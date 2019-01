Augsburg: Lange Haftstrafe für pädophilen Arzt

Wegen des Missbrauchs von rund 20 Jungen ist ein Kinderarzt zu einer Haftstrafe von 12 Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Die schwerwiegendste Tat beging der Mann im August 2014 in Garbsen bei Hannover. Dort entführte der Arzt einen Fünfjährigen in seine Wohnung in Hannover, wo er damals an der Medizinischen Hochschule arbeitete. Der Mann betäubte das Kind, verging sich an ihm und entließ das benommene Opfer wieder.

Das Augsburger Landgericht ordnete in seinem Urteil an, dass der 44 Jahre alte Mediziner nach der Haft in Sicherungsverwahrung muss. Zudem bekam der Mann ein lebenslanges Berufsverbot als Arzt. Der Kinderarzt hatte alle Vorwürfe zugegeben. Der Mann hatte immer wieder in Augsburg und München Kinder auf der Straße oder dem Spielplatz angesprochen, ihnen Spielzeug versprochen und sie dann in nahen Gebäuden missbraucht.

Das Augsburger Gericht hatte den Mann schon einmal zu 13 Jahren und sechs Monaten Gefängnis und Sicherungsverwahrung sowie zu einem Berufsverbot verurteilt. Dieses Urteil hatte der Bundesgerichtshof allerdings aufgehoben. In den neuen Verfahren musste die Schuldfähigkeit des Mannes noch einmal genau geprüft werden.

Köln: 18-Jähriger auf Flucht vor Polizei tödlich verunglückt

In Köln ist ein 18-Jähriger auf der Flucht vor der Polizei tödlich verunglückt. Wie die Beamten mitteilten, wollte eine Streife den Teenager wegen eines defekten Rücklichts anhalten und kontrollieren. Demnach setzten sie sich vor das Fahrzeug des jungen Mannes und schalteten das "Bitte-folgen"-Signal ein. Daraufhin sei der 18-Jährige nach rechts ausgeschert und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Rhein geflüchtet.

Nach dem Überfahren einer roten Ampel verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Straße ab und krachte in eine Mauer. Dabei wurde er in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Alarmierte Feuerwehrleute konnte ihn zwar aus dem Wrack befreien, dennoch kam jede Hilfe zu spät - der Verunglückte verstarb noch an der Unfallstelle. An dem Fahrzeug waren laut Polizei gestohlene Kennzeichen angebracht.

Heubach: Haut und Kopf eines Wildschweines in Wald entdeckt

Im Wald bei Heubach sind Haut und Kopf eines Wildschweins gefunden worden. Der Jagdpächter habe die Überreste des Tieres am Sonntag in dem Waldgebiet Nägelberg entdeckt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Wie das Wildschwein getötet und wo es ausgenommen wurde, sei derzeit noch unklar. Die Eckzähne des Wildschweines habe der illegale Jäger offenbar als Trophäe behalten. Die Polizei sucht nun den Täter, derzeit gebe es allerdings keine Hinweise, sagte ein Polizeisprecher.

Detmold: Festnahmen nach schwerem sexuellem Missbrauch von Kindern

In einer ganzen Reihe von Fällen sollen drei Verdächtige Kinder schwer sexuell missbraucht haben. Die Verdächtigen seien im Kreis Lippe festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Bei den Opfern handele es sich um Kinder im Alter von 4 bis 13 Jahren. Die Ermittler gehen von einer Vielzahl von Taten aus. Weitere Hintergründe und Details zu den Festnahmen wollen die Behörden erst am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Detmold mitteilen.

Grevenbroich: Geldautomat gesprengt - Scheine liegen in Vorraum

Diebe haben in einer Bankfiliale in Grevenbroich einen Geldautomaten in die Luft gesprengt. Anwohner seien am Dienstagmorgen durch den Lärm geweckt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Wie viel Geld die Diebe erbeuteten, war zunächst unklar. Die Ermittler fanden mehrere Scheine im Vorraum zwischen Glasscherben von zerborstenen Scheiben. Die Täter flüchteten unerkannt.

