Herford: Kinderporno-Razzia auf Campingplatz

Wegen des Verdachts auf Besitz von Kinderpornografie hat die Polizei Herford einen Durchsuchungsbeschluss gegen einen 56-jährigen Mann vollstreckt. Das berichten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Presseerklärung. "Die Durchsuchungen führten zum Auffinden von erheblichen Datenmengen gespeichert auf PC, Laptops, u.a. Medien sowie mehreren hunderte Compact-Disc, die in den Wohnbereichen des Tatverdächtigen sichergestellt werden konnten", heißt es darin. Die Ermittlungen stünden aber noch am Anfang. Nach einem Hinweis, der vor einigen Tagen eingegangen war, wären die Maßnahmen wegen der Schwere des Vorwurfs schnellstmöglich umgesetzt worden.

Informationen des "Westfalen-Blatt" zufolge, wurden neben der Wohnung des Verdächtigen auch zwei Wohnwagen auf einem Herforder Campingplatz durchsucht.

Quellen: Polizei Herford, "Westfalen-Blatt"

Hamburg: 84-Jährige in ihrer Wohnung vergewaltigt

Am Sonntag wurde eine 84-Jährige im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg in ihrer Wohnung vergewaltigt. Wie die Polizei berichtet, verließ die Frau am Abend kurzzeitig das Haus, um etwas zu besorgen. "Beim Verlassen der Wohnung, welche im Hochparterre liegt, wurden die Balkontür und das Küchenfenster von der Geschädigten offen gelassen", teilen die Beamten mit. Nach ihrer Rückkehr hätte sie verdächtige Geräusche vernommen und anschließend einen fremden Mann bemerkt. Dieser führte laut Polizei "gegen ihren Willen sexuelle Handlungen" an der Frau durch. Nach der Tat flüchtete der Täter durch das Treppenhaus.

Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Der Mann wird wie folgt beschrieben: 18 bis 22 Jahre alt, 1,90 bis 2 Meter groß, Schwarze Jacke, roter Kapuzenpulli, Basecap. Hinweise können unter Telefon 040/4286-5678 abgegeben werden.

Quelle: Polizei Hamburg

Münster: Zwei Verletzte bei Explosion in Gebäude

In einem Gebäude in Münster ist es am Mittwochmorgen zu einer Explosion gekommen. Zwei Personen wurden verletzt, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Nach ersten Informationen war in dem Gebäude eine Zwangsräumung geplant. Laut Polizei kam es dabei offenbar zu einer Gasexplosion. Feuerwehr und Polizei sind mit Einsatzkräften vor Ort.

Quelle: dpa

Hamburg: Fünfjähriger beim Spielen von Laster überrollt

In der Hansestadt ist es zu einem schlimmen Unfall gekommen. Ein fünf Jahre alter Junge ist beim Spielen von einem Laster überrollt und schwer verletzt worden. Der Junge habe zusammen mit zwei Freundinnen am Straßenrand gespielt, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Eine 19 Jahre alte Lasterfahrerin habe die Kinder übersehen, als sie mit ihrem Fahrzeug rückwärts aus einer Einfahrt gefahren sei. Die beiden Mädchen liefen noch rechtzeitig zur Seite, der Junge wurde überrollt. Er kam am Dienstag mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Quelle: DPA

Wieder Zugausfälle nach Sturm

Sturm im Norden Deutschlands führt zu Störungen des Bahnverkehrs Wegen eines Sturms ist es in der Nacht zu Mittwoch auf mehreren Bahnstrecken im Norden Deutschlands zu beträchtlichen Störungen gekommen. Betroffen waren die Strecken zwischen Hannover und Hamburg, Bremen und Hannover sowie Bremen und Hamburg, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn der Nachrichtenagentur AFP sagte. Dort sei es zu Störungen wegen umgestürzter Bäume und Oberleitungsschäden gekommen.

