A4: Anrufer melden Fußgänger auf Autobahn - kurz danach ist er tot

Auf der A4 ist am Dienstagabend ein Fußgänger angefahren und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, meldeten Anrufer gegen 21 Uhr eine Person, die zu Fuß auf dem rechten Fahrstreifen zwischen den Anschlussstellen Hermsdorfer Kreuz und Stadtroda unterwegs war. Als die Polizei eintraf, lag der Mann bereits tot auf dem Beschleunigungsstreifen der Raststätte Teufelstal in Richtung Frankfurt. Ein Fahrzeug hatte den 33-Jährigen erfasst und mehrere Meter mitgeschleift. Der Unfallfahrer war geflüchtet. Bei der Fahndung nach ihm, entdeckten die Beamten auf der A4 im Bereich Erfurt West einen Kleintransporter mit erheblichen Frontschäden. Sie stoppten den Wagen und nahmen den 33-Jährigen fest. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.

Quelle: Polizei Thüringen

Neumünster: Tapeten-Streit bringt 23-Jährigen in Schwierigkeiten

Ein lautstarker Streit mit seiner Freundin über Tapeten hat einen 23-Jährigen im schleswig-holsteinischen Neumünster in größere Schwierigkeiten gebracht. Beamte der Bundespolizei schritten nach eigenen Angaben vom Mittwoch ein, als das junge Paar im Bahnhof von Neumünster derart heftig über die Art der Wanddekoration ihrer künftigen gemeinsamen Wohnung aneinandergeriet, dass eine körperliche Auseinandersetzung drohte.

Wie die Bundespolizei Flensburg mitteilte, forderten die Beamten den Mann und seine Lebensgefährtin auf, ihren mitten auf einem Bahnsteig ausgetragenen Streit beizulegen und ließen sich die Ausweise zeigen. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den 23-Jährigen ein Haftbefehl vorlag, weil er eine Geldstrafe wegen Betrugs nicht bezahlt und die alternativ verhängte Haftstrafe von 140 Tagen nicht angetreten hatte.

Die geforderte Strafe von 1745 Euro konnte er laut Bundespolizei allerdings aufbringen, so dass er das Revier der Beamten nach dem Vorfall vom Dienstag wieder verlassen konnte. Er blieb auf freiem Fuß.

Quelle: AFP

Norderney: DNA-Analyse nach Schädelfund

Ein von Touristen gefundener menschlicher Schädel vom Strand der Insel Norderney ist vergleichsweise jung und wird nun beim Landeskriminalamt (LKA) untersucht. Der Schädel sei beim LKA wegen einer DNA-Analyse, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Außerdem stehe man im Austausch mit Vermisstenstellen, allerdings bisher ohne Ergebnis. Der Schädel, an dem der Unterkiefer fehlt, wurde im Februar auf der ostfriesischen Insel entdeckt.

Die Polizei schließt mittlerweile aus, dass die Knochen Jahrhunderte alt sind. Eine mögliche Erklärung hatte zunächst gelautet, dass sie von einem früheren Friedhof der Insel stammen und aufgespült wurden. Ob ein Unfall oder auch ein Verbrechen hinter dem Fund steckten, sei aktuell nicht zu sagen, sagte die Sprecherin. Zuvor hatte die "Ostfriesen-Zeitung" berichtet. Ergebnisse des Gentests werden erst in einigen Monaten erwartet.

Quelle: DPA

Celle: 13-jähriger Junge tot in Wohnung gefunden

Ein 13 Jahre alter Junge ist tot in der Wohnung eines Bekannten in Celle entdeckt worden. Nach Polizeiangaben ist bisher völlig unklar, wie der Junge ums Leben kam. Es gebe zunächst "keine neuen Erkenntnisse", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Celle am Mittwochmorgen. Spuren von Gewalteinwirkung gab es nicht. Nun wird auf das Ergebnis der rechtsmedizinischen Untersuchung gewartet. Der Vater des Jungen hatte seinen Sohn am Sonntagabend als vermisst gemeldet. Am Montag wurde das Kind in der Wohnung entdeckt, in der ein 18-jähriger Bekannter des Jungen gemeldet ist. Die Polizei wollte zunächst keine weiteren Details zu dem Fall nennen.