Ratingen: Auto rollt Treppe herunter

Im nordrhein-westfälischen Ratingen ist ein Mann von seinem Auto eingeklemmt worden. Wie die Feuerwehr am Dienstag berichtet, wollte der Rentner am Montagabend gegen 21.30 Uhr aus seinem Wagen aussteigen, als sich dieser selbständig machte und eine Treppe herunterrollte. Dabei wurde der Fahrer mit seinem Bein zwischen Tür, Schweller und Treppengeländer eingeklemmt. Die Rettungskräfte sicherten zunächst das Fahrzeug, kletterten dann in das Innere, um sich um den Insassen zu kümmern. Danach entfernten sie das Geländer mit hydraulischem Gerät, damit sie die Autotür öffnen konnten. Der Rentner erlitt blaue Flecken und Abschürfungen, blieb aber ansonsten unverletzt. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Berlin: Polizei durchsucht Wohnungen nach Geldtransporter-Überfall

Nach einem Überfall auf einen Geldtransporter im Oktober hat die Polizei am frühen Dienstagmorgen mehrere Wohnungen in Berlin durchsucht. Ziel sei es gewesen, weitere Beweismittel in dem Verfahren aufzufinden, erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin. Durchsucht wurden die "Wohnanschriften von zwei Beschuldigten im Alter von 25 und 38 Jahren in Kreuzberg, Steglitz und Tempelhof". An dem Einsatz waren demnach unter anderem Spezialeinsatzkräfte des Landeskriminalamts und Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei beteiligt.

Am 19. Oktober hatten mehrere Täter einen Geldtransporter mit zwei Autos nahe dem Alexanderplatz ausgebremst. Die Angreifer die bedrohten die Insassen des Transporters mit Schusswaffen, während sie den Transporter aufbrachen und Geldkassetten in eines der zuvor gestohlenen Tatfahrzeuge verluden. Auf der Flucht vor einem Streifenwagen gaben die Angreifer mitten im Montagmorgenverkehr Schüsse ab. Die Polizei brach daraufhin die Verfolgung ab. Beute machten die Täter jedoch nicht. Einen Teil des Geldes verloren sie laut Polizei am Tatort, der Rest blieb im Transporter zurück. Im Dezember nahm die Polizei zwei Verdächtige im Zusammenhang mit dem Raubüberfall fest.

Nachrichten von Montag, den 28. Januar

Wiesbaden: Betrunkener Autofahrer "schleicht" über Autobahn

Mit mehr als drei Promille Alkohol und extrem langsamer Fahrt hat ein Betrunkener auf der Autobahn 66 bei Wiesbaden für Gefahr und Aufsehen gesorgt. Andere Fahrer hätten am Samstag gemeldet, dass ein Auto in Schlangenlinien und mit Tempo 40 auf der Autobahn unterwegs sei, teilte die Polizei am Montag mit. Polizisten kontrollierten den 51 Jahre alten Fahrer an einer Tankstelle und stellten bei ihm einen Atemalkoholwert von über drei Promille fest. Der Mann wurde zur Blutentnahme mit auf die Dienststelle genommen, sein Führerschein wurde einbehalten.

Berlin: Gefangener flieht aus JVA, zweiter Häftling scheitert

Er soll einen mit Stacheldraht gesicherten Zaun überwunden haben: Ein Gefangener ist in Berlin mit Hilfe von Kleidung oder einer Decke aus dem offenen Vollzug entkommen. Der Mann sei am Freitagabend "allem Anschein nach über den Zaun geklettert" und habe sich bisher nicht in der Justizvollzugsanstalt Plötzensee zurückgemeldet, sagte ein Sprecher der Senatsverwaltung für Justiz am Montag. Ungefähr zeitgleich habe ein weiterer Gefangener versucht, den Zaun zu überwinden - er wurde mit Schnittwunden aber noch auf dem Gelände gefasst. Mehrere Zeitungen hatten online über den Vorfall berichtet.

Die Polizei fahnde nach dem entkommenen, aber nicht als gefährlich eingestuften Mann, so der Sprecher weiter. Der Gefangene verbüßte demnach wegen Diebstahls und Betruges eine sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe. Das heißt, er musste ins Gefängnis, weil er eine Geldstrafe nicht zahlen konnte oder wollte.

Zuletzt hatten in der vergangenen Woche im geschlossenen Männergefängnis Tegel zwei Inhaftierte versucht zu entkommen. Die Justizverwaltung sprach aber lediglich von «außerordentlichen Vorkommnissen», da beide Männer noch auf dem Areal gestellt wurden.

Essen: Ladendieb droht in Supermarkt mit Aids-Spritze

Ein noch unbekannter Ladendieb hat im Essener Stadtteil Rüttenscheid einen Supermarkt-Mitarbeiter mit einer Spritze bedroht, die angeblich mit dem HI-Virus versetzt war. Laut Polizei hatte der Mann mehrere Energydrink-Dosen in seiner Sporttasche verstaut und wollte sich dann ohne zu bezahlen aus dem Staub machen. Ein 51-jähriger Mitarbeiter bemerkte das Vorhaben und sprach den Mann an, der daraufhin besagte Spritze aus seiner Jackentasche zog und drohte, sein Gegenüber mit Aids anzustecken.