200 Reisende mussten demnach in Hannover in zwei Zügen übernachten. Weitere knapp 300 Reisende mussten nahe der niedersächsischen Stadt Nienburg wegen eines Oberleitungsschadens zwei Stunden in einem ICE ausharren. Ein Teil der Passagiere war zuvor mit drei Bussen nach Hannover gebracht worden. Die restlichen Fahrgäste mussten im Zug auf die Weiterfahrt warten.

Auf der Strecke zwischen Bremen und Hannover wird es nach Angaben des Sprechers noch bis Mittwochabend zu Beeinträchtigungen kommen. Die Fernverkehrszüge fallen demnach alle aus, die Regionalverkehrszüge fahren hingegen.

Quelle: dpa

Nachrichten aus Deutschland von Dienstag, den 17. September

Schafstedt: Frau verbrennt nach Unfall in ihrem Auto

In Schafstedt (Schleswig-Holstein) hat sich am Dienstagmorgen ein schrecklicher Unfall ereignet, den eine 33-Jährige mit dem Leben bezahlte. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau gegen 4.25 Uhr mit ihrem Auto unterwegs, als sie in einer leichten Linkskurve aus nach ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn abkam und dort gegen einen Baum prallte.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fing das Fahrzeug sofort Feuer. Die Insassin habe es nicht mehr rechtzeitig aus dem Auto geschafft und sei in den Flammen verbrannt, heißt es. Die Polizei geht von einem Unfall ohne Fremdbeteiligung aus.

Quelle: Polizei Itzehoe

Bergheim: Unbekannte ramponieren Lebensmitteldiscounter bei Einbruchsversuch mit Bagger

Mit einem gestohlenen Bagger haben rabiate Kriminelle im Rheinland einen Einbruchsversuch in einen Lebensmittelmarkt unternommen. Die unbekannten Täter brachen in der Nacht zum Montag in Wesseling bei Köln zunächst mehrere Baufahrzeuge auf einem Baugrundstück auf und fuhren dann mit dem Bagger über das angrenzende Grundstück, wie die Polizei am Dienstag in Bergheim mitteilte.

Dabei beschädigten sie weitere Baustellenfahrzeuge, Zäune und eine Straßenlaterne. Auf dem Gelände des Lebensmitteldiscounters zerstörten sie mit der Baggerschaufel das Dach des Gebäudes, wobei Teile der Solaranlage heruntergerissen wurden. In das Gebäude gelangten die Täter aber nicht. Die Polizei sucht nun Zeugen des Geschehens.

Quelle: AFP

Hannover: Neunjährige erleidet Verbrennungen

Eine Neunjährige wurde am Sonntag in Langenhagen bei Hannover bei einem Spaziergang am Silbersee verletzt. Wie der NDR mit Berufung auf die Polizei berichtet, steckte das Kind einen vermeintlichen Stein ein, den es am See gefunden habe. Allerdings handelte es sich um einen Phosphorklumpen, der kurze Zeit später reagierte und das Mädchen an der Hand und am Oberschenkel verbrannte. Es kam in der Folge in ein Krankenhaus. Der Klumpen stamme laut Polizei aus Munitionsresten, heißt es im Bericht. Das Ufer wurde an der Fundstelle gesperrt.

Quelle: NDR

Hamburg: Getränkehändler soll Pfandautomaten manipuliert haben

Ein Hamburger Getränkehändler steht am Dienstag in Hamburg vor Gericht, weil er zwei Pfandautomaten auf seinem Firmengelände zu Betrugszwecken manipuliert haben soll. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, wären die Geräte so modifiziert worden, dass Einwegpfandflaschen und -dosen mehrfach hindurchgeschleust werden konnten. Normalerweise werden sie beim ersten Mal bereits geschreddert. Dadurch konnte der Angeklagte mutmaßlich gegenüber der sogenannten Clearingstelle, die Händlern das angenommene Pfand ausgleicht, einen höheren Betrag geltend machen. Durch den Betrug soll ein Schaden in Höhe von mehr als 68.000 Euro entstanden sein.