Quelle: DPA

Essen: Tonnenschwere Stahlkonstruktion zusammengebrochen

In Essen ist in der Nacht zu Mittwoch eine tonnenschwere Stahlkonstruktion an einer Brückenbaustelle zusammengebrochen. Wie Radio Essen berichtete, passierte der Unfall gegen 3.15 Uhr auf der Bottroper Straße. Ein Arbeiter, der auf dem Stahlträger stand, wurde rund fünf Meter mit in die Tiefe gerissen. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße sowie die Bahnstrecke unter der Brücke sind bis auf weiteres gesperrt. Die Oberleitung ist abgerissen, Züge werden teilweise umgeleitet.

Quelle: Radio Essen

Saarbrücken: Fußballfans sorgen nach DFB Pokal-Spiel für größeren Polizeieinsatz

Als erster Viertligist in der Geschichte des DFB-Pokals ist am Dienstagabend der 1. FC Saarbrücken ins Halbfinale eingezogen. Der Regionalligist bezwang den Fußball-Bundesligisten Fortuna Düsseldorf am Dienstagabend im Viertelfinale mit 7:6 (1:1, 1:1, 1:0) im Elfmeterschießen. Inmitten des Nauwieser Viertels feierten die Fans den Sieg so laut, dass die Polizei mit einem Großaufgebot ausrücken musste. Wie die Beamten am Mittwochmorgen berichteten, hatten rund 70 Fans gefeiert und Feuerwerkskörper gezündet. Ab 23.30 Uhr gingen bei der Polizei etliche Anrufer von Anwohnern ein, die sich dadurch gestört fühlten. In der Folge musste ein Großaufgebot der Polizei - teils aus verschiedenen Teilen des Saarlandes einschließlich der Bundespolizei - anrücken, um die Feierwütigen zu einem gemäßigterem Verhalten aufzufordern. Gegen 2.30 Uhr war der Einsatz beendet. Dabei wurde ein Streifenwagen mit einem Graffiti besprüht, die Ermittlungen nach den Tätern wurden eingeleitet.

Quelle: Polizei Saarbrücken-Stadt

Würzburg: Nach Missbrauchskandal mehr als 40 Verdächtige ermittelt

Der Fall des wegen schweren sexuellen Missbrauchs angeklagten Logopäden aus Würzburg hat eine internationale Dimension. Etwa ein Jahr nach der Festnahme des 38-Jährigen hat die Polizei weitere 42 Verdächtige ermittelt. Die meisten Verfahren seien an die jeweils örtlich zuständige Staatsanwaltschaft in Deutschland abgegeben worden; 17 Fälle an Behörden im Ausland. "Zu den jeweiligen Ländern kann ich aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben machen", sagte Oberstaatsanwalt Thomas Goger von der Zentralstelle Cybercrime Bayern, die bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg angesiedelt ist. Konkret gehe es um Besitz und Verbreitung kinderpornografischer Schriften und sexuellen Missbrauch von Kindern.

Bei dem angeklagten Sprachtherapeuten, der sich von diesem Donnerstag an vor dem Landgericht Würzburg verantworten muss, waren knapp 23.000 Dateien mit kinderpornografischen Inhalten entdeckt worden. Diese brachten Ermittler, etwa in den USA, auf die Spur von mutmaßlichen Tätern. Weitere geplante Taten hätten so verhindert werden können, hieß es im vergangenen September zum Abschluss der Ermittlungen gegen den Logopäden.

Nachrichten von Dienstag, den 3. März

Ansbach: Büro von Gerichtsvollzieher mit Messer überfallen

Die Polizei im Raum Ansbach in Bayern fahndet nach einem Mann, der am Morgen mit einem Messer bewaffnet das Büro eines Gerichtsvollziehers überfallen haben soll. Eine Person sei verletzt worden, schwebe aber nicht in Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher. Über das Motiv des Angreifers sei bisher nichts bekannt. Ob es sich bei dem Opfer um den Gerichtsvollzieher handelt, konnte der Polizeisprecher ebenfalls nicht bestätigen. Der Mann sei zu Fuß geflüchtet. Die Polizei sucht unter anderem mit Hilfe eines Hubschraubers.

