Neubrandenburg: Nachbar nach Lärmbeschwerde getötet – Vater und Sohn in Haft +++ Werdohl: Polizisten leisten auf Kuhweide Geburtshilfe +++ Grönwohld: Auf Spielplatz gefundener Toter – Polizei verhaftet 21-jährigen Geschäftspartner +++ Panorama-Nachrichten aus Deutschland.

Hamburg: Grabstätte von Jan Fedder beschädigt

Unbekannte Täter haben die Grabstätte von Jan Fedder auf dem Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg beschädigt. Sie hätten sich am Torbogen und der verschlossenen Pforte, die zum eigentlichen Grab führen, zu schaffen gemacht, sagte eine Sprecherin des Friedhofs am Montag. Zuerst hatte das "Hamburger Abendblatt" berichtet. Der Zugang zur Grabstätte wurde abgesperrt, Flatterband und ein "Betreten verboten"-Schild weisen Besucher darauf hin, dass die letzte Ruhestätte des Schauspielers nicht öffentlich zugänglich ist. Fedder ("Großstadtrevier") war Ende Dezember 2019 nach langer Krankheit im Alter von 64 Jahren gestorben.

Quelle: DPA

Neubrandenburg: Nachbar nach Lärmbeschwerde getötet – Vater und Sohn in Haft

Für den gewaltsamen Tod eines Nachbarn, der sich über Lärm bei einer Grillfeier beschwert hatte, müssen ein Vater und sein Sohn aus Mecklenburg-Vorpommern mehrere Jahre in Haft. Das Landgericht Neubrandenburg befand den 40-jährigen Vater am Montag des Totschlags und Widerstands gegen Polizisten sowie den Sohn des versuchten Mordes für schuldig. Der Ältere erhielt fünf Jahre und neun Monate Freiheitsstrafe und muss in eine Entziehungsanstalt. Der 18-Jährige erhielt vier Jahre und neun Monate Jugendstrafe. Nach Auffassung der Strafkammer hat der Vater den Nachbarn im Juni 2019 im Hinterhof des Wohnhauses so brutal geschlagen und getreten, dass dieser bewusstlos wurde. Der Sohn habe dem Bewusstlosen danach eine Flasche mit Wasser in den Mund gesteckt und ihm die Nase zugehalten. Beide Männer waren kurz nach der Tat gefasst worden.

Quelle: DPA

Werdohl: Polizisten leisten auf Kuhweide Geburtshilfe

Polizisten haben auf einer Kuhweide im Märkischen Kreis in Nordrhein-Westfalen tatkräftige Geburtshilfe geleistet. Ein Spaziergänger alarmierte am Sonntag die Beamten in Werdohl, nachdem er eine kalbende Kuh entdeckt hatte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das Tier hatte offenbar größere Probleme. Als eine Streife an der Weide eintraf, guckten bereits die Vorderläufe des Kälbchens und ein Teil des Kopfs aus der Mutter heraus. Die Polizeibeamten packten umgehend an und zogen den kleinen Bullen heraus. Nicht nur die Mutterkuh, sondern auch die Polizeibeamten waren nachher "entkräftet und erleichtert", schrieb die Polizeiwache. Der Bauer brachte die Mutterkuh samt Minibullen später auf seinen Hof.

Kein Tag wie jeder andere: Im nordrhein-westfälischen Werdohl wurden Polizisten zu einer Kuh gerufen, die sich mitten im Geburtsprozess befand. © Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / DPA

Quelle: AFP

Göttingen: Versuchter Mord? Zwei Jugendliche verletzten 15-Jährigen schwer

Zwei Jugendliche sollen in Göttingen versucht haben, einen 15-Jährigen zu töten. Er habe massive Verletzungen an Kopf und Oberkörper, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der zuständige Haftrichter erließ Haftbefehle wegen des Verdachts des versuchten Mordes gegen eine 15-Jährige und einen 16-Jährigen aus Göttingen. Opfer und mutmaßliche Täter sind den Angaben zufolge miteinander bekannt. Die beiden Verdächtigen kamen in Haft. Beide äußerten sich bislang nicht zu den Vorwürfen. Ersten Ermittlungen zufolge wurde der 15-jährige Göttinger Samstagnacht vermutlich unvermittelt von den beiden Jugendlichen angegriffen und mit einem unbekannten "scharfen Gegenstand" an Kopf und Oberkörper verletzt. Er konnte fliehen und setzte einen Notruf ab. Rettungskräfte brachten ihn mit schweren, "potenziell lebensgefährlichen Verletzungen" in die Göttinger Universitätsmedizin. Die mutmaßlichen Täter flüchteten zunächst. Wenig später aber nahmen Beamte die beiden in einer Wohnung in der Nähe des Tatortes fest.

