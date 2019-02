Freren: Hütte auf Campingplatz explodiert, weil Mann sich Zigarette anzündete?

Im niedersächsischen Freren ist es am Sonntagnachmittag auf einem Campingplatz zu einer Explosion gekommen. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, wurde ein 46-Jähriger dabei schwer verletzt. Die Schwester des Mannes bemerkte vor der Detonation Gasgeruch in der Holzhütte und öffnete gemeinsam mit ihrem Bruder die Fenster, damit das Gas, welches vermutlich aus einem Katalytofen ausströmte. Dann verließ sie die Hütte. Wenig später explodierte die Hütte und wurde dabei vollständig zerstört. Der 46-jährige Bewohner wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Er musste in ein Krankenhaus nach Lingen gebracht werden. Ersten Ermittlungen zufolge hatte er sich unmittelbar vor der Detonation eine Zigarette angezündet. Ob die Explosion dadurch ausgelöst wurde, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Edewecht: Navi lotst Audi-Fahrer in Küstenkanal

In Edewecht-Husbäke bei Oldenburg endete die Fahrt für einen Audi-Fahrer in einem Kanal. Wie die Polizei mitteilte, erhielten die Beamten am Sonntag gegen 18 Uhr einen Notruf, dass in Höhe eines Torfwerkes ein PKW in den Küstenkanal gefahren sein soll. Der Fahrer habe sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien können. Vor Ort erfuhren die Polizisten von dem 69-Jährigen, dass er von seinem Navigationssystem bei Dunkelheit und leichtem Regen im Kurvenbereich auf das Gelände eines Torfwerkes und dort neben einer Verladestation geradeaus über eine Hafenkante in den Küstenkanal gelotst wurde. Noch bevor der Wagen gesunken sei, habe er sich durch ein geöffnetes Seitenfenster befreien können. An Land hielt er ein vorbeifahrendes Auto an, dessen Fahrer schließlich den Notruf abgesetzt habe. Da der Audi mittlerweile vollständig gesunken und in dem trüben Wasser vom Ufer aus nicht mehr zu sehen war, wurden für die Such- und Bergungsarbeiten Einsatztaucher der DLRG angefordert. Zudem wurde der Schiffsverkehr gesperrt. Erst gegen 23 Uhr war der Einsatz beendet.





Quellen: Presseportal Polizei

Nachrichten aus Deutschland aus der Woche vom 21. bis zum 27. Januar finden Sie hier: