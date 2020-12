Mainz: Obdachlose Camperin in Zelt erfroren +++ Raunheim: 62-Jähriger fährt Mutter mit Kind an – absichtlich +++ Bad Honnef: Unbekannte demolieren mehr als 80 Autos +++ Berlin: Kind von Straßenbahn überrollt – leicht verletzt +++ Panorama-Nachrichten aus Deutschland.

Gießen: Halteseil gekappt – Polizei ermittelt gegen gegen Aktivist im Dannenröder Forst

Nach dem Umstürzen eines von Umweltaktivisten errichteten Baumstammgestells im hessischen Dannenröder Forst hat die Staatsanwaltschaft Gießen Ermittlungen wegen versuchten Totschlags aufgenommen. Gefahndet wird laut Polizeibericht vom Montag nach einem Aktivisten, der am 23. November das Halteseil eines sogenannten Duopods durchtrennt haben soll, wodurch dieser umgestürzt sein soll. Unterhalb des Gebildes hätten sich zu diesem Zeitpunkt mehrere Polizisten befunden. Diese konnten demnach "im letzten Moment zur Seite springen" und blieben deswegen unverletzt. Die Sicherheitskabine eines Baggers, der sich ebenfalls in der Gefahrenzone befunden habe, sei beschädigt worden. Der 51-jährige Baggerfahrer blieb unverletzt. Mehrere Zeugen beobachteten laut Staatsanwaltschaft einen Mann, der das Halteseil des Holzgestells durchtrennte. Ermittelt werde nun wegen versuchten Totschlags, des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie wegen Sachbeschädigung. Die Polizei fahndet mit Fotos nach dem Tatverdächtigen.

Quelle: AFP

Bremen: Lebensgefährten tödlich verletzt – Jugendstrafe für 20-Jährige

Das Landgericht Bremen hat eine 20 Jahre alte Frau unter anderem wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu einer Jugendstrafe von fünf Jahren und sieben Monaten verurteilt. Sie soll ihrem 24 Jahre alten Lebensgefährten am 31. Januar dieses Jahres in Bremen in der gemeinsamen Wohnung mit einem scharfkantigen Gegenstand tiefe und breite Schnittwunden zugefügt haben. Der Mann verblutete aufgrund der Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft hatte der Angeklagten Mord vorgeworfen. (AZ: 41 KLs 271 Js 900001/20 (1/20)

Die Deutsche wurde zudem der gefährlichen sowie vorsätzlichen Körperverletzung schuldig gesprochen, wie das Gericht am Montag in einer Pressemitteilung bekannt gab. Der Richter hatte die Öffentlichkeit gleich zu Beginn des Verfahrens am 10. Juli ausgeschlossen. In der Verhandlung würden möglicherweise auch Fragen zur Sexualsphäre erörtert, was geeignet sein könnte, die Angeklagte herabzusetzen oder zu stigmatisieren, so der Richter damals. Die Eltern des Opfers nahmen als Nebenkläger an dem Prozess teil. Auch bei der Urteilsverkündung am vergangenen Freitag blieb die Öffentlichkeit ausgeschlossen.

Quelle: DPA

Halle: Jogger rettet Sechsjährige aus der Saale

Ein Jogger hat am Nikolausmorgen in Halle (Sachsen-Anhalt) ein kleines Mädchen aus der eiskalten Saale gefischt und ihr gemeinsam mit einem Unterstützer wahrscheinlich das Leben gerettet. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 45-jährige Hobbysportler auf die Sechsjährige aufmerksam geworden, weil sie um Hilfe rief. Demnach unterbrach der Mann sein Training, sprang in den Fluss und brachte das Kind ans Ufer. Die Sechsjährige wurde in stabilem Zustand in ein Krankenhaus gebracht. Sie war kurz vor dem Vorfall als vermisst gemeldet worden. In Halle herrschten am Sonntagmorgen Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt.

Quelle: DPA

Mainz: Obdachlose Camperin in Zelt erfroren

Eine obdachlose Frau ist in Mainz in einem Zelt erfroren. Das habe die Obduktion der Leiche ergeben, teilte ein Sprecher der Polizei am Montag mit. Es gebe keine Hinweise auf Gewalt und ein Verbrechen. Nach Angaben der Polizei hatte eine Passantin die Frau am Freitagvormittag in einem Zelt in einer Parkanlage entdeckt und die Beamten verständigt. Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der Wohnsitzlosen feststellen. Wie lange die Frau in dem Park campiert hatte, konnte die Polizei nicht sagen. Die Temperaturen waren in den vergangenen Nächten in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt zum Teil unter den Gefrierpunkt gefallen.