Quelle: Staatsanwaltschaft Hamburg

Chemnitz: Rollstuhlfahrer aus Libyen in Chemnitz angegriffen

Ein 31-jähriger Rollstuhlfahrer aus Libyen ist in Chemnitz von einem mutmaßlichen Rechtsradikalen geschlagen und rassistisch beleidigt worden. Der 22-jährige Tatverdächtige hat den Mann nach ersten Ermittlungen in der Nacht zum Sonntag aus dem Rollstuhl gestoßen und attackiert, wie ein Polizeisprecher am Dienstag mitteilte. Der genaue Tathergang werde aber noch ermittelt. Zunächst hatte die "Bild"-Zeitung am Montag berichtet.

Der Tatverdächtige, der nahe dem Tatort gestellt wurde, ist der Polizei wegen rechtsmotivierten Straftaten und Körperverletzungsdelikten bekannt. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.

Der Rollstuhlfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Eine 29-jährige hatte die Auseinandersetzung gehört und die Polizei gerufen. Das Dezernat Staatsschutz der Chemnitzer Polizei führt die Ermittlungen in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft.

Der "Bild"-Zeitung sagte das Opfer, mehrere Männer seien auf ihn zugekommen und hätten ihn als "Scheiß-Araber" beschimpft. Kurz darauf habe einer ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen. "Immer wieder, bis ich aus dem Rollstuhl fiel", sagte der Libyer. "Als ich am Boden lag, hat er weiter mit den Füßen auf mich eingetreten."

Quelle: dpa

Hannover: Rund 250 ICE-Passagiere müssen auf offener Strecke den Zug wechseln

Rund 250 ICE-Reisende haben wegen eines technischen Problems am Montagabend auf offener Strecke den Zug wechseln müssen. Der ICE war auf dem Weg von Berlin nach Köln in der Nähe des Hauptbahnhofs in Hannover-Leinhausen liegen geblieben, wie ein Sprecher der Bahn am frühen Dienstagmorgen sagte. Vor der Evakuierungsaktion war der Versuch gescheitert, den Zug abzuschleppen.

Die Passagiere reisten mit einer Verspätung von drei Stunden weiter, nachdem sie über Leitern in das Gleisbett und von dort aus in einen auf den Nachbargleisen geparkten Ersatzzug gestiegen waren.

Mehrere Menschen kritisierten auf Twitter, dass für den Ersatzzug erst ein Lokführer habe anreisen müssen. "Fahrgäste dürsten, keine Versorgung mit Getränken", schrieb ein anderer Nutzer an die Deutsche Bahn. Andere lobten die Handhabung: "Mitternacht. Erster Wagen evakuiert. Respekt für die Mitarbeiter der #Bahn. Sind selber schon total durch, bleiben aber ruhig und professionell", schrieb ein Twitternutzer. Auf andere Zugverbindungen wirkte sich der ICE-Defekt nicht aus.

Quelle: DPA

Memmingen: Flughafen schließt bis Ende September wegen Umbaus

Wegen Umbauarbeiten ist der Flugbetrieb am Allgäu Airport in Memmingen seit Dienstag bis zum 30. September unterbrochen. Die Fluggesellschaft Ryanair hat für diese zwei Wochen alle Verbindungen gestrichen. Wizz Air und einige Charterflieger werden andere Flughäfen nutzen.

Grund für die Schließung ist die Verbreiterung der Start- und Landebahn um 15 Meter. Denn die derzeitige Breite entspricht nicht den internationalen Standards. Seit März laufen die Bauarbeiten. Zudem sollen die Gepäckhalle erweitert und ein Regenrückhaltebecken gebaut werden. 165 000 Quadratmeter Fläche werden neu asphaltiert - das entspricht etwa 23 Fußballfeldern.

