntagnachmittag.

Köln: Mutige Schildkröte blockiert Straßenkreuzung

Für jede Menge Aufregung und einige panische Bremsmanöver sorgte am Montag eine Maurische Landschildkröte im Kölner Stadtteil Rodenkirchen. Zur Überraschung der Autofahrer tauchte das etwa 70 Jahre alte Tier an einer Straßenkreuzung auf. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, mussten einige Autos abrupt bremsen, um Auffahrunfälle zu verhindern. Beamte nahmen das gepanzerte Reptil "vorläufig in Gewahrsam" und brachten es danach in ein Tierheim. Sie vermuten, dass die Schildkröte von seinem Besitzer ausgesetzt wurde oder nach dem Erwachen aus der Winterstarre aus einem Gehege geflohen ist. Maurische Landschildkröten kommen unter anderem im europäischen Mittelmeerraum vor, werden bis zu 35 Zentimeter lang und ca. fünf Kilogramm schwer.

Jüterbog: 600 Hektar munitionsbelasteter Wald in Flammen

Der Waldbrand im brandenburgischen Jüterbog hat sich auf einer Fläche von rund 600 Hektar ausgebreitet. "Die Lage ist nicht unter Kontrolle", sagte eine Sprecherin der Stadt am Dienstagmittag. Die Winde drehten ständig. Das erschwere die Arbeiten vor Ort. Eine Gefahr für die Anwohner bestehe derzeit nicht. Dennoch sollten Türen und Fenster geschlossen bleiben.

Derzeit versuchen die Einsatzkräfte, den Flammen mit einem Löschhubschrauber der Bundespolizei Herr zu werden. "Wir können wie in jedem Jahr nicht alle Brandherde löschen, da erneut die munitionsbelasteten Flächen brennen", teilte Jüterbogs parteiloser Bürgermeister Arne Raue mit. Der Brand in Jüterbog war am Montag ausgebrochen.

Hamburg: Mann schlägt Nachtlager in S-Bahn-Tunnel auf

Einen ausgesprochen gefährlichen Schlafplatz suchte sich am frühen Dienstagmorgen ein 52-Jähriger Mann in Hamburg. Laut Polizei stürzte er am S-Bahnhof Reeperbahn offenbar unter erheblichem Alkoholeinfluss in Gleisbett und lief anschließend in den Tunnel. Dort soll er sich schlafen gelegt haben. Gegen 8.30 Uhr habe er sein Nachtlager verlassen wollen. Der Fahrer einer S-Bahn bemerkte den Mann und bremste geistesgegenwärtig. Demnach erschrak der 52-Jährige derart, dass er stürzte und sich an der Hand verletzte. Die im Berufsverkehr besonders hoch frequentierte Strecke musste für etwa eine Stunde gesperrt werden.

Kassel: Dogge türmt mit Fahrradständer im Schlepptau

Das Herrchen war nur kurz in einem Tankstellenshop. Das nutzte eine Dogge im hessischen Kassel, um ihm einen gehörigen Schrecken einzujagen. Der an einem Radständer angeleinte Vierbeiner unternahm einen Fluchtversuch - dabei ließ er sich auch von dem Fahrradständer nicht beeindrucken. Als der 31-jährige Besitzer zurückkam, hatte es die Dogge schon bis auf einen angrenzenden Parkplatz eines Supermarktes geschafft. Im Schlepptau: der Fahrradständer. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, versuchte der Mann daraufhin die spanische Dogge einzufangen. Demnach zerkratzte der Hund bei dieser Verfolgungsjagd mit dem Radständer ein parkendes Auto.

Bremen: Kunde bei Unfall an Hähnchengrill schwer verletzt

Schwere Kopfverletzungen erlitt am Montag der Kunde eines Hähnchengrills auf dem Parkplatz eines Bremer Supermarktes. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte ein Kleintransporter die Markise des Hähnchengrillwagen gerammt und diesen verschoben. Dabei stürzte ein 60-Jähriger, der an einem Klapptisch des Grillwagens saß. Der Mann erlitt bei dem Sturz schwere Kopfverletzungen und muss in einem Krankenhaus versorgt werden. Ein Mitarbeiter des Hähnchengrills wurde bei dem Crash von herumspritzendem Frittierfett getroffen und verbrühte sich an der Hand.