Quelle: DPA

Varel: Aldi-Markt wegen Bananenspinne geräumt

Im niedersächsischen Varel hat die Polizei einen Aldi-Markt geräumt. "Der Markt ist aufgrund des gemeldeten Verdachts einer Bananenspinne geräumt und geschlossen worden", twitterte die Polizei. Die zuständigen Behörden seien alarmiert hieß es.

In #Varel beim Aldi-Markt laufen aktuell polizeiliche Maßnahmen. Der Markt ist aufgrund des gemeldeten Verdachts einer #Banenenspinne geräumt und geschlossen worden.

Die zuständigen Behörden sind alarmiert.

Wir berichten nach! *sh pic.twitter.com/2s7K0VzNbU — Polizei Wilhelmshaven/Friesland (@Polizei_WHV_FRI) March 3, 2020

Quelle: Polizei Wilhelmshaven/Twitter

Tannroda: Auto fährt durch Fluss und wird abgetrieben

Ein Auto ist in Thüringen beim Durchqueren eines Flusses abgetrieben worden. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, wollte der 34-jährige Fahrer in Bad Berka die Ilm an einer Stelle mit Niedrigwasser durchqueren. Der 34-Jährige, seine 20 Jahre alte Begleiterin und ein Kleinkind, das sich ebenfalls im Wagen befand, wurden den Angaben zufolge durchnässt. Sie wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Das Auto wurde von der Feuerwehr geborgen. Es wurde etwa 100 Meter weit abgetrieben, bevor es im Flussbett hängen blieb. Der Fahrer habe angegeben, den Fluss regelmäßig zu queren. Am Montagnachmittag sei er jedoch nach eigenen Angaben von "einer Welle" überrascht worden, hieß es bei der Polizei.

Quelle: DPA

München: Streit um Hund in U-Bahn – Mann zückt Taschenmesser

Bei einem Streit wegen eines Hundes in einer Münchner U-Bahn hat ein Mann seinen Kontrahenten mit einem Taschenmesser leicht verletzt. "Am Dienstagvormittag kam es zu Streitigkeiten zwischen zwei Personen - ausgelöst durch einen Hund", sagte ein Polizeisprecher. Einer der Kontrahenten habe dabei ein Taschenmesser eingesetzt und dem Opfer eine oberflächliche Schnittverletzung zugefügt. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht, der Täter festgenommen. Nähere Angaben zu den beiden machte die Polizei zunächst nicht.

Der Vorfall mitten im Berufsverkehr hatte für Aufregung gesorgt. Die Polizei und Mitarbeiter des U-Bahn-Sicherheitsdienstes rückten mit mehreren Einsatzkräften an. Die U-Bahn wurde an der Station Dietlindenstraße gestoppt. "Das war aber alles halb so wild", sagte der Polizeisprecher. "Auch die Verkehrsbehinderung bei der U-Bahn war nach kurzer Zeit wieder vorbei." Mehrere Medien hatten zuvor über den Fall berichtet.

Quelle: DPA

Köln: Straße nach Wasserrohrbruch abgesackt

In Köln ist wegen eines Wasserrohrbruchs eine Straße großflächig abgesackt. Die Innere Kanalstraße ist daher am Dienstag zwischen Escher Straße und Neusser Straße in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Es muss mit erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Wie die Stadt auf ihrer Internetseite berichtete, wurden auf Veranlassung der RheinEnergie die Zufahrten von der Autobahn 57 und aus Richtung Aachener Straße auf die Innere Kanalstraße in Richtung Zoo komplett gesperrt. Die Stadt empfiehlt Verkehrsteilnehmern, den Bereich großräumig zu umfahren. Auch die Busse der Linien 127 und 142 können nicht ihre vollständige Strecke fahren. Eine Umleitung sei nicht möglich, twitterten die Kölner Verkehrsbetriebe.