Die Gesamtkosten werden laut einem Flughafensprecher auf rund 20 Millionen Euro geschätzt. Einen Großteil übernimmt der Freistaat Bayern. Die Bauarbeiten sollen im Jahr 2021 abgeschlossen werden.

Wer für die Zeit während der Sperrung einen Flug gebucht hat, sollte die Hinweise auf dem Ticket überprüfen und bei Fragen die jeweilige Fluggesellschaft kontaktieren. Auch das Busunternehmen Flixbus, der öffentliche Personennahverkehr vom Bahnhof Memmingen zum Terminal sowie der Allgäu Airport Express fahren in den beiden Wochen nicht, wie der schwäbische Flughafen mitteilte.

Quelle: DPA

Nachrichten aus Deutschland von Montag, den 16. September

Herzberg: Unbekannter legt Giftköder aus – Hund stirbt

Sechs Hunde sind im niedersächsischen Herzberg mit präparierten Ködern vergiftet worden - eines der Tiere starb in einer Klinik. Ermittler gehen davon aus, dass das Gift am Wochenende auf einem Privatgrundstück ausgelegt wurde, wie die Polizei am Montag mitteilte. Von den Tätern fehlt jede Spur.

Nachdem am Sonntag mehrere Hunde plötzlich krampften und mit erhöhtem Speichelfluss auf der Erde lagen, brachte die Besitzerin ihre Siberian Huskys in eine Tierklinik. Dort bestätigten Untersuchungen den Verdacht. Ein Hund starb, ein weiteres Tier befand sich noch in kritischem Zustand.

Quelle: DPA

A29: Fahrer fällt bei Kontrolle betrunken aus Auto

Weil er im Schneckentempo und in Schlangenlinien über die Autobahn fuhr, hat die Polizei einen betrunkenen Autofahrer auf der Autobahn 29 angehalten. Der 45-Jährige sei bei der Kontrolle aus dem Auto gefallen und habe nicht mehr gerade stehen oder laufen können, teilte ein Sprecher der Polizei am frühen Montagmorgen mit. Der Mann war den Angaben zufolge zu betrunken, um einen Alkoholtest zu machen. Im Auto saßen zwei weitere Personen, die laut Polizei augenscheinlich auch betrunken waren. Ein Lkw-Fahrer war auf der Strecke zwischen Oldenburg und Wilhelmshaven gegen 1.40 Uhr auf das Auto aufmerksam geworden und hatte die Polizei verständigt. Die Beamten nahmen dem Fahrer den Führerschein ab.

Quelle: DPA

Straelen: 78-Jähriger mit Kokain im Wert von 174.000 Euro erwischt

Bundespolizisten haben einen 78-jährigen Mann aus Köln mit Kokain im Wert von 174 000 Euro erwischt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, nahmen sie ihn bei seiner Einreise aus den Niederlanden nahe der Grenze in Straelen fest. Der Mann habe nervös und verwirrt gewirkt. Bei der Kontrolle des Autos am Samstagabend fanden die Beamten 2,3 Kilogramm Kokain, das in Handtücher eingewickelt war. Die Drogenpakete hatte der Mann hinter dem Beifahrersitz in einem Fach im Fußraum versteckt. Der 78-Jährige befindet sich laut Polizei in Untersuchungshaft.

Quelle: DPA

Marburg: Frau will nicht zu spät kommen und springt auf abfahrenden Zug auf

Eine 33-Jährige hat sich am Bahnhof im hessischen Marburg in Lebensgefahr gebracht, weil sie an ihrem ersten Arbeitstag nicht ihren Zug verpassen und damit zu spät kommen wollte. Wie die Polizei mitteilte, sprang die Marburgerin am frühen Montagmorgen auf das Trittbrett eines abfahrenden Zuges. Ein Bahnmitarbeiter beobachtete die Situation und leitete eine Notbremsung ein. Die Frau blieb unverletzt. Der Lokführer öffnete die Türen und nahm die Frau bis Gießen mit. Dort wurde sie von Beamten der Bundespolizei in Empfang genommen. Gegen die 33-Jährige läuft nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf einen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr.

