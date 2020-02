Erftstadt: Kinderwagen rollt samt Säugling in Gewässer

Mehrere Schutzengel hatte ein Säugling am Sonntagmorgen in Erftstadt (NRW). Die Eltern des fünf Monate alten Kindes waren laut Polizei mit dem Kinderwagen spazieren. Wie die Mutter später den Beamten berichtete, hätten sie dabei zwei Hunde beobachtet, die sich gebissen haben sollen. Dabei ließen sie den Kinderwagen offenbar für einen Moment aus den Augen. Dieser kam ins Rollen, kullerte über einen Rad- und Gehweg – und landete schließlich in einem Gewässer. Wie die Polizei weiter berichtete, eilte der 27-jährige Vater ins Wasser und holte sein Kind aus dem Wagen. Ein Zeuge wickelte den Säugling in Jacken und alarmierte die Rettungskräfte. In einer Klinik wurde später nur eine Unterkühlung festgestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und wird unter anderem untersuchen, ob die Feststellbremse des Kinderwagens angezogen war.

Quelle: Polizei Rhein-Erft-Kreis

München: Drogenfahnder ermitteln gegen Polizisten

Die Münchner Polizei wird von einem Drogenskandal erschüttert. Gegen insgesamt acht Polizisten seien Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet worden, teilte das Bayerische Landeskriminalamt am Dienstag mit. Das Münchner Polizeipräsidium suspendierte die Polizisten und leitete Disziplinarverfahren ein. In Verdacht waren die Polizisten demnach durch Ermittlungen gegen einen mutmaßlichen Rauschgifthändler im Jahr 2018 geraten. Im Dezember 2018, in diesem Januar und am Dienstag seien die Wohnungen und Arbeitsplätze der Verdächtigen durchsucht worden. Die Beamten seien dazu in Gewahrsam genommen und nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen worden. Die Polizisten gehören laut LKA zu fünf verschiedenen Münchner Dienststellen. Ihre individuellen Tatbeteiligungen seien Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen. Das Disziplinarverfahren gegen die Beamten ruht laut Münchner Polizei, bis die jeweiligen Strafverfahren abgeschlossen sind.

Quelle: AFP

Hamburg: 13-jähriger Schüler kündigt Bluttat an

Per Messenger-Dienst hat ein 13-Jähriger am Freitag in Hamburg einer Mitschülerin mitgeteilt, bewaffnet in die Schule kommen zu wollen, um Mitschüler zu töten. Wie die Polizei erst am Montag mitteilte, sei sein Plan gewesen, sich danach von Polizisten erschießen zu lassen. Demnach vertraute sich die Schülerin, die die Nachricht erhalten hatte, am Freitagmorgen vor Unterrichtsbeginn einer Lehrerin an. Daraufhin soll die Sozialpädagogin der Stadtteilschule den mutmaßlichen Amokläufer auf dem Schulgelände abgefangen und in seine Klasse gebracht haben. Von dort verschwand der Junge kurz darauf unbemerkt, so die Polizei. Dabei ließ er drei Taschen zurück, in denen die Polizei vier typische Küchenmesser fand. Als er später zur Schule zurückkehrte, wurde er von Beamten in Gewahrsam genommen und anschließend in eine Kinder- und Jugendpsychiatrie eingewiesen. Im Kinderzimmer des 13-Jährigen stellten Ermittler zudem eine Art Ablaufplan seines Angriffs fest. Laut Polizei waren Schüler und Lehrer zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.

Quelle: Polizei Hamburg

Hannover: Senioren weichen Streifenwagen aus und stürzen in Brunnen

Ein Stadtbummel endete für zwei Senioren am Montag in einem Brunnen in der Innenstadt von Hannover. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, waren zwei Beamte in einem Streifenwagen auf dem Weg zu einem Einsatz. Dabei befuhren sie eine Fußgängerzone. Als sich der Wagen dem betagten Ehepaar näherte, wollten die beiden zur Seite treten. Dabei stürzten sie in den Blätterbrunnen und zogen sich leichte Verletzungen zu. Der Verkehrsunfalldienst hat gegen den 30-jährigen Fahrer des Streifenwagens ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Quelle: Polizei Hannover

Weißenfels: Kind nicht aus Kita abgeholt – 31-Jährige vermisst

Im sächsischen Weißenfels suchen Polizei und DLRG seit Montagabend nach einer 31-Jährigen. Die Frau hatte ihr Kind am Nachmittag nicht aus dem Kindergarten abgeholt. Das berichtet die "Mitteldeutsche Zeitung". Seitdem sei sie von niemandem mehr gesehen worden. Demnach brachen die Helfer der DLRG und eine Rettungshundestaffel die Suche nach der Frau am Dienstagmorgen nach sechs Stunden erfolglos ab.

Quelle: "Mitteldeutsche Zeitung"

Leipzig: Kind fällt im Kindersitz aus fahrendem Auto

Ein drei Jahre altes Kind ist in Leipzig mitsamt seines Kindersitzes aus einem fahrenden Auto gefallen. Der kleine Junge erlitt bei dem Unfall am Sonntag Gesichtsverletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten, wie die Polizei mitteilte. Augenzeugen hätten berichtet, dass sich beim Abbiegen des Wagens plötzlich eine der hinteren Türen geöffnet habe und das Kind in dem Kindersitz auf die Straße stürzte. Der Fahrer habe angehalten, sei ausgestiegen und habe sein im Gesicht blutendes Kind wieder ins Fahrzeug gesetzt.

Eine Zeugin stellte sich vor den Wagen, um den 36-Jährigen an der Weiterfahrt zu hindern, musste den Angaben zufolge aber zur Seite springen, weil der Fahrer auf sie zufuhr. Ähnlich sei es einem Radfahrer ergangen, der den Wagen ebenfalls habe aufhalten wollen. Die Polizei konnte schließlich anhand des Nummernschildes die 31-jährige Halterin des Fahrzeugs feststellen, deren 36-jähriger Mann das Auto gelenkt hatte. Dieser gab an, sein Sohn habe die Tür während der Fahrt selbst geöffnet. Gegen den Vater wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Quelle: DPA

Bruchköbel: Zwei Dauercamper tot in Hütte entdeckt

Auf einem Campingplatz am Bärensee im Main-Kinzig-Kreis haben Beamte am Montag zwei Leichen entdeckt. Wie unter anderem das regionale Portal "vorsprung-online.de" berichtet, lagen der 93-jährige Mann und eine 83-jährige Frau womöglich schon zwei Wochen tot in ihrer Campinghütte. Nachbarn hatten wegen des starken Geruchs die Polizei informiert. Die Beamten gehen derzeit von einem Unfall aus. Offenbar hatten die beiden Senioren die Hütte mit einem Kohleofen geheizt. Gestorben sind sie vermutlich an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung.

Quelle: "vorsprung-online.de"

A61: 20 Tonnen Zuckerrübensirup nach Unfall ausgelaufen

Auf der A61 sind am Montagnachmittag zwischen der Talbrücke Ahrtal und der Talbrücke Bengen (Rheinland-Pfalz) in Fahrtrichtung Norden drei Sattelzüge ineinander gefahren. Einer der Sattelzüge war auf ein an einem Stauende wartenden Silofahrzeug aufgefahren. Dieses wurde dadurch in einen weiteren Lkw geschoben.

Bei dem Unfall wurde ein 50-Jähriger in seinem Lkw eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Zwei 26 und 34 Jahre alte Lkw-Fahrer wurden leicht verletzt.