Quelle: DPA

Grönwohld: 21-Jähriger wegen dringendem Mordverdacht festgenommen

In der vergangenen Woche wurde im schleswig-holsteinischen Grönwohld ein 22-Jähriger leblos auf einem Spielplatz gefunden. Am Sonntag verhaftete die Polizei nun einen 21-Jährigen, der ein Bekannter des Toten war und unter Verdacht steht, ihn heimtückisch ermordet zu haben. Wie die Beamten berichten, hatten sich beide auf dem Spielplatz verabredet. Ersten Ermittlungen zufolge standen sie in einer geschäftlichen Verbindung. Um welche Geschäfte es sich dabei handelte, blieb bislang offen. Der Tatverdächtige soll den ahnungslosen 22-Jährigen von hinten mit einem Messer angegriffen haben, mehrere Anwohner berichteten von Schreien des Opfers, das wenig später verblutete. In der Wohnung des 21-Jährigen stellten die Beamten mehrere Messer sicher – ob es sich bei einem von ihnen um die Tatwaffe handelt, war noch nicht bekannt. Der Tatverdächtige selbst hatte sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Quelle: Staatsanwaltschaft Lübeck, Polizeidirektion Lübeck

Baiersbronn: Radfahrer von Zug erfasst und getötet

Ein 61-jähriger Radfahrer ist im baden-württembergischen Baiersbronn von einem Zug erfasst und getötet worden. Wie die Polizei in Pforzheim am Sonntagabend mitteilte, wollte der Mann bei Rotlicht und geschlossener Schranke die Gleise überqueren. Dabei wurde er von einer herannahenden Regionalbahn erfasst. Der Radfahrer wurde durch den Aufprall rund 30 Meter durch die Luft geschleudert. Wiederbelebungsversuche bleiben ohne Erfolg. Er starb noch an der Unglücksstelle.

Quelle: DPA

Albstadt: 90-Jähriger vom eigenen Traktor überrollt

Ein 90 Jahre alter Mann ist in Albstadt in Baden-Württemberg von seinem eigenen Traktor überrollt und schwer verletzt worden. Der Mann habe den Traktor am Samstag vorglühen wollen und dabei vor dem Hinterrad gestanden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Plötzlich habe die Maschine einen Satz nach vorne gemacht und den Senior überrollt. Ein Nachbar habe Hilferufe gehört und die Rettungskräfte alarmiert. Der 90-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Quelle: DPA

Seester: Feuerwehr rettet Kühe aus Güllegrube

Neun in eine Güllegrube gestürzte Kühe hat die Feuerwehr auf einem Bauernhof in Seester (Landkreis Pinneberg) gerettet. Die Tiere waren am Sonntagnachmittag durch den Boden ihres Stalls in die darunter liegende Güllegrube gefallen, wie die Feuerwehr am Abend mitteilte. Mithilfe eines Baggers und weiterer landwirtschaftliche Fahrzeuge seien weitere Elemente des Spaltbodens aufgenommen worden, unter dem sich über die ganze Ausdehnung des Stalls die Güllegrube erstreckte. Das Becken war nach den Angaben zu einem knappen Meter mit Gülle gefüllt. Durch eine Öffnung in der Außenwand wurden die Kühe schließlich ins Freie getrieben. Sie seien unverletzt geblieben. Die Feuerwehrleute waren mit Wathosen im Einsatz.

Quelle: DPA

Aletshausen: Rentner trocknet Walnüsse mit Föhn und verursacht Brand

Ein Rentner hat Walnüsse mit einem Föhn getrocknet und so einen Brand bei Aletshausen in Bayern verursacht. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wollte der 81-Jährige am Morgen feuchte Walnüsse, die in einem Drahtkorb gelagert waren, trocken föhnen. Den Föhn ließ er dabei unbeaufsichtigt auf einem Holzregal liegen. Nach den Angaben überhitzte der Föhn und steckte ein Regal in Brand. Als der Rentner den Rauch bemerkte, verließ er das Bauernhaus und rief die Feuerwehr. Diese löschte den Brand, bevor er sich im Haus ausbreitete. Dabei waren 65 Rettungskräfte im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Quelle: DPA

Minden: Fensterpuppe mit Presseschild hängt an Strick – Polizei ermittelt

Der Staatsschutz der Polizei ermittelt wegen einer in Minden an einem Strick um den Hals aufgehängten Schaufensterpuppe, die ein Pappschild mit der Aufschrift "Covid-Presse" getragen hat. Nach Angaben der zuständigen Polizei in Bielefeld war die an einer Fußgängerbrücke baumelnde Puppe am Samstagmorgen gemeldet und von Beamten abgenommen worden. Auch die Augen der Figur waren verbunden, dort stand der Polizei zufolge das Wort "blind".

Der Staatsschutz prüfe nun, ob die Aktion einen strafrechtlich relevanten Hintergrund habe, sagte ein Polizeisprecher. Wer die Puppe an die Brücke gehängt hat, blieb zunächst unklar. Zuvor hatten das "Mindener Tageblatt" und andere Medien berichtet.

Quelle: DPA

Nachrichten aus der Woche vom 19. bis 25. Oktober 2020 lesen Sie hier.