Quelle: dpa

Reinbek: Motorradfahrer verliert 14-jährige Tochter auf der Autobahn

Auf der A24 nahe des schleswig-holsteinischen Reinbek bei Hamburg wurde eine 14-Jährige am Samstag schwer verletzt. Wie die "Hamburger Morgenpost" berichtet, war die Jugendliche als Beifahrerin mit ihrem Vater auf dem Motorrad unterwegs. Aus unbekannten Gründen verlor sie den Halt und stürzte während der Fahrt von der Maschine. Anschließend blieb sie dem Bericht zufolge schwer verletzt an einer Leitplanke liegen. Ihr Vater leistete gemeinsam mit Augenzeugen erste Hilfe, nach notärztlicher Behandlung wurde das Mädchen mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Vater musste mit einem Schock in die Klinik.

Quelle: "Mopo"

Düsseldorf: Königspython in Hinterhof gefunden

Wieder ein Schlangenfund in NRW: Im Garagenhof eines Düsseldorfer Mehrfamilienhauses haben Anwohner eine rund ein Meter lange Königspython entdeckt. Sie riefen die Feuerwehr und stülpten einen Eimer über die Schlange. Ein Reptilienfachmann der Feuerwehr begutachtete dann die Würgeschlange. Sie kam in eine Reptilienbox und wurde in einen Tierpark im Kreis Viersen gebracht, wie die Einsatzkräfte am Montagmorgen berichteten. "Nach einer ersten Einschätzung des Fachmanns hat das Tier ein paar äußerliche Verletzungen, ist aber wohlgenährt und gesund", so die Feuerwehr. Woher die Königspython gekommen war, blieb nach dem Fund am Sonntagabend zunächst ungeklärt.

Zuletzt sorgten mehrfach Schlangen in Nordrhein-Westfalen für Aufsehen: In der vergangenen Woche fand ein Hausbewohner in Bönen bei Unna beim Müllwegbringen ebenfalls eine Königspython. Ende August löste eine giftige Monokelkobra in einem Flur eines Mehrfamilienhauses in Herne einen mehrtägigen Großeinsatz aus: Die Bewohner des Mehrfamilienhauses mussten für Tage ihre Wohnungen räumen, bis die hochgiftige Schlange eingefangen wurde.

Quelle: dpa

Berlin: Einbrecher stirbt nach Sturz aus zweitem Stock

Ein mutmaßlicher Einbrecher ist nach einem Sturz aus dem zweiten Stockwerk eines Gebäudes in Berlin-Kreuzberg gestorben. Der 30-Jährige wurde kurz vor 2 Uhr in der Nacht zum Montag schwer verletzt auf der Straße gefunden, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Mann soll nach ersten Erkenntnissen durch eine Fensterscheibe gestürzt sein. Rettungskräfte konnten dem Mann nicht mehr helfen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Einbruch.

Quelle: dpa

Reichelsheim: Betrunkener SUV-Fahrer verursacht enormen Sachschaden

In Reichelsheim im südhessischen Odenwaldkreis hat ein betrunkener 35-Jähriger mit seinem SUV für enormen Sachschaden gesorgt. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann am späten Sonntagabend in einem Wohngebiet in eine Straße ein. Dort fuhr er ungebremst auf einen parkenden PKW auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das gerammte Fahrzeug in eine Grundstücksmauer so wie einen vor ihm geparkten Transporter gerammt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten bei dem unverletzt gebliebenen Unfallverursacher einen Atemalkoholwert von 1,46 Promille fest. Er wurde festgenommen und erwartet nun ein Strafverfahren. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auch rund 80.000 Euro.