⚠️ Linien 127 + 142: Sperrung wegen Wasserrohrbruch



Der Streckenabschnitt zwischen Nippes S-Bahn und Merheimer Platz bzw. Ebertplatz kann nicht befahren werden. Beide Linien starten bzw. enden an der (H) Nippes S-Bahn. Eine Umleitung ist nicht möglich.https://t.co/Njpol6z18g — KVB AG (@KVBAG) March 2, 2020

Quelle: Stadt Köln

Berlin: Polizei sucht nach Mord an Mutter und Kind nach Zeugen

In Berlin sucht die Polizei nach dem Doppelmord an einer Mutter und ihrem Kind nach Zeugen. Wie die Beamten berichteten, wurde die 38-jährige Frau und ihre neunjährige Tochter am Samstag, den 29. Februar, tot in einer Wohnung in Marzahn-Hellersdorf aufgefunden. Der oder die Täter verwendeten bei der Tat unter anderem einen Feuerlöscher, der mit in die Wohnung gebracht wurde. Die Hintergründe zur Tat sind bislang noch unklar. Die Polizei sucht nach Zeugen, die am besagten Tag zwischen 7 und 18 Uhr auffällige Beobachtungen im Bereich des Tatortes an der Wörlitzer Straße gemacht haben. Hinweise nimmt die Mordkommission unter der Telefonnummer 030/ 46 64 91 14 44 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Quelle: Polizei Berlin

Schleswig-Holstein: Razzia gegen mutmaßliche Rechtsextremisten

Das Landeskriminalamt Schleswig-Holstein führt seit Dienstagmorgen eine bundesweite Razzia gegen Anhänger der rechten Szene durch. Wie die Beamten berichteten, werden seit 6 Uhr Wohnungen von 12 Beschuldigten im Alter von 19 bis 57 Jahren in Schleswig-Holstein und anderen Bundesländern durchsucht. Es besteht der Verdacht, dass sich die Beschuldigten mit weiteren Personen im Juli 2019 in Bad Segeberg zu der rechtsextremen Gruppierung "Aryan Circle Germany" zusammengeschlossen zu haben, deren Zweck darin besteht, fremdenfeindlich motivierte Körperverletzungen und Sachbeschädigungen sowie Straftaten nach dem Waffengesetz zu begehen. Einige Personen sind laut Polizei in der Vergangenheit bereits durch fremdenfeindliche Straftaten oder durch Verstöße gegen das Waffengesetz aufgefallen.

Quelle: Landeskriminalamt Schleswig-Holstein

Nachrichten von Montag, den 2. März

Bochum: Fahranfänger fährt 510-PS-Auto zu Schrott

Ein 18 Jahre alter Fahranfänger hat in Bochum ohne Erlaubnis eine Spritztour gemacht – und dabei einen 510 PS starken Wagen zu Schrott gefahren. Der junge Mann war mit seiner 16 Jahre alten Beifahrerin auf der Autobahn 40 in Richtung Dortmund unterwegs, als er die Kontrolle über den PS-starken Wagen verlor. Laut Angaben der Polizei vom Montag beschleunigte er, wechselte die Spuren und prallte dabei gegen eine Betonwand. Das Auto drehte sich und stieß mit dem Heck noch einmal gegen die Wand.

Beide Insassen kamen in ein Krankenhaus, die 16-Jährige wurde bei dem Unfall in der Nacht zu Sonntag leicht verletzt. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 50.000 Euro. Der junge Mann hatte sich den Angaben zufolge unbemerkt den Autoschlüssel seines Vaters genommen, dem der Wagen von einem Bekannten zur Überführung anvertraut worden war.

Quelle: DPA

Essen: Nach Unfall an Haltestelle – ein Opfer weiter in Lebensgefahr

Nach dem schweren Verkehrsunfall mit zwölf Verletzten an einer Essener Straßenbahnhaltestelle schwebt eines der Opfer weiter in Lebensgefahr. Der Gesundheitszustand der beiden anderen lebensgefährlich Verletzten habe sich nach aktuellem Stand gebessert, teilte die Polizei am Montag mit. Die Ursache des Unfalls vom Samstagnachmittag war demnach zunächst weiter unklar.