Durch den Aufprall liefen aus dem Silofahrzeug rund 20 Tonnen Zuckerrübensirup auf die Straße. Die klebrige Masse verteilte sich laut Polizei mehr als einen Zentimeter dick über die beiden Fahrstreifen und den Standstreifen. Eine Spezialfirma benötigte mehrere Stunden, um sie zu entfernen. Für die Bergung des auffahrenden Sattelzugs musste ein Kran hinzugeholt werden. Die Bergung zog sich über mehrere Stunden hin.

Auf der A61 bei Sinzig hat ein Unfall mit drei Lkw für Sperrungen gesorgt. Drei Personen wurden verletzt, eine davon schwer. Einer der drei Lkw hatte 26.000 Liter Zuckerrübensirup geladen. #Sinzig #RLP pic.twitter.com/pbWEDD2hb5 — SWR Aktuell RP (@SWRAktuellRP) February 17, 2020

Quellen: Verkehrsdirektion Koblenz, Twitter

Künzell: Milch-Lastwagen stürzt Böschung hinab – Fahrer leicht verletzt

In der Nähe der hessischen Stadt Künzell ist ein Mann mit seinem Milch-Lkw eine Böschung hinabgestürzt. Wie die Polizei am Dienstagmorgen berichtete, war der 34-Jährige mit seinem Gespann auf der A7 von Kassel in Richtung Würzburg unterwegs, als er kurz nach dem Parkplatz Pilgerzell aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam, die Schutzplanke durchbrach und rund 15 Meter tief eine Böschung hinabstürzte. Der Lkw überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien, er wurde nur leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von circa 155.000 Euro. Das Gespann soll im Laufe des Tages geborgen werden.

Quelle: Polizei Osthessen

Nachrichten von Montag, den 17. Februar

Leipzig: "Werde ich gesucht?" – 24-Jähriger von Bundespolizei verhaftet

Auf die Frage, ob er polizeilich gesucht werde, bekam ein Mann in Leipzig bei der Bundespolizei direkt kompetente Auskunft. Laut den Beamten erschien der 24-Jährige in der Nacht zum Samstag mit seiner ungewöhnlichen Frage. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich demnach heraus, dass ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bremen wegen Diebstahls und Betrugs gegen ihn vorlag. Auch in Leipzig war der Mann kein Unbekannter. Hier war er bereits zu einer Geldstrafe von 1200 Euro verurteilt worden. Noch bei der Bundespolizei klickten die Handschellen. Weil er die Geldstrafe nicht zahlen konnte, ging es direkt weiter ins Gefängnis. Warum der 24-Jährige mitten in der Nacht freiwillig zur Polizei ging, um sich nach seinem Status zu erkundigen, habe auch die Beamten verwundert zurückgelassen, so Sprecher Jens Damrau.

Quelle: Bundespolizei Leipzig

Bochum: Jugendliche verwüsten Vereinsheim und klauen Geschenke

Im Chaos endete am Samstagabend die Geburtstagsparty einer 16-Jährigen. Wie die Polizei am Montag berichtete, feierte das Mädchen mit etwa 50 Gästen in einem Vereinsheim als gegen 22.30 Uhr eine Gruppe Jugendlicher das Fest sprengte. Demnach versprühten die sechs bis zehn Heranwachsenden zunächst Pfefferspray. Als die Gäste flüchteten, soll eine Jugendliche sexuell belästigt worden sein. Anschließend flogen Flaschen und Mobiliar durch den Partyraum. Bevor sie flüchteten, sollen die Kriminellen dann noch Handys, Taschen und Jacken der Gäste sowie die Geburtstagsgeschenke der 16-Jährigen einkassiert haben.