Quelle: DPA

Raunheim: 62-Jähriger fährt absichtlich Mutter mit Kind an

Ein 62 Jahre alter Autofahrer soll am Samstag im hessischen Raunheim eine Mutter mit ihrem vier Jahre alten Kind beleidigt und angefahren haben. Wie die Polizei am Montag berichtet, war die 36-Jährige aus ihrem Wagen ausgestiegen, um ihre Tochter von der Rückbank zu holen. Den aktuellen Ermittlungen zufolge soll ein Mann mit seinem Auto direkt vor den beiden stehengeblieben sein. Demnach hupte er und ließ den Motor aufheulen, um die Frau dazu zu bewegen, die Straße zu verlassen. Später soll er sie beleidigt haben und ihr langsam gegen die Beine gefahren sein. Gegen den ungeduldigen Autofahrer ermittelt die Polizei nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung.

Quelle: Polizei Südhessen

Bad Honnef: Unbekannte demolieren mehr als 80 geparkte Autos

Im nordrhein-westfälischen Bad Honnef haben Unbekannte am Wochenende mehr als 80 geparkte Autos beschädigt. In der Nacht zum Samstag seien in mehreren Straßen im Stadtbereich Reifen zerstochen und Seitenscheiben eingeschlagen worden, teilte die Bonner Polizei am Montag mit. Ersten Schätzungen zufolge verursachten die Täter einen Sachschaden in Höhe zehntausender Euro. Laut Polizeibericht gehen die Ermittler davon aus, dass zum Wochenbeginn noch weitere Sachbeschädigungen bekannt werden. Zeugen des Vorfalls wurden um Hinweise auf die Täter gebeten.

Quelle: AFP

Hagen: 64-Jährige manipuliert Kennzeichen und greift Polizist an

Eine Autofahrerin hat dem Kennzeichen ihres Auto mit einem schwarzen Edding handschriftlich ein "E" für Elektrofahrzeug verpasst. Wie die Polizei am Montag berichtete, handelte es sich zwar um ein Elektrofahrzeug. Es selbst zu bemalen, ist jedoch unzulässig. Die 64-Jährige, die sich die Eintragung nach eigener Aussage nicht leisten konnte, diskutierte mit den Beamten und forderte diese indirekt dazu auf, ihr das E-Kennzeichen zu bezahlen. Später wurde sie laut Polizei auch handgreiflich gegenüber einem Beamten, der die Tasche der Frau nach den Papieren durchsuchte. Zuvor hatte sie sich geweigert, ihm diese auszuhändigen. Schließlich habe die Frau am Boden fixiert werden müssen, um sie zu beruhigen.

Quelle: Polizei Hagen

Berlin: Kind von Straßenbahn überrollt – leicht verletzt

Im Berliner Stadtteil Friedrichshain ist am Morgen im Berufsverkehr ein Kind auf die Gleise gestürzt und von einer an der Haltestelle einfahrenden Straßenbahn überrollt worden. Wie die Polizei per Twitter mitteilte, hatte es großes Glück wurde es dabei nur leicht verletzt. Demnach wird es in einem Krankenhaus untersucht. Wie die Polizei weiter berichtet, war die Landsberger Allee zwischen dem Platz der Vereinten Nationen und der Petersburger Straße in den Morgenstunden für die Verkehrsermittler gesperrt.

Nach ersten Erkenntnissen soll ein Kind an der Tram-Haltestelle Höhe Krankenhaus #Friedrichshain auf die Gleise gestürzt, von einer einfahrenden Tram überollt und offenbar nur leicht verletzt worden sein. Es wird im Khs. untersucht. Unsere Verkehrsermittler sind vor Ort.

^tsm https://t.co/w7RIqMpvdQ — Polizei Berlin (@polizeiberlin) December 7, 2020

Quelle: Polizei Berlin

Duisburg: Binnenschiffer leiden unter Rhein-Niedrigwasser

Der niedrige Wasserstand des Rheins belastet die Binnenschifffahrt. Viele Schiffe könnten nicht einmal die Hälfte der üblichen Ladung befördern, sagte Roberto Spranzi, Vorstandsmitglied im Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt, der Deutschen Presse-Agentur in Duisburg. Das führe zu erheblichen Mehrkosten. So könne ein sogenannter Schubverband mit 5200 Tonnen Tragfähigkeit derzeit teils nur noch 2200 bis 2400 Tonnen transportieren, wenn er den besonders niedrigen Pegel Kaub nahe dem Loreley-Felsen in Rheinland-Pfalz passieren wolle.

Aktuell liegen die Rhein-Wasserstände nach mehreren trockenen Monaten vor allem am Niederrhein teils noch deutlich unter dem mittleren Niedrigwasser. So lag der Pegel in Emmerich kurz vor der Grenze zu den Niederlanden am Freitagnachmittag bei 76 Zentimetern (mittleres Niedrigwasser 94 Zentimeter), in Duisburg-Ruhrort bei 236 Zentimetern knapp unter dem mittleren Niedrigwasser.

Quelle: DPA