Eine 81-jährige Autofahrerin hatte an der Bahnhaltestelle mehrere Menschen erfasst und zehn Passanten verletzt. Auch die Seniorin am Steuer und ihr Beifahrer trugen Verletzungen davon.

Quelle: AFP

Cottbus: 31-Jähriger offenbar in Innenstadt erschossen

In der Cottbuser Innenstadt ist ein Mann offenbar erschossen worden. Die Polizei wurde nach eigenen Angaben am Sonntagabend in einen Park gerufen, nachdem Zeugen dort Schüsse gehört und einen schwer verletzten Mann gefunden hatten. Bei dem Mann handle es sich um einen 31-jährigen Deutschen aus der Region, hieß es.

Trotz Reanimationsversuchen sei er noch vor Ort verstorben, teilte die Polizei weiter mit. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft zum Tathergang dauerten am Montag an, wie ein Polizeisprecher sagte.

Quelle: AFP

Mölln: Zwei Tote in Wohnwagen gefunden

Die Feuerwehr hat am Montag bei Löscharbeiten auf dem Hof eines Autohauses in Schleswig-Holstein zwei Leichen entdeckt. Dort waren am Morgen aus zunächst unbekannter Ursache zwei Wohnwagen in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte. Bei Nachlöscharbeiten auf dem Hof in Mölln im Kreis Herzogtum Lauenburg seien in den völlig ausgebrannten Fahrzeugen die beiden Toten gefunden worden. Deren Identität stand zunächst nicht fest. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. Zuvor hatten Medien darüber berichtet.

Quelle: DPA

Frankfurt: Flughafen stellt Flugbetrieb wegen Drohnensichtung ein

Der Flughafen in Frankfurt am Main hat seinen Flugbetrieb am Montagmittag vorübergehend eingestellt. Gegen kurz vor 12 Uhr twitterte die Bundespolizei, dass eine Drohne gesichtet wurde und die Deutsche Flugsicherung deshalb zurzeit keine Start- und Landeerlaubnisse erteile. Wie viele Flüge ausfallen und wie viele Passagiere betroffen sind, ist bislang noch unklar.

Quelle: Twitter Bundespolizei Flughafen Frankfurt

Am #Flughafen #Frankfurt wurde eine #Drohne gesichtet. Die DFS @dfs_de erteilt deshalb zurzeit keine Start- und Landeerlaubnisse. Landes- und #Bundespolizei sind gemeinsam zur Aufklärung und Gefahrenabwehr im Einsatz. Es kann zu Verzögerungen und Flugverspätungen kommen. pic.twitter.com/MHei75oStc — Bundespolizei Flughafen Frankfurt am Main (@bpol_air_fra) March 2, 2020

Freiburg: Mutmaßlicher Auftragsmörder vor Gericht

Nach dem gewaltsamen Tod eines 24 Jahre alten Mannes in Freiburg hat der Prozess gegen einen mutmaßlichen Auftragsmörder begonnen. Der 33 Jahre alte Deutsche habe sein Opfer mit zwei Kopfschüssen aus nächster Nähe getötet, sagte Staatsanwalt Matthias Rall zum Prozessauftakt vor dem Landgericht Freiburg am Montag. Der Angeklagte habe im Auftrag eines 39 Jahre alten Freiburger Rechtsanwalts gehandelt. Der Mann, der nun vor Gericht steht, habe von dem Juristen dafür die Tatwaffe und als Lohn für den Mord 50.000 Euro erhalten. Hintergrund waren der Anklage zufolge Drogen- und Geldgeschäfte.

Die Tat hatte sich Mitte Juli vergangenen Jahres in einem Gewerbegebiet in Freiburg ereignet. Der Angeklagte wurde im vergangenen August festgenommen. Er sitzt seither in Haft. Die Anklage laute auf Mord, sagte der Staatsanwalt.