Quelle: Polizei

Duisburg: Hund beißt Zweijährigem in den Kopf

In Duisburg-Meiderich hat ein Hund am Sonntag einem Bericht von "Der Westen" zufolge ein Kleinkind angegriffen und verletzt. Wie das Portal mit Berufung auf die Polizei berichtet, erlitt der zweijährige Junge eine Bisswunde im Nacken und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Hundehalter entfernte sich mit seinem Tier währenddessen unerkannt vom Ort des Geschehens.

Quelle: "Der Westen"

Legden: Männer greifen Imbiss-Mitarbeiterin an

Im münsterländischen Legden in NRW haben zwei Männer eine Mitarbeiterin in einem Imbiss angegriffen. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, betrat das Duo am Donnerstag das Restaurant, beleidigten die 49-Jährige und forderten Essen. "Als die Frau sich über den Umgang mit ihr beschwerte, stießen die Männer sie zu Boden. Einer hielt sie dort fest, während der andere Essen zubereitete", heißt es in der Mitteilung der Polizei. Anschließend wären die Männer unerkannt in einem Lkw geflüchtet.

Quelle: Polizei

Oldenburg: Autofahrer fällt bei Kontrolle betrunken aus seinem Auto

Weil er im Schneckentempo und in Schlangenlinien über die Autobahn fuhr, hat die Polizei einen betrunkenen Autofahrer auf der Autobahn 29 angehalten. Der 45-Jährige sei bei der Kontrolle aus dem Auto gefallen und habe nicht mehr gerade stehen oder laufen können, teilte ein Sprecher der Polizei am frühen Montagmorgen mit. Der Mann war den Angaben zufolge zu betrunken, um einen Alkoholtest zu machen. Im Auto saßen zwei weitere Personen, die laut Polizei augenscheinlich auch betrunken waren. Ein Lkw-Fahrer war auf der Strecke zwischen Oldenburg und Wilhelmshaven auf das Auto aufmerksam geworden und hatte die Polizei verständigt. Die Beamten nahmen dem Fahrer den Führerschein ab.

Quelle: DPA

Kirchheim: Unfall bei Oldtimer-Fliegertreffen - vier Verletzte

Bei einem Oldtimer-Fliegertreffen in Kirchheim unter Teck sind zwei kleinere Maschinen am Boden zusammengestoßen. Die vier Insassen - zwei in jedem der Flugzeuge - erlitten Verletzungen und wurden von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht. Wie schwer die Verletzungen sind, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Zuschauer wurden durch den Unfall auf dem Kirchheimer Flugplatz Hahnweide unweit von Stuttgart nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Quelle: dpa

Berlin: Eisbärenkind Hertha hat kritische Phase geschafft

Das neun Monate alte Berliner Eisbärenmädchen Hertha aus dem Tierpark im Osten der Stadt mausert sich: "Mittlerweile wiegt Hertha gute 85 Kilogramm und hat definitiv das Temperament eines richtigen Eisbärkindes", sagt Bären-Kurator Florian Sicks. Hertha fresse schon größere Portionen Fleisch und Fisch. "Von Gemüse ist sie - im Gegensatz zur ihrer Mutter - bisher nicht so angetan", so Sicks. Die kritische Phase hat Hertha laut Sicks gut überstanden. Mutter Tonja hatte in den beiden vergangenen Jahren jeweils Zwillinge zur Welt gebracht. Keines der Tiere wurde älter als vier Monate.

Quelle: dpa

Gummersbach: Baum fällt auf Fahrbahn - Motorradfahrer tödlich verletzt

Ein Motorradfahrer ist auf einer Landstraße im Oberbergischen Kreis ums Leben gekommen, weil ein Baum plötzlich auf die Fahrbahn fiel. Er traf den 65-Jährigen im Bereich des Oberkörpers, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Mann wurde vom Motorrad geschleudert und durch den Aufprall so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort am Ende einer leichten Linkskurve starb. Warum der Baum am Sonntagnachmittag plötzlich umfiel, konnte eine Polizeisprecherin nicht sagen.

Quelle: dpa

