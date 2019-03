Hahnbach: Landwirt sät riesigen Heiratsantrag

Im bayerischen Hahnbach hat ein Landwirt seiner Freundin einen ebenso ungewöhnlichen wie kreativen Heiratsantrag gemacht. So hatte Bauer Florian Weiß die Frage aller Fragen - in seinem Fall "Mogst mi heiran?" - bereits vor einigen Monaten in ein Feld gesät, um nun die Früchte seiner Arbeit zu "ernten". "Das war eine Nacht- und Nebelaktion", erzählte der 24-Jährige der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Zuvor hatte "onetz.de" berichtet.

Im vergangenen Herbst habe er die Gerste mit einer modernen und besonders präzise arbeitenden Maschine ausgesät, sagte Weiß. Ein paar Wochen wuchs das Ganze, bis er seine Freundin mit auf das Feld in Hahnbach bei Regensburg nahm, sich gemeinsam mit ihr von einem Kran in 30 Meter Höhe fahren ließ und seine Frage schließlich stellte. Sie sagte ja - die Hochzeit soll in diesem Oktober stattfinden.

Weiß und seine Freundin sind eigenen Angaben seit sechs Jahren ein Paar, seit zwei Jahren wohnen sie zusammen. Deshalb sei er vor dem Antrag durchaus optimistisch gewesen. Eher hatte er Sorge, dass sein Plan nicht funktionieren könnte. "Man braucht eine Kultur, die sich im Herbst entwickelt, damit man die Buchstaben lesen kann", erzählte er. Wegen der trockenen Witterung habe er zwischenzeitlich gefürchtet, dass die Saat nicht weit genug aufgehen könnte.

Büdingen: Betrunkener Vater fährt Kind zur Schule

Im hessischen Büdingen hat die Polizei einen 52-Jährigen erwischt, der stark angetrunken sein Kind mit dem Auto zur Schule brachte. Demnach hatten sich die Beamten für eine routinemäßige Kontrolle an der Schule positioniert, als ihnen nur zehn Minuten später der Vater ins Netz ging. Weil den Polizisten bei der Kontrolle Alkoholgeruch entgegen schlug, führten sie einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis: Der Mann saß mit fast 1,4 Promille am Steuer.

Dem 52-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, seinen Führerschein kassierten die Beamten ein. Zudem musste der Mann mit zur Blutentnahme. Ihn dürfte zudem ein Fahrverbot ins Haus stehen.

Neben dem alkoholisierten Vater stellten die Polizisten bei ihren Kontrollen fest, dass mehrere Kinder nicht richtig angeschnallt waren. Die erwischten Elternteile müssen nun mit einem Verwarngeld rechnen.

Weil am Rhein: Vermeintlich Toter schlief nur sehr fest

In Weil am Rhein (Baden Württemberg) hat ein vermeintlich toter Mann einen Einsatz von Rettungsdienst und Polizei ausgelöst. Demnach war der Mann während einer Busfahrt derart weggeschlummert, dass ihn andere Fahrgäste für tot hielten. "Nur durch die Setzung eines Schmerzreizes erwachte der Fahrgast aus seinem Tiefschlaf", schreiben die Beamten in ihrer Pressemitteilung zu dem Vorfall, der sich bereits am vergangenen Freitagabend ereignete. Der Bus setzte seine Fahrt anschließend normal fort.

Bad Vilbel: Neunjähriger verteilt Ersparnisse der Eltern

Eine kreative Idee, sein Taschengeld aufzubessern, hatte am Wochenende ein Neunjähriger aus dem hessischen Bad Vilbel. Wie die "Frankfurter Rundschau" zuerst berichtete, spazierte der Junge in der Nachbarschaft von Tür zu Tür und behauptete, Geldscheine gefunden zu haben, die er nun zurückgeben wolle. Als vermeintlich ehrlicher Finder hoffte auf einen entsprechenden Finderlohn. Während ihm einige Nachbarn ein paar Euro zusteckten, rief einer die Polizei, weil ihm die Sache merkwürdig vorkam. Die Beamten fanden bei dem Kleinen eine Tüte mit ca. 2700 Euro - wie er selbst zugab, die kompletten Ersparnisse seiner Eltern. Es stellte sich heraus, dass der Junge bereits 260 Euro unter den Nachbarn "verteilt" hatte. Die Empfänger der Scheine werden gebeten, den Eltern das Geld zurückzugeben.