Tessin: Zehnjähriges Mädchen in Naturfreibad ertrunken

In einem Naturfreibad in Tessin (Mecklenburg-Vorpommern) ist am Montag ein zehnjähriges Mädchen ertrunken. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Mädchen gegen 15.30 Uhr leblos im Wasser entdeckt. Ersthelfer und Rettungskräfte sollen noch versucht haben, die Schülerin zu reanimieren. Später wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Rostock geflogen. Dort verstarb das Mädchen. Die Polizei ermittelt nun die Ursache des tödlichen Unfalls. Das Naturfreibad "Tessiner Südsee" hatte erst am 1. Juni die Badesaison 2019 eröffnet.

Winterberg: Mountainbiker stirbt nach Schanzensprung

Der Mann, der am Samstag am Rande eines Mountainbike-Festival im Hochsauerland beim Sprung von einer Schanze schwer gestürzt war, ist tot. Wie die Polizei am Montag mitteilte, verstarb der 26-Jährige in der Nacht auf Sonntag in einem Krankenhaus. Der Mountainbiker aus Alfter bei Bonn war dem Bericht zufolge privat und außerhalb der Wettkampfstrecken des "Dirt Masters" mit seinem Rad unterwegs. Demnach fuhr er über eine mehrere Meter hohe Schanze, von der man über einen Feldweg springen kann. Dort stürzte er so schwer, dass er mit einem Hubschrauber in eine Kölner Spezialklinik geflogen. Dort erlag er wenige Stunden später seinen schweren Sturzverletzungen.

Berlin: Jugendlicher steckt Autos und Hecken in Brand

Die Berliner Polizei hat in der Nacht auf Montag einen jugendlichen Brandstifter gefasst. Anwohner informierten am frühen Morgen Polizei und Feuerwehr, nachdem sie durch einen lauten Knall an einem brennenden PKW geweckt wurden. Die Feuerwehr löschte das Fahrzeug sowie zwei weitere Autos, auf die das Feuer inzwischen übergriffen hatte. Die Ermittlungen führte die Beamten zu einem 16-Jährigen, der einräumte, das Feuer gelegt zu haben. Zudem gab der Teenager zu, weitere Brandanschläge verübt zu haben. Er wurde festgenommen. Über ein Motiv ist nichts bekannt.

Nachrichten von Montag, den 3. Juni

Köln: Polizei bringt nackten Schlafwandler zurück nach Hause

Splitterfasernackt spazierte in der Nacht zum Sonntag ein Mann durch die Kölner Innenstadt. Eine Zeuge habe gegen 1 Uhr den Notruf gewählt und eine unbekleidete Person gemeldet, die augenscheinlich leicht verwirrt zwischen parkenden Autos umher lief, teilte die Polizei am Montag mit. Beamte griffen den 37-jährigen Mann wenige Minuten später auf. Demnach habe er auf sie einen extrem schläfrigen Eindruck gemacht. "Ich schlafwandle gelegentlich", gestand er schließlich. Als er wach geworden sei, habe er bemerkt, dass er ohne Bekleidung und Schlüssel sein Haus verlassen habe, erklärte er demnach den Beamten. Da er keine Papiere bei sich hatte, begleiteten ihn die Streifenpolizisten nach Hause, öffneten die Wohnungstür und ließen sich den Ausweis des Schlafwandlers zeigen.

Flensburg: 23-Jähriger pinkelt von fahrendem Autozug

Ein Mann hat auf Sylt von einem fahrendem Autozug gepinkelt. Der 23-Jährige sei am Freitag in Keitum aus seinem Fahrzeug gestiegen, um während der Fahrt seine Notdurft zu verrichten, wie die Bundespolizei in Flensburg am Montag mitteilte. Der Lokführer eines entgegenkommenden Autozugs beobachtete den Pinkler und alarmierte die Bundespolizei. Der Kleinbus aus Niedersachsen war demnach als letztes Fahrzeug auf den Autozug nach Westerland gefahren. Die Insassen hatten nach eigenen Angaben keine Gelegenheit mehr für einen Toilettengang. Dem 23-Jährigen droht nun ein Verwarngeld. Das Aussteigen auf dem fahrenden Autozug ist verboten.