Der Ladendieb konnte flüchten und wird nun von der Polizei gesucht. Er wird wie folgt beschrieben:

circa 180 Zentimeter groß, normale Statur

kurze schwarze Haare und schwarzer Vollbart

schwarz-graue Jacke, dunkelblaue Skihose und weiße Turnschuhe

schwarze Sporttasche

Hinweise auf den Täter nehmen die Beamten unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen.

Dormagen: 2000 Liter Öl nach Schiffskollision in Rhein gelangt

Bei einer Schiffskollision auf dem Rhein bei Dormagen (NRW) sind etwa 2000 Liter Öl in den Fluss gelangt. Die Düsseldorfer Feuerwehr bemühte sich am Montag nach Angaben eines Sprechers mit einem Großeinsatz, die Hafeneinfahrten mit Ölsperren zu schließen, um eine Ausbreitung des Ölteppichs auf die Häfen zu verhindern. Die beiden Schiffe waren am Montag bei Dormagen-Zons frontal kollidiert. Auf dem Rhein selbst sei der Ölteppich wegen der hohen Fließgeschwindigkeit nicht mit den Ölsperren aufzuhalten. Der Ölteppich näherte sich daher Duisburg.

Mainz: Partygast klaut Auto

So hatte sich eine 18-Jährige das Ende ihrer Party ganz sicher nicht vorgestellt - zumindest dürfte sie jetzt Ärger mit ihrer Schwester haben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte die junge Frau am Dienstagabend vergangener Woche eine ungenehmigte Feier im Haus ihrer Eltern gegeben. Wie das so ist, brachte einige Freunden auch uneingeladene Gäste mit. Mindestens einer oder eine von diesen Partybesuchern führte jedoch nichts Gutes im Schilde, wie die Schwester der Gastgeberin am Morgen darauf feststellen musste. So hatte der oder die Unbekannte kurzerhand den Zündschlüssel ihres Mercedes A180 gestohlen und war damit vom Hof gefahren.

Da von dem Pkw weiterhin jede Spur fehlt, bittet die Polizei nun mögliche Zeugen, sich mit der Kripo Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Bocholt: Drei Tote bei Crash mit Schweinetransporter

Bei einem Zusammenstoß mit mehreren Fahrzeugen auf einer Bundesstraße in Bocholt (NRW) sind drei Menschen ums Leben gekommen. Zwei weitere Personen erlitten bei der Kollision am Montagmorgen schwere Verletzungen, wie die Polizei erklärte. Ein Schweinetransporter sei beteiligt gewesen, sagte ein Sprecher. Einige Tiere liefen zunächst auf der Fahrbahn umher, dann in eine angrenzende Böschung hinein. Der Viehlastwagen hatte eine Leitplanke durchbrochen war mit dem Dach nach unten liegen geblieben, wie ein dpa-Reporter berichtete. Die Unfallursache war zunächst unklar.

Die drei getöteten Menschen hätten in einem Auto gesessen, ihre Identität werde nun geklärt. Die Unfallaufnahme, die Absperrungen und Umleitungen seien sehr aufwendig, sagte der Polizeisprecher. "Das wird sich noch länger hinziehen." Angehörige würden betreut. Man habe auch einen Sachverständigen hinzugezogen, außerdem das Kreisveterinäramt. Es sei noch offen, ob Tiere notgeschlachtet werden müssten und wie sie umgeladen werden könnten.

Buggingen: 27-Jährige angefahren und tödlich verletzt

Eine Fußgängerin ist bei Buggingen (Baden-Württemberg) von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Die junge Frau habe am Sonntag gemeinsam mit mehreren Begleitern die Bundesstraße 3 überqueren wollen, teilte das Polizeipräsidium Freiburg mit. Als sich ein Auto näherte, blieb die 27-Jährige erst in der Mitte der Straße stehen. Plötzlich ging sie dann aber doch hinter den anderen Fußgängern her und wurde von dem Wagen erfasst. Die Fußgängerin starb noch an der Unfallstelle. Warum sie erst stehenblieb und dann doch losging, war unklar.