Der Rechtsanwalt - der mutmaßliche Drahtzieher des Verbrechens - war knapp drei Wochen nach der Tat festgenommen worden. Er hatte laut den Ermittlern von dem 24-Jährigen, der Opfer des tödlichen Verbrechens wurde, eine große Summe aus Drogengeschäften aufbewahrt. Aus Geldgier habe er den Mord in Auftrag gegeben. Der Jurist hatte sich im vergangenen November im Gefängnis in seiner Zelle das Leben genommen.

Quelle: DPA

Usedom: Feuer vernichtet 100 Strandkörbe

Ein Feuer auf der Ostsee-Insel Usedom hat in er Nacht zu Montag rund 100 Strandkörbe vernichtet. Wie die Polizei am Morgen berichtete, hatte ein Zeuge gegen kurz vor Mitternacht den Notruf gewählt, weil ein Taxi in einem Gewerbegebiet in Flammen stand. Das Feuer griff auf ein Winterlager über, in dem die Strandkörbe gelagert waren. Auch mehrere Carports fielen den Flammen zum Opfer.

Quelle: Polizei Neubrandenburg

A45: Alkoholisierter Geisterfahrer verursacht Unfall

Ein 39 Jahre alter Autofahrer ist am frühen Montagmorgen falsch auf die Autobahn 45 aufgefahren und mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen. Die 27 Jahre alte Fahrerin des entgegenkommenden Autos sei bei dem Unfall leicht verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei.

Nach ersten Erkenntnissen war der 39-Jährige an der Anschlussstelle Dillenburg falsch auf die A45 in Richtung Haiger aufgefahren. Nach etwa 500 Metern prallte er gegen das Auto der 27-Jährigen, das durch den Aufprall weiter gegen einen Sattelzug schleuderte. Der Geisterfahrer und der 56-jährige Fahrer des Lkw wurden demnach nicht verletzt.

Ein Alkoholtest ergab bei dem 39-Jährigen einen Wert von knapp ein Promille. Ihn erwartet ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Quelle: DPA

Dortmund: Restaurant wegen Feuer evakuiert

Wegen eines Feuers in einem Edelstahlschornstein musste am Samstagabend ein Restaurant in Dortmund geräumt werden. Wie die Feuerwehr am Montagmorgen mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 21.30 Uhr alarmiert. Durch einen Rückstau ableitender Kochgase im Restaurant wurden dort schon leichte Kohlenmonoxidgase gemessen. Die Feuerwehr schnitt den Außenschornstein, um das Feuer zu löschen. Verletzt wurde niemand. Das Restaurant ist bis auf weiteres geschlossen.

Quelle: Feuerwehr Dortmund

Karlsruhe: Zahlreiche Einsätze wegen Sturmtiefs

Das stürmische Wetter hat die Polizei in Karlsruhe in Atem gehalten. Wie die Beamten am Montagmorgen berichteten, mussten die Beamten zu mehr als 100 Einsätzen in rund zwei Stunden ausrücken. Umgestürzte Bäume sorgten im Stadt- und Landkreis für etliche Behinderungen. Auch die Feuerwehren waren im Dauereinsatz. Bis auf zwei Streckenabschnitte konnten alle Störungen beseitigt werden. Gesperrt bleiben mussten die L 604, zwischen der Waldstadt und Eggenstein, sowie die K 3525, zwischen Hambrücken und Weiher. Durch den Windbruch, herabfallende Ziegel und sonstige Gegenstände seien zahlreiche Autos beschädigt worden, heißt es.

Quelle: Polizei Karlsruhe

Viersen: Zwei Polizeibeamtinnen mit Coronavirus infiziert

"Covid-19 macht auch vor der Polizei nicht halt", meldeten die Beamten der Kreispolizeibehörde Viersen am Sonntag. Demnach seien zwei Beamtinnen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Alle Mitarbeitenden, die in Kontakt mit den Beamtinnen gestanden haben, seien informiert. Vorsorglich blieben mehrere Mitarbeitende in häuslicher Isolation. Auch Bürgerinnen oder Bürger, die in Kontakt mit den Beamtinnen stünden, seien informiert worden. Die beide Betroffenen zeigten jedoch keine Krankheitssymptome und befänden sich in häuslicher Isolation.

Quelle: Polizei Viersen