Fullscreen

Quelle: AFP

Grimma: Mutter und Tochter sterben bei Wohnungsbrand

Bei einem Wohnungsbrand im sächsischen Grimma sind am frühen Montagmorgen eine 32-jährige Frau und ihre achtjährige Tochter ums Leben gekommen. Wie der MDR zuerst berichtete, waren die Mutter und eines von zwei weiteren Kindern schwersten Brandverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Frau starb laut einem Polizeisprecher am Montag in der Klinik. Ein zwölfjähriger Junge konnte sich demnach selbstständig aus Mehrfamilienhaus ins Freie retten. Der Brand, der in den frühen Morgenstunden ausgebrochen sein soll, ist inzwischen gelöscht.Die Ursache des Feuers ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Quelle: "mdr.de"; DPA

Berlin: Schüsse am Tempodrom – Polizei sucht mehrere Verdächtige

Nach den tödlichen Schüssen vor dem Berliner Tempodrom am späten Freitagabend fahndet die Kriminalpolizei nach den Tätern – laut Medienberichten soll es um mehrere Männer gehen. Am Tatort wurden demnach zwei verschiedene Arten von Patronenhülsen gefunden. Während in der Veranstaltungshalle eine türkische Comedyshow lief, waren kurz vor 23 Uhr Schüsse gefallen. Ein 42-jähriger Mann mit türkischer Staatsangehörigkeit starb an einem Schuss in den Oberkörper. Vier weitere türkischstämmige Männer im Alter zwischen 28 und 52 Jahren wurden durch Schüsse verletzt, einer davon schwer. Nach Informationen des Berliner "Tagesspiegels" fahndet die Polizei nach vier Verdächtigen.

Quelle: DPA

Berlin: Sturmtief "Victoria" bringt Deutsche Bahn ins Schwitzen

Sturmtief "Victoria" ist in der Nacht auf Montag über Deutschland hinweg gezogen. Weil es deutlich schwächer ausfiel als befürchtet, blieben größere Schäden aus. Erneut am meisten betroffen, waren die Kunden der Deutschen Bahn. Die mussten vor allem in Nordrhein-Westfalen zum Teil viel Geduld aufbringen. Wegen eines umgestürzten Baumes, der im Münsterland auf eine Oberleitung gekracht war, kam der Bahnverkehr auf der Strecke, auf der auch der Fernverkehr von Koblenz nach Norddeich unterwegs ist, zum Erliegen. 200 Reisende mussten einen Intercity verlassen und in Busse umsteigen. IC- und EC-Züge wurden umgeleitet. Beeinträchtigt ist laut der Deutschen Bahn auch die Verbindung zwischen Köln und Amsterdam: Aufgrund einer Oberleitungsstörung zwischen Mönchengladbach und Venlo könnten Fernverkehrszüge auch am Montagmorgen nicht in Mönchengladbach halten. Die Störung soll im Laufe des Tages behoben werden. Die Fernverkehrsstrecken zwischen Koblenz und Norddeich und Hamburg und Berlin sind inzwischen wieder frei. Hier mussten Reisende zwischenzeitlich Verspätungen von bis zu 60 Minuten in Kauf nehmen.

Quelle: DPA

Kalefeld: 22-Jähriger beim Karneval schwer verletzt

Beim Karneval hat sich ein 22-Jähriger auf einem Festwagen in Kalefeld in Niedersachsen schwer verletzt. Er stand auf einem Anhänger, der nach Ende des Umzugs eine Autobahnbrücke passieren sollte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Weil er die Höhe der Unterführung nicht richtig eingeschätzt habe, sei er mit dem Kopf gegen einen Betonträger der Brücke gestoßen. Per Rettungshubschrauber wurde er am Samstag in die Uniklinik Göttingen gebracht. Er erlitt demnach schwerste Kopfverletzungen.

Zu einer wüstem Schlägerei kam es am Sonntag auf einem Faschingsmarkt in Frontenhausen (Niederbayern). Laut Polizei sollen sich insgesamt 30 größtenteils angetrunkene Besucher des Marktes zunächst in einem Lokal bepöbelt und später auf der Straße geprügelt haben. Demnach nahmen die Beamten vier der Schläger fest – darunter ein 14-Jähriger und ein Mann, der einem der Polizisten mit der Faust auf den Hinterkopf geschlagen hatte.

Quelle: DPA