Duisburg: Kopulierendes Pärchen baut Unfall

Unfallmeldungen gehören für Verkehrspolizisten zum Alltag. Was allerdings hinter dem Zusammenprall zweier Fahrzeuge am Samstag in Duisburg steckte, dürfte auch erfahrenen Gesetzeshütern erstaunt die Augenbraue hochziehen lassen: Am späten Nachmittag waren zwei Autos verunfallt, nachdem an einer Kreuzung die Ampel ausgefallen war und einer der beiden Fahrer, ein 70-jähriger Mann, die dann geltende Vorfahrtsregelung missachtet hatte. So weit, so gewöhnlich.

Wie die Polizei dann jedoch weiter berichtet, hatte der Verursacher eine 34-jährige Begleitung im Auto, die Halterin des Wagens. Die Polizisten wollten von beiden wissen, wer gefahren war. Die Antworten fielen nicht eindeutig aus, die Beamten bohrten nach. "Die 34-Jährige räumte letztlich ein, dass sie während der Fahrt auf dem Schoß des Audi-Fahrers saß und man Geschlechtsverkehr hatte", teilt die Polizei mit. Und weiter: "Das Lenken, Schalten und Treten der Pedale habe man sich geteilt". Darüber hinaus hatte keiner von beiden eine gültige Fahrerlaubnis. Auf die beiden kommt nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Schramberg: Mutter tötet eigene Tochter und verletzt Sohn schwer

Eine Mutter hat im Landkreis Rottweil (Baden-Württemberg) ihre 22 Jahre alte Tochter mit einem Messer getötet und ihren Sohn schwer verletzt. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten, befand sich die 56-Jährige bei der Tat am Vortag "in einem psychischen Ausnahmezustand". Zuerst habe die Frau auf ihre Tochter in einer Wohnung in Hardt eingestochen. Danach sei sie mit dem Auto ins wenige Kilometer entfernte Schramberg gefahren, wo sie ihren 25 Jahre alten Sohn in dessen Wohnung mit einem Küchenmesser verletzte. Der junge Mann erlitt eine schwere Stichwunde in der Brust und wurde noch in der Nacht operiert. Lebensgefahr bestand nicht.

Die Mutter habe sich dann selbst mehrmals mit einem Messer in die Brust gestochen haben, sich aber nur oberflächlich verletzt. Polizisten nahmen sie in der Wohnung ihres Sohnes fest. Sie sollte noch am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Bielefeld: Mann schüttet 69-Jährigem heißen Kaffee ins Gesicht

Ohne ersichtlichen Anlass soll ein 30-Jähriger im Bielefelder Hauptbahnhof einem Reisenden heißen Kaffee ins Gesicht geschüttet haben. Bei dem Vorfall an einem Bäckereistand habe der 69 Jahre alte Reisende Hautrötungen und einen gehörigen Schrecken erlitten, teilte die Bundespolizei Münster mit.

Der 69-Jährige wollte sich am Samstag an einem Bäckereistand gerade Brötchen kaufen, als der 30-Jährige ihm plötzlich seinen heißen Kaffee ins Gesicht schleuderte. Anschließend entfernte sich der Tatverdächtige. Die Polizei konnte ihn wenig später in einem Schnellrestaurant ausfindig machen.

Es gebe keinen Hinweis, warum er die Tat begangen habe, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann habe sich nicht dazu geäußert. Dem Vorfall sei kein Streit vorangegangen. Nach Feststellung seiner Personalien kam der Bielefelder wieder auf freien Fuß. Ermittelt wird wegen gefährlicher Körperverletzung. Der 69-Jährige habe nach dem Vorfall seine geplante Reise antreten können.

Ingolstadt: 17-Jährige soll einjährigen Sohn umgebracht haben

Eine 17-Jährige soll ihren kleinen Sohn im nördlichen Oberbayern umgebracht haben. Wegen Mordes muss sich die junge Mutter ab 4. Februar vor der Jugendkammer des Landgerichtes in Ingolstadt verantworten. Laut Anklage hatte die Jugendliche dem ein Jahr alten Jungen die Luftzufuhr abgeschnitten. Weitere Details zu der Tat wurden nicht genannt.

Aufgrund des Alters der Angeklagten findet der komplette Prozess hinter verschlossenen Türen statt. Es sind mehrere Tage geplant. Erst nach dem Urteil will das Gericht eine Mitteilung zu dem Ergebnis des Verfahrens herausgeben, wie eine Gerichtssprecherin erläuterte.