Berlin: Feuer im Grunewald, 20.000 Quadratmeter Waldboden in Flammen

Im Berliner Grunewald ist am Montagmittag ein Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehr am frühen Nachmittag via Twitter mitteilte, sollen rund 20.000 Quadratmeter Waldboden, also eine Fläche von etwa drei Fußballfeldern, an der Havelchaussee in Flammen stehen. Derzeit seien rund 50 Kräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu bekommen.

Völklingen: 68-Jährige schläft angetrunken auf Grab ein

Einen besonders ruhigen Schlafplatz suchte sich am Wochenende eine 68-Jährige im saarländischen Völklingen aus. Passanten entdeckten die ältere Dame auf dem Friedhof Eiweiler schlafend an einem Grab. Sie informierten die Rettung, die sich um die angetrunkene Frau kümmerte. Vermutlich war sie mit ihrem Auto zum Friedhof gefahren. Ihr droht nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit am Steuer.

Mülheim: Blitzeinschlag legt Regionalverkehr in NRW lahm

Am Montagmorgen krachte es in einem Stellwerk in Mülheim. Während eines Gewitters schlug ein Blitz ein und sorgte für Chaos im morgendlichen Berufsverkehr. Wie ein Bahnsprecher mitteilte, seien Signale und Weichensteuerungen ausgefallen, sodass Züge in der Region teils nur mit deutlich reduzierter Geschwindigkeit fahren könnten. Betroffen war demnach vor allem der Regionalverkehr zwischen dem Rheinland und dem Ruhrgebiet - darunter der RE 1 und RE 6. Den Fernverkehr leitete die Bahn über Gelsenkirchen um.

Oberhausen: Taxigast springt über Leitplanke und stürzt 8 Meter tief

Weil er sich nach einem Unfall auf der Autobahn hinter der Leitplanke in Sicherheit bringen wollte, ist ein Taxifahrgast rund acht Meter in die Tiefe gestürzt. Auf der A42 bei Oberhausen stieg der Mann aus, während sein Taxifahrer einem kurz zuvor verunglückten Autofahrer half. Im Dunkeln übersah der Mann den Abhang hinter der Leitplanke, stürzte und zog sich Kopfverletzungen zu, wie die Polizei mitteilte. Der Taxigast wurde ins Krankenhaus gebracht.

Das Taxi hatte einem Polizeisprecher zufolge gehalten, weil ein Autofahrer aus zunächst ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto verloren hatte und auf die linke Fahrspur geraten war. Auch der Unfallfahrer sei stationär behandelt worden, in Lebensgefahr seien beide Männer nicht. Die A 42 war zwischenzeitig voll gesperrt.

Hamburg: Polizist schießt bei Verkehrskontrolle auf Transporter

Weil der Fahrer eines Transporters in Hamburg auf mehrere Polizisten zugefahren ist, hat einer der Beamten auf das Auto geschossen. Der Fahrer wurde danach zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen sagte. Die Beamten hätten den Wagen am Sonntagabend für eine Verkehrskontrolle anhalten wollen - aber der Mann ergriff die Flucht und sei dann mit dem Transporter auf die Polizisten zugefahren. Einer der Beamten gab einen Schuss auf die Scheibe des Autos ab und stoppte den Fahrer damit. Dieser wurde dabei vermutlich verletzt - wie genau, war aber zunächst unklar. In dem Wagen wurden Drogen gefunden.

Neufahrn: 19-Jähriger stirbt nach Badeunfall

Ein 19-Jähriger ist nach einem Badeunfall im Neufahrner Mühlsee in Oberbayern gestorben. Der Mann sei am Sonntagnachmittag beim Schwimmen mit einem Bekannten plötzlich untergegangen, teilte die Polizei mit. Die beiden hatten den Angaben zufolge versucht, zu einer Insel in der Mitte des Badesees zu schwimmen. Taucher der Wasserwacht bargen den 19-Jährigen schließlich - laut Polizei fast eine halbe Stunde nach dem Zwischenfall - aus dem Wasser. Bei laufenden Reanimationsversuchen wurde der junge Mann mit einem Rettungswagen noch in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurz darauf starb.

