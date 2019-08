Merseburg: Kind stürzt von Balkon in den Tod

Ein kleiner Junge ist in Merseburg (Sachsen-Anhalt) von einem Balkon im vierten Stock gestürzt und tödlich verunglückt. Der Siebenjährige war nach ersten Erkenntnissen zum Zeitpunkt des Unglücks allein in der Wohnung, wie die Polizei am Montag in Halle mitteilte. Die Mutter des Jungen habe gerade dessen jüngere Geschwister in die Kita gebracht. "Das Kind starb trotz schnell eingeleiteter Reanimationsversuche", hieß es. Wie es genau zu dem Unfall kam, werde noch ermittelt. Die Polizei ging am Montagvormittag von einem "dramatischen Unglücksfall" aus. Zuvor hatten die "Mitteldeutsche Zeitung" und der MDR Sachsen-Anhalt

Quelle: DPA

Eschweiler: Mann filmt Frauen in Sonnenstudio

In Eschweiler hat die Polizei einen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, Frauen heimlich im Sonnenstudio gefilmt zu haben. Wie die Beamten berichteten, hatte eine Kundin unter der Trennwand zur Nachbarkabine einen präparierten Socken mit einer Kamera entdeckt und die Polizei alarmieren lassen. Als die Beamten eintrafen, lag der 47-Jährige in der Nachbarkabine "noch im Bräunungsprozess", wie es in einer Mitteilung hieß. Bei der Festnahme des Mannes stellten sie mehrere Paare präparierte Socken mit Kameras sicher. Offenbar hatte der Mann, der nach Angaben der Angestellten Stammkunde ist, seit Wochen oder Monaten bislang unbemerkt heimlich Frauen in Nachbarkabinen des Sonnenstudios gefilmt. In der Wohnung des Mannes stellte die Polizei mehrere Laptops und Datenträger sicher. Die Ermittlungen dauern an.

Quelle: Polizei Aachen

Wipperfürth: Betrunkener Autofahrer fährt 14 Kilometer mit gebrochener Vorderachse

Mit gebrochener Vorderachse und kaputten Reifen ist ein betrunkener Autofahrer nach einem Unfall noch 14 Kilometer weitergefahren. Der 33-Jährige sei mit seinem Wagen am frühen Montagmorgen in Wipperfürth (Nordrhein-Westfalen) von der Straße abgekommen und gegen mehrere kleine Bäume gekracht, teilte die Polizei mit. Dabei brach demnach die Vorderachse und mehrere Reifen platzten. Dennoch fuhr der Mann mit dem Auto noch 14 Kilometer weiter. Auf einem Parkplatz fand ihn eine Streife, nachdem ein Zeuge die Polizei über ein völlig demoliertes Fahrzeug informiert hatte, das ihm entgegengekommen war.

Quelle: DPA

Iserlohn: Foto von Opfer nach Messerattacke verbreitet

Nach der Messerattacke am Stadtbahnhof Iserlohn, bei dem ein Mann und eine Frau getötet wurden, geistert ein Foto des männlichen Opfers durch die sozialen Netzwerke. Wie die Polizei mitteilte, wird Nutzern, die das Foto erhalten, dringend empfohlen, es zu löschen. "Das Vorgehen des Täters und all jener, die das Bild weiterverbreiten, ist abscheulich, pietätlos und wird von der Polizei nicht toleriert", heißt es in einer Mitteilung. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet, die die Identität des Urhebers klären soll. Am Samstag wurden eine 32-jährige Mutter und ihr 23-jähriger Freund bei einer Messerattacke getötet. Das Baby der Frau blieb unverletzt. Die Staatsanwaltschaft geht bislang davon aus, dass der 23-jährige Tote der Vater des Kindes ist. Kurz nach der Attacke nahm die Polizei den 43-jährigen Ex-Mann der Frau fest. Er hat die Tat zugegeben, wie die Ermittler am Montag mitteilten. "Wir vermuten, dass das Motiv in der Beziehung zu finden ist", sagte der Hagener Staatsanwalt Nils Warmbold am Montag. Zu den Angaben des 43-Jährigen wollte sich die Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht genauer äußern. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauerten an.

Quelle: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pinneberg: 24-Jähriger bei Sturz mit E-Scooter lebensgefährlich verletzt

Im schleswig-holsteinischen Pinneberg hat sich ein 24-Jähriger bei einem Sturz mit einem E-Tretroller schwer verletzt. Wie die Polizei berichtete, befuhr der Mann einen Radweg in falscher Richtung, als er in Höhe einer Ampel an einem abgesenkten Bordstein die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Bei dem Sturz prallte er mit dem Kopf auf den Bordstein und zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Hamburger Klinik. Der E-Tretroller sei nicht versichert gewesen, heißt es. Wie schnell der Mann unterwegs war, ist unklar.

Quelle: Polizei Bad Segeberg

Stuttgart: Mann guckt Kinderpornos in Restaurant

In Stuttgart hat die Polizei einen Mann in einem Restaurant festgenommen, der dort offensichtlich auf seinem Tablet-PC kinderpornografische Filme angesehen hatte. Wie die Beamten am Montag berichteten, saß der 51-Jährige im Außenbereich der Gaststätte und wurde dabei von einem Gast beobachtet. Eine Angestellte alarmierte die Polizei, die den Mann vorläufig festnahm. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Beamten eine Vielzahl von Datenträgern, die nun ausgewertet werden müssen. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen, er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Quelle: Polizeipräsidium Stuttgart

Erfurt: Taxifahrer hilft Polizei, flüchtenden Mann zu stellen

In Erfurt hat ein Taxifahrer der Polizei geholfen, einen flüchtenden Mann festzunehmen. Wie die Beamten berichteten, wurden sie am Sonntagnachmittag zu einem Beziehungsstreit gerufen. Als der 22-jährige Mann, der per Haftbefehl gesucht wurde, mitbekam, dass die Polizei auf dem Weg war, ergiff er über den Balkon die Flucht. Er schaffte es, aus der dritten Etage unverletzt nach unten zu klettern und wegzurennen. Mehrere Anwohner und ein Taxifahrer zeigten den Polizisten, wo der Mann hingerannt war. Der Taxifahrer nahm schließlich zwei Beamte mit, die den Mann zu Fuß verfolgten. Als das Taxi in Höhe des Mannes war, stoppte es. Der Verfolgte wähnte sich offenbar in Sicherheit, denn er lief an dem wartenden Wagen vorbei, sodass die darin sitzenden Beamten den Mann überwältigen und ihn festnehmen konnten.

Quelle: Polizei Thüringen

Bodensee: Betrunkener rammt mit Boot mit Motorboot

Auf dem Bodensee hat ein Schweizer einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, war der 36-Jährige am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr mit seinem Motorboot auf dem Untersee von Wangen kommend in Richtung Mammern unterwegs. Der alkoholisierte Mann fuhr zu weit rechts und stieß mit einem im Bojenfeld festgemachten Motorboot zusammen. Bei dem Aufprall wurden er und seine 30-jährige Begleiterin leicht verletzt. Die beiden beschädigten Boote wurden an Land geschleppt.

Quelle: Polizei Baden-Württemberg