Gießen: Polizei zieht Dutzende betrunkene Lkw-Fahrer aus dem Verkehr

Mit einer Kontrollaktion an Hessens Autobahnen ist die Polizei gegen betrunkene Lastwagenfahrer vorgegangen. Wie die Polizei in Gießen mitteilte, hatten von rund 1200 kontrollierten Fahrern 190 Alkohol getrunken - 79 von ihnen wurde deswegen der Start nach dem Ende des Sonntagsfahrverbots (22.00 Uhr) untersagt. An der Aktion am Sonntagabend waren rund 250 Polizisten beteiligt. Die Beamten arbeiteten sich von Parkplatz zu Parkplatz vor und klopften an die Türen der Lkw-Fahrer. Unter den Fahrzeugen war nahe Darmstadt auch ein Gefahrguttransporter, der Salpetersäure geladen hatte. Der Fahrer hatte rund 1,5 Promille Alkohol in der Atemluft. Dem Mann sei eine längere Pause verordnet worden, hieß es von der Polizei.

Berlin: Polizeischüler angetrunken und ohne Führerschein hinterm Steuer

Die auffällige Fahrweise eines jungen Mannes kam einer Polizeistreife im Stadtteil Friedrichshain seltsam vor. Sie hielten den Autofahrer in der Nacht zum Sonntag an - er war ohne gültigen Führerschein unterwegs und sein Fahrzeug war nicht versichert. Darüber hinaus hatte er 0,7 Promille Alkohol im Blut. Bei der Aufnahme der Personalien stellte sich heraus, dass der angetrunkene Fahrer Auszubildender der Polizeiakademie ist. Er muss sich nun wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Darüber hinaus drohen ihm dienstrechtliche Folgen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Winnweiler: Mann bedroht Polizisten und wird angeschossen

Ein Polizist hat bei einem Einsatz in Winnweiler (Donnersbergkreis) einen bewaffneten Mann angeschossen. Der 51-Jährige habe die Beamten zuvor mit einer Schusswaffe bedroht, teilte das Polizeipräsidium Westpfalz mit. Die Einsatzkräfte waren am Sonntagabend zu einem Familienstreit gerufen worden. Worum es dabei ging und warum der 51-Jährige die Polizisten bedrohte, war zunächst unklar. Der Mann wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Wie schwer seine Verletzungen sind, war zunächst unklar.

Heidelberg: Krebsforscherin droht Haft wegen Tierversuchen

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg ermittelt gegen eine ehemalige Mitarbeiterin des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. "Wir untersuchen, ob es sich bei den vom DKFZ eingeräumten Versäumnissen um eine Straftat oder eine Ordnungswidrigkeit handelt", sagte Behördensprecher Tim Haaf. Der Verein Ärzte gegen Tierversuche hatte die Ärztin angezeigt. Nach Ansicht des Vereins wurde das Experiment, bei dem einige Mäuse an Tumoren qualvoll eingegangen seien, ohne Antrag auf Genehmigung durchgeführt. Vizechefin Corina Gericke betonte: "Das ist kein Kavaliersdelikt."

Stein des Anstoßes war ein Versuch mit Mäusen zur Wirksamkeit einer bestimmten Virentherapie für das besonders bösartige Ewing-Sarkom, an dem vor allem Kinder leiden. Die dazu im Sommer vergangenen Jahres veröffentlichte Studie bekamen Tierschützer über ihre Auswertung von Publikationen in die Hände.

Das DKFZ räumt ein, dass die Forscher den vorgeschriebenen Versuchszeitrahmen von fünf Jahren um sechs Wochen überzogen, eine andere Tumorzelllinie als ursprünglich geplant benutzt und einige Mäuse zu spät eingeschläfert haben. An Tumoren sei aber kein einziges Tier gestorben. Und das Team um die angezeigte Ärztin habe selbstverständlich einen Antrag gestellt, in dessen Rahmen es sich die ganze Zeit zu bewegen wähnte. Werden die Abweichungen jedoch als Straftat gewertet, dann drohen der Onkologin bis zu drei Jahren Haft.

Halle: Mann zu Hause überfallen und ausgeraubt

Ein Mann ist in Halle von vier Unbekannten in einem Mehrfamilienhaus mit einem Messer bedroht, geschlagen und ausgeraubt worden. Der 21-Jährige traf in der Nacht zu Montag in dem Flur des Hauses, in dem er wohnt, auf vier Täter, wie die Polizei mitteilte. Sie haben ihn nach den Angaben vom Montag mit der Faust ins Gesicht geschlagen und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Das Opfer habe Geld "in geringer Menge" und eine Uhr herausgegeben und sei leicht verletzt worden. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

