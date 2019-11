Saarbrücken: Autofahrer lässt schwer verletztes Kind am Straßenrand liegen

Ein Autofahrer hat in Saarbrücken einen Jungen mit seinem Wagen erfasst und schwer verletzt am Straßenrand liegen gelassen. Nach Zeugenaussagen stieg der Mann nach dem Unfall am Montag aus seinem Wagen, ging zu dem Sechsjährigen und beschimpfte das Kind, teilte die Polizei mit. Er habe sich danach vom Unfallort entfernt, ohne dem verletzten Jungen zu helfen. Dieser musste stationär in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen für den Unfall - zunächst war nur bekannt, dass es sich um ein grünes Auto handelte.

Quelle: DPA

Balve: Polizei blitzt Mutter mit Kinderwagen

Glück für einen Autofahrer im Sauerland: Genau in dem Moment, als er mit Tempo 61 in einer 50er-Zone geblitzt wurde, schob eine Frau einen Kinderwagen durchs Bild. Das Foto, das die Polizei am Montagmorgen veröffentlichte, zeigt Mutter und Kind im Buggy – Kennzeichen und Fahrer des Autos im Hintergrund sind verdeckt. In diesem Fall werde es für den Autofahrer "wohl keine Post nach Hause geben", notierte die Polizei zu dem ungewöhnlichen Foto, das bereits vor einer Woche in Balve (Brandenburg) entstanden sei. Der Fahrer des Wagens kann sich bei der Frau bedanken: 15 Euro Verwarnungsgeld hätte ihn das Blitzerfoto wohl gekostet.

Quelle: Polizei Märkischer Kreis

Ulm: Diebe klauen neun Paletten Parfüm aus LKW

Neun Paletten Parfüm haben Unbekannte in Baden-Württemberg aus einem Lastwagen gestohlen, während der Fahrer schlief. Wie die Polizei in Ulm am Montag mitteilte, parkte der Sattelzug in der Nacht zum Samstag im Stadtgebiet. Als der Fahrer am Morgen aufwachte, stellte er den Großdiebstahl von der Ladefläche fest. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter "eine gewisse Zeit für den Abtransport der Ware benötigten und mit einem größeren Fahrzeug da gewesen sein müssen". Die Beamten hoffen auf Zeugen.

Quelle: Polizeipräsidium Ulm

Magdeburg: 20-jähriger Fußgänger im Nebel überrollt

Ein 20-Jähriger ist bei einem Unfall auf der Autobahn 2 bei Hohe Börde (Sachsen-Anhalt) ums Leben gekommen. Der Mann habe die Fahrbahn am späten Sonntagabend zu Fuß überquert, teilte die Polizei am Montag mit. Der 61 Jahre alte Fahrer eines Kleintransporters konnte nicht mehr bremsen, erfasste den Fußgänger, der auf die linke Fahrspur geschleudert wurde. Dort sei er von zwei Autos überrollt worden, hieß es. Der 20-Jährige erlag noch vor Ort seinen schwerem Verletzungen. Zum Zeitpunkt des Unfall herrschte in der Region dichter Nebel. Weitere Verletzte gab es laut Polizei nicht. Warum der Mann die Autobahn zu Fuß betreten hatte, wird nun ermittelt.

Quelle: DPA

Gelsenkirchen: 80 Weihnachtsbäume geklaut

Mehr als 80 Weihnachtsbäume auf einen Schlag haben Unbekannte im nordrhein-westfälischen Gelsenkirchen gestohlen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden die Tannenbäume einer Werbegemeinschaft örtlicher Geschäfte im Gesamtwert von über tausend Euro zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag im Stadtteil Buer entwendet. Sie lagerten demnach vor einem leer stehenden Kaufhaus.

Wie die Baumdiebe ihre Beute abtransportierten, war laut Polizei zunächst unklar. Die Beamten baten mögliche Zeugen um Hinweise.

Quelle: DPA

Löningen: Wolf auf Bundesstraße überfahren

Ein Wolf ist auf der Bundesstraße 213 in Niedersachsen von einem Auto überfahren worden. Das Tier versuchte am Sonntagabend, die Straße zwischen Lastrup und Löningen (Landkreis Cloppenburg) zu überqueren, wie ein Polizeisprecher in der Nacht sagte. Eine 50-jährige Fahrerin habe das Tier mit ihrem Auto überfahren. Der Wolf starb, die Fahrerin blieb unverletzt. Der Kleinwagen der Frau musste allerdings abgeschleppt werden. Die Polizei bezifferte den Schaden auf mindestens 7000 Euro.

Quelle: DPA

Waldburg: 18-Jähriger stirbt bei Frontalcrash mit Familie

Bei einem Verkehrsunfall in Waldburg in Baden-Württemberg ist ein 18-Jähriger ums Leben gekommen, zwei Kinder und deren Eltern wurden schwer verletzt. Der 18-Jährige geriet am Sonntag mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei am frühen Montagmorgen mitteilte. Dort kollidierte sein Auto frontal mit dem Wagen der vierköpfigen Familie. Der 18-Jährige starb an der Unfallstelle. Die vier Insassen des anderen Autos, zwei Erwachsene und ihre zehn- und zwölfjährigen Kinder, wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Quelle: DPA

