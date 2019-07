Kempten: Traktor überrollt zwei Kinder – beide tot

Bei einem Unfall mit einem Traktor sind am Wochenende in der Nähe von Balderschwang im Allgäu zwei Kinder ums Leben gekommen. Der zehn Jahre alte Junge und ein 13 Jahre altes Mädchen aus Österreich waren in einem Transportcontainer an der Front des Traktors mitgefahren, wie die Polizei in der Nacht mitteilte. Vermutlich wegen einer Bodenunebenheit fielen die Kinder aus dem Container und wurden von dem Traktor überrollt.

Die beiden hatten am Samstagabend zusammen mit zwei weiteren Kindern ebenfalls aus Österreich auf einer Alpe eine Ausfahrt gemacht. Der Unfallort im schwäbischen Landkreis Oberallgäu liegt direkt an der Grenze. In der Ladeschaufel saßen die beiden später getöteten Kinder und ein 12-jähriges Mädchen, das unverletzt blieb, aber schwerst traumatisiert ist. Am Steuer des Traktors saß ein 13-jähriger Junge, offenbar der Sohn des Besitzers der Alpe. Ermittler aus Bayern und Österreich waren nach dem Unfall bis in die Nachtstunden im Einsatz.

Bergkamen: Mann fällt mit Pistole über Mädchen her – Täter flüchtig

Ein Sexualtäter, der im Ruhrgebiet mit einer Pistole über eine 15-Jährige hergefallen sein soll, ist weiter auf der Flucht. "Die Fahndung läuft. Wir hoffen darauf, dass sich noch Zeugen melden", sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen.

Die Jugendliche war der Polizei zufolge am Samstagabend in Bergkamen bei Dortmund auf dem Weg vom Bahnhof nach Hause von einem Unbekannten angegriffen und sexuell missbraucht worden. Nach Polizeiangaben schlug der Täter der 15-Jährigen vermutlich mit einer Pistole mehrfach auf den Kopf. Der Mann soll "äußerst brutal" vorgegangen sein. Das Opfer sei weiter im Krankenhaus, sagte der Polizeisprecher am Montagmorgen.

Die Ermittler suchen nach einem rund 30 Jahre alten und etwa 1,80 Meter großen Mann. Der Täter habe kurze Haare, sei mit einer dunklen Jogginghose bekleidet gewesen und habe mit osteuropäischem Akzent gesprochen.

Westerstede: Mann will E-Lok mit eigenem Auto abschleppen

Um seinen Fehler beim Rangieren einer E-Lok zu reparieren, wollte ein Fahrdienstleiter in der Nacht auf Montag sein eigenes Auto zu Hilfe nehmen. Wie die Polizei berichtete, hatte der 61-Jährige die Lok versehentlich auf ein Nebengleis ohne Oberleitung geleitet. Statt eine Diesel-Lok zum Abschleppen anzufordern, entschloss er sich demnach, sein eigenes Auto in die Gleise zu fahren, um die falsch geparkte Lok auf ein Gleis mit Oberleitung zu ziehen. Dabei geriet er mit allen Rädern zwischen die Bahnschwellen und fuhr sich fest. Nun benötigte er selbst einen Abschleppwagen. Gefahr für den Zugverkehr bestand laut Polizei nicht, da um diese Zeit kein Verkehr mehr herrschte.