Flensburg: Lkw-Fahrer nach Tod von 14-Jährigem verurteilt

Es war eine Tragödie auf dem ersten Schulweg nach den Sommerferien: Nach dem Tod eines 14-jährigen Radlers bei einem Abbiege-Unfall in Flensburg ist ein Lastwagenfahrer zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Das Amtsgericht sprach ihn am Montag der fahrlässigen Tötung schuldig. Laut Urteil hatte der heute 54-Jährige im Jahr 2017 den vorfahrtsberechtigten Schüler beim Abbiegen übersehen und überfahren. Die Richterin sah es beim Urteil als erwiesen an, dass der Lastwagenfahrer den tödlichen Unfall mit dem Zwölftonner hätte vermeiden können. Der Mann wurde zu einer Haftstrafe von acht Monaten, ausgesetzt auf Bewährung, verurteilt.

An der roten Ampel hatte der Mann laut Urteil nicht ausreichend auf den Radweg geachtet. Und auch als die Ampel auf Grün sprang und er abbiegen wollte, sei er nicht tastend und bremsbereit in die Kreuzung eingefahren. Der Junge, der am ersten Schultag nach den Sommerferien auf dem Weg zur Schule war, habe vergebens versucht auszuweichen, sagte die Richterin. Er wurde vom Lastwagen überrollt. Er starb am Nachmittag desselben Tages im Krankenhaus an seinen Verletzungen.

Königswinter: Tödlicher Lkw-Unfall, Probleme mit Rettungsgasse

Gleich mit zwei Sattelzügen kollidierte am Morgen auf der A3 im Berufsverkehr der Fahrer eines Pkw. Zwischen Siebengebirge und dem Kreuz Bonn/Siegburg fuhr er laut Polizei zunächst - offenbar mit hoher Geschwindigkeit - auf einen Lkw auf. Von diesem prallte er ab und wurde in der Folge von einem weiteren Lkw touchiert. Letztlich kam der Wagen an der Leitplanke zum Stehen. Rettungskräfte konnten den Fahrer nur noch tot aus dem völlig zerstörten Auto bergen. Wie ein Feuerwehrsprecher erklärte, habe es einmal mehr Probleme mit der Rettungsgasse gegeben. "Sie hat nicht funktioniert. Verschiedene Fahrzeuge standen im Weg", so der Sprecher.

Mörfelden: Betrunkener attackiert Lokführer mit Feuerlöscher

Weil dieser angeblich zu schnell fuhr, hat ein alkoholisierter Fahrgast am Sonntag den Lokführer eines ICE attackiert und zum Anhalten gezwungen. Wie die Bundespolizei mitteilte, schlug der aufgebrachte 30-Jährige mit einem Feuerlöscher die Glastür zum Führerstand ein, woraufhin der Lokführer den ICE in Richtung Paris schon am Bahnhof Mörfelden-Walldorf - also nur wenige Minuten nach der Abfahrt am Frankfurter Hauptbahnhof - stoppte. Er erlitt einen Schock - die ca. 400 Reisenden mussten ihre Fahrt in anderen Zügen fortsetzen. Eine Streife der Polizei nahm den aggressiven Mann aus Heidelberg schließlich fest. Ein Atemakoholtest ergab einen Wert von 1,73 Promille. Die Bundespolizei leitete gegen ihn Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, sowie Sachbeschädigung und Nötigung ein.

Fulda: Frau bringt Baby am Straßenrand zur Welt

Etwas zu eilig hatte es der Nachwuchs eines Paares, das am Sonntag auf dem Weg ins Krankenhaus war. Die werdenden Eltern stellten ihren Wagen im osthessischen Hünfeld am Straßenrand ab und informierten den Notarzt. Während Polizisten den Verkehr am Auto der kleinen Familie vorbei leiteten, kam der kleine Junge zur Welt. Laut Polizei gaben seine Eltern ihm den Namen Felix. "Also der Glückliche - das passt", so ein Polizeisprecher. Der 28-jährigen Mutter und dem Kind gehe es gut. Auch der Vater habe den aufregenden Einsatz gut überstanden.

Möckbühl: Sportwagen überschlägt sich, Fahrer tot

Auf der Autobahn A81 in der Nähe von Heilbronn ist am Sonntagabend der Fahrer eines Sportwagens ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtet, kam der 46-Jährige auf Höhe Mockbühl in Richtung Würzburg mit seinem Porsche ins Schleudern, der Wagen überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Der Notarzt konnte dem Mann nicht mehr helfen - er verstarb noch an der Unfallstelle. Warum er die Kontrolle über sein Auto verlor, war zunächst unklar